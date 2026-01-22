Photo by Sigmund on Unsplash

Lanzar un curso en línea

Lanzar un curso en línea exitoso requiere una transición hacia el aprendizaje centrado en la comunidad y la creación de contenido (asistida por IA, o no, según preferencias del creador). El éxito se basa en la transformación: resolver un problema específico para un público objetivo:

No vendas lo que vas a aprender, vende lo que vas a conseguir: A la hora de contar y presentar una formación tienes que tener un equilibrio entre contarle lo que va a aprender (el currículum) y conseguir explicar a la persona que está viendo la web lo que va a ser capaz de hacer al acabar el curso. (…) La gente quiere el resultado, no la herramienta. Y esto nos ha costado mucho entenderlo. No es aprender a …, es una formación que “te va a permitir convertirte en profesional.” —Vaughtton

Ten en cuenta el alto valor percibido: A diferencia de los libros electrónicos de bajo costo, los cursos en línea tienen un alto valor percibido. Los creadores, incluso con audiencias pequeñas y especializadas, pueden cobrar con éxito 100 $ o más por conocimientos especializados.

Fase 1: Planificación y validación

Subfases:

Identifica un tema rentable: Selecciona un nicho en el que tengas experiencia y que aborde una necesidad clara del mercado. Puedes utilizar el método Ikigai para encontrar la intersección entre lo que te apasiona, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y lo que te pueden pagar.

Realiza un estudio de mercado: Valida la demanda antes de generarla. Puedes utilizar herramientas como Google Trends y planificadores de palabras clave para medir el interés.

Crea un MVP (Producto Mínimo Viable): En lugar de una clase magistral completa, comienza con un minicurso (de 1 a 2 horas) o un seminario web gratuito para evaluar el interés.

Prevende tu curso: Crea una página de destino de “próximamente” y ofrece descuentos por inscripción anticipada para asegurar las inscripciones iniciales antes de completar la producción del contenido.

Fase 2: Desarrollo del curso

Define los resultados de aprendizaje: Se puede utilizar el enfoque ABCD (Audiencia, Comportamiento, Condición, Título) para especificar con precisión los logros de los estudiantes.

Estructura el currículo del curso: Utiliza el diseño inverso: identifica primero el resultado deseado y luego trabaja en sentido inverso para determinar las lecciones y evaluaciones necesarias.

Producir contenido de alta calidad:

Vídeo: Procura crear vídeos cortos y específicos (de 5 a 15 minutos).

Suplementos: Incluya archivos PDF descargables, listas de verificación y cuestionarios para reforzar el aprendizaje.

Herramientas de IA: Aprovecha, si lo deseas, la IA para generar esquemas, redactar guiones y crear preguntas de cuestionario para acelerar el desarrollo.

No podemos permitirnos que hagas un curso que esté desactualizado o que tenga tanto tiempo que no cumpla con nuestros estándares y esa sea la imagen que tengas de nosotros. Al igual que si lees un libro de Blackie Books y te encanta, sabes que cuando veas otro libro de esta editorial es muy probable que te vaya a gustar también. Creas un sello de calidad, que indica que ese libro tiene tu aprobación. Que tú pones tu marca en ese producto y tú te haces responsable de esa calidad. —Vaughtton

Fase 3: Selección de la plataforma

Subfases:

Elije un método de alojamiento según su nivel de experiencia técnica y sus objetivos de marketing:

Plataformas todo en uno: Ideales para un control total del negocio (p. ej., Kajabi, Podia).

Híbridos de curso y comunidad: Ideales para la participación (p. ej., SchoolMaker, Skool, Circle).

Mercados: Ideales para realizar pruebas sin una audiencia existente (p. ej., Udemy, Skillshare).

Plugins de WordPress: Ideales para la propiedad total (p. ej., MemberPress, LearnDash).

Fase 4: Lanzamiento y marketing

Subfases:

Diseña una página de ventas de alta conversión: Céntrate en los beneficios y la transformación, no solo en las características. Incluye un titular claro, testimonios y una llamada a la acción (CTA) contundente.

Secuencia de email marketing: Crea un “embudo de lanzamiento” de 7 a 12 correos electrónicos durante 5 a 10 días, incluyendo un anuncio, pruebas sociales, preguntas frecuentes y una última llamada.

Promoción estratégica: Utiliza un enfoque multicanal, que incluye compartir contenido entre bastidores y mini-lecciones en redes sociales como Notas, LinkedIn, Instagram o TikTok, anuncios segmentados en Google o Facebook y colaboraciones con influencers o colegas del sector para ampliar tu alcance.

Fase 5: Crecimiento poslanzamiento

Subfases:

Recopilación de opiniones: Utiliza encuestas y entrevistas a estudiantes para mejorar el curso para futuras ediciones.

Recopilación de testimonios: Solicita específicamente pruebas sociales orientadas a resultados para aumentar la credibilidad de cara a futuras ventas.

Ventas adicionales y cruzadas: Ofrece productos relacionados, como coaching individual o módulos avanzados, a los estudiantes actuales.

¿A la gente le gustan los cursos sin videos?

Sí, mucha gente prefiere los cursos sin video. El aprendizaje basado en texto y solo en audio se ha consolidado como alternativas de gran valor para públicos específicos.

¿Por qué la gente elige cursos sin video?

Consumo de información más rápido: Los estudiantes experimentados a menudo encuentran los videos “extremadamente lentos” y prefieren leer para avanzar por el material a su propio ritmo, logrando a menudo una mayor retención al escanear y releer las secciones clave.

