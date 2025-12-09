Historia de fondo: Las páginas iniciales no deben leerse como una entrada de Wikipedia

Por: Renee Fountain, proporcionado y traducido por Brenda Ramirez

Empieza la historia en el lugar adecuado

Me han enviado otro proyecto de libro, y creo que puede ser útil ilustrar cómo es el desorden y la escritura suelta. Dime si esto te resulta familiar:

Sarah Williams era una ejecutiva de marketing de treinta y cuatro años que se había mudado a Denver hacía tres tras divorciarse de Michael, su amor de la universidad, con quien se había casado a los veintidós tras un romance relámpago que comenzó durante su segundo año en la Universidad Estatal de San Diego, donde ella había estudiado comunicaciones mientras él cursaba pregrado en derecho, aunque finalmente se había cambiado a empresariales tras decidir que el derecho no era para él...

Una presentación similar a la anterior continuaba durante otra media página. Al final, conocía el historial laboral de Sarah, las ocupaciones de sus padres, las mascotas de su infancia y sus sentimientos sobre el gluten. Lo que no sabía era por qué debía importarme nada de eso, ni qué tenía que ver todo aquello con la Sarah actual.

No sé qué lleva a los escritores a proporcionar toda esta información innecesaria. En todos los años que llevo trabajando con editores, ni una sola vez me han preguntado: «¿Pero qué le pasó a la protagonista en tercero?».

El perfil de Wikipedia

Los escritores noveles suelen confundir el montaje con la narración. Creen que los lectores necesitan comprender toda la historia del personaje, o que deben «poner al lector al día» antes de que pueda empezar la historia. Así que, básicamente, crean un dossier del personaje:

«Marcus siempre había tenido miedo a las alturas, desde el incidente en el campamento de verano cuando tenía doce años, lo que explicaba su actual carrera como contable, un trabajo seguro que su madre le había animado a seguir después de que el negocio de construcción de su padre fracasara durante la recesión de 2008...»

Esto no es contar historias, es un cuento con moraleja.

Otros pasos en falso de las páginas iniciales:

El currículum:

«Como madre soltera de dos hijos que había estudiado enfermería mientras trabajaba de camarera en tres restaurantes distintos, Jennifer comprendía el valor del trabajo duro».

A nadie le importa la ética laboral en abstracto. Muéstranos a Jennifer tomando una decisión difícil ahora mismo.

La sesión de terapia:

«Sally tenía problemas de confianza derivados del abandono de su padre cuando tenía siete años, que habían afectado a todas sus relaciones posteriores y explicaban su incapacidad actual para comprometerse con su novio desde hacía tres años».

Parece como si el personaje estuviera leyendo en voz alta la nota de su propia sesión de terapia.

La línea temporal histórica

He aquí un ejemplo en el que un escritor se sintió obligado a explicar cómo se llegó a una situación actual (esto lo veo MUCHO):

«La granja familiar había pertenecido a la familia Smith durante cuatro generaciones, transmitida desde el bisabuelo de Emma, que había emigrado de Irlanda en 1923, a su abuelo, que había sobrevivido al Dust Bowl, a su padre, que había modernizado la explotación en los años 80...»

A menos que se trate de una saga multigeneracional, nadie necesita el árbol genealógico desde el principio.

Por qué esto mata tu apertura

La historia de fondo es estática. Mira hacia atrás cuando se supone que la historia debería avanzar. Cada párrafo de la historia es un párrafo en el que no ocurre nada en el presente. La historia se queda suspendida en el tiempo.

Tienes que tener en cuenta que no se puede esperar que los lectores se preocupen por el pasado de unos personajes que aún no conocen. Les estás pidiendo que inviertan emocionalmente en unos desconocidos. Proporcionar información masiva no es la forma de mostrar quién es tu personaje.

La mayoría de los antecedentes no son relevantes para el «ahora» de la historia que estás contando. Si la carrera universitaria de Sarah o su alergia al gluten no afectan a la trama, ¿por qué nos enteramos?

Perspicacia del agente

La mayoría de los agentes, entre los que me incluyo, buscan razones para seguir leyendo, no para dejar de hacerlo. Una avalancha de antecedentes nos hace suponer que todo el libro será exposición, porque en lugar de dejar que los personajes se revelen a través de la acción, el escritor está metiendo datos al azar.

He aquí algunas ideas:

Si la historia del personaje es más interesante que su situación actual, has empezado por el lugar equivocado.

Si necesitas una biografía completa para entender la escena inicial, esa escena no funciona.

Si en las cinco primeras páginas no ocurre nada, salvo la entrega de información, has sellado tu destino.

Empieza en el lugar adecuado

La mayoría de los manuscritos mejorarían mucho si empezaran exactamente donde el escritor cree que la historia se vuelve interesante. No tres capítulos antes de ese momento. No con el montaje que conduce a ese momento. En ese momento.

Hace poco leí uno en el que el protagonista acepta un nuevo trabajo que pondrá en marcha la historia. Sin embargo, primero tuve que leer sobre sus condiciones de vida actuales... relaciones fracasadas... trabajos fracasados... un montón de gente que no importará cuando el personaje se traslade fuera del estado para aceptar el mencionado nuevo trabajo.

Si la historia comienza realmente cuando empiezan este nuevo trabajo, ¿por qué arrastrar al lector por el pasado? No necesitas hacer que nos creamos la decisión del protagonista.

En Media Res

Prueba a empezar tu historia en el primer momento en que algo cambia para tu protagonista. Después, introduce la historia pasada sólo cuando sea relevante para la acción presente.

En lugar de «Karen llevaba seis años trabajando en el bufete de abogados cuando descubrió los archivos que lo cambiarían todo». Prueba con: «El expediente estaba mal archivado como “W” en lugar de “M” -un simple error administrativo que Karen casi pasó por alto- hasta que vio el nombre de su hermana en la primera página».

Necesidad de saber

Incluye los antecedentes sólo cuando el lector los necesite para comprender lo que está ocurriendo en ese momento. Si tu protagonista tiene miedo a los perros, no necesito saber nada del incidente de su infancia hasta que aparece un perro.

He leído algunos envíos en los que el incidente preocupante nunca llega a producirse, sólo eran «datos curiosos» para conocer al personaje.

Esparce migas de pan

Deja caer pistas sobre el pasado en lugar de hacer afirmaciones directas:

En lugar de: «Tras su desastroso divorcio hace dos años, Sally había renunciado a las relaciones». Prueba con: «El anillo de boda de Sally había dejado una banda pálida en su dedo que aún se veía con la iluminación adecuada».

Esfuerzos eficaces

Empieza por la acción: No persecuciones en coche, sino elecciones, decisiones, momentos de cambio. Muestra a tu personaje haciendo algo que revele quién es, como tomar una decisión difícil o interactuar con alguien de un modo que exhiba sus valores (o la falta de ellos).

Utiliza el diálogo: Deja que otros personajes revelen su historia a través de la conversación. Parece más orgánico que la exposición:

«¿De verdad vas a volver a la enseñanza?». «No empieces, mamá». «Después de lo que pasó en tu último colegio...». «No fue culpa mía».

Confía en tus lectores: Son inteligentes. Averiguarán las relaciones, las motivaciones y la historia a partir del contexto. No necesitas explicárselo todo por adelantado.

La excepción (que confirma la regla)

A veces necesitas una pequeña cantidad de historia previa para que el lector se sienta cómodo. La palabra clave es «pequeña»: una o dos frases, no un párrafo. Y debe parecer esencial, no opcional.

En lugar de: «La complicada relación de Sally con la religión comenzó en su infancia, cuando su estricta educación católica chocó con su personalidad rebelde por naturaleza, lo que provocó años de conflicto con su madre, devotamente religiosa...». Prueba: «Sally no había entrado en una iglesia desde el funeral».

Tus personajes cobran vida a través de sus acciones, elecciones y voz, no de su biografía. Así que averigua dónde empieza realmente tu historia: probablemente sea más tarde de lo que crees.