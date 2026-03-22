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Para eliminar las suscripciones de pago en tu Substack sin que te cueste dinero (evitando comisiones o cobros inesperados), el proceso depende de si eres un lector que quiere dejar de pagar o un escritor que quiere dejar de cobrar. En el primer caso puede verse esta excelente nota:

Nota: Substack dificulta que los suscriptores desactiven la renovación automática. De hecho, para evitar la extensión automática de tu suscripción de pago, debes pulsar el botón de «cancelar» o pedirle al autor de Substack en cuestión que desactive la renovación automática. Pulsar el botón de «cancelar» en una suscripción de pago no priva al lector de los servicios por los que ya ha pagado. En cambio, conservará la posibilidad de acceder al contenido hasta que finalice su suscripción. Sin embargo, el temor a que «cancelar» una suscripción suponga la pérdida inmediata del acceso genera reticencia a pulsar dicho botón. Al mismo tiempo, en una relación tan directa como la que conecta a un lector de Substack con un autor de Substack, «cancelar» una suscripción puede percibirse como un rechazo personal que la gente prefiere evitar.

En el segundo caso, para que tus lectores ya no paguen, hay algunas cosas que puedes tener en cuenta:

Cambiar posts a gratuitos:

Si tienes contenido bloqueado, puedes editar tus publicaciones antiguas y cambiar la audiencia de “Paid subscribers only” a “Everyone” para que sean accesibles sin pago.

Eliminar el muro de pago (Paywall):

En la configuración de “Payments”, asegúrate de desactivar cualquier opción de “Auto-paywall” para que tus archivos no se bloqueen automáticamente.

Nota 1: Para los suscriptores anuales, después de notificarles el cambio, puedes ofrecer el reembolso del dinero de forma prorrateada (según los meses restantes).

Nota 2: Si cancelas, hazlo al menos 24 horas antes de la renovación para estar seguro.

Pausar cobros:

Puedes ir a la pestaña “Payments” (Pagos) en tu configuración y seleccionar “Pause subscription billing” (Pausar facturación de suscripciones). Esto detiene los cobros automáticos de todos tus suscriptores actuales. Esto se verá más en la siguiente sección:

Cómo pausar cobros: Paso a paso

Para evitar que los suscriptores se sientan “estafados” y pidan reembolsos manualmente (lo que te generaría comisiones bancarias en Stripe), lo mejor es ser transparente y profesional.

Aquí tienes los pasos para hacerlo sin fricciones:

Publica una nota oficial (Post)

Escribe un post corto explicando el cambio. No necesitas dar detalles personales, basta con algo directo. Usa este esquema:

El qué: “A partir de hoy, [Nombre de tu Substack] pasa a ser gratuito/pausa sus cobros”.

El porqué (opcional): “Para centrarme en el contenido sin la presión de la suscripción”.

Qué pasa con su dinero: “He pausado la facturación. El tiempo que ya pagaste se quedará ‘congelado’ y no se te cobrará nada más”.

Agradecimiento: “Gracias por haberme apoyado económicamente hasta ahora”.

Cambia el “Welcome Email” (Email de bienvenida)

Si vas a dejar el Substack abierto pero sin cobrar, ve a Settings > Emails > Welcome email y asegúrate de que el texto ya no mencione beneficios de pago. Así, los nuevos suscriptores no esperarán algo que ya no vas a dar.

Actualiza tu “About page” (Página de información)

Elimina cualquier referencia a precios, niveles de suscripción o “beneficios exclusivos para miembros de pago”. Esto evita confusiones legales y reclamaciones futuras.

Desactiva los “Paywalls” de posts antiguos

Si tienes posts que solo eran para suscriptores de pago, ve a tu Dashboard, selecciona esos posts y cámbialos a “Everyone”. De esta forma, tus lectores sentirán que están recibiendo “más por menos” y será menos probable que reclamen el dinero de meses pasados.

Cómo manejar una queja de reembolso

Si a pesar de todo alguien te escribe pidiendo su dinero de vuelta por los meses no disfrutados:

Ve a tu panel de Stripe. Busca al cliente. Selecciona “Refund” (Reembolso).

Nota: Stripe se quedará con la comisión original (un pequeño porcentaje), por lo que el reembolso te costará unos pocos céntimos a ti. Por eso es mejor pausar y dejar que el tiempo expire.

Una plantilla de mensaje

Asunto: Actualización importante sobre tu suscripción a [Nombre de tu Substack]

Hola,

Te escribo para informarte de un cambio en la gestión de mi Substack. He decidido pausar la facturación de las suscripciones de pago a partir de hoy.

¿Qué significa esto para ti?

No se te cobrará más: He congelado los cobros automáticos. No verás nuevos cargos en tu tarjeta por mi parte. Mantienes tu acceso: Si tenías tiempo restante en tu suscripción (mensual o anual), ese tiempo se queda “en pausa”. Si en el futuro decido reactivar los pagos, retomarás tu suscripción justo donde la dejaste. Contenido gratuito: A partir de ahora, mis publicaciones serán abiertas para todos los suscriptores.

No tienes que hacer nada manualmente. Este cambio se aplica de forma automática para proteger tu bolsillo y permitirme seguir escribiendo con más libertad.

Gracias de corazón por haber apoyado económicamente este proyecto hasta ahora. Significa mucho para mí.

