3 Conclusiones de la Encuesta a los Lectores de Substacks + un Año de Auditorías de Datos

📊 Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector

Por: Amanda B. Hinton

Hace un año, envié una encuesta a los lectores para comprender mejor por qué la gente decide pagar -o no pagar - por los boletines que les gustan.

Más de 400 respuestas después, ese conjunto de datos ha dado forma a un año de sesiones de estrategia, Publishing Labs y perspectivas de los suscriptores. Y hoy quiero compartir lo que he aprendido desde que cayeron los datos - y cómo está evolucionando mi forma de trabajar y también de publicar dentro de mi newsletter.

Si quieres ver los datos en bruto, los desgloses pregunta por pregunta o mi post original de síntesis, puedes encontrar esos recursos en el archivo de la Encuesta sobre Substack.

Pero aquí está el panorama general en el que me centro:

Los datos sólo son valiosos si sabes cómo entender lo que dicen sobre tu público y tu publicación.

Por eso, hoy comparto las 3 conclusiones más importantes que se han mantenido un año después, y lo que siguen significando para las publicaciones de Substack en la actualidad.

Perspectiva 1: El intervalo de 50 a 75 dólares sigue siendo un punto de pausa psicológico habitual

Si no tienes una audiencia establecida o un perfil público, ésta es la zona de precios en la que la mayoría de los lectores dudan. No porque no valoren el trabajo, sino porque está justo por encima de su umbral interno del «sí».

Esto se puso de manifiesto en la encuesta y en las auditorías de los clientes:

Si tus precios se sitúan aquí (o por encima), prepárate para generar más confianza, mostrar más contexto y guiar a los suscriptores gratuitos de forma más intencionada hacia ese momento de actualización.

Perspectiva 2: Los descuentos funcionan, pero sólo cuando tienen sentido

Esto es lo que movió a la gente a actuar

Al menos un 20% de descuento

Una bajada de precio que cambie los dos primeros dígitos (como 80 $ → 69 $)

Ofertas contextuales, como un lanzamiento o un hito de contenido

¿Descuentos pequeños o poco claros que requieren un clic para crear contexto? Esos no ayudan. Si el «trato» no resulta emocionalmente diferente y claro, no convierte.

Perspectiva 3: Los techos presupuestarios son reales, pero también lo es la confianza a largo plazo

En mi encuesta, ¿la razón número 1 por la que la gente no actualiza?

«Ya he superado mi presupuesto para contenido de pago».

No es algo personal. No es culpa tuya.

Pero aquí está la clave: los lectores gratuitos no son causas perdidas. Están en tu ecosistema, prestando atención y, a menudo, esperando el empujón, la historia o el momento adecuados para decir que sí.

Las newsletters más eficaces con las que he trabajado no se limitan a comercializar, sino que nutren. Construyen una larga trayectoria de confianza.

Lo que estamos explorando en el espectro editorial - Y lo que puede enseñarte sobre los datos

Los datos de esta encuesta tienen ya un año. Pero lo que todavía estamos aprendiendo -dentro del Espectro Editorial- es cómo utilizar los datos como una herramienta relacional y creativa que forma parte de las cíclicas Razones de la Escritura dentro de las que todo escritor fluye y refluye.

No lo tratamos como un jefe o un veredicto. Lo hacemos como:

Una señal que muestra cuándo tu publicación está cambiando de forma

Una forma de escuchar a los lectores que no hablan en voz alta

Un método para nutrir intencionadamente a tu comunidad, no para lanzar dardos a la oscuridad.

Por qué se dan de baja los lectores de pago, y otros datos de la encuesta

La encuesta “Modelar el futuro de la escritura en línea” en Substack

Se realizó del 14 de junio al 6 de julio de 2024 y recogió información de 416 encuestados. Se exploraron cuestiones como las siguientes: por qué no actualizan (y qué les parece demasiado caro), qué opinan de los ajustes de costes en Substack y con qué frecuencia les gusta saber de los creadores, además de detalles específicos sobre la relación creador-lector.

Antes de ponerme el sombrero de estratega editorial e indagar en algunas de las preguntas más importantes de la encuesta, primero quiero trazar un retrato de quiénes nos han respondido. Luego exploraremos lo que hacemos en Substack, cómo nos sentimos respecto al dinero y cómo nos relacionamos con algunos aspectos de la relación lector-creador.