Mayor flexibilidad: Los cursos basados ​​en texto son más fáciles de consumir en público, en el trayecto al trabajo, o en entornos donde el audio no es práctico.

Facilidad de consulta: En un texto es inherentemente más fácil localizar una información. Los estudiantes pueden buscar rápidamente un término o instrucción específica sin tener que navegar entre minutos de video.

Menor consumo de datos y energía: En regiones con internet limitado o para usuarios con datos móviles, los cursos con mucho texto son más accesibles y consumen menos batería.

Formatos efectivos sin video

Si decides no usar video, considera estos formatos populares:

El “Curso por correo electrónico”: Una serie de correos electrónicos estructurados y de alto valor que se envían diariamente. Son muy efectivos para temas que fomentan hábitos, como el fitness.

El Podcast Privado: Los cursos solo de audio son cada vez más populares entre los profesionales ocupados que desean aprender mientras conducen, hacen ejercicio o realizan tareas domésticas.

Talleres de Texto Basados ​​en Cohortes: Cursos de alta participación impartidos a través de plataformas como Circle o Skool, que se centran en debates escritos, plantillas y comentarios de la comunidad en lugar de conferencias.

La “Guía Interactiva”: Utilizar herramientas como Notion o plataformas LMS especializadas (por ejemplo, Educative) para crear una ruta estructurada de texto, bloques de código y cuestionarios interactivos.

Cuándo Evitar un Enfoque Sin Vídeo

Si bien el texto es poderoso, el vídeo sigue siendo el estándar de oro para:

Habilidades Físicas: Fitness, cocina o reparaciones manuales donde ver el movimiento es esencial.

Tutoriales de Software: Los flujos de trabajo complejos “clic a clic” suelen ser más fáciles de seguir visualmente.

Construyendo una Marca Personal: Si la “transformación” se basa en tu personalidad y confianza, aparecer en cámara puede acelerar esa conexión.

Recomendación para creadores

Si no te sientes cómodo con el video, empieza con un MVP híbrido. Combina guías escritas de alta calidad con breves fragmentos de audio y hojas de trabajo interactivas para ofrecer una experiencia multimodal sin necesidad de un estudio de video completo.

Si el curso tiene mucho éxito, puedes encargar los vídeos a un profesional.

Algunas plataformas ahora permiten a los creadores monetizar a través de una interacción profunda y el acceso a la comunidad, algo que los estudiantes valoran más que el simple contenido de video pasivo.

¿Qué plataformas son mejores para el aprendizaje social?

Las plataformas de aprendizaje social han evolucionado para priorizar la participación comunitaria, la interacción entre pares y la personalización (impulsada o no por IA) sobre el consumo pasivo de contenido.

Las siguientes plataformas son reconocidas como líderes en aprendizaje social, en función de sus puntos fuertes:

Mejores plataformas para la participación y la gamificación

Skool: Popular por su diseño simple y adictivo que combina las publicaciones de la comunidad con el aprendizaje gamificado. Utiliza tablas de clasificación, puntos e insignias para que los estudiantes regresen y participen. Ideal para: Creadores que priorizan la participación activa de los estudiantes y la diversión por encima de las estructuras complejas de los cursos.

Disco.co: Plataforma líder de aprendizaje social impulsada por IA. Integra IA para generar planes de estudio y automatizar la gestión de comunidades, a la vez que ofrece academias de marca. Ideal para: Escalar academias virtuales y empresas que necesitan una integración profunda de IA.

Plataformas para modelos centrados en la comunidad

Circle: Ampliamente considerada la plataforma ideal para creadores, priorizando la discusión natural y los espacios flexibles por encima de los planes de estudio rígidos. Admite transmisión en vivo, eventos y contenido restringido. Ideal para: Empresas B2B y comunidades premium de creadores que priorizan la conversación continua.

Mighty Networks: Un ecosistema unificado para cursos, eventos y membresías. Incluye “Espacios” para organizar subcomunidades y utiliza la IA “People Magic” para conectar a miembros con intereses similares. Ideal para: Comunidades grandes y especializadas que buscan su propia aplicación móvil de marca.

Plataformas para aprendizaje social centrado en video:

Swarm: Un líder reciente que se centra en la interacción de video asincrónica presencial. Fomenta la conexión entre personas mediante intercambios de video cortos en lugar de solo texto. Ideal para: Coaches y expertos que buscan una experiencia personal y presencial en un espacio digital.

Plataformas para vendedores:

Kajabi: Sigue siendo una plataforma líder al integrar herramientas comunitarias (”Comunidad 2.0”) con su consolidado creador de embudos de ventas y marketing. Ideal para: Emprendedores consolidados que desean integrar todo su negocio, desde el email marketing hasta la comunidad, en una sola plataforma.

Plataformas para educación por cohortes:

Teachfloor: Diseñado específicamente para sesiones en vivo, revisiones entre pares y proyectos grupales colaborativos. Ideal para: Bootcamps y organizaciones que necesitan aprendizaje grupal estructurado, con límite de tiempo y compatible con SCORM.

Resumen comparativo de la fortaleza y el uso de cada plataforma:

Skool :Gamificación y tablas de clasificación. Máxima participación.

Circle: Discusiones y espacios naturales. Negocios que priorizan la comunidad.

Mighty Networks: Conexiones de miembros impulsadas por IA. Grandes comunidades de marca.

Disco.co: Automatización social impulsada por IA. Academias virtuales escalables.

Swarm: Interacción de video asincrónica. Coaching personal de alta confianza.

