Por: Colleen Doran, bestseller del New York Times. Ganadora de los premios Eisner, Ringo, Harvey, Bram Stoker y Locus.

Nota: Salvador Lorca y David (Roberto) consiguieron la colaboración de Colleen, seleccionando las imágenes. Yo simplemete he traducido los artículos y los he colocado aquí.

El Curso de Artistas Famosos: más que Dibujar Blinky

La pregunta estaba formulada de forma un poco extraña, y no quiero avergonzar a la persona publicando exactamente lo que se dijo, pero voy a responderla y espero que esto lo aclare todo.

Hago casi todos mis dibujos a mano. No, no calco en Photoshop. No es un juicio sobre los que lo hacen, pero procedo de una generación de artistas que no utilizaban programas Poser ni otras herramientas digitales. Aprendimos a dibujar utilizando técnicas llamadas método de la Construcción y del Tamaño de la Vista. Sé que mucha gente supone que todo el mundo -incluidos los antiguos maestros- trazaba todo utilizando herramientas ópticas, pero aunque es cierto que algunos lo hacían, es igualmente cierto que la mayoría no lo hacía, y puedes dibujar con gran precisión si aprendiste a dibujar a la antigua usanza.

La construcción es la técnica que utilizan la mayoría de los dibujantes. Descompone todo en sus componentes más básicos de formas geométricas y construyes a partir de ahí. Una vez que la aprendes, nunca la olvidas, y se aplica a todo lo que dibujes.

Yo lo aprendí utilizando un juego de libros del Curso de Artistas Famosos que mi madre tenía desde que era niña, y siguen siendo el estándar de oro. A menudo se encuentran en ebay. Si yo fuera tú, los compraría:

.No sólo hay muchos juegos, sino que los hay para diferentes necesidades artísticas, como moda, pintura, caricatura e ilustración.

De hecho, me resulta muy molesto utilizar referencias de figuras, porque me gustan las exageraciones y las modificaciones de la realidad en mi trabajo final.

No sé por qué la gente supone que calco todo el tiempo. Si intentaras utilizar fotografías para reproducir estas figuras, descubrirías que están ligeramente desviadas. Aquí no hay calco.

Esto no quiere decir que nunca utilice referencias.

Si fuera real, estoy segura de que mucha gente estaría muy contenta. Pero no lo es. Y si hubiera tenido referencias, el arte habría ido mucho más rápido. Me lo pasé muy mal intentando clavar esta cara que está muy viva en mi cabeza, pero que en realidad no existe.

Antiguamente, todos los dibujantes tenían que aprender a dibujar y pintar extemporáneamente porque las referencias eran limitadas y no existían las herramientas digitales. Mientras que algunos artistas de alto nivel tenían a mano estudios de fotografía y modelos profesionales con vestuario y decorados, los pequeños alevines como yo nos limitábamos a lo que había en casa o a lo que estaba disponible en mi pequeña biblioteca local, que no era más grande que unas cuantas habitaciones de mi casa actual.

Los artistas manteníamos extensos «archivos de la morgue» o «archivos de golpe» que recopilábamos de recortes de revistas y fotografías para tener a mano todo lo que pudiéramos necesitar como referencia rápida. Estas colecciones efímeras podían llegar a ser difíciles de manejar. Tengo miles de fotografías que nunca he ordenado. Finalmente me deshice de la mayoría de mis archivos en 2022, pero con la eshittificación de Internet, ahora me arrepiento un poco.

¿Alguna vez he rastreado algo? Por supuesto, sobre todo si tengo que reutilizar una toma o un escenario una y otra vez. Hacerme más trabajo es una tontería. Mi trabajo es hacer fotos, no realizar proezas mágicas, como copiar una toma tras otra una y otra vez sin cometer ningún error.

Sin embargo, durante casi 15 años de mi carrera, me negué a copiar o calcar nada, y ni siquiera tuve una caja de luz. Por un lado, eso me obligó a aprender a examinar cuidadosamente lo que veía. Por otra, fue una estúpida cuesta en la que murieron muchos plazos.

Sólo cuando me di cuenta de que muchos artistas profesionales tenían cajas de luz y retroproyectores, me decidí a comprar una.

Para lo que más utilizo mi caja de luz es para calcar mis bocetos en miniatura en el papel de dibujo definitivo. En lugar de intentar capturar la vivacidad del boceto original copiando lo que veo -pero más grande-, amplío la miniatura al tamaño que quiero que tenga el dibujo final, y luego calco la miniatura con la caja de luz sobre el papel de dibujo final.

