Revisando artículos populares del 2024 para ayudar al proyecto de Roberto sobre los mejores artículos de cada año, y tras hacer algunas búsquedas a mano, se me ha ocurrido preguntar a la IA de Google, pero ha producido una lista con todo en inglés:

Esta es una selección de 30 de los artículos y publicaciones más populares, virales o destacados en Substack durante el año 2024, clasificados por categorías para facilitar su exploración:

Ensayos y Pensamiento Crítico

“To Learn to Live in a Mundane Universe” (Freddie deBoer): Un ensayo sobre aceptar lo ordinario como el único espacio donde realmente podemos actuar. “Against Stories” (Sam Kahn): Una crítica a la dependencia de las narrativas en los negocios y la política. “There’s a place for everyone” (Adam Mastroianni): Un texto optimista que presenta evidencia de que existe un lugar para cada individuo en la sociedad. “The wisdom of pain” (Leandra Medine Cohen): Reflexiones profundas sobre la maternidad y el crecimiento personal. “The Importance of Importance” (Charlie Hamilton James): Sobre la importancia de la narrativa en la conservación ambiental. “Courage & Cowardice” (Gene Weingarten): Un análisis sobre la valentía en la vida cotidiana. “The Anxiety of Influencers” (Barrett Swanson): Un relato sobre la presión algorítmica y la marca personal. “Human Fallback” (Laura Preston): Explora si estamos entrenando a los bots o si ellos nos están entrenando a nosotros.

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Cultura y Estilo de Vida

“Tech has never looked more macho” (Caitlin Dewey): Análisis sobre el cambio estético y retórico hacia lo masculino en la industria tecnológica. “What is Mark Zuckerberg Wearing?” (Brendon Holder): Sobre cómo los estilistas se han convertido en los nuevos publicistas de Silicon Valley. “The 2% Manifesto” (Michael Easter): Un llamado a salir de la zona de confort mediante pequeños retos diarios. “Secrets from My Glove Compartment” (Angelina Hazzouri): Una “carta de amor” personal y nostálgica a su Jeep. “A Weekend in Paris” (Colu Henry & Helen Dealtry): Una guía colaborativa de estilo y cultura en la capital francesa. “The disappearance of literary men DOES concern me” (FictionMatters): Ensayo sobre los cambios demográficos en la lectura recreativa. “What 10 Friends Are Wearing This Fall” (Joanna Goddard): Un análisis de tendencias reales de moda otoñal.

Política y Sociedad

“Gamergate at 10” (Caitlin Dewey): Una retrospectiva sobre cómo este evento moldeó la cultura política actual. “How the darkest corners of the internet took over U.S. politics” (Caitlin Dewey): Análisis sobre la influencia de foros marginales en el discurso público. “TV Writers Answer: How Would You Script the 2024 Election?” (Varios autores): Guionistas de series famosas imaginan giros para la campaña electoral. “Exclusive: The Plan For Sinaloa’s War” (Ioan Grillo): Reportaje de investigación sobre conflictos internos del narcotráfico. “Notes on Craft: Writing in the Hour of Genocide” (Fargo Tbakhi): Un manifiesto sobre el papel del escritor en tiempos de conflicto extremo. “We Need to Rewild the Internet” (Farrell & Berjon): Propuesta para aplicar principios ecológicos a la resiliencia digital.

Negocios, IA y Estrategia

“Measuring Innovation: A Four-Stage Framework” (David Rogers): El artículo más leído de este autor sobre KPIs para nuevos negocios. “Death of the CV” (Recruiting Brainfood): Sobre cómo la IA está volviendo obsoletos los currículums tradicionales. “The machine in the garden” (Emily Sundberg): Un análisis sobre cómo Substack está cambiando el panorama editorial. “Is it cheating if your illicit affair is with AI?” (Kat Rosenfield & Kate Lindsay): Un debate sobre los límites de la interacción con la inteligencia artificial. “Defining a Shared Vision” (David Rogers): Lecciones de liderazgo aplicadas a la transformación digital.

Salud y Bienestar

“This summer could change your life” (Rosamund Dean): Herramientas contra la procrastinación y para el bienestar personal. “Carry That Weight” (Ashley Reese): Reflexiones sobre el peso y el auge de los medicamentos para adelgazar. “Lessons From War With Tim Mak” (Michael Easter): Sobre cómo encontrar significado y nutrición en situaciones de caos. “Plot Twist: Thriving after redundancy” (Eleanor Pilcher): Una guía sobre cómo reinventarse tras perder el empleo.

Si te apetece hacer alguna sugerencia, o añadir algún artículo, por favor hazlo en comentarios:

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Artículos y Boletines

En 2024, los artículos más populares de Substack abarcaban profundas críticas culturales, desarrollo personal y análisis de expertos especializados. La popularidad en la plataforma suele medirse mediante una combinación de alta interacción, selecciones del equipo y crecimiento de suscriptores en boletines informativos de primer nivel como Letters from an American.

Artículos y ensayos destacados:

Aprender a vivir en un universo cotidiano, de Freddie deBoer: Una exploración ampliamente citada sobre cómo encontrar valor en los aspectos ordinarios e inevitables de la vida.

El Manifiesto del 2%, de Michael Easter: Un llamado a la acción que se hizo viral sobre por qué buscar la incomodidad —como subir escaleras— es esencial para el bienestar moderno.

Contra las historias, de Sam Kahn: Una crítica a la obsesión por la narrativa en los negocios y la cultura, que aboga por una sensibilidad más rica y no narrativa. Hay un lugar para todos, de Adam Mastroianni: Un análisis de la pertenencia social y las barreras psicológicas que impiden que las personas se sientan integradas.

Los 5 tipos de personas que discuten en internet, de Nate Silver: Un análisis de la dinámica del discurso en línea, basado en el boletín informativo del reconocido estadístico, The Silver Bulletin.

Análisis profundo de la cultura popular y la industria:

Qué le hace un siglo (y una pandemia) a la experiencia cinematográfica, de Matthew Ball: Un análisis exhaustivo del panorama cambiante de la industria del cine y la asistencia a las salas.

La conspiración del falso Drake, de Garbage Day: Una investigación sobre la cultura de internet y la difuminación de los límites de la identidad digital.

Entrevista de salida, de Jasmine Sun: Una perspectiva matizada sobre la transición de la teoría académica a la toma de decisiones prácticas y poco glamurosas en el mundo real.

Sobre lo complicado..., de Emily Wilson: Un análisis profundo de las complejidades de la traducción, a cargo de la reconocida clasicista.

Boletines destacados para seguir

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