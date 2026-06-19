Cómo crear mi estudio casero (versión supervivientes)
Guía útil para poder grabarte en casa y ver nacer tus canciones.
Por: Daniel García Bardo, escritor, filólogo y músico. Desde siempre le ha gustado mezclar música y literatura y es lo que hace: escribe historias y las ambiento desde su estudio de grabación con las melodías que siente que acompañarían los personajes y su mundo.
Introducción: Mi porqué
Desde que nací la música inundaba mi casa y, cómo no, mi crecimiento fue acunado con las canciones que escuchaban dos generaciones: la de mis padres y la de mis hermanos.
Cuando llegué al instituto me hice con la vieja guitarra eléctrica de mi padre, comenzando un viaje que aún continúa y que espero que no acabe nunca.
Al cumplir quince años, mis abuelos me hicieron un regalo que cambió mi vida: me llevaron a un estudio profesional a grabar ocho canciones que había compuesto. Era un sueño hecho realidad, puesto que guardaba mis canciones en cintas de casete, tocando mis temas de una sola vez enfrente de mi grabadora y pidiéndoles a todos en casa que fueran silenciosos como ninjas.
El chico que me grabó, al verme tan atento y maravillado con su labor de ingeniero de sonido, me animó a que me creara mi propio estudio y poco después me metí de lleno en la noble tarea de grabar en casa.
Espero que este artículo pueda ayudarte a comprender mejor cómo funciona la creación de un estudio de grabación casero y el proceso de nacimiento de una canción.
No te voy a engañar, grabarse en casa requiere una inversión pero, contrario a lo que cree mucha gente, es más económico que ir a un estudio profesional. Además, es muy posible que cuando hayas creado tu segunda maqueta ya tengas el gasto amortizado.
Te contaré cómo lo he hecho yo, lo cual no quiere decir que no existan otras posibilidades y combinaciones. Lo bueno de este artículo es es un testimonio que parte de una vivencia real, no de algo que he leido. Vamos allá:
Ingredientes para crear tu estudio de grabación casero
Primero necesitamos un sitio idóneo para el emplazamiento de nuestros ingredientes. Lo que te voy a decir parece extraño pero, lejos de lo que se cree, no se necesita una habitación insonorizada para nuestro estudio. Yo llevo años grabando en habitaciones sin aislar y, de hecho, a día de hoy, grabo en el salón de mi casa. ¿Cómo? ¿Y todos los ruidos?
Realmente solo necesitas que no se cuelen los ruidos de la calle, y con unas buenas ventanas que cierren bien esto está solucionado. También es importante no grabar cerca de un lugar donde esté sonando una lavadora u otro electrodoméstico. No hace falta decir que mientras grabes, si vives con más gente, habrás de elegir horas de menos ruido o tránsito.
En serio, el resultado de una grabación casera puede no distar de una que cuesta más de quinientos euros por canción. Al final del artículo te pondré links a algunas de mis canciones. Yo, al menos, estoy muy contento con su calidad.
Bueno, pasemos a los materiales:
Lo primero que necesitamos es el ordenador con el que vamos a trabajar. Yo tengo uno de sobremesa, un clásico PC, que ha de tener dos requisitos importantes: bastante almacenamiento y generosa memoria RAM:
Hablemos del almacenamiento: para grabar se usan programas y lo que se llaman plugins (instrumentos virtuales de los que hablaremos luego) que ocupan mucho espacio en el disco duro. El mío tiene 4TB. Cuatro terabytes dan para muchísimas tomas y aplicaciones que enriquezcan nuestros temas, pero cada uno tiene que ver cuánto cree que va a grabar y cuántas extensiones necesita. Yo prefiero pasarme a quedarme corto teniendo en cuenta que habré compuesto cerca de cuatrocientas canciones y eso requiere mucho espacio. A día de hoy aún sigo añadiendo nuevas baterías y efectos de guitarra que voy comprando en el Black Friday. Nota: todo lo virtual sí baja de precio.
Ahora veamos lo de la memoria RAM. Esto afecta a la rapidez con que se abrirán los programas que uses y a cómo de rápido se van a ejecutar en tu PC sin que se quede colgado. Yo tengo 16GB de RAM y no me quejo en absoluto.
Ahora pasemos al segundo ingrediente y no menos importante:
La tarjeta de sonido externa
Los ordenadores suelen venir con tarjeta de sonido incluida, pero esa no va a ser suficiente si quieres que tanto tus instrumentos reales como virtuales suenen bien y a tiempo, sin desfase desde que tocas una cuerda y suena por tus auriculares, o lo que se llama en este mundillo: la latencia. Por eso necesitamos una tarjeta externa, que se llama así porque no va dentro de la torre del ordenador.
