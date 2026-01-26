Por: R. Portal (Marketing Red)

Usar una lista de verificación al iniciar un Substack garantiza un lanzamiento más confiable, ya que proporciona un marco estructurado para tareas técnicas y creativas complejas.

Las principales ventajas de usar una lista de verificación incluyen:

Prevención de errores: Reduce la probabilidad de problemas técnicos, como enlaces rotos o etiquetas SEO no estratégicas, antes de la publicación del sitio web.

Mejora del SEO y la visibilidad: Una lista de verificación garantiza que no te saltes pasos críticos de optimización, como agregar texto alternativo a las imágenes y habilitar la indexación en motores de búsqueda. Ver también Auditorías de SEO: Ventajas y Herramientas Gratuitas y Consejos de búsqueda en Substack.

Calidad consistente: Estandariza los procedimientos, asegurando que cada post cumpla con sus criterios específicos.

Reducción de la carga cognitiva: Al servir como ayuda para la memoria, las listas de verificación ayudan a evitar la fatiga de decisión y a liberar energía mental para actividades creativas como la escritura y el diseño.

Eficiencia operativa: Las listas de verificación ayudan a completar tareas repetitivas con mayor rapidez y proporcionan una hoja de ruta clara.

Las tareas esenciales

Para crear un boletín de Substack con éxito, debes abordar una combinación de planificación estratégica, configuración técnica y requisitos SEO modernos. Iniciar un boletín en Substack actualmente requiere equilibrar la configuración básica con las funciones sociales de la plataforma para el descubrimiento. Esta lista de verificación (“checklist”) cubre las tareas esenciales para un lanzamiento y crecimiento efectivos.

Fase 1: Planificación e Infraestructura

Define tu (micro)nicho y público objetivo: Investiga un tema específico que te guste y sobre el que puedas escribir con regularidad. Identifica la demografía, los objetivos y las plataformas de tus lectores ideales para adaptar tu mensaje en consecuencia. En inglés, los temas generales tienen más dificultades; los enfoques específicos (como los enfocados en carreras técnicas). Identifica un problema claro para una audiencia específica. Los boletines generalistas (”Reflexiones de Amelia”) rara vez tienen éxito para quienes no son famosos. Ver también: ¿Y me hablas de centrarme en un nicho?. Selecciona un nombre de subdominio que se adapte a tu marca: Elige una dirección corta y fácil de recordar (6-14 caracteres). Siempre que sea posible, evita números o guiones, ya que pueden ser difíciles de recordar para los usuarios. Evita los dominios personalizados desde el principio: Empezar con un dominio personalizado puede perjudicar tu visibilidad en Google, ya que carece de la autoridad de dominio integrada del sitio principal de Substack. Elige un nombre y una URL de publicación que se adapten a tu marca: Selecciona un nombre claro y memorable que destaque tu tema. Si bien los nombres pueden cambiar, la URL solo se puede cambiar una vez (si se quiere que los links funcionen), así que elígela con cuidado.

Fase 2: Configuración principal o básica

Desactiva la visibilidad en buscadores durante la configuración: Disuade temporalmente a los motores de búsqueda de indexar el sitio mientras aún está en desarrollo. Recuerda desmarcar esta opción una vez lanzado. Optimiza tu perfil de autor: Usa una foto de tu rostro en lugar de un logotipo para generar confianza. Escribe una biografía de una o dos frases que explique quién eres y para quién escribes. Crea una página “Acerca de” de alta conversión: Esta funciona como tu página de ventas. Explica quién eres, sobre qué escribes (que se entienda fácilmente) y, sobre todo, qué valor obtendrán los lectores al suscribirse. Más abajo se ofrecen algunos ejemplos. Crea un correo electrónico de bienvenida personalizado: Personaliza el correo electrónico automático predeterminado que reciben los nuevos suscriptores. Confiar en la plantilla genérica de bienvenida de Substack es una oportunidad técnica perdida. Úsalo para establecer expectativas y hacer que el tono único de tu marca destaque de inmediato. Lo mismo con los de pago. Las mejores prácticas sugieren usar este correo electrónico para enviar un “imán de clientes potenciales” (como un PDF o un enlace exclusivo) de inmediato para mejorar la retención de suscriptores. Más abajo se ofrecen algunos ejemplos. Ver también ¿Por qué subestimamos el poder del correo de bienvenida? Crea una página “Empieza aquí” (a menudo llamada “Publicación destacada” o “Página de orientación”) : Crea una página dedicada a los nuevos lectores que explique la misión de la publicación y enlace a tus mejores publicaciones fundamentales. También a tus tags más importantes. Luego, enlaza hacia la página “Empieza aquí” (o “Hero post” en inglés) en los nuevos artículos crea callejones sin salida tanto para los lectores como para los rastreadores de búsqueda, lo que reduce la autoridad de tu sitio. Más abajo se ofrecen algunos ejemplos.