Creación de cursos de ciencias sociales impartidos por creadores

La gente pagará por cursos de ciencias sociales impartidos por creadores siempre que ofrezcan aplicaciones prácticas claras o un valor de nicho profundo. Se proyecta que el mercado global del aprendizaje electrónico alcance entre 336.000 y 400.000 millones de dólares en 2026, con una demanda de educación en línea en su punto más alto.

Por qué las ciencias sociales se venden en la economía de los creadores:

Consolidación de habilidades: Los estudiantes pagan cada vez más por cursos de ciencias sociales “aplicadas” —como psicología para el diseño de experiencia de usuario (UX), sociología para la gestión comunitaria o ciencias políticas para el análisis de políticas públicas— que aumentan la preparación laboral en más de un 30%.

Confianza en las personalidades: Existe un cambio significativo en la confianza hacia los expertos individuales en comparación con las editoriales tradicionales. Las personas pagan por la perspectiva única y la conexión “humana” del creador en un mundo cada vez más automatizado por la IA.

Temas de ciencias sociales de alta demanda

Las siguientes áreas de las ciencias sociales serán particularmente lucrativas para los creadores independientes:

Salud conductual y psicología: Impulsadas por una demanda constante de consejeros y expertos en salud mental.

Estrategia de Audiencias Digitales y Redes Sociales: Los cursos que enseñan comunicación estratégica y análisis de datos permiten a los graduados obtener perspectivas salariales hasta un 15% más altas.

Estudios Globales y Economía: Los cursos aplicados en relaciones internacionales o investigación de mercados para consultoría empresarial son muy solicitados, ya que las industrias buscan una toma de decisiones basada en datos.

Problemas Sociales de Nicho: Abordar problemas complejos como la desigualdad o la reforma de la justicia penal mediante contenido especializado y de alta calidad.

Factores Clave de Éxito de estos cursos:

Aprendizaje Aplicado: Ir más allá de la teoría. Los cursos que se centran en proyectos y resultados del mundo real tienen mayores índices de satisfacción.

Modelos de Precios Híbridos: Los creadores exitosos utilizan precios escalonados (básico vs. premium) o modelos de suscripción para obtener ingresos estables, a la vez que ofrecen opciones más caras como coaching o certificación.

Diseño Mobile-First: El aprendizaje móvil aumenta la retención en un 45% y permite a los profesionales con mucha actividad aprender durante sus desplazamientos, una tendencia importante.

Cursos de humanidades impartidos por creadores

Mucha gente está totalmente dispuesta a pagar por cursos de humanidades impartidos por creadores, aunque el mercado se ha orientado hacia modelos de aprendizaje de alta utilidad e impulsados ​​por la comunidad. Si bien el contenido gratuito abunda, los estudiantes pagan a los creadores por conocimientos especializados que les ayudan a gestionar la sobrecarga de información y a lograr resultados intelectuales o profesionales específicos.

La propuesta de valor para las humanidades

Para tener éxito en la venta de cursos de humanidades (por ejemplo, filosofía, historia, literatura), los creadores deben centrarse en estas áreas de alta demanda:

Humanidades aplicadas a la tecnología: Las empresas tecnológicas contratan cada vez más expertos en humanidades para puestos en IA generativa y procesamiento del lenguaje natural (PLN). Los cursos que enseñan ética, lógica o lingüística aplicadas a la formación en IA son muy lucrativos.

Pensamiento crítico para los negocios: Los empleadores del sector empresarial y jurídico afirman que valoran especialmente las habilidades analíticas y de comunicación que fomentan las humanidades. Los creadores que promocionan sus cursos como “capacitación” para estos sectores pueden cobrar primas más altas.

Otros aspectos:

El “Premium de Confianza”: Tras años de contenido generado por IA, los estudiantes de 2026 se enfrentan a una “fatiga de confianza”. Están dispuestos a pagar por un experto “humano” al que siguen y que ofrece perspectivas creíbles y verificadas, en lugar de información automatizada.

Microcredenciales: El 89 % de los estudiantes de 2026 prefiere microcredenciales cortas y acumulables a programas tradicionales largos. Los creadores pueden vender con éxito “minicursos” que cubren lagunas de conocimiento específicas.

Segmentos rentables de humanidades por campo y enfoque en resultados profesionales:

Filosofía: Ética para IA y liderazgo; Puestos de nivel inicial de $44,000 a $58,000

Historia: Estudios archivísticos e historia pública; 25 % más de colocación en puestos relevantes

Literatura: Estrategia de contenido y mensajes de marca; Salarios de hasta $145,000 para especialistas.

Mejores maneras de pre-vender cursos

La pre-venta es el estándar para validar la demanda y financiar la producción antes de crear una sola lección. El enfoque de “vender y luego desarrollar” minimiza el riesgo y utiliza la retroalimentación temprana de los clientes para dar forma al plan de estudios final.

Lanzar un grupo “Beta” o piloto

Se trata de ofrecer un número limitado de plazas con un descuento significativo (a menudo del 30 al 50 %) a un grupo de “miembros fundadores”. Algunos aspectos:

La promesa: Transmitir que el curso está en desarrollo. A cambio del bajo precio, los estudiantes brindan retroalimentación sobre los primeros módulos y ayudan a refinar el contenido.

Valor inmediato: Ofrece a los primeros compradores acceso instantáneo a un módulo de “Bienvenida” o a una comunidad privada (Slack, Discord o Circle) para comenzar el proceso de aprendizaje mientras se desarrolla.