Recuerda: la tarjeta es el corazón de tu estudio y ha de poder cumplir con los requisitos de tu grabación.
Yo tengo una tarjeta Focusrite Scarlett 8i6 y me funciona de maravilla. Es de las más económicas sin llegar a los cuatrocientos euros y es muy profesional.
Tiene entradas para micrófono y otros instrumentos obteniendo un sonido real, claro y potente.
Con ella grabo todo lo que conlleva el uso de cables, como guitarras eléctricas, bajo y teclados, y los instrumentos externos como guitarras acústicas, españolas y voz lo grabo mediante un micrófono también conectado a la tarjeta. Y ya puestos a cantar...
Necesitamos un micrófono en condiciones
Con nuestro micrófono grabaremos todo lo que sea externo. Es decir, todo lo que produce sonido hacia fuera y que al ser grabado puede ser afectado por agentes externos como ruidos o voces.
Yo tengo un micrófono de condensador AKG p420 que no sobrepasa los 150 euros. Para mí es más que suficiente. Graba todo lo externo de una manera sublime sin irte a un gasto económico desorbitado. Recordemos que, en todo esto de hacerte un estudio, hay gran diversidad de precios y cada persona ha de buscar cuál se ajusta a su bolsillo. Para grabar externamente es cuando necesitamos silencio en casa, no hace falta llenarla de cajas de huevos (utilizadas comúnmente para insonorizar habitaciones). Simplemente evitar sonidos intrusos que ensucien nuestra grabación.
Creadores is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
¿Y cómo me escucho?
Aquí entran los cascos o auriculares. Para la mezcla de tus canciones son esenciales y por ello han de tener lo que se llama respuesta plana. Esto significa que no te colorea o cambia el sonido para embellecerlo. Oyes lo que has grabado sin excesivos graves, agudos, etcétera. A la hora de la mezcla de tu canción necesitas realismo o luego no sonará bien en otros equipos. Yo uso los Beyer Dynamic DT 770 pro de 80 ohm y son una delicia sin llegar a los doscientos euros.
También es importante tener unas buenas torres de escucha para ir alternando de vez en cuando con nuestros auriculares. Yo tengo unas KRK Rokit G4 para ello. Están en torno a 150 euros cada altavoz, lo cual está muy bien. El sonido que reproducen sigue el patrón de respuesta plana y no alteran cómo suena realmente tu canción.
Una vez ya nos podemos escuchar en condiciones, vamos a pasar al programa de grabación o DAW.
¿Qué es el DAW?
El DAW o Digital Audio Workstation es el programa que vamos a usar para grabar nuestra canción, donde están las teclas de REC y PLAY y donde se almacena todo lo que grabamos. El mío se llama n-Track Studio y es muy intuitivo.
Nuestra canción se graba por pistas. Por ejemplo: una canción estandard puede contener una pista de percusión o batería, otra de guitarra, otra de bajo y una de voz.
Se suele grabar por partes aunque hay gente que hace grabaciones tocando todos los integrantes de la banda a la vez. Estos están conectados a una mesa de mezclas donde cada instrumento va unido un canal. Yo no sigo ese método, por lo que no me detendré aquí.
En el DAW crearemos una pista que puede ser de audio (si el instrumento es físico y real) o MIDI si vamos a crear emulaciones de instrumentos que no tenemos en casa. Estos instrumentos se suelen tocar con un teclado MIDI y es de lo más común en la producción musical.
En la pista MIDI, como decía, podremos abrir plugins o extensiones que se hospedan dentro de nuestro programa de grabación, y él los grabará para nosotros en una pista. También conocidos como VSTi, o virtual instruments, pueden ser utilizados para crear baterías virtuales con sonido real ya que se grabaron de instrumentos físicos con los mejores micrófonos del mercado. Un ejemplo de ello lo ofrece Ezdrummer en sus diferentes versiones, que es el que uso yo para componer mis percusiones. Es muy intuitivo y los resultados te dejarán con la boca abierta. Parece que hay un baterista tocando en tu casa y es emocionante tocar encima de ese sonido para grabar o incluso ensayar. Además tienen muchos estilos de batería que van desde el rock y el heavy hasta el hiphop y la percusión cinemática para creación de bandas sonoras.
Ahora que ya hemos afinado para que ninguno de nuestros instrumentos suene extraño, vamos a pasar a la grabación de instrumentos. A lo mejor te has preguntado:
¿Y si no tengo instrumentos de calidad?
Bueno, no te voy a engañar, antiguamente esto era decisivo principalmente si grababas con un micro apuntando a tu amplificador. A mejor guitarra, bajo o amplificador, mejor sonido. Sin embargo, aunque tu material sí va a aportar una diferencia en el sonido, un buen efecto de plugin puede modificar satisfactoriamente el sonido de tu instrumento si este tiene cierta calidad y está en buenas condiciones.