He aquí un vistazo a las miniaturas de la novela gráfica Nieve, cristal, manzanas. Las amplié en el ordenador para que cupieran en papel de 11 «x14», y calqué los pulgares antes de terminar el arte, que fue dibujado a pluma y tinta y coloreado en Photoshop.

Aunque obviamente hice algunos cambios, la esencia de los pulgares está ahí en la obra final. Calcar los pulgares conserva parte de la soltura de los bocetos originales, que a menudo se pierde de otro modo.

Así pues, a veces calcar tiene un propósito válido, aunque, en mi opinión, calcar demasiado puede debilitar la capacidad de dibujo, sustituir el desarrollo de habilidades y hacer que la obra resulte algo rígida.

Si quieres hacerlo, no soy quien para juzgarte. Pero me resulta extraño que la gente piense que debo estar fingiendo mis habilidades de alguna manera.

Irónicamente, la palabra caricatura procede de la palabra italiana cartone, que es una hoja de papel grande y pesada -también, el origen de la palabra cartón-.

En este papel se hacían los bocetos preparatorios, que luego se transferían a la superficie de trabajo final calcando o haciendo pequeños agujeros en el papel a través de los cuales se espolvoreaba polvo, recreando los contornos del dibujo para que los siguiera el artista.

Así que el origen de la palabra caricatura proviene de un proceso utilizado a menudo... para calcar.

Y unas palabras más sobre el Tamaño de la Vista: se utiliza generalmente para el dibujo del natural y los retratos. Rara vez lo utilizo para trabajos comerciales porque lleva demasiado tiempo. Sí lo utilizo para retratos. Pero ahora suelo utilizar el método comparativo porque el Tamaño a la Vista es agotador. Cuando estaba en la Portrait Society of America, estaba prohibido utilizar fotografías: había que ir a la vieja escuela.

Aquí tienes un vídeo realmente estupendo y sencillo que explica los métodos de Tamaño a la Vista y Comparativo.

Una de las cosas más divertidas de debatir este tema es que un conocido plagiador de artistas aficionados plagió una gran parte de un antiguo post que escribí sobre el tema para justificar su plagio.

Era tan meta.

Y aquí viene el “bonus”:

Eh... no.

Por: Colleen Doran

Francamente, tengo mejores cosas que hacer que pelearme con la gente por Internet, pero permíteme decir que reconozco que mucha (y, de hecho, la mayoría) de la gente del cómic tiene problemas para ganarse la vida. No sólo porque los cómics sean cómics (la inestabilidad financiera es la norma para las artes, y punto), sino porque todo el paradigma empresarial de la industria lleva más de veinte años experimentando grandes cambios, y las artes están siendo destripadas desde las empresas hacia abajo.

El grupo bastante pequeño y unido de profesionales centrados principalmente en el noreste, como cuando yo entré, está formado ahora por un enorme grupo de creadores de todo el mundo. Estos aspirantes están dispuestos a pisar las tablas por una miseria año tras año, hasta que finalmente se queman del todo y huyen para dedicarse a otra cosa, que es el destino de la mayoría de los creadores jornaleros, de todos modos. Conozco a personas que empezaron en los años 70 y dejaron los cómics antes del año 2000.

Cierta persona afirmó que sólo hay «unas diez» personas que realmente se ganan la vida a tiempo completo en el mundo del cómic, es decir, una vida comparable al dinero que ganarías en un trabajo diurno.

Esto es absurdo, por supuesto.

Pero es cierto que el número de creadores económicamente estables es algo así como el diez por ciento del conjunto de trabajadores. Podría estar aquí todo el día nombrando a los creadores que conozco que se ganan bien la vida en los cómics. Yo también me gano bien la vida, aunque no soy Alex Ross.

Cuando me puse muy enfermo hace poco, una persona tras otra y una organización tras otra me ofrecieron ayuda económica, que les aseguré que no quería.

Lo primero que pago cada mes es mi seguro médico. Mi coche está pagado. Mi casa está pagada.

Conozco a muchos creadores que solicitan ayudas cuando tienen dinero en el banco para no tener que tocar el dinero de ese banco. Tengo sentimientos encontrados al respecto y no soy quién para juzgar las decisiones de los demás, pero aunque yo estaba totalmente asegurado, toda la experiencia me costó un montón de pasta.

Así que tengo mucho menos dinero en el banco.

Tampoco me desviví por aceptar más trabajo para cubrir gastos, y además cancelé trabajos y apariciones. Hice hachís de algunas actuaciones que mantuve porque, aunque pude trabajar durante las subidas, las bajadas fueron bastante malas, y yo no hago un buen trabajo en un mal día.

