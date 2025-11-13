Creadores

Salvador Lorca 📚
11h

Muy interesante: Hago casi todos mis dibujos a mano. No, no calco en Photoshop. No es un juicio sobre los que lo hacen, pero procedo de una generación de artistas que no utilizaban programas Poser ni otras herramientas digitales. Aprendimos a dibujar utilizando técnicas llamadas método de la Construcción y del Tamaño de la Vista. Sé que mucha gente supone que todo el mundo -incluidos los antiguos maestros- trazaba todo utilizando herramientas ópticas, pero aunque es cierto que algunos lo hacían, es igualmente cierto que la mayoría no lo hacía, y puedes dibujar con gran precisión si aprendiste a dibujar a la antigua usanza.

La construcción es la técnica que utilizan la mayoría de los dibujantes. Descompone todo en sus componentes más básicos de formas geométricas y construyes a partir de ahí. Una vez que la aprendes, nunca la olvidas, y se aplica a todo lo que dibujes.

11h

Colleen Doran muestra cómo ha aprendido a crear algunas de las ilustraciones más bellas y distintivas de toda la historia del cómic. También ha sobrevivido a lo peor -y me refiero a LO PEOR- que la industria del cómic puede arrojar sobre un profesional. Merece mucho la pena lo que Colleen explica aquí de sus propios (duros) inicios y lo que opina sobre el sector del cómic.