Fase 3: Diseño y funcionalidad

Crea un icono único para tu sitio (favicon): Diseña un icono sencillo de 32x32 píxeles que represente tu marca. Este icono aparecerá en las pestañas del navegador y le dará un toque profesional. Configura un menú de navegación: Crea un menú claro que incluya enlaces a tus páginas de contacto y otras. Mantén una jerarquía plana para que los usuarios puedan acceder al contenido en 3 o 4 clics. Personaliza el diseño de tu página de inicio: Dedica un tiempo limitado a esto, pero asegúrate de que tu página de inicio tenga un aspecto profesional que comunique claramente tu valor a los nuevos visitantes.

Fase 4: Estrategia de contenido y páginas esenciales

Completa la página “Acerca de”: Incluye una imagen. Genera confianza compartiendo tu misión y experiencia. Actualmente, la conexión personal auténtica es un diferenciador clave frente al contenido generado por IA. Tener una oferta poco convincente o un nombre creativo que no explique el contenido es un error. Porque los visitantes de tu página “Acerca de” no entenderán lo que ganan al suscribirse y se irán inmediatamente. Una recomendación: Utiliza títulos claros y descriptivos como “Exploraciones del subsuelo” en lugar de genéricos/narrativos como “Mirando hacia abajo”. Tu oferta debe ser una promesa clara de valor. Redacta una Política de privacidad y Condiciones de servicio: Garantiza el cumplimiento legal con las leyes de datos, como el RGPD, detallando cómo gestionas la información de los usuarios. Planifica y establece pilares de contenido y etiquetas: Define de 3 a 5 categorías generales (usando secciones o etiquetas) para tu boletín para mantener tu contenido organizado y generar autoridad temática. No descuides las etiquetas y las secciones: A medida que tu archivo crece, no usar las funciones de “Secciones” o “Etiquetas” provoca una sobrecarga de funciones para los nuevos lectores que no pueden encontrar temas específicos. Estas herramientas deben configurarse con antelación para categorizar el contenido de forma eficaz. Más sobre pilares aquí. Crea 3-6 posts pilares: Antes del lanzamiento, publica al menos tres publicaciones de alta calidad para que los nuevos visitantes tengan algo sustancial para explorar de inmediato. Ten en cuenta el formato móvil: La mayoría de los lectores consumen Substacks en dispositivos móviles. Un error importante de diseño técnico es usar párrafos largos. Las oraciones suelen ser independientes y los párrafos rara vez deben exceder las tres líneas para proporcionar el espacio en blanco necesario para la legibilidad. Desarrolla un calendario editorial: Comprométete con un calendario de publicación regular, por ejemplo, de 1 a 2 publicaciones de alta calidad por semana, o 1-2 al mes. El que sea, pero cúmplelo. El compromiso supera la intensidad. Apunta a una publicación extensa por semana e interacciones cortas diarias, si lo prefieres. Después de un año, un formato popular es 3 boletines de pago y 1 gratis al mes. Establece un formato distintivo: La diferenciación es clave en la actualidad. Desarrolla una serie recurrente o una forma específica y peculiar de analizar temas que se convierta en tu sello creativo. Redacta un post de “lanzamiento anticipado”: Preséntate, explica por qué creaste el boletín, qué pueden esperar, y pide explícitamente a los lectores que se suscriban (y a sus familiares y amigos) para establecer expectativas con anticipación. Un error común es publicar una publicación debut como “solo web” o “solo de pago”. Para tu lanzamiento, configura siempre la audiencia como “Todos” y marca “Enviar por correo electrónico” para asegurarte de que tu red inicial reciba la notificación. Optimiza las publicaciones para SEO desde el primer día: Usa palabras clave objetivo en títulos y encabezados H2. Completa la configuración de SEO en el editor de Substack, incluyendo slugs de URL personalizados y meta descripciones.