El embudo “Mini-MVP”

Probar el interés vendiendo primero un producto digital más pequeño y de alto valor. Algunos aspectos:

El imán de clientes potenciales: Ofrecer una hoja de trucos gratuita o un “microcurso” (una serie de correos electrónicos de 3 a 5 días) que resuelva un aspecto específico del problema principal.

El pivote: Si la oferta gratuita tiene una buena tasa de conversión, ofrecer inmediatamente la preventa del curso completo en la página de agradecimiento como “Siguiente paso”.

Validación del taller en vivo

Organiza un taller o seminario web en vivo único que aborde el marco fundamental de tu próximo curso. Algunos aspectos:

Retroalimentación en vivo: Observa dónde los estudiantes hacen preguntas para identificar las “lagunas” en tu enseñanza.

Cierre: Al final de la sesión, ofrece a los asistentes la oportunidad de reservar el curso completo con una tarifa anticipada.

Nota: La distinción entre un taller y un webinar se define principalmente por la dirección de la comunicación y el resultado del aprendizaje. Mientras que los webinars son “transmisiones” para la concientización, los talleres son “laboratorios” para la implementación. Un webinar es esencialmente un seminario o conferencia digital. Está diseñado para posicionarle como una autoridad y guiar a un gran número de personas a través del embudo de marketing. Cómo funciona: Compartes tu pantalla, presentas una presentación y respondes algunas preguntas seleccionadas al final. Los webinars exitosos suelen utilizar encuestas en vivo impulsadas por IA y widgets interactivos para evitar que las grandes audiencias abandonen la sesión, pero la experiencia sigue siendo, en gran medida, de uno a muchos. Ideal para: Prevender tu curso, lanzar un libro o explicar conceptos de alto nivel a un público amplio.

Un taller es una sesión de alta participación donde se espera que los estudiantes realicen trabajo durante el tiempo que están contigo. Cómo funciona: Enseñas un concepto durante 15 minutos y luego los estudiantes dedican 30 minutos a aplicarlo (por ejemplo, escribir una página de ventas, codificar un guion o analizar un caso práctico). Los talleres ahora se apoyan en gran medida en salas de reuniones y pizarras colaborativas. En 2026, muchos creadores utilizan talleres de coworking, donde el valor reside en el tiempo dedicado y el acceso en directo al experto para la resolución de problemas. Ideal para: Enseñanza de alto nivel, sesiones prácticas y generar confianza con un grupo reducido. ¿Cuál deberías elegir? Elige un webinar si tienes un curso nuevo y quieres llegar a 500 personas a la vez para generar interés. Usa un webinar como evento de marketing gratuito para vender un taller de pago, que luego servirá como módulo 1 de tu curso insignia completo. Elige un taller si quieres cobrar un precio elevado (por ejemplo, entre 99 y 499 $) y asegurarte de que tus estudiantes alcancen un resultado específico antes de que finalice la sesión.

Crea en público

Genera transparencia y confianza compartiendo tu proceso de creación en redes sociales (Notas, LinkedIn, X o Instagram). Algunos aspectos:

Publica actualizaciones: Comparte esquemas del curso, fragmentos de investigación o desafíos de producción tras bambalinas.

Encuestas interactivas: Usa encuestas para que tu audiencia vote por los títulos de los módulos o los temas específicos que desean incluir.

Página de destino de preventa de alta conversión

Tu página debe centrarse en la transformación en lugar de en una lista de características. Algunos aspectos:

Cronograma claro: Indica exactamente cuándo estarán disponibles los primeros módulos y la fecha de finalización final.

Urgencia y escasez: Usa temporizadores de cuenta regresiva para precios anticipados o limitar el número de plazas “Beta” para fomentar la acción rápida.

Reversión de riesgos: Ofrecer una garantía de devolución de dinero para reducir la barrera para los primeros usuarios que compran un producto “sin terminar”.

Puntos de referencia para el éxito

Algunos aspectos:

Tasa de registro: Intentar una tasa de conversión de al menos el 5% en tu página de destino de preventa.

Objetivo de ventas: Establecer un objetivo mínimo de ventas (por ejemplo, 10-20 estudiantes) que justifique tu inversión de tiempo. Si no lo alcanzas, reembolsa a los compradores y cambia el tema.

Mejores prácticas para crear un formato de curso por correo electrónico

El curso por correo electrónico (o “curso en bandeja de entrada”) es un formato favorecido por sus altas tasas de finalización. Dado que el 80 % de los estudiantes prefiere el microaprendizaje en sesiones cortas, impartir lecciones directamente donde ya pasan tiempo es muy eficaz. Algunos aspectos a tener en cuenta incluyen los siguientes:

La regla “Un objetivo, una acción”

Cada correo electrónico debe tener exactamente un objetivo de aprendizaje y una llamada a la acción clara (tarea).

El gancho: Comienza con el “por qué” (el beneficio).

La ​​lección: Proporciona entre 300 y 600 palabras de texto de alto valor.

La tarea: Dales una “victoria de 5 minutos”, un ejercicio que puedan hacer de inmediato para ver resultados.

Ritmo estratégico (la cadencia)

No abrumes al estudiante. Los cursos por correo electrónico más exitosos siguen un programa de 5 días diarios o 2 días alternos durante 2 semanas.

Día 0 (la bienvenida): Envía esto inmediatamente después de la inscripción. Establece expectativas, proporciona un PDF con la “Hoja de Ruta” y pide que presionen “Responder” para presentarse (esto permite incluir su dirección de correo electrónico en la lista blanca para una mejor entrega).