Quién ha hecho esta encuesta

La mayoría de los encuestados (52%) tiene entre 35 y 54 años, mientras que otro 29,3% tiene entre 55 y 74 años. El resto tenía entre 16 y 34 años o más de 75. Y la mayoría de los encuestados (51%) lleva menos de un año en Substack. La mayoría vive en Estados Unidos (63,8%), con un 11,8% en el Reino Unido y un 5,3% en Canadá.

En cuanto a los géneros, los encuestados se identifican abrumadoramente como mujeres (73,7%); el 20,5% se identifica como hombre; y el resto de los encuestados se identifica como genderqueer, no binario u «otro».

La mayoría de los encuestados (75,2%) se han licenciado en la universidad, han realizado algún trabajo de posgrado o han terminado los estudios de posgrado.

El 54% de los encuestados tiene hijos, mientras que el resto dijo no tener ninguno.

Otras Preguntas

A la pregunta «¿Para qué utilizas principalmente Substack?», los encuestados respondieron así:

Análisis rápido: Esto significa que el 63% de los encuestados están implicados en Substack como lectores.

Cuando estás ocupado en mitad del día pero entras en Substack de todos modos, ¿qué es lo que haces con más probabilidad?

Análisis rápido: Con esta pregunta quería crear el contexto en el que creo que se encuentran la mayoría de los lectores: increíblemente ocupados, pero sacando tiempo para leer/explorar Substack de todos modos. ¿Hacia dónde se dirigen primero? La respuesta es: están aquí para hacer una de estas dos cosas: O vienen a buscarte a TI, la publicación de confianza que conocen, o vienen a distraerse en Notas. O están buscando una relación de confianza o esperan encontrarla.

Supongamos que entras en Substack para leer un poco. ¿Qué llama primero tu atención?

Análisis rápido: Esta es una pregunta que me gustaría observar año tras año. Porque, sinceramente, creo que con el tiempo veremos cómo evoluciona a medida que Substack siga creciendo y atrayendo a lectores que buscan experiencias multimedia. Así que, con esta pregunta, los lectores lo tienen claro: vienen a buscarte (otra vez). Esto me dice unas cuantas cosas 1. No debemos subestimar el valor de una suscripción gratuita de lector; te encuentras entre un grupo de publicaciones de confianza; y 2. No debemos subestimar el valor de una suscripción gratuita de lector. Casi el 18% de los lectores dijeron que los elementos visuales y los títulos son lo que cuenta para ellos: ¿los estás haciendo tan específicos, distintos y convincentes como es posible? ¿Saben los lectores lo que obtienen cuando hacen clic? Si ahora mismo no dispones de un calendario de publicación coherente, ésta podría ser una razón de más para empezar a explorar cómo podría ser uno.

¿Cómo utilizas Substack en comparación con otros medios?

Consumo de medios de comunicación y uso de las redes sociales

Sobre estos temas:

¿Cuál es el papel más importante que desempeñan los medios sociales en tu vida?

¿Cuáles son las dos principales redes sociales que consultas varias veces al día?

Preferencias y comportamiento en las suscripciones de pago

Sobre estas cuestiones:

El precio medio de una suscripción a Substack es de 5 - 6$ al mes. Sé sincero: ¿cómo te sientes respecto a tu situación de suscripción de pago (a otras publicaciones)?

A la hora de contratar una suscripción de pago, ¿qué importa más: el porcentaje de descuento o el importe total que pagarás en un año?

¿Cuándo una suscripción anual empieza a parecer demasiado cara?

¿Cuántas publicaciones de Substack has visto en rebajas en las últimas semanas?

Cuando un creador hace un descuento de su publicación, ¿cómo te sientes?

¿Qué porcentaje de descuento te hace sentir mejor?

Cuando te suscribes a un newsletter que realmente te gusta, ¿cuál es la razón principal por la que no pasas a una suscripción de pago?

¿Cuál es tu presupuesto máximo mensual para suscripciones a Substacks?

¿Qué te inspira a suscribirte a una suscripción de pago?

Análisis rápido: La respuesta a esta pregunta me transmite un mensaje increíblemente fuerte para todos nosotros los creadores: los lectores se mueven a la acción porque saben quién eres. Que debido a quién eres, la forma en que compartes tus perspectivas, escritos, puntos de vista, conocimientos, experiencia -en esencia, la forma en que dejas entrar a los lectores y les invitas a entrar simultáneamente- es un factor motivador primordial. En las comunidades autistas y neurodiversas en general, existe la idea básica de que, como adultos, a menudo no vemos un camino claro para ser nosotros mismos de forma verdadera y relajada. No sólo de cara al público, sino incluso dentro de nosotros mismos. Deshacer toda una vida de enmascaramiento (o disociación) requiere mucho trabajo. Veo que los temas relacionados con la identidad aparecen con frecuencia incluso en las conversaciones sobre neurotípicos en Substack. Quiénes somos como personas importa: es un pilar para sostener nuestra luz creativa y, como nos dicen aquí los lectores, es el factor impulsor para apoyar el trabajo de un creador. Si tienes miedo de aportar todo tu ser a tu newsletter, que esto te sirva de empujón para considerar lo que es posible si lo haces de todos modos.

¿Con qué frecuencia disfrutas recibiendo noticias de tus publicaciones favoritas?

Análisis rápido: Aquí está, amigos. La voz del colectivo diciéndonos lo que quieren en una cadencia de publicación. La mayoría (54,8%) dijo que una vez a la semana es todo lo que pueden soportar. Pero un nada despreciable 30,5% dijo que si reciben algo de primera calidad, varias veces a la semana no es un problema. ¿Te sorprende? ¿Cuál es tu instinto después de leer esto, tras todas las discusiones sobre publicar más o publicar menos? (Al final de los resultados de la encuesta de hoy, voy a ofrecerte algunos pasos a seguir en función de dónde se encuentre actualmente tu publicación).

¿Qué es lo que te hace sentir más valorado por un creador en Substack?

Análisis rápido: Cuando me uní por primera vez a Substack allá por 2022, recuerdo que pensé que su eslogan debería ser: «Ven por lo que escribes, quédate por los comentarios». Y el hecho de que los comentarios todavía parezcan ser un motor principal de valor y conexión para los lectores es muy poderoso para mí. También creo que las respuestas aquí son un reflejo del verdadero vacío de conexión que existe en las plataformas de medios sociales heredadas como Facebook, Instagram y Twitter (ugh, X). Los lectores están hambrientos de conexión. La segunda respuesta más alta (un 37,5% que desearía que un creador se suscribiera a su newsletter, aunque como muchas de las personas que participaron en la encuesta se identificaron como lectores Y escritores, esto podría estar un poco sesgado) presenta una oportunidad. Mi primer instinto es querer mantener la autenticidad en los boletines a los que me suscribo, y reservar mi energía lectora para las publicaciones con las que siento una profunda conexión. Pero, ¿quizás haya un término medio que tantear? ¿Te suscribes en grandes cantidades a algún newsletter de tus lectores? Me encantaría saber cómo te ha funcionado y cómo gestionas la lectura de tu bandeja de entrada.

Cuando te conviertes en lector de pago de la publicación de alguien, ¿qué esperas recibir?

Análisis rápido: Cuando alguien pasa de ser lector gratuito de tu publicación a lector de pago, se produce un cambio inherente en la relación. Puede ser sutil. Lo más probable es que sea subconsciente. Pero una vez que se intercambia dinero por un servicio o un bien, todos tenemos expectativas. Esperamos recibir algo a cambio. Yo te doy dinero, tú me das algo que no he tenido antes. Como estratega editorial, este resultado pone en tela de juicio algunas de mis suposiciones (y algunos de los consejos muy populares que he leído) sobre lo que tienen que tener los lectores para suscribirse a una suscripción de pago. Si la mayoría de los lectores sólo quieren más de lo que estaban recibiendo en primer lugar, entonces quizá esto sea una llamada a la acción en torno a aumentar el valor, los elementos de conexión o el acceso a ti, en lo que ofreces detrás del muro de pago, no necesariamente que el muro de pago tenga que ser la barrera entre Kansas y Oz. ¿Tiene sentido? Voy a ser sincero, esto todavía me tiene rascándome la cabeza y me encantaría conocer tu opinión.

Compromiso de los lectores y preferencias de contenido

Sobre estas cuestiones:

Cuando encuentras una newsletter que realmente te gusta -y no puedes permitirte una suscripción-, ¿cuáles son tus formas favoritas de apoyar el trabajo del creador? (Elige hasta 3.)

¿Con qué frecuencia disfrutas recibiendo noticias de tus publicaciones favoritas?

Cuando un creador tiene que tomarse vacaciones, ¿qué prefieres?

