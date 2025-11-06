Ahora tenemos información más sólida sobre Notes y su algoritmo, directamente del cofundador de Substack y arquitecto del algoritmo. Si nos dicen la verdad (recuerda cuánto ha mentido siempre Facebook, y a veces Google, sobre lo que funcionaba o no en su plataforma), quizás podamos confiar menos en conjeturas, especulaciones y experimentos ahora. Quzás tenemos una visión más fiable de cómo funcionan las Notes.

Hace unos días, Hamish McKenzie, cofundador de Substack, se explayó explicando en qué era mejor Notes que otras plataformas de medios sociales. Además, Mike Cohen, jefe de aprendizaje automático de Substack, y creador del algoritmo de Notes, explicó cómo funcionaba éste.

He traducido el artículo original -una entrevista con Mike, que es lo que realmente importa en este caso- porque ni algunos gurús como Sarah Frey parece que lo han entendido muy bien, y luego ofreceré un resumen con un breve análisis.

Desmitificando el feed: Preguntas y respuestas con el jefe de aprendizaje automático de Substack

El feed de inicio está diseñado para conectar a los usuarios de Substack con trabajos que les encantarán, a la vez que ayuda a los editores a construir sus negocios. Pero, ¿qué significa eso realmente en unos y ceros? Hablamos con Mike Cohen, jefe de aprendizaje automático de Substack, que ha participado desde el primer día en la configuración del funcionamiento del feed. En una sesión de preguntas y respuestas, Mike nos explicó cómo se construye el algoritmo, para qué está optimizado y cómo sigue evolucionando a medida que más editores utilizan Substack.

En términos muy sencillos, ¿cómo se diseña nuestro feed?

Nos fijamos en quién eres como individuo que abre la aplicación Substack, en qué parte del mundo te encuentras, qué idioma hablas, a qué cosas estás suscrito, a quién sigues y qué intereses has especificado, entre otras cosas. Intentamos convertir eso en una representación numérica para poder compararlo con las cosas que podrías querer cargar en tu feed.

¿En qué se diferencia de otras plataformas?

[Otros feeds sociales] se basan en gran medida en el tiempo empleado. Te desplazas por el feed, y cuanto más tiempo pasas, más anuncios ves. Su objetivo es decidir en qué anuncios harás clic y mostrarlos en el momento adecuado para que lo hagas. Luego esperan que pagues por lo que hayas pinchado.

Para nosotros, es básicamente lo contrario. No nos importa si eres alguien que sólo quiere hacer longform. Si te interesa leer, es fantástico. Si te gusta el texto corto, también es estupendo. Seguiremos mostrándote cosas que quieras ver y con las que quieras participar, y si no, probaremos otra cosa. Si te gusta el vídeo, te mostraremos más. En última instancia, no hay una creencia previa sobre lo que es bueno. Se trata de lo que es mejor para ti, siempre y cuando encuentres cosas que te enganchen y a las que finalmente te suscribas y pagues.

¿Cómo se equilibra ayudar a los creadores a crecer sin optimizar la viralidad?

En última instancia, todo se reduce a cuál es la función objetiva de nuestro feed. El objetivo es conseguir que la gente descubra, se suscriba e, idealmente, pague. Así es como construimos el canal y cómo seguimos iterando para asegurarnos de que aumentan las suscripciones.

Esta noche hemos visto algunos ejemplos realmente buenos de escritores que extraen citas de otras cosas que les han gustado o las restackean. Esas acciones son geniales porque todas ocurren en la plataforma Substack, lo que significa que podemos comprender el ciclo de vida completo del comportamiento y ayudar a intersectar audiencias. Empezamos conociendo al usuario, a quién sigue y a quién se suscribe. Si vemos solapamientos entre audiencias de distintas publicaciones, eso se convierte en un círculo virtuoso que retroalimenta lo que puede gustar a otras personas similares.

¿Hay algún concepto erróneo sobre los feeds algorítmicos que te gustaría aclarar?

La palabra «algoritmo» se fue al traste en algún momento, y lo entiendo. Es un poco lamentable, porque no todos los algoritmos son intencionadamente malos. La idea que hay detrás es buena. Queremos emparejarte con cosas que te gusten, y eso no parece tan malo. Lo que puede ser malo es para qué se está optimizando. Estamos optimizando para las inscripciones y las suscripciones. Si crees que eso es malo, entonces sí, ese algoritmo es malo. Pero si no crees que eso sea malo, entonces puede ser bueno.

Has hablado de asegurarte de que el feed muestre cosas que la gente encuentre interesantes. ¿Cómo os aseguráis de que la gente no se quede encasillada y sólo vea un tipo de trabajo muy específico?