Coherencia: Algunos sugieren que es mejor enviar el correo a la misma hora todos los días (idealmente, temprano por la mañana) para que se convierta en parte de su rutina. Es fácil configurarlo con un auto-respondedor.

Usar “Enlaces Profundos” y Centros de Recursos (o Similares)

Si bien el contenido principal está en el correo electrónico, usa enlaces para profundizar sin saturar la bandeja de entrada.

El “Centro de Recursos”: Crear una página de Substack o Notion, o una carpeta de Google Drive, centralizada y protegida con contraseña donde se almacenen todas las listas de verificación, plantillas y lecturas de “crédito adicional”.

Seguimiento del Progreso: Incluye, si la tecnología lo permite, un enlace al final de cada correo electrónico que diga “Marcar esta lección como completada” (lo que puede activar una etiqueta en tu software de correo electrónico como ConvertKit o Beehiiv).

Optimizar para el “Modo Oscuro” y dispositivos móviles

Más del 70% de los estudiantes utilizan el correo electrónico en dispositivos móviles. Algunos aspectos a tener en cuenta:

Formato simple: Usa párrafos cortos, viñetas y texto en negrita para facilitar la lectura.

Fuentes estándar: Usa fuentes del sistema que se vean bien tanto en modo claro como oscuro.

Texto alternativo: Asegúrate de que cada imagen tenga un texto alternativo descriptivo, ya que muchos clientes de correo electrónico bloquean las imágenes por defecto.

Bucles de retroalimentación automatizados

El aspecto “social” de un curso por correo electrónico se refleja, especialmente, en las respuestas.

La solicitud de respuesta: Al final de una lección difícil, pregunta: “¿Qué es lo que más te impide completar este paso? Responde y házmelo saber”.

El correo electrónico de “celebración”: Una vez enviada la lección final, activa una encuesta automatizada (usando Typeform) para recopilar testimonios y comentarios inmediatamente mientras el logro esté vigente.

Estrategia de monetización

Los cursos por correo electrónico son perfectos para la transición de “Gratis a Pago”:

Reto gratuito de 5 días: Ofrece un valor masivo durante 5 días.

Día 6 (El pivote): Envía un correo electrónico dedicado de ventas para tu curso de pago “Siguiente Nivel” o coaching individual.

El modelo de “Boletín de Pago”: Utiliza plataformas como Substack para ofrecer un curso de correo electrónico premium y permanente como suscripción de pago.

Conjunto de herramientas recomendado:

Ideal para automatizaciones: ConvertKit o ActiveCampaign.

Ideal para estilo visual: Flodesk. (Ver a continuación)

Ideal para híbridos (boletín + curso): Beehiiv.

Flodesk para cursos

A fines de 2005, Flodesk pasó de ser una simple herramienta de correo electrónico atractiva a un potente ecosistema integral para creadores de cursos. Es especialmente eficaz para quienes priorizan una estética de marca cohesiva y de alta gama sin querer gestionar múltiples programas complejos.

1. Ventas y entregas integrales

La función de pago de Flodesk te permite vender e impartir un curso sin necesidad de una plataforma independiente como Teachable o un sitio web aparte. Cuesta 59 $/mes, hasta 1.000 suscriptores.

Páginas de venta integradas: Puedes crear páginas de venta personalizadas, páginas de pago y páginas de agradecimiento con el mismo editor intuitivo de arrastrar y soltar que usas para los correos electrónicos.

Flexibilidad de pago: Admite pagos únicos, suscripciones y opciones de “compra ahora, paga después” (lo que aumenta las conversiones hasta en un 15 %), y no tiene comisiones por transacción (solo pagas la tarifa de procesamiento estándar de Stripe).

Segmentos ilimitados.

2. Entrega de cursos optimizada (flujos de trabajo)

Los flujos de trabajo de Flodesk son ideales para impartir cursos por correo electrónico o contenido automatizado por goteo.

Lecciones activadas: Puedes configurar un activador para que, en cuanto un usuario compre a través de tu página de pago, se le añada automáticamente a un segmento específico y empiece a recibir su primera lección.

Automatización simplificada: El generador de flujos de trabajo visuales es mucho menos intimidante que plataformas como Mailchimp o Kit, lo que te permite planificar fácilmente todo el recorrido del estudiante, con retrasos y pasos lógicos.

3. Experiencia de aprendizaje centrada en el diseño

Aquí Flodesk ofrece una experiencia superior para el estudiante:

Identidad de marca personalizada: A diferencia de la mayoría de las herramientas de correo electrónico, Flodesk te permite cargar fuentes personalizadas y usar los colores exactos de tu marca en los correos electrónicos y páginas de ventas de tus cursos.

Plantillas modernas: Cada plantilla está diseñada para que parezca creada por un diseñador de alto nivel, lo que justifica los precios premium para tus cursos.

5. Integraciones

Integración con Canva: Puedes diseñar los gráficos o las hojas de trabajo de tu curso en Canva e incorporarlos directamente a los correos electrónicos de tu curso sin salir del creador de Flodesk.

ManyChat: Conecta tus automatizaciones de mensajes directos de Instagram con tu lista de correo electrónico para convertir a tus seguidores de redes sociales en estudiantes al instante.

Desventajas de Flodesk para cursos

Flodesk no es un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) dedicado ni plataforma especializada como Kajabi o Skool.

1. Sin inicio de sesión para estudiantes ni “Área de miembros”

Flodesk es una plataforma que prioriza el correo electrónico.

El problema: No existe un “portal” central donde los estudiantes puedan iniciar sesión para ver todas sus lecciones a la vez. Se podría usar Substack o Notion.