Análisis rápido: Esta pregunta me dice mucho sobre cómo se sienten los lectores respecto a las publicaciones que apoyan. Siento una increíble sensación de confianza por parte de los lectores. En un mundo en el que probablemente todos hemos tenido jefes exigentes y poco razonables o colegas críticos o plazos de entrega agobiantes, la relación creador-lector puede convertirse en lo que nosotros hagamos de ella. Los lectores pueden ser selectivos (y quieren experiencias de primera), pero no son un señor cruel y exigente. Esto me da muchas esperanzas de que la base de las relaciones que estamos creando en Substack pueda ser realmente recíproca, de apoyo y basada en la confianza y el respeto mutuos. Seguro que el 36,1% de los lectores disfrutarán si alineas algunas repeticiones de los archivos mientras te tomas un descanso. Pero en su mayor parte, hay confianza para tomarse unas vacaciones y volver renovado. También quiero utilizar esta pregunta para extender una invitación a explorar algo más profundamente: ¿Qué haría falta para que los creadores sintieran, recibieran y crearan desde ese lugar de confianza recíproca?

¿Qué te hace sentir más valorado por un creador en Substack?

Por qué se dan de baja los lectores de pago, según los datos de la encuesta. Y lo que puedes (y no puedes) hacer al respecto.

Hoy vamos a hacer un Análisis en profundidad de una cuestión que está en el punto de mira de la mayoría de los creadores en estos días. Aquí tienes un pequeño repaso de datos al respecto:

¿Por qué sueles darte de baja de las publicaciones por las que pagas? (Elige hasta 3.)

Observando este gráfico, está claro que hay algunos aspectos de la experiencia del lector que no podemos cambiar. Los creadores no pueden afectar razonablemente a la presión financiera actual en todo el mundo. Si alguien necesita darse de baja de tu publicación para seguir suscrito a otra que le sirva mejor, eso es lo que necesita y debe hacer (¡el 24,8% de los encuestados se identificó con esto!).

Además, si sus intereses han cambiado (21,3%), tampoco ahí podemos hacer mucho. Algunas temporadas puedo profundizar en la literatura y las instrucciones de escritura y otras, no tanto. Esa es la naturaleza de publicar nuestro trabajo para humanos y no para robots (menos mal).

Pero hoy vamos a abordar en qué podemos influir. Y cómo pueden hacerlo los creadores:

Asegurarse de que están dando a los lectores el contenido por el que se inscribieron;

Abordar la posibilidad de abrumar a sus lectores publicando con demasiada frecuencia; y

Explorar si su contenido es «confuso, poco útil, poco inspirador».

«El creador no me está dando el contenido por el que pensé que me había suscrito»

Se trata de un problema de propuesta de valor.

Podemos limpiar nuestras primeras impresiones para hacerlas más específicas.

En Substack, las primeras impresiones las damos en nuestra biografía, en la descripción de nuestra publicación, en nuestra página de bienvenida, en la página de inicio y en el correo electrónico de bienvenida. En estos lugares, los lectores van reconstruyendo sus propias percepciones de tu valor como creador y del valor de tu publicación.

Y en algún lugar de la mezcla de las exploraciones de un lector, también están descubriendo lo bueno que hay dentro de nuestros ensayos, vídeos o podcasts. Queremos asegurarnos de que estamos conectando nuestras primeras impresiones con el flujo general de las cosas que ponemos delante de los lectores. Nuestras primeras impresiones TAMBIÉN deberían tener un hilo conductor desde las Notas que publicamos, ¡pero eso es para otro post totalmente distinto!

Presentarte a nuevos lectores

Presentarte a nuevos lectores en Substack es más que una mera formalidad; es el comienzo de una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.

Cuando alguien se suscribe a tu newsletter, ha mostrado interés por tu trabajo (¡hurra!), pero esto es sólo el punto de partida. Para convertir esa curiosidad inicial en una conexión duradera, tu correo electrónico de bienvenida (o secuencia de bienvenida) debe hacer algo más que informar: tiene que implicar y tranquilizar.

Construyamos una “Persona Lector” para nuestros marcos de correo electrónico de bienvenida

Antes de que un lector se una a tu lista, ponte en su lugar. ¿Qué es lo que probablemente han encontrado o aprendido sobre ti antes de suscribirse a través de tus primeras impresiones? Los lectores pueden haber visto una recomendación, leído un ensayo cautivador, encontrado una Nota viral o haberte oído hablar en una entrevista. Sin embargo, su suscripción no significa que hayan invertido plenamente en tu trabajo todavía. Una de las mejores formas de establecer la confianza, fijar expectativas e inspirar a los lectores es en tu correo electrónico de bienvenida.