Fase 5: Crecimiento y descubrimiento

Importa contactos existentes, desde el principio: Agrega manualmente tu red de contactos (amigos, colegas, familiares) para conseguir tus primeros 10-20 suscriptores y evitar empezar desde cero. O, si hay una lista previa, impórtala desde el principio. Comprométete con “Notas” diarias (Feed de redes sociales): Publica de 1 a 3 veces al día, y no siempre a las mismas horas, para mantenerte visible para los lectores que aún no te siguen. Interactúa con tu nicho: Encuentra de 10 a 20 creadores en tu nicho específico y deja comentarios reflexivos sobre su trabajo a diario para aumentar tu visibilidad, la posibilidad de colaborar en el futuro, y que, al menos, te conozcan. Habilita recomendaciones de otros: Solicita recomendaciones a 3-5 escritores de tu nicho con perfiles similares, pero sólo cuando lleves un tiempo. Promociona sin disculpas en redes sociales: No siempre comparte el enlace de Substack en todas las plataformas externas, pues algunas lo sancionan. Ver Cómo conseguir más suscriptores usando Reddit: La guía. La comunicación personal por mensajes directos (DM) convierte mucho mejor que las publicaciones genéricas. Usa puntos de entrada colaborativos: En lugar de mensajes directos fríos, colabora con colegas para crear colaboraciones intencionadas, como Lives organizados conjuntamente o meses de desafíos compartidos.

Fase 6: Gestión a largo plazo

Configura etiquetas para tus posts: Usa etiquetas (no demasiadas) para categorizar tu trabajo en pilares de contenido claros, lo que ayuda a los lectores a navegar por tu archivo de forma eficiente. Organiza espacios interactivos: Si te gusta esa función, crea una comunidad usando el chat de Substack, hilos abiertos o Office Hours para que tu publicación sea atractiva y fomente la retención. Supervisa el rendimiento mediante métricas y estadísticas: Usa el panel integrado de Substack para comprender qué temas tienen mayor repercusión y qué fuentes atraen a más suscriptores. No ignores los datos del panel de control de tu boletín: El crecimiento, en parte, depende de comprender las fuentes de referencia. Si no se usa la pestaña “Crecimiento” para ver si el tráfico proviene de Google, Substack Notes o redes sociales externas, no se puede apostar por lo que realmente funciona. Más sobre el rendimiento mediante métricas y estadísticas de Substack aquí. Revisa la vista previa “Correo electrónico vs. Web”: Substack ofrece dos vistas previas distintas. Un error común es revisar solo la vista web y no ver cómo se ve el contenido en una bandeja de entrada, donde los diseños pueden romperse o las líneas de asunto pueden estar cortadas. Responde a todos los comentarios: La clave de la plataforma es una conexión profunda y significativa. Construir una relación personal con tus primeros 100 lectores es fundamental para la fidelización a largo plazo. Espera para activar las suscripciones de pago: Céntrate primero en alcanzar entre 100 y 500 suscriptores gratuitos. Apresurarse a monetizar demasiado pronto puede limitar gravemente tu tasa de crecimiento inicial. Más adelante, encuentra un delicado equilibrio entre valor y restricción. Poner todo con un muro de pago impide que los nuevos lectores descubran tu valor, y no monetizar indica que tu trabajo carece de valor profesional. Una recomendación: Utiliza una proporción de 90/10 entre publicaciones gratuitas y de pago inicialmente. Deja la mayor parte de tus publicaciones gratuitas, pero coloca un muro de pago a mitad de camino para mostrar a los lectores exactamente lo que se están perdiendo (con un índice).