Vamos a grabar nuestro tema
Vamos a grabar una canción paso por paso y sin enrollarnos mucho. Como mi género es el rock, me basaré en ese patrón para explicaros cómo nace un tema musical. Mucho de lo que te voy a contar se podrá aplicar a otros estilos.
La canción normalmente ya está en nuestra cabeza aunque a veces te conectas con tu guitarra o teclado y, tras una divertida improvisación, dejas grabada esa idea que irá tomando forma. Este es otro método muy chulo pero requiere de práctica y tablas.
Primero suelo crear con el programa de baterías virtuales mi base rítmica, y aquí es esencial dedicarle tiempo a que tu percusión haga justicia a lo que tenías pensado, además de que suene real y no intentes cosas que harían que un baterista necesitara tres brazos. La batería le da el tempo y el ritmo a tu canción y eso es la base de todo.
Luego grabo la guitarra puesto que es mi instrumento, aunque toque otros. Mientras grabo, me oigo tocar por los auriculares, pero también escucho la batería de fondo para no perder el ritmo. La perfección en grabar todo en el tempo preciso hará que podamos más tarde, si lo necesitamos, cortar una parte de una pista con su instrumento y pegarla sin que se note ningún corte. A mí no me gusta mucho pero se hace en ocasiones.
Después hago lo mismo con el bajo mientras las otras pistas que ya he grabado están sonando de fondo. Y así con los demás instrumentos. Yo con el bajo y la guitarra uso efectos y distorsiones por medio de Ezmix2, un plugin que emula muchos efectos para ellos. Es pura magia. Yo los tengo customizados para que tengan mi sonido, mi estilo y mi firma según mis proyectos musicales. Es lógico: no uso las mismas guitarras si estoy tocando rock suave que heavy metal.
Cuando toda la base musical está ya en pistas, paso a grabar mi voz externamente con el micrófono. Para ella uso de nuevo el Ezmix2 ya que tiene un efecto de eco ligero que me gusta mucho en mis discos. Hay muchos más efectos, como sonido de radio o chorus, que le dan un toque antiguo también. Para gustos los colores.
La voz se proyecta sobre la membrana del micrófono (deberás hacer pruebas hasta encontrar la distancia adecuada) y algunos sonidos quedarán mas fuertes y otros más bajos… Para ello hay una herramienta que crea una línea de volumen para que, mediante puntos que puedes poner más arriba o más abajo, moldees la línea de tu voz creando un dibujo en ella. De esta manera conseguirás que el sonido sea más uniforme. Eso requiere escuchas varias y paciencia, pero es tu canción y merece la pena que quede como a ti te gusta.
¿Por qué a veces escucho orquestas en las canciones que me gustan?
Hay ocasiones en que percibimos orquestas en canciones y nos preguntamos cómo es que el artista se lo puede permitir si realmente casi nadie tiene tanto dinero.
Para ello existen unos plugins de emulación de orquesta que usaremos gracias a nuestro teclado en una pista MIDI. Tocas una tecla y suena un violín tan real que te hace estremecerte o suena un piano que está considerado de los mejores del mundo, solo expuesto en un museo alemán. Un piano que unos ingenieros han grabado con los mejores micrófonos y lo han puesto a tu disposición. De repente tu piano de cien euros suena como uno de cientos de miles, ¿no es fascinante?
A pesar de que hay otros, yo uso el programa Ezkeys para el piano y los Symphobia 2 y 3 para orquesta. Al parecer leí que estos últimos los usaba para componer el mismísimo Hans Zimmer. Los he usado durante años para crear bandas sonoras para trailers de películas, audiolibros para otros autores y hasta videojuegos. Estos que yo uso pueden parecer caros (en torno a cuatrocientos euros cada uno) pero tienes una orquesta que suena real en casa, cosa que quizá no habrías podido permitirte en la vida. Y sí, merecen la pena, te lo aseguro: valen cada céntimo que has pagado por ellos. Más abajo te pondré algún enlace para que escuchéis cómo suena alguna canción que he creado con estas magníficas herramientas.
Y ahora que tengo pistas y pistas con mi canción, ¿qué hago?
Ahora te toca hacer una labor de ingeniero que mejora con la práctica y es muy divertida. Es cuando tienes que subir y bajar volúmenes en cada pista para que suene todo a tu gusto.
También es hora de mirar el paneo, aunque yo lo suelo hacer cada vez que grabo uno de ellos. El paneo es el espacio que ocupa tu instrumento. Te lo explico:
Imaginad un segmento, una línea que tiene en el punto medio un 0 y en los laterales un +100 y un -100. Ese es todo el espacio, como si fuera un escenario, donde debéis colocar el sonido de vuestros instrumentos.