Es el momento de establecer una conexión personal y mostrar al lector lo que puede esperar de tu newsletter. Aunque es tentador cargar este correo electrónico con información y enlaces, un enfoque centrado suele ser más eficaz. (Para ayudarnos en nuestro trabajo de hoy, utilicemos estos puntos de vista de la Persona del Lector para sentar las bases de cómo elaborar un correo electrónico de bienvenida que genere confianza:

No te conocen: No saben quién eres (y probablemente no les importa... todavía). Desconocen tus ofertas: No conocen todas las capas de lo que creas y ofreces (y probablemente no les importe... todavía). Etapa de formación de la confianza: Acaban de empezar a generar confianza en la experiencia de newsletter que ofreces. Validación de expectativas: Están esperando a ver si sus expectativas sobre ti coinciden con la realidad de la experiencia de tu newsletter. Evaluación de la valía: Están evaluando si inscribirse merecerá su tiempo, energía y atención.

Cuando alguien se suscribe a tu newsletter, es una oportunidad de demostrar tu valor, de demostrar que le comprendes y de utilizar esa base para generar confianza semana tras semana.

El precio medio de una suscripción a Substack es de 5-6 $ al mes.

Conclusiones y próximos pasos para tus ritmos de publicación

Quiero terminar el ensayo de hoy ofreciendo comentarios concretos sobre las cadencias de publicación.

Un breve repaso: el 54,8% de los encuestados dijeron que una vez a la semana es todo lo que pueden soportar recibir de las publicaciones; pero otro 30,5% dijo que si reciben algo de primera calidad, varias veces a la semana está bien.

Te aconsejo que apliques estos comentarios a tus escritos, en función del tiempo que lleves publicando en Substack.

Si acabas de empezar con tu publicación, si estás en medio de la construcción de la comunidad de Substack, te aconsejaría que publicar un ensayo una vez a la semana es más que suficiente (probablemente podrías bajar a dos veces al mes, si te preocupa la sostenibilidad energética/personal). La razón por la que digo esto es porque la energía que empleas en crear esas conexiones especiales de Substack es tan valiosa como publicar regularmente. Además, hay una auténtica curva de aprendizaje en las minucias de publicación de Substack. Quiero ver cómo sientas las bases de una conexión fructífera con tu trabajo, tus reservas de energía y los demás miembros de la comunidad Substack. Todos están interconectados y se nutren mutuamente.

Sin embargo, si llevas aquí un tiempo, tienes un sólido archivo de escritos, vídeos, dibujos, podcasts u otros tipos de ofertas creativas, te instaría a que escucharas a ese 30,5% de lectores que dicen que no les importaría saber de ti un poco más. Puede que esto no signifique publicar más posts de formato largo o Análisis en profundidad. Pero podría significar aplicar algo de creatividad sobre cómo conectar con los lectores fuera de tus posts principales utilizando un vehículo diferente, pero manteniéndote dentro del tema de tu publicación. Podría ser una invitación al chat, un correo electrónico breve con una anécdota divertida (algo que no se publique en tu página de inicio), un post breve, una publicación cruzada intencionada de otra publicación de Substack (con una explicación intencionada de por qué te hizo pensar en tus lectores).

Qué deben hacer los datos de las encuestas

Ayudarte a adentrarte en la experiencia directa de tu lector con mayor precisión. Orientar las decisiones sobre contenidos perennes. Informar sobre cómo incorporas las noticias (y de qué fuentes) a tus planes de redacción. Desarrollar empatía respecto a cuánto puede gastar tu lector en tus servicios. Inspirar formas creativas de reempaquetar tus servicios/escritura para que sean más accesibles. Iluminar prejuicios preconcebidos sobre la educación de tu lector. Darte una idea de cómo la edad de tus lectores puede influir en tu material de lectura. Abrir una puerta a lo que les motiva a conectar contigo. Ayudarte a definir el acceso «entre bastidores» que ofreces a los lectores.

Lo que no deben hacer los datos de las encuestas

Sustituir la escucha activa de la experiencia de tus lectores. Anular tus instintos sobre lo que deberías escribir a continuación. Aplastar tu sentido del riesgo creativo. Sustituir el asesoramiento de expertos, sobre todo en las grandes decisiones. Te llevan a sobreanalizar cada escrito, provocando parálisis en la toma de decisiones. Te obligan a atender exclusivamente a las métricas en lugar de centrarte en el compromiso significativo. Te hacen pasar por alto la importancia de la experimentación y la iteración en tu proceso de escritura. Dictar toda tu estrategia de escritura sin tener en cuenta tu voz y tus objetivos únicos. Animarte a perseguir tendencias a expensas de tu mensaje principal.

Nota: Agradecemos a Amanda B. Hinton su colaboración en este artículo, que está basado en 5 de sus artículos.