Fase 7: SEO, análisis, optimización y descubrimiento

No utilices slugs de URL genéricos: Substack genera automáticamente una URL basada en el título. Editar manualmente la configuración de SEO para incluir un slug rico en palabras clave es esencial para el posicionamiento. Revisa tu mapa del sitio para que pueda estar en Search Console: Revisa tu sitio en Google Search Console y Bing Webmaster Tools para que puedan rastrear e indexar tu contenido más rápido. Nota: A veces, Substack puede tardar un tiempo en crear un mapa del sitio (sitemap). Integra Google Analytics 4 (GA4): Monitorea el comportamiento de los visitantes para comprender qué publicaciones tienen mayor impacto en tu audiencia. Implementa un imán de leads por correo electrónico: Crea un obsequio (como una lista de verificación o una guía) para animar a los visitantes a unirse a tu lista de correo. No te olvides del texto alternativo y los metadatos: Los motores de búsqueda y los motores de respuesta basados ​​en IA dependen de datos estructurados. No completar el texto alternativo de las imágenes ni la descripción SEO personalizada en el panel posterior a la publicación impide que tu contenido aparezca en los resultados de búsqueda de IA. Crea una estructura de enlaces internos eficiente: No enlazar a tus propias “Publicaciones Pilar” o a la página “Empieza aquí” en los nuevos artículos crea callejones sin salida tanto para los lectores como para los rastreadores de búsqueda, lo que reduce la autoridad de tu sitio. Además, pon enlaces internos en cada post.

Ver también Cómo Crear una Estrategia SEO Ganadora y SEO: Innovación en Inteligencia Artificial

Ejemplos y modelos para inspirarte

De la página “Acerca de”

Las páginas “Acerca de” más efectivas priorizan la transformación del lector sobre el currículum del autor. Definen claramente un micronicho, utilizan la prueba social y describen los beneficios exactos para los suscriptores.

Un ejemplo sería la página “Acerca de” de Apuntes de Producto:

Quién soy ¡Hola! Soy Omar Ruiz Rodríguez. Ingeniero de software especializado en la gestión de productos digitales. Actualmente, trabajo como consultor de producto en Thiga España, ayudando a IKEA en sus nuevos modelos de negocio. Desde 2013 he ayudado a empresas como Telefónica, BBVA, Openbank, Clicars y Decathlon, a idear, definir, lanzar y mejorar sus productos digitales alineados con sus objetivos empresariales.

También colaboro como profesor con escuelas como IEBS Digital School y Thiga Academy.

Por qué esta newsletter He creado esta newsletter con un propósito: convertirme en tu compañero de viaje en el ciclo de vida de productos digitales.

Los siguientes tres ejemplos ilustran estas buenas prácticas en diversos sectores:

El Ingeniero Pragmático (Tecnológico/Profesional)

Esta página (extremadamente popular) es un referente en autoridad profesional y propuestas de valor claras.

El Gancho: Identifica inmediatamente a su público: “La publicación económica número 1 en Substack” para CEOs y gerentes.

La Transformación: Promete resultados profesionales específicos (consejos prácticos para grandes tecnológicas y startups de alto crecimiento) en lugar de solo “noticias”.

Logística: Describe claramente lo que ofrece la versión gratuita frente a la de pago, eliminando cualquier confusión técnica para los nuevos visitantes.

HEATED de Emily Atkin (Basado en Temas/Nicho)

Esta página demuestra cómo utilizar un enfoque de “misión primero” para impulsar las suscripciones.

La Misión: Define la razón de ser de la publicación: ofrecer periodismo responsable ante la crisis climática.

Llamada a la acción: Utiliza un enfoque de alta conversión, explicando por qué su dirección de correo electrónico (y su dinero) es necesaria para financiar este tipo específico de trabajo independiente.

Toque personal: Comparte la trayectoria del autor para generar la confianza necesaria para destacar en un nicho saturado.

The AI ​​Break (Basado en tendencias/Educativo)

Este es un ejemplo moderno de una publicación de alto crecimiento que prioriza el descubrimiento.

La transformación: Promete ahorrar tiempo a los lectores en un campo en rápida evolución (IA), lo cual representa una transformación de gran valor en 2026.

Prueba social: Utiliza su volumen de suscriptores y testimonios para generar credibilidad inmediata con los recién llegados. Niveles claros: detalla explícitamente los beneficios del nivel pago, como inmersiones profundas o herramientas exclusivas, lo que ayuda a convertir a los lectores gratuitos que encuentran el trabajo a través de Substack Notes.

De correo electrónico de bienvenida personalizado

Un correo electrónico de bienvenida de Substack de alta conversión debe ir más allá de un simple “gracias”. Debe consolidar la voz de su marca, ofrecer valor inmediato y animar al lector a abrir sus futuros correos electrónicos. Independientemente del estilo que elijas (y más abajo hay tres), asegúrate de incluir un enlace a tu chat de Substack o a tu página de archivo “Empieza aquí” en los dos primeros párrafos para que el lector permanezca en tu ecosistema el mayor tiempo posible.

El experto en “storytelling” Dito Ferrer escribió una columna sobre ello en el Diario: ¿Cómo hacemos efectivo nuestro correo de bienvenida?: Utiliza storytelling, incluye enlaces estratégicos, promociona tu oferta principal, indícale al subscriptor cuál es el próximo paso, con una llamada a la acción clara.

Aquí hay tres ejemplos arquetípicos de correos electrónicos de bienvenida efectivos:

El “Valor Inmediato” (Gran Cantidad de Recursos)

Este enfoque es ideal para nichos educativos o profesionales donde desea demostrar su experiencia al instante.

Asunto: ¡Bienvenido a [Nombre de la Publicación]! Aquí está su [Beneficio/Guía Específico].

Contenido: Tras un breve saludo (de dos frases), el correo electrónico proporciona un enlace directo a un “Imán de Clientes Potenciales”, como una lista de verificación en PDF, una base de datos privada o una lista seleccionada de las “15 Posts Principales que Todo Nuevo Suscriptor Debería Leer”.

Por qué funciona: Recompensa al suscriptor por su dirección de correo electrónico inmediatamente. Al proporcionar un recurso de alta calidad, reduce el “remordimiento del suscriptor” y establece un alto valor percibido para su contenido futuro.

“Comunidad y Conexión” (Personal/Vulnerable)

Ideal para escritores de estilo de vida, opinión o creativos que utilizan la filosofía “3% Más Valor” para construir una base de seguidores fieles.

Asunto: Me alegra mucho que estés aquí (y una pregunta rápida para ti).

Contenido: Comparte una anécdota breve y vulnerable sobre el motivo del inicio de la publicación. Termina con una “Llamada a la Interacción” específica, planteando al lector una pregunta como: “¿Qué es lo que te está costando en este momento con respecto a [Tema]?”.

Por qué funciona: Indica que hay una persona real detrás de la pantalla. Cuando un lector responde a este correo electrónico, se indica a los proveedores de correo electrónico (como Gmail) que tus mensajes son “importantes”, lo que mejora significativamente tu capacidad de entrega técnica y garantiza que no termines en la pestaña de “Promociones”.

Este tipo de autores persiguen la honestidad:

“Hoja de Ruta” (Logístico/Claro)

Este es el mejor formato para publicaciones con varias secciones, podcasts o una combinación de planes gratuitos y de pago.

Asunto: ¡Ya estás dentro! Esto es lo que puedes esperar de [Nombre de la publicación].