Nos leemos en el próximo post,

[Tu Nombre]

Un último consejo antes de enviarlo: Antes de mandar este correo, asegúrate de haber ido a tu panel de Settings > Payments y haber hecho clic en “Pause subscription billing”. Si lo envías antes de darle al botón, algún recibo podría colarse si coincide con su fecha de renovación.

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Cuando un suscriptor disputa un cargo pagado de Substack

Normalmente, es a través de su banco (una “contracargo”), y se activa un proceso automatizado que suele resultar costoso para el escritor. Dado que Stripe considera a los escritores de Substack como el “comerciante registrado”, la responsabilidad y las penalizaciones económicas recaen directamente sobre usted.

Impacto financiero inmediato

Fondos retirados: Stripe retira inmediatamente el importe original de la suscripción de su saldo mientras el banco investiga.

Tarifa no reembolsable de $15: Se le cobra automáticamente una tarifa estándar de $15 por disputa solo por recibir la reclamación. Stripe suele retener esta tarifa incluso si usted gana la disputa posteriormente.

Tarifa adicional de contraoferta: A partir del 17 de junio de 2025, si decide impugnar la disputa manualmente, Stripe cobra una tarifa adicional de $15. Esta segunda tarifa solo se reembolsa si gana el caso.

Proceso de resolución

Es el siguiente:

Notificación: Substack notifica por correo electrónico cuando se abre una disputa. Opciones para escritores: Ver más abajo. Decisión final: El banco del suscriptor toma la decisión final, que puede tardar hasta 3 meses. Si pierdes, pierdes el dinero de la suscripción y las comisiones.

Las opciones que tiene el autor son las siguientes:

Aceptar: Si la reclamación es válida, puedes aceptarla para cerrar el caso inmediatamente.

Impugnar: Puedes enviar pruebas (como registros que demuestren que leyeron tus publicaciones) a través de tu panel de control de Stripe.

Disputas inteligentes: Una herramienta de IA que envía pruebas automáticamente. Exime del cargo de $15 por contrademanda, pero cobra una comisión del 30 % sobre los fondos recuperados si ganas.

Riesgos para tu cuenta

Marcado: Tener demasiadas disputas puede hacer que Stripe marque tu cuenta como “de riesgo”, lo que podría provocar el bloqueo de tu cuenta o la suspensión automática de pagos futuros por parte de los bancos.

Costos ocultos: Para una suscripción mensual pequeña (por ejemplo, $5), una sola disputa puede dejarte con un saldo negativo de entre $25 y $30 después de aplicar todas las penalizaciones.

Prevención y mitigación

Función de Substack: Substack incluye instrucciones de cancelación en cada recibo para fomentar los reembolsos directos en lugar de las devoluciones de cargo.

Comunicación directa: Si un suscriptor no reconoce un cargo, contactarlo directamente y ofrecerle un reembolso manual suele ser más económico que dejar que se resuelva una disputa.

Stripe Radar: Puedes activar esta herramienta por $0.02 por transacción para brindar protección adicional contra registros fraudulentos.

Los bancos y Stripe

Si un suscriptor impugna un cargo (alegando que no lo autorizó o que no recibió el servicio), debe demostrar al banco que se registró y accedió a su contenido de forma consciente.

Esta es la evidencia más efectiva para enviar a través de su panel de control de Stripe:

Prueba de servicio (Registros de lectura)

Esta es su prueba más sólida. Substack registra cuándo los usuarios abren los correos electrónicos.

Qué proporcionar: Capturas de pantalla de la página “Detalles del suscriptor” de Substack que muestren su tasa de apertura de correos electrónicos o las fechas específicas en que hicieron clic en sus publicaciones.

La lógica: Esto demuestra que consumieron activamente el producto que ahora afirman no haber deseado.

Prueba de aceptación (Términos del servicio)

Los bancos quieren ver que el usuario sabía lo que estaba comprando.

Qué proporcionar: Una captura de pantalla de la página “Acerca de” o “Suscripción” de Substack donde se muestren claramente el precio y la frecuencia (mensual/anual). La lógica: Demuestra que el precio era transparente y que debían hacer clic en “Suscribirse” para continuar.

Comprobante de transacción (IP y marca de tiempo)

Stripe registra los detalles técnicos del momento en que hicieron clic en “Pagar”.

Qué proporcionar: La dirección IP, la marca de tiempo y el código postal de facturación utilizados durante el registro inicial (que se encuentran en los metadatos de pago de Stripe).

La lógica: Esto prueba que una persona específica en una ubicación específica autorizó el cargo.

Historial de comunicación

Si les has enviado correos electrónicos o han comentado en tus publicaciones, úsalo.

Qué proporcionar: Capturas de pantalla de cualquier correo electrónico directo o comentario que hayan dejado en tu Substack.

La lógica: Es difícil para un suscriptor alegar “fraude” si estaba chateando activamente con el autor en la sección de comentarios.

Tu política de reembolso/cancelación

Substack tiene una política estándar, pero mencionarla ayuda. Qué proporcionar: Un enlace o captura de pantalla que demuestre que la cancelación es fácil y está disponible en cualquier momento a través de la página de “Configuración”.

La lógica: Demuestra que el usuario tenía una forma de “autoservicio” para detener el cargo, pero optó por omitirla y acudir al banco.