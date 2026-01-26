Creadores

Alma Flores
1d

Sobre la filosofía del contenido, la honestidad y el coraje, escribir con coraje no es saltar al vacío sin red, sin un colchón, sino que es atreverse a decir esa verdad incómoda que todos piensan pero nadie escribe. Ese 5% de honestidad extra al que se refiere Martina es lo que separa un correo que se borra de uno que se guarda para siempre.

Catalina Rojas
1d

Sobre el crecimiento y la constancia, quizás podría decirse que, al final, el algoritmo de Substack es la gente. Porque si escribes algo que merece ser compartido, ellos harán el trabajo técnico por ti. Pero para eso, primero tienes que presentarte a la página en blanco cada semana sin falta, tal como prometiste.

