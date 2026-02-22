Los tutoriales en boletines (o newsletters paso a paso) son un formato de contenido educativo diseñado para enseñar una habilidad específica o resolver un problema concreto directamente desde la bandeja de entrada del usuario.

A diferencia de un boletín común, estos se centran en la acción y el aprendizaje práctico. Sus características principales son:

Estructura accionable: Se dividen en pasos claros o lecciones cortas (micro-learning) que el lector puede aplicar de inmediato.

Contenido “Evergreen”: No suelen caducar rápido, lo que permite a los anunciantes asociarse con un valor que perdura en el tiempo.

Formatos variados: Pueden ser una serie de correos electrónicos (cursos por email), guías en PDF descargables, o pequeños fragmentos de video integrados.

Generación de confianza: Al posicionar al autor como un experto, crean un entorno seguro donde las recomendaciones de productos o servicios se perciben como soluciones y no como publicidad intrusiva.

Tipos comunes de tutoriales en boletines:

Guías “How-to”: Instrucciones directas sobre cómo usar una herramienta o software (ej. “Cómo automatizar tus facturas con IA”). Retos o Challenges: Un plan de varios días donde cada boletín es un paso hacia una meta (ej. “Reto de 5 días para mejorar tu SEO”). Casos de estudio comentados: Análisis de un ejemplo real que enseña una lección (ej. “Cómo esta empresa duplicó sus ventas: paso a paso”). Listas de consejos prácticos (Tips): Breves recomendaciones accionables que aportan valor inmediato.

¿Por qué los anunciantes tienen interés en los tutoriales?

Reducción del Churn: El contenido educativo mantiene al usuario regresando al boletín de forma recurrente, lo que aumenta las impresiones del anuncio. Autoridad: Cuando un boletín enseña algo útil, genera una confianza que se transfiere a los productos recomendados en su interior. Segmentación por Intención: Si alguien lee un tutorial sobre “cómo invertir en bolsa”, el anunciante sabe exactamente que esa persona es un cliente potencial para una cuenta de valores.

Los temas

Los anunciantes no buscan contenido educativo de “cualquier” tema; su interés está estrictamente ligado al valor de mercado de la habilidad que se enseña y al perfil del lector que la consume.

Los temas educativos y tutoriales que más atraen inversión publicitaria en los últimos años se dividen en estas categorías de alto impacto:

Tecnología y Futuro Laboral: Tutoriales sobre el uso de Inteligencia Artificial (modelos LLM, prompts), competencias digitales y programación. Las empresas de software y plataformas SaaS son los principales anunciantes aquí.

Negocios y Finanzas Personales: Guías sobre inversión, fintech , gestión de impuestos y ahorro. Atraen a bancos, brokers y aplicaciones de gestión financiera que pagan altas tarifas por llegar a audiencias con mentalidad de inversión.

Desarrollo Profesional (Upskilling/Reskilling): Contenido que ayuda a los profesionales a mejorar en sus puestos actuales, como liderazgo , marketing digital (SEO, e-commerce) y habilidades blandas . Las instituciones educativas y plataformas de cursos online (como Coursera o LinkedIn Learning) son anunciantes recurrentes.

Productividad y Autoayuda: Tutoriales sobre gestión del tiempo, herramientas de organización y bienestar mental. Marcas de suplementos, aplicaciones de meditación y herramientas de organización de tareas suelen patrocinar estos espacios.

Nicho de Crianza y Estilo de Vida: Guías prácticas para padres o tutoriales de cocina y salud. Este sector es muy atractivo para marcas de consumo masivo y productos infantiles por la alta lealtad de la audiencia.

Además de contenido educativo, los temas y sectores más buscados por los anunciantes incluyen:

Tecnología e Inteligencia Artificial: Es uno de los temas con mayor crecimiento, impulsado por el interés de las marcas en la transformación digital y la eficiencia.

Finanzas y Negocios (B2B): Los boletines de noticias económicas, inversiones y estrategias de negocio atraen a anunciantes de banca y servicios profesionales debido al alto poder adquisitivo de su audiencia.

Marketing y Ventas: Temas como el SEO , comercio electrónico y estrategias de conversión son fundamentales para anunciantes que venden herramientas de software y servicios de consultoría.

Automoción y Distribución: Estos sectores lideran la inversión publicitaria, buscando espacios donde puedan destacar beneficios específicos y ofertas detalladas.

Instituciones y Responsabilidad Social: Existe un aumento en el interés de organismos públicos y marcas que promueven valores éticos y sostenibilidad.

Hay información interesante sobre los principales nichos aquí, pero en inglés:

https://thebrightpath.substack.com/p/the-10-most-profitable-newsletter/comments

Es recomendable añadir vídeos?

Por sus efectos educativos, generalmente sí, pero la mayoría de los gestores de correo (Gmail, Outlook, Apple Mail) no reproducen video directamente dentro del mensaje por seguridad y peso. Campaing Monitor confirma que intentar insertar un video real puede hacer que tu boletín caiga directo en la carpeta de SPAM.

Si pones links, irán a youtube, tu web, etc, lo que puede crear fricción.

Beneficios para tus anunciantes:

Mayor CTR (Tasa de clic): Los correos con visuales de video suelen tener un 200-300% más de clics que los que solo tienen texto, según datos de plataformas como HubSpot.

Mejor explicación: Si el anunciante vende un software complejo, un enlace a un video demo es mucho más valioso que tres párrafos de texto.