El resultado: Si un estudiante borra accidentalmente un correo electrónico o quiere encontrar una lección de hace dos semanas, tiene que buscar en su bandeja de entrada en lugar de hacer clic en un “Panel de control”. Esto puede generar una experiencia de aprendizaje desorganizada en cursos más largos.

2. Falta de alojamiento de vídeo nativo

En 2026, la mayoría de las plataformas de cursos dedicados alojan sus vídeos de forma segura dentro de la plataforma.

El problema: Flodesk no puede alojar archivos de vídeo. Debe alojar sus vídeos en Vimeo, Wistia o YouTube y enlazarlos en sus correos electrónicos.

El resultado: Esto añade un coste mensual adicional por el alojamiento de vídeos y facilita... estudiantes para compartir sus enlaces de videos “privados” con otros que no hayan pagado.

3. Sin seguimiento del progreso del estudiante

Dado que Flodesk se basa en el envío por correo electrónico, no se puede ver cuánto del curso ha completado un estudiante.

El problema: No se sabe si un estudiante abandonó el curso después de la segunda lección o si lo terminó todo.

El resultado: No se pueden enviar recordatorios automáticos a los estudiantes que se han estancado ni ofrecer certificados de graduación a quienes lo terminan, lo cual es clave para la retención estudiantil en 2026.

4. Sin herramientas de evaluación nativas

Las plataformas LMS dedicadas incluyen funciones integradas para cuestionarios, tareas y exámenes.

El problema: Flodesk no cuenta con una forma nativa de evaluar los conocimientos del estudiante.

El resultado: Es necesario integrar herramientas de terceros como Typeform o Interact, lo que crea una experiencia fragmentada donde los estudiantes abandonan el contenido constantemente y se dirigen a diferentes sitios web.

5. Funciones limitadas de “Comunidad”

El aprendizaje social es una tendencia principal en 2026, pero Flodesk es una herramienta de comunicación unidireccional. El problema: Los estudiantes no pueden comunicarse entre sí, dejar comentarios en las lecciones ni participar en un foro grupal.

El resultado: Para crear una comunidad, se necesitaría otra suscripción a una herramienta como Circle o Discord.

6. Datos y análisis deficientes

Si bien Flodesk indica quién abrió un correo electrónico, no proporciona análisis de aprendizaje.

El problema: No se puede ver el tiempo en la página ni qué partes específicas de una lección se omiten.

El resultado: Es más difícil optimizar el contenido del curso para obtener mejores resultados que usar una plataforma con un alto nivel de datos como Thinkific.

Resumen para 2026: Usa Flodesk para cursos breves, basados ​​en texto y con un diseño sofisticado, o como herramienta de marketing para vender tu curso. Si estás creando una clase magistral de varios módulos con video y comunidad, un LMS dedicado es una mejor inversión.

¿Qué plataformas de newsletters son mejores para los cursos?

Varias plataformas de boletines han introducido funciones nativas para cursos, lo que las hace superiores a Flodesk para creadores que necesitan una automatización más profunda, seguimiento de estudiantes o monetización integrada.

Las mejores plataformas de boletines informativos para cursos son:

1. Kit (anteriormente ConvertKit): la mejor para ecosistemas de productos digitales

Kit sigue siendo el referente para creadores que desarrollan un negocio en torno a sus cursos.

Ventajas: Ofrece el ecosistema de creadores más completo con comercio integrado para vender productos digitales, cursos e incluso “tarros de propinas”. Su generador de automatización visual es significativamente más robusto que Flodesk, lo que permite una lógica de ramificación compleja basada en el comportamiento de los estudiantes.

Función del curso: Incluye páginas de destino de alta conversión y más de 50 integraciones de aplicaciones para conectar con herramientas LMS dedicadas como Teachable si el envío de correo electrónico nativo se queda pequeño.

2. beehiiv: la mejor para boletines informativos de crecimiento y gran volumen

Fundada por el equipo de Morning Brew, beehiiv está diseñada para escalar y captar audiencia rápidamente. Fortalezas: En 2026, beehiiv es líder en herramientas de crecimiento centradas en boletines informativos, con una red de recomendaciones, programas de referidos y “Boosts” para pagar a nuevos suscriptores.

Función del curso: Permite vender artículos digitales directamente a través de su plan “Scale”. Si bien su automatización es más sencilla que la de Kit, su plan “Max” introdujo boletines informativos de audio en 2026, lo cual es excelente para cursos solo de audio.

3. Substack: Ideal para cursos con “mínimo viable”

Substack ha evolucionado en 2026, pasando de ser una simple herramienta de boletines informativos a una plataforma integral para creadores independientes.

Fortalezas: Es completamente gratuito al principio con suscriptores ilimitados; solo se cobra un 10% una vez que se cobran las suscripciones.

Función del curso: A principios de 2026, Substack implementó automatizaciones nativas de correo electrónico para todos los creadores, lo que permite crear secuencias de incorporación e impartir minicursos automáticamente. También admite la subida de vídeos y transmisiones en directo para ofrecer lecciones más interactivas.

4. EzyCourse: La mejor plataforma todo en uno para creadores que priorizan los cursos

EzyCourse se ha convertido en un líder en ascenso para quienes buscan una plataforma de newsletter que sea un creador de cursos completo.

Ventajas: A diferencia de las herramientas estándar para newsletters, incluye herramientas de aprendizaje avanzadas como cuestionarios, compatibilidad con SCORM y gamificación de forma nativa.

Función de newsletter: Gestiona email marketing de alto volumen (hasta 500.000 correos electrónicos al mes en niveles superiores) e incluye plantillas de correo electrónico prediseñadas y análisis de rendimiento.