La grabación va en estéreo, o sea que se oye por tus dos oídos, y puedes hacer que un instrumento esté más a la derecha y otro más a la izquierda. Si todo sonara por el mismo sitio, se ensuciaría el sonido y no se diferenciaría cada uno de ellos. Por eso, cada instrumento tiene su espacio virtual que va de tu oído derecho a tu oído izquierdo, creando un sonido dinámico.
Tras ese trabajo, ya nos metemos en la masterización o la fase final de nuestra producción musical. El máster es una pista por la que suenan todas juntas, es el padre o madre de todas ellas y contiene el volumen final, bajos, medios y agudos que tendrá tu canción cuando salga a conocer el mundo.
Para que este canal máster suene bien, tanto los volúmenes como el paneo han de estar bien ajustados pero también entrará en juego un nuevo elemento:
La compresión
En cada pista puedes aplicar unos efectos que se llaman compresiones. Esto es quizá de lo más complicado, pero con la práctica se va mejorando, como en todo. Manipularemos la compresión para que el sonido esté más o menos comprimido. ¿Cómo? Te lo explico: nuestra pista rebajará frecuencias que podrían hacer daño a quien la escuche. De esta manera nuestra canción final tendrá un volumen más alto sin molestar a nadie y sin parecer saturada al sonar por unos altavoces. No obstante, irse al extremo de comprimir demasiado puede hacer que el resultado sea una canción plana y sin matices, perdiendo calidad y personalidad.
Y llegamos al final. Seleccionaremos una acción que se llama mixdown y todas las pistas de nuestra canción se unirán en una única que será el resultado final o canción terminada, con un formato ya reproducible. Recuerda que quizá no es la toma final y podréis modificar parámetros siempre, hasta que te guste, tranquilo.
Nace nuestra canción
Después de trabajar todo esto y escuchar y re-escuchar nuestro resultado en nuestras torres de sonido (si las tenemos), y todo tipo de cascos y equipos (os recomiendo poner la canción en el coche), nuestra grabación ya está lista para dejarla marchar. Porque como me dijo un productor amigo mío: «Las canciones no se terminan, Dani. Se abandonan».
Y tenía razón, cada día que pasa perfeccionamos nuestra destreza, y si nos obcecamos en actualizar el sonido de una canción cada vez que aprendemos a hacerlo mejor, no avanzaremos, perdiendo la oportunidad de poner nuestras energías en crear cosas nuevas. Nos anclaremos al eterno error de visitar un tema una y otra vez porque mi yo de ahora lo haría mejor. Las canciones guardan la magia del momento y eso hace que muchas veces los primeros discos de bandas famosas sean los favoritos de sus seguidores, con ese sonido genuino que plasma el momento de quienes fueron en el momento que los crearon.
Espero que te haya gustado y servido este artículo. Yo soy autodidacta y he ido aprendiendo con el tiempo en una época en que no había tutoriales. Ahora es más fácil y te animo a ello. Yo sigo divirtiéndome mucho, ahora mezclando música y literatura en lo que llamo el género rockmántico. Son novelas donde mis personajes son miembros de bandas de rock y no solo viven entre sus páginas sino que también crean sus canciones. Canciones que podrás escuchar al terminar la novela y completarán la experiencia de leer sobre ellos. ¿Por qué limitarme a contártelo si también puedo cantártelo?
A continuación te pongo enlaces a algunas de las grabaciones.
Si queréis escuchar una canción punk rock de mi proyecto de literatura rockmántica, por favor haced click aquí:
Si queréis escuchar una canción instrumental con orquesta que he compuesto para la trilogía Las Reliquias del Nawal, haced click aquí:
Si queréis escuchar una canción instrumental con orquesta que he compuesto para los librojuegos Dragones de Inguz, haced click aquí:
Si te ha gustado esto, quizás quieras leer y escuchar más en su boletín
Por si te lo perdiste
De lo último en esta publicación
Pinpoint, explicado: Una guía sobre la herramienta gratuita de Google, ahora abierta a todos
La muerte de Spotify: Por qué el streaming está a minutos de quedar obsoleto
¿Cómo eliminar las suscripciones de pago en tu Substack sin que te cueste dinero?
¿Cuántos hispanos están pagando un boletín de Substack? ¿Cuántas newsletters en español son de pago en esta plataforma?
Checklist para el lanzamiento de un substack en 7 fases: Todas las tareas esenciales
Lo has explicado de maravilla. Creo que, siguiendo tus instrucciones, alguien que no sepa nada de grabación podría llegar a montarse su primer estudio. Gracias por compartirlo.