Sin embargo...

Lo superé, pagué las facturas y terminé un concierto importante.

Ánimo.

De todos modos, simplemente no es cierto que sólo «unos diez» creadores se ganen la vida con un «trabajo diurno» sólido en los cómics.

Ocurren cosas.

Por ejemplo (y conozco a varios creadores en esta situación) tienes años en los que ganas mucho dinero, y luego uno o dos años muertos, y te quedas con el año de altos ingresos para cubrir en año de bajos ingresos.

Es fácil verse atrapado en ese tipo de aprietos.

Las empresas se hunden y no pagan grandes facturas.

Para mí, la gran culpable no fue una empresa de cómics, sino una empresa tecnológica. Tendré deducciones fiscales durante AÑOS por ese negocio.

Cada creador es un negocio de personas clave, y cada creador puede ser subcotizado por personas dispuestas a trabajar por menos en empresas que sólo se preocupan de llenar un hueco. Todas las editoriales pellizcan siempre que pueden. No me importa lo que digan ahora, no tengo ninguna duda de que las empresas se darán la vuelta y decidirán que la IA les parece bien.

Si eres un creador que lleva un tiempo en esto, y eres dueño de tu propia IP, y ganas un buen dinero con los derechos de autor, y tu arte vale algo para el banco, no te estás muriendo de hambre ni de cerca, aunque estés, como yo, cubriendo una carga de facturas médicas de cinco cifras y meses y meses de tiempo de trabajo perdido.

El verdadero problema es que los jóvenes creadores entran, ven a los creadores famosos que ganan mucho dinero por su arte y sus encargos, y ven los museos, las largas colas en las convenciones, la apariencia de riqueza y fama, y piensan que si se meten en el mundo del cómic eso también les va a pasar a ellos.

Y puede que ocurra.

Pero lo más probable es que no.

Si te fijas en un creador de más de 50 años, tiene décadas de trabajo a sus espaldas. No es ni remotamente razonable esperar que vaya a navegar como un novato y tenga las mismas ventajas que alguien que tardó tres décadas en llegar.

Recibo muchas cartas de jóvenes aficionados que miran las fotos de mi estudio y suspiran.

Un espacio divertido. Pero muy diferente del aspecto que tuvo mi estudio durante gran parte de los años 80. Era un rincón de mi pequeño dormitorio. Dormía en un sofá. Seguía siendo un espacio divertido. Pero diminuto espacio de diversión mientras sufría problemas de espalda sentada en una silla de mimbre.

Aún conservo esos archivadores y ese taboret de la derecha. Después de DÉCADAS. A mí me llevó DÉCADAS acumular las cosas que algunos jóvenes creadores creen que van a tener en unos 2 años.

Eh... probablemente no.

No es que no haya algunos creadores que despunten a los veinticinco años y naveguen hacia la gloria, es que son pocos los que lo hacen. Los que lo hacen pueden ser descartados unos años más tarde, cuando la industria los cambia por alguien más joven, más nuevo y más brillante.

No es binario. En los cómics no todo el mundo se muere de hambre.

Seguro que no todos son ricos.

Y no hay mucha clase media.

Pero cuantas más personas intentan entrar en el mundo del cómic y tener éxito, más se dan cuenta de que hay un pequeño punto de éxito en la cima y una cola muy larga.

Nunca ha sido tan fácil entrar en el mundo del cómic.

Pero nunca ha sido fácil ganarse la vida en los cómics.

Y francamente, creo que ahora es más difícil que nunca.

No se trata de reñirte por pedir tarifas por página más altas, ni derechos de autor, ni nada de eso. Muchos jóvenes creadores trabajan gratis CONSTANTEMENTE en sus webcómics.

Sólo digo que puede pasar mucho tiempo antes de que los beneficios de tu visibilidad como artista empiecen a dar sus frutos.

Puede llevar décadas.

Y puede no ocurrir en absoluto. (Escribí sobre cómo la fama no se contagia y cómo trabajar en Spiderman no te hará famoso).

Hay una línea muy, muy larga de creadores que vinieron antes que tú y que nunca obtuvieron el beneficio a largo plazo de haber trabajado en IP de Gran Nombre.

Amigos, no todos los que trabajan en Marvel acaban siendo Todd McFarlane.

No se trata sólo de ti.

Puede que sí haya profundizado después de todo.

Nota: Agradecemos a Colleen Doran su colaboración en este artículo.