¿Cuál es el precio de ezycourse?

EzyCourse ofrece planes de precios escalonados con facturación mensual o anual, y la facturación anual ofrece un descuento significativo. No hay versión gratuita, pero hay una prueba gratuita disponible. Los planes principales con facturación anual son:

Essential ~$59/mes (o $708 facturados anualmente) ~$97/mes Cursos y clientes ilimitados, 2 comunidades, 1 programa de coaching, 10,000 correos electrónicos de marketing al mes, dominio personalizado.

Pro ~$139/mes ~$199/mes Todo lo de Essential más 5 comunidades, gamificación avanzada y cuestionarios, programa de afiliados, 50,000 correos electrónicos de marketing al mes.

Unlimited ~$199/mes ~$399/mes Todo lo de Pro más comunidades y clientes de coaching ilimitados, aplicaciones móviles gratuitas de marca blanca, 100,000 correos electrónicos de marketing al mes.

Elite ~$299/mes ~$699/mes Todas las funciones ilimitadas, licencia premium de Zoom, soporte VIP a través de un grupo de WhatsApp, acceso a todos los complementos futuros. EzyCourse también ofrece planes “Crecer Juntos” con precios aún más bajos, desde $14 hasta $59 al mes, pero pueden tener cargos por transacción u otras limitaciones.

Un aspecto destacable de los precios de EzyCourse es que incluso los planes básicos ofrecen funciones que suelen estar limitadas a niveles superiores en plataformas de la competencia, como estudiantes/clientes ilimitados y funciones de comunidad.

Resumen comparativo

Plataforma, para lo que es ideal, y método de impartición de cursos:

Kit: Empresas de cursos serios, automatización y tienda de productos

beehiiv: Buscadores de crecimiento viral, artículos digitales y lecciones de audio

Substack: Escritores y líderes de opinión, secuencias automáticas y muros de pago

EzyCourse: Aprendizaje de estilo académico, LMS completo con cuestionarios

Ghost: Propiedad pura/Indie, biblioteca de membresía etiquetada.

Cómo crear microaprendizaje con Substack y otras plataformas

En 2026, la creación de microaprendizaje a través de plataformas de boletines informativos se centra en ofrecer “fragmentos de aprendizaje” (contenido muy específico que se consume en 10 minutos o menos) aprovechando las nuevas funciones de automatización y segmentación.

Microaprendizaje en Substack (El modelo “Course Machine”)

Substack se ha convertido en una plataforma de creación de contenido con funciones multimedia y de automatización mejoradas.

Estructura mediante “Secciones”: Utiliza las secciones de Substack para crear un área dedicada a tu curso. Esto permite a los suscriptores suscribirse específicamente al contenido del curso sin saturar su feed principal.

El método “Ruta de aprendizaje”: Agrupa de 3 a 5 publicaciones anteriores de alto rendimiento en una secuencia lógica donde cada publicación funciona como una microlección.

Entrega automatizada por goteo: Utiliza las funciones de automatización de correo electrónico de Substack 2026 para configurar una secuencia que se active al suscribirse, entregando lecciones con una cadencia establecida.

Capa de interacción: Usa las notas de Substack para registros diarios, microganancias o para responder públicamente a las preguntas de los estudiantes y atraer a nuevos alumnos.

Monetización: Incorpora microlecciones avanzadas o plantillas descargables (listas de verificación, PDF) a una suscripción de pago.

Microaprendizaje en beehiiv (modelo de “ventas automatizadas”)

beehiiv es la opción preferida por su segmentación avanzada y su tienda de productos digitales integrada.

Impulsos personalizados: Utiliza la segmentación de beehiiv para etiquetar a los estudiantes según sus intereses. Si hacen clic en una microlección sobre el “Tema A”, se activará automáticamente una secuencia automatizada adaptada a esa habilidad específica.

Productos digitales nativos: Venda su microcurso como un producto digital (enlace o archivo) directamente en las publicaciones de su boletín informativo mediante comandos de barra invertida.

Microaprendizaje en audio: Aproveche las funciones del boletín de audio de beehiiv para ofrecer lecciones de 3 a 5 minutos estilo podcast que los estudiantes puedan escuchar dondequiera que estén.

Mejores prácticas generales de microaprendizaje para 2026

Una idea por módulo: Cada lección debe centrarse en un solo concepto y tomar aproximadamente de 2 a 5 minutos para consumir.

Diseño móvil: Asegúrese de que el contenido sea fácil de leer o ver en un teléfono, ya que la mayor parte del microaprendizaje ocurre durante intervalos breves, como los desplazamientos.

La regla de las “tres puertas”: Cada microlección debe terminar con una pequeña acción o una “puerta” (como un cuestionario de 3 preguntas) para verificar la comprensión antes de que llegue el siguiente módulo. Repetición espaciada: En lugar de “una sola vez y listo”, diseñe su curso para recapitular los conceptos previos en correos electrónicos posteriores (por ejemplo, a los 2 días y a las 2 semanas) para fomentar la retención.

¿El futuro es el microaprendizaje o el aprendizaje social?

Actualmente, el mercado ha superado la simple elección entre ambos. El modelo educativo ganador es el microaprendizaje social: la integración de contenido breve en un ecosistema impulsado por la comunidad.

Si bien ambos están en crecimiento, resuelven dos problemas diferentes que enfrentan los estudiantes hoy en día:

1. Microaprendizaje: El “Cómo” (Eficiencia)

El microaprendizaje resuelve el problema de la sobrecarga cognitiva. En una era de menor capacidad de atención y ruido generado por la IA, los estudiantes valoran la velocidad por encima de todo.

