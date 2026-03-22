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Discusión sobre este post

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Catalina Rojas
Mar 22

Sí, fue muy desconcertante tener que pulsar "cancelar" para desactivar la renovación automática cuando estaba haciendo limpieza de suscripciones hace poco.

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Max Cruz
Mar 22

No me gusta nada la renovación automática y me costó un tiempo darme cuenta, ya que no me gusta leer toda la documentación (¡a diferencia de la ley!). Como viejo tonto ya no tan joven, ni siquiera siento la necesidad de justificarlo.

Un artículo muy útil. Gracias, Martina.

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Por supuesto, sigue adelante.

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