Si decides incluir video, el lugar estratégico es dentro o justo después del “Paso a Paso”. El video debe actuar como el “cerebro visual” de tu tutorial.

Aquí tienes dónde encajarlo según la estructura para maximizar clics:

Opción A: Como “Demostración Visual” (En el Paso 2 o 3)

Es ideal si estás explicando algo técnico. Colócalo justo después de describir la acción principal.

Estructura: Pasos 1 y 2 (Texto corto). [VIDEO]: Una miniatura que muestre la herramienta en acción. Paso 3 y 4 (Continuación del texto).

Por qué funciona: Rompe el bloque de texto y valida visualmente lo que acabas de explicar.

Opción B: Como “Resumen Ejecutivo” (Al final del Tutorial)

Si el tutorial tiene muchos pasos, pon el video al final para quienes prefieren “verlo en lugar de leerlo”.

Estructura: Pasos 1 al 4 (Texto). [VIDEO]: “¿Prefieres verlo en video? Aquí tienes el proceso completo en 60 segundos”.

Por qué funciona: Captura a los lectores perezosos que escanearon el texto pero no profundizaron.

Opción C: Integrado con el Patrocinador (Si el video es del anunciante)

Si el anunciante te paga por mostrar su herramienta, el video va directamente en el Bloque de Patrocinio. Según plataformas como Mailchimp, integrar contenido visual relevante aumenta drásticamente la conversión del anuncio.

Estructura: Tutorial (Texto). [VIDEO PATROCINADO]: Un vídeo del anunciante solucionando el problema que explicaste.



Nota importante: Nunca pongas el video al principio (encima de la introducción). El lector necesita contexto (texto) antes de decidir si vale la pena hacer clic y salir de su bandeja de entrada para ver un video.

Ejemplo de Estructura de un tutorial sobre marketing digital

Un tutorial de marketing digital en un boletín debe ser accionable, breve y estar diseñado para que el lector obtenga una “pequeña victoria” inmediata.

A continuación, se propone una estructura para un tutorial titulado: “Cómo crear tu primera campaña de anuncios en Meta desde cero”:

1. Cabecera y Gancho (Asunto del correo)

Asunto: 🚀 Tutorial: Lanza tu primer anuncio en 15 minutos.

Texto de previsualización: Paso a paso para no perder dinero en Facebook e Instagram.

2. Introducción y Contexto (El “Por qué”)

Explica brevemente el beneficio.

Ejemplo: “Hacer publicidad no es gastar, es invertir para llegar a quien ya te busca. Hoy aprenderás a configurar lo básico sin complicaciones”.

3. El Tutorial: Paso a Paso (Contenido Principal)

Usa listas numeradas y frases cortas para facilitar el escaneo visual:

Define tu objetivo: Elige “Tráfico” si quieres visitas o “Clientes potenciales” si buscas datos. Segmenta tu audiencia: No le hables a todos; elige edad, intereses y ubicación de tu cliente ideal. Presupuesto y Calendario: Empieza con 5€ al día para probar qué funciona antes de escalar. Crea el anuncio: Usa una imagen clara y un texto (copy) que ataque un problema real de tu cliente.

4. Bloque de Patrocinio (Donde entra el anunciante)

Aquí es donde insertas la publicidad de forma orgánica.

Texto: “Para medir estos resultados como un profesional, nosotros usamos [Herramienta de Analítica]. Haz clic aquí para una prueba gratuita de 14 días”.

5. Llamada a la Acción (CTA) Final

Invita al lector a realizar un paso siguiente fuera del correo.

Botón: [Descarga mi Check-list de Anuncios Gratuitos].

6. Despedida y Próximo Tema

“En el próximo boletín: Cómo leer las métricas para saber si tu anuncio funcionó”.

Longitud del Tutorial

Para que un tutorial en un boletín sea efectivo y mantenga la atención del lector (que suele leer rápido en dispositivos móviles), la brevedad es clave. El objetivo es que el cuerpo del tutorial tenga entre 150 y 300 palabras en total.

Aquí tienes el desglose de palabras por cada paso de la estructura:

1. Cabecera y Gancho (20-30 palabras)

Ve directo al grano. Define el problema y la solución que aprenderán en menos de un minuto de lectura.

2. Introducción y Contexto (30-50 palabras)

Establece la relevancia. Explica por qué este tutorial es importante hoy mismo y qué herramientas necesitarán.

3. El Tutorial: Paso a Paso (100-200 palabras totales)

Divide este bloque en 3 o 4 pasos. Cada paso debe ser corto:

Paso 1 (25-40 palabras): La configuración inicial o el primer clic.

Paso 2 (25-40 palabras): La acción central del proceso.

Paso 3 (25-40 palabras): El detalle técnico o “truco” para que funcione mejor.

Paso 4 (25-40 palabras): Cómo verificar que se ha hecho bien (el resultado).

4. Bloque de Patrocinio (30-50 palabras)

Debe ser lo suficientemente largo para explicar el beneficio de la marca, pero no tanto como para que parezca un artículo aparte.

5. CTA y Despedida (20-30 palabras)

Una instrucción clara y una despedida breve.

Nota sobre Retención: Si un paso requiere más de 50 palabras, probablemente sea demasiado complejo para un boletín. En ese caso, usa una frase corta y añade un enlace que diga: “[Lee la guía detallada aquí]” para llevarlos a tu web o blog. Según el Pew Research Center y otras muchas fuentes, los usuarios prefieren contenidos escaneables donde los puntos clave destaquen visualmente.