El formato: videos de 2 a 5 minutos, correos electrónicos diarios o “recomendaciones de conocimiento” en una aplicación móvil.

La tendencia: aprendizaje justo a tiempo. Las personas ya no “estudian” durante 20 horas para prepararse para una tarea; consumen un módulo de 3 minutos en el momento en que necesitan ejecutarla.

La tecnología: impulsada por la personalización con IA [1][2]. En 2026, los tutores con IA analizan el progreso de un estudiante y ofrecen una “microlección” específica para corregir una brecha de conocimiento específica [2].

2. Aprendizaje social: El “Por qué” (Responsabilidad)

El aprendizaje social resuelve el problema del aislamiento y las tasas de abandono. Históricamente, los cursos en línea pasivos tienen una tasa de finalización de tan solo el 5-15 %. El aprendizaje social la eleva a más del 70 %.

Formato: Desafíos basados ​​en cohortes, círculos de revisión por pares y tablas de clasificación gamificadas en plataformas como Skool o Circle.

Tendencia: Prueba de trabajo. Los estudiantes están dejando de “ver videos” para centrarse en “construir en público”, donde reciben retroalimentación inmediata de compañeros y mentores [1].

Tecnología: Impulsado por plataformas comunitarias [1]. El valor del curso ya no reside en el contenido (que la IA a menudo puede replicar), sino en el acceso a la red y la validación humana.

¿Cuál es el “futuro”?

Si eres un creador que busca una dirección, el aprendizaje social es el modelo de negocio más rentable, mientras que el microaprendizaje es el mejor método de entrega.

Característica: Microaprendizaje, aprendizaje social

Monetización: Bajo costo (20 $ - $100) Costo alto ($500 - $5,000)

Tasa de finalización: Alta (debido a la facilidad) Máxima (debido a la presión/apoyo)

Valor principal: Conveniencia: Transformación y networking

Impacto de la IA: Alto (la IA crea el contenido) Bajo (la IA no puede reemplazar a los humanos)

Recomendación estratégica:

Distribuye tu contenido mediante microaprendizaje (para que sea fácil y fácil de consumir), pero envuélvelo en una comunidad social (para que la gente siga pagando y se quede). Este enfoque “híbrido” es la razón por la que plataformas como Mighty Networks y Disco lideran la industria en 2026.

Cómo crear aprendizaje social en Substack

Crear aprendizaje social en Substack significa ir más allá de un simple boletín informativo y usarlo como un “centro multimedia” para la educación impulsada por la comunidad. Puedes transformar tu publicación en un aula social utilizando estas estrategias específicas para 2026:

1. “Bucles de aprendizaje” activos con Substack Chat

Substack Chat es el Herramienta principal para la interacción social entre lecciones.

“Horas de oficina semanales”: Crea un hilo dedicado cada semana para que los estudiantes hagan preguntas y reciban retroalimentación sobre su trabajo.

Impulso de notas/Revisión por pares: Invita a los suscriptores a compartir su propio progreso o “Notas” en un hilo específico para que otros puedan descubrir su trabajo y proporcionar revisiones por pares.

Hilos de responsabilidad: Solicita a los suscriptores que declaren su “Fecha de envío” o objetivos semanales públicamente en el chat para fomentar la responsabilidad de la comunidad.

2. “Laboratorios interactivos” en vivo a través de Substack Live

A partir de 2026, Substack ha ampliado sus capacidades de transmisión en vivo para incluir compatibilidad con navegadores de escritorio para los anfitriones.

Organiza sesiones de coenseñanza: Usa la función “Invitar a un invitado” para transmitir con otro experto, creando un entorno de aprendizaje colaborativo.

Talleres en vivo: Organiza sesiones instructivas en tiempo real donde los estudiantes las siguen. Puedes requerir al menos 10 suscriptores para la transmisión en vivo.

Enfoque en la transformación: Posiciona tu nivel de pago como una “transformación” en lugar de solo artículos adicionales, utilizando sesiones en vivo para brindar valor directo que la IA No se puede replicar.

3. Descubrimiento social a través de Substack Notes

En 2026, Substack Notes es la “cena de gala” de la plataforma, donde se genera confianza y visibilidad.

Información diaria: Publica de 1 a 3 “Notas educativas” de alto valor diariamente para compartir consejos prácticos o momentos entre bastidores.

Regla de interacción: Algunos siguen la “Regla 10-5-1”: por cada nota que publiques, dale “me gusta” a otras 10, escribe 5 comentarios significativos y envía un mensaje directo a un compañero de tu nicho.

Contenido de microaprendizaje: Reutiliza párrafos de tus publicaciones extensas en notas breves e impactantes que generen debate en las noticias.

4. Secciones comunitarias estructuradas

Secciones temáticas: Organiza tu curso en categorías específicas (p. ej., “Principiante”, “Avanzado”, “Comunidad”) para que los suscriptores puedan suscribirse a las redes sociales que les interesen.

Contenido para compartir: Asegúrate de que tus lecciones anteriores estén categorizadas temáticamente para que los nuevos suscriptores puedan disfrutar de tu material y desarrollar un hábito de aprendizaje constante.

Encuestas a los lectores: Utiliza encuestas regularmente para preguntar a tus estudiantes qué quieren ver a continuación, haciéndoles sentir que son cocreadores del plan de estudios.

Las 8 preguntas más comunes que recibo sobre este tema: