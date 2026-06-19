Creadores

Creadores

Discusión sobre este post

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Minerva Gallofré
2h

Lo has explicado de maravilla. Creo que, siguiendo tus instrucciones, alguien que no sepa nada de grabación podría llegar a montarse su primer estudio. Gracias por compartirlo.

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Por supuesto, sigue adelante.

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