Contenido: Utiliza viñetas para explicar el ritmo del boletín: “Todos los martes recibirás un análisis profundo; todos los viernes, la lista de enlaces de ‘Resumen rápido’”. También incluye una instrucción de “marca blanca”, que solicita al usuario que mueva el correo electrónico a su bandeja de entrada principal o que agregue al remitente a sus contactos.

Por qué funciona: Gestiona las expectativas y reduce la pérdida de suscriptores. Es más probable que los lectores permanezcan suscritos si saben exactamente cuándo y por qué aparecerás en su bandeja de entrada.

Imagina entrar por primera vez en una tienda y encontrarte con una puerta entreabierta, pero sin nadie en el mostrador. Miras a tu alrededor, ojeas tímidamente, pero no te sientes cómodo. No sabes hacia dónde ir así que pasas de largo… Al lado tienes otra tienda, pero ésta es diferente: hay una dependienta atenta que te recibe con una leve sonrisa y un gesto amable. Te da la bienvenida, suena música de fondo y te invita a entrar sin presiones: “Hola, me llamo Ana. Aquí estoy por si necesitas cualquier cosa.” Y se retira discretamente haciéndote sentir a gusto, como en tu casa. ¿Es tu newsletter la tienda A o la B? —Veronica Llorca-Smith

De página “Empieza aquí”

Una página de “Empieza aquí” es una publicación fijada diseñada para convertir a los visitantes ocasionales en lectores habituales. Actúa como un vestíbulo seleccionado que organiza tu mejor contenido imperecedero.

Aquí tienes tres ejemplos arquetípicos de páginas de “Empieza aquí” eficaces:

El “Índice” (Enfocado en la eficiencia)

Este formato es ideal para publicaciones educativas o de nicho específico, donde los lectores buscan respuestas rápidas a problemas específicos.

Estructura: Categoriza tu archivo en 3 a 5 “Pilares” (ver más arriba sobre esto). Para una publicación sobre el crecimiento de creadores, estos pilares podrían ser “Métricas”, “Estrategia digital” y “Crecimiento de substack”.

El contenido: Cada sección incluye una descripción de una oración y enlaces a tus 3-5 posts más leídas de esa categoría.

Por qué funciona: Reduce la sobrecarga de contenido y te posiciona inmediatamente como un líder de opinión al ofrecer información práctica en segundos.

La “Historia y Valores del Origen” (Orientada a la Identidad)

Este estilo es muy eficaz para marcas personales y escritores creativos que desean construir conexiones humanas profundas.

Estructura: Comparte el “camino sinuoso” o las “partes complicadas” que te llevaron a crear esta publicación.

El Contenido: Explica tu filosofía única (por ejemplo, “¿Por qué dejé mi trabajo para dar la vuelta al mundo y no me arrepiento?”) y establece un tono claro para tu publicación.

Por qué funciona: Crea una “conexión de alto nivel” que la IA no puede replicar. En las newsletters, los lectores se suscriben a personas en las que confían, y esta página sirve como una primera conversación significativa.

La “Hoja de Ruta del Suscriptor” (Orientada a Resultados)

Ideal para boletines que ofrecen un servicio específico, una transformación o una serie de experimentos.

Estructura: Trata la publicación como un viaje con hitos claros. Contenido: Incluye una orientación para nuevos lectores, una explicación de los beneficios gratuitos y de pago (a menudo mediante una encuesta para conocer los intereses de los lectores) y una clara “Llamada a la acción” (CTA) sobre cómo pueden participar (por ejemplo, unirse al chat de Substack).

Por qué funciona: Proporciona claridad inmediata sobre el ritmo de la publicación (por ejemplo, “Todos los lunes recibirás mi boletín, y el domingo una sorpresa”), lo que reduce las barreras para suscribirse.

Consejo de implementación: Después de crear tu página “Empieza aquí”, utiliza la función técnica “Fijar a la página de inicio” para asegurarte de que permanezca en la parte superior de tu feed para cada nuevo visitante.

