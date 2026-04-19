30 de los artículos y publicaciones más populares, virales o destacados en Substack durante el año 2024, en inglés
Clasificados por categorías para facilitar su exploración.
Revisando artículos populares del 2024 para ayudar al proyecto de Roberto sobre los mejores artículos de cada año, y tras hacer algunas búsquedas a mano, se me ha ocurrido preguntar a la IA de Google, pero ha producido una lista con todo en inglés:
Esta es una selección de 30 de los artículos y publicaciones más populares, virales o destacados en Substack durante el año 2024, clasificados por categorías para facilitar su exploración:
Ensayos y Pensamiento Crítico
“To Learn to Live in a Mundane Universe” (Freddie deBoer): Un ensayo sobre aceptar lo ordinario como el único espacio donde realmente podemos actuar.
“Against Stories” (Sam Kahn): Una crítica a la dependencia de las narrativas en los negocios y la política.
“There’s a place for everyone” (Adam Mastroianni): Un texto optimista que presenta evidencia de que existe un lugar para cada individuo en la sociedad.
“The wisdom of pain” (Leandra Medine Cohen): Reflexiones profundas sobre la maternidad y el crecimiento personal.
“The Importance of Importance” (Charlie Hamilton James): Sobre la importancia de la narrativa en la conservación ambiental.
“Courage & Cowardice” (Gene Weingarten): Un análisis sobre la valentía en la vida cotidiana.
“The Anxiety of Influencers” (Barrett Swanson): Un relato sobre la presión algorítmica y la marca personal.
“Human Fallback” (Laura Preston): Explora si estamos entrenando a los bots o si ellos nos están entrenando a nosotros.
Cultura y Estilo de Vida
“Tech has never looked more macho” (Caitlin Dewey): Análisis sobre el cambio estético y retórico hacia lo masculino en la industria tecnológica.
“What is Mark Zuckerberg Wearing?” (Brendon Holder): Sobre cómo los estilistas se han convertido en los nuevos publicistas de Silicon Valley.
“The 2% Manifesto” (Michael Easter): Un llamado a salir de la zona de confort mediante pequeños retos diarios.
“Secrets from My Glove Compartment” (Angelina Hazzouri): Una “carta de amor” personal y nostálgica a su Jeep.
“A Weekend in Paris” (Colu Henry & Helen Dealtry): Una guía colaborativa de estilo y cultura en la capital francesa.
“The disappearance of literary men DOES concern me” (FictionMatters): Ensayo sobre los cambios demográficos en la lectura recreativa.
“What 10 Friends Are Wearing This Fall” (Joanna Goddard): Un análisis de tendencias reales de moda otoñal.
Política y Sociedad
“Gamergate at 10” (Caitlin Dewey): Una retrospectiva sobre cómo este evento moldeó la cultura política actual.
“How the darkest corners of the internet took over U.S. politics” (Caitlin Dewey): Análisis sobre la influencia de foros marginales en el discurso público.
“TV Writers Answer: How Would You Script the 2024 Election?” (Varios autores): Guionistas de series famosas imaginan giros para la campaña electoral.
“Exclusive: The Plan For Sinaloa’s War” (Ioan Grillo): Reportaje de investigación sobre conflictos internos del narcotráfico.
“Notes on Craft: Writing in the Hour of Genocide” (Fargo Tbakhi): Un manifiesto sobre el papel del escritor en tiempos de conflicto extremo.
“We Need to Rewild the Internet” (Farrell & Berjon): Propuesta para aplicar principios ecológicos a la resiliencia digital.
Negocios, IA y Estrategia
“Measuring Innovation: A Four-Stage Framework” (David Rogers): El artículo más leído de este autor sobre KPIs para nuevos negocios.
“Death of the CV” (Recruiting Brainfood): Sobre cómo la IA está volviendo obsoletos los currículums tradicionales.
“The machine in the garden” (Emily Sundberg): Un análisis sobre cómo Substack está cambiando el panorama editorial.
“Is it cheating if your illicit affair is with AI?” (Kat Rosenfield & Kate Lindsay): Un debate sobre los límites de la interacción con la inteligencia artificial.
“Defining a Shared Vision” (David Rogers): Lecciones de liderazgo aplicadas a la transformación digital.
Salud y Bienestar
“This summer could change your life” (Rosamund Dean): Herramientas contra la procrastinación y para el bienestar personal.
“Carry That Weight” (Ashley Reese): Reflexiones sobre el peso y el auge de los medicamentos para adelgazar.
“Lessons From War With Tim Mak” (Michael Easter): Sobre cómo encontrar significado y nutrición en situaciones de caos.
“Plot Twist: Thriving after redundancy” (Eleanor Pilcher): Una guía sobre cómo reinventarse tras perder el empleo.
Si te apetece hacer alguna sugerencia, o añadir algún artículo, por favor hazlo en comentarios:
Artículos y Boletines
En 2024, los artículos más populares de Substack abarcaban profundas críticas culturales, desarrollo personal y análisis de expertos especializados. La popularidad en la plataforma suele medirse mediante una combinación de alta interacción, selecciones del equipo y crecimiento de suscriptores en boletines informativos de primer nivel como Letters from an American.
Artículos y ensayos destacados:
Aprender a vivir en un universo cotidiano, de Freddie deBoer: Una exploración ampliamente citada sobre cómo encontrar valor en los aspectos ordinarios e inevitables de la vida.
El Manifiesto del 2%, de Michael Easter: Un llamado a la acción que se hizo viral sobre por qué buscar la incomodidad —como subir escaleras— es esencial para el bienestar moderno.
Contra las historias, de Sam Kahn: Una crítica a la obsesión por la narrativa en los negocios y la cultura, que aboga por una sensibilidad más rica y no narrativa. Hay un lugar para todos, de Adam Mastroianni: Un análisis de la pertenencia social y las barreras psicológicas que impiden que las personas se sientan integradas.
Los 5 tipos de personas que discuten en internet, de Nate Silver: Un análisis de la dinámica del discurso en línea, basado en el boletín informativo del reconocido estadístico, The Silver Bulletin.
Análisis profundo de la cultura popular y la industria:
Qué le hace un siglo (y una pandemia) a la experiencia cinematográfica, de Matthew Ball: Un análisis exhaustivo del panorama cambiante de la industria del cine y la asistencia a las salas.
La conspiración del falso Drake, de Garbage Day: Una investigación sobre la cultura de internet y la difuminación de los límites de la identidad digital.
Entrevista de salida, de Jasmine Sun: Una perspectiva matizada sobre la transición de la teoría académica a la toma de decisiones prácticas y poco glamurosas en el mundo real.
Sobre lo complicado..., de Emily Wilson: Un análisis profundo de las complejidades de la traducción, a cargo de la reconocida clasicista.
Boletines destacados para seguir
Las siguientes publicaciones generaron contenido de alto tráfico de forma constante durante 2024:
The Free Press (Bari Weiss): Conocida por su periodismo intrépido sobre temas políticos y globales controvertidos.
Letters from an American (Heather Cox Richardson): Actualmente, el boletín con más suscriptores de la plataforma, que ofrece contexto histórico diario sobre la actualidad.
Lenny’s Newsletter: Un recurso de primer nivel para la gestión de productos, el crecimiento y el asesoramiento profesional.