Es un reto en el que siempre tenemos que trabajar y comprobar. Cada vez que hacemos un cambio o un experimento, es un riesgo. Siempre tenemos métricas que intentamos mejorar y métricas de vigilancia para asegurarnos de que no retrocedemos en las cosas que nos importan. La amplitud de contenido es algo que comprobamos para asegurarnos de que no estamos encasillando a la gente para siempre.

En los dos últimos meses hemos introducido cambios en el paso de recuperación del núcleo del algoritmo para asegurarnos de que no te estancas en el punto en el que te encuentras en tu viaje de lectura o alimentación. Si estás en una racha de poesía, seguiremos dándotela, pero no para siempre. Queremos entender dónde te encuentras en tu flujo. Intentamos que el feed sea más dinámico y esté más vivo.

¿Hacia dónde crees que se dirigirá el canal en los próximos uno o dos años?

Siempre estamos probando cosas nuevas, mejorando los algoritmos básicos y realizando experimentos para comprender los cambios de comportamiento cuando modificamos algo. Hemos mejorado la recuperación básica, el contenido que aparece para ti, y seguiremos iterando para asegurarnos de que lo que ves es lo más relevante en todo momento. Básicamente, seguiremos trabajando hasta que sea perfecto, ¡[aunque eso] no es posible!

Análisis:

¿Cómo decide el algoritmo quién verá mis notas?

Según Mike, cuando un usuario abre su página de inicio o su aplicación, el algoritmo examina sus características, como su ubicación, idioma, suscripciones, creadores a los que sigue e intereses declarados, y las utiliza para crear una representación numérica del usuario. Esto se utiliza para decidir qué tipo de contenido quieren ver en su feed.

Los usuarios verán las notas publicadas por los creadores a los que están suscritos y las publicadas por creadores con una audiencia similar, aunque no estén suscritos.

Es decir, el solapamiento de audiencias es importante: si hay solapamientos entre tu audiencia y las audiencias de otras publicaciones, el algoritmo utiliza esta información para mostrar tu contenido a los usuarios que aún no están suscritos pero podrían querer suscribirse.

¿Qué hace que una nota sea vista?

El número de personas que ven tu nota depende de:

Lo que haces dentro del universo Substack: con qué frecuencia publicas, cómo interactúas con otros usuarios y publicaciones, Quién eres - cuántos seguidores tienes, cuántos suscriptores tienes y cómo se solapan tus audiencias con las grandes publicaciones, y Cómo interactúan otros usuarios en el universo de Substack: qué leen, en qué hacen clic y con qué interactúan.

Si tienes muchos suscriptores y seguidores, entonces mucha gente verá tus notas.

Si escribes sobre un tema que interesa a mucha gente, entonces mucha gente verá tus notas.

Si la audiencia de tu publicación coincide con la de muchas publicaciones grandes y populares, entonces mucha gente verá tus notas.

¿Qué puedes hacer para que más gente vea tus notas?

Básicamente, que te comprometas con las publicaciones y notas de otras personas, mediante:

Restackeando notas que resuenen (añade tus propios pensamientos y puntos de vista)

Compartiendo citas de contenido de formato largo (para compartir una cita en Notas, simplemente resalta una sección de texto de una publicación de Substack y haz clic en «Restackear» en el cuadro que aparece)

Responder a las notas de otras personas.

Y esto es también exactamente lo que dijo Mike Cohen en su entrevista sobre el algoritmo, compartir, restackear y responder ayudan a impulsar tu alcance porque:

«… todo ello ocurre en la plataforma Substack, lo que significa que podemos comprender el ciclo de vida completo del comportamiento y ayudar a intersectar audiencias».

Nota: Comprométete de verdad. Reaprovecha el trabajo que realmente aprecio. Responde a escritores cuyos puntos de vista resuenen. Crea conexiones reales.

Un último consejo que compartió Substack fue publicar notas con regularidad para que tu trabajo siga siendo visible y las audiencias reconozcan tu voz.

“Hemos comprobado que impulsar la señal de otros editores y unirse a una conversación más amplia están relacionados con un crecimiento notable. Restackear y responder a las personas que admiras de verdad -y compartir cuando hacen lo mismo contigo- no sólo es un buen comportamiento comunitario, sino una de las formas más eficaces de crecer.” —Substack | Desmitificando el Feed (2025)

Entonces, ¿funciona Notes para crecer si tienes una audiencia pequeña?

Es una pregunta habitual entre los creadores de Substack: ¿funciona realmente Notes para hacer crecer una nueva publicación?

La respuesta es sí, según muchos expertos. Pero hazlo bien. Sé el superfan que siempre es bienvenido cuando aparece.

4 consejos

Sigue estos 4 sencillos pasos para aprovechar al máximo las Notas, sin agobios y sin quemarte: