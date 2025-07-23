Creadores

Creadores

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Anabella Aguilera
Anabella Aguilera
Aug 20

Muy buena esta encuesta y el análisis de los resultados! Gracias por compartir 😊😊😊

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta
Avatar de Sonia Romero
Sonia Romero
Jul 24

Muy buena encuesta !!!

Expand full comment
Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

© 2025 Martina López
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura