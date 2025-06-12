✍️ Cómo desarrollar una carrera como escritor de memorias (¡clase en directo!)

Consigue clientes dispuestos a pagar bien por escribir sus memorias, viaja por todo el mundo y crea desde cero un negocio sostenible como escritor autónomo.

Hola, escritores:

Bienvenidos a la próxima edición de Creadores Mag, mi serie mensual de clases en directo, diseñadas para ayudaros a mejorar vuestra carrera como escritores, desde encontrar mejores clientes hasta crear sistemas que os ayuden a convertir la escritura en vuestro trabajo.

🏛️ Clases Creativas: Cómo construir una carrera como escritor

Cuándo: Domingo, 12 de junio a las 3:00 p. m. PT / 6:00 p. m. ET (60 minutos, incluyendo preguntas y respuestas; ¡las cámaras son opcionales si eres tímido!)

⬇️ ¡El enlace para confirmar tu asistencia se encuentra al final de este correo electrónico!

En esta clase, te guiaré a través de los pasos exactos que he seguido para desarrollar una carrera como escritora, un camino que me ha llevado por todo el mundo, desde viajar a ciudades impresionantes hasta colaborar con clientes fascinantes en todos los continentes.

Tanto si eres nuevo en la escritura de memorias como si buscas hacer crecer tu negocio freelance, te explicaré:

Cómo fijar tarifas que reflejen tu valor (y atraigan a clientes serios)

Dónde encontrar trabajos bien remunerados de escritura de memorias

Mi flujo de trabajo característico para gestionar historias de vida complejas

Cómo construir relaciones a largo plazo y de alta confianza con los clientes

Cómo es en realidad llevar un negocio sostenible de escritura fantasma

Y, por supuesto, responderé a tus preguntas en directo durante la sesión de preguntas y respuestas.

⭐️ Reserva tu plaza para la clase

Clases Creativas es solo para suscriptores de pago. Si quieres unirte a nosotros, reserva tu plaza debajo del muro de pago.

¿No puedes asistir en directo? No te preocupes, únete cuando puedas. Estas clases están disponibles exclusivamente para nuestra comunidad de pago para mantener la intimidad.

❗️Regístrate aquí para asistir:

(Muro de pago)