Los lectores que encontraron artículos en Substack utilizaron principalmente palabras clave categorizadas por etiquetas de nicho generales, términos de marca o frases informativas de cola larga. Dado que Substack se suele descubrir a través de Google, las “palabras clave” se refieren tanto a etiquetas internas como a términos externos de optimización para motores de búsqueda (SEO).

Tipos comunes de palabras clave

Etiquetas de categoría principal: Son las principales palabras clave internas que los lectores utilizan para explorar el feed “Descubrir” de Substack. Las categorías principales incluyen:

Política: Política estadounidense, Política mundial.

Negocios y finanzas: Negocios, Finanzas, Criptomonedas.

Estilo de vida: Comida y bebida, Viajes, Moda y belleza, Crianza.

Cultura y arte: Cultura, arte e ilustración, Música, Literatura.

Ciencia y tecnología: Tecnología, ciencia, clima y medio ambiente.

Salud: Salud y bienestar, Política sanitaria.

Palabras clave de marca: Muchos lectores buscan específicamente el nombre de un autor (por ejemplo, “Heather Cox Richardson”) o el nombre de una publicación para encontrar enlaces directos. Frases informativas de “Cómo hacer”: Los lectores suelen encontrar publicaciones de Substack a través de Google buscando soluciones o consejos. Algunos ejemplos son:

“Cómo cultivar en Substack”

“Cómo solucionar [problema específico]”

“Los mejores recipientes para hierbas de interior”

Términos específicos de nicho: Para publicaciones con públicos específicos, los lectores utilizan términos técnicos o temáticos, como:

Salud mental: “Estilos de apego”, “Codependencia”, “Recuperación de traumas”.

Actualidad: Nombres específicos de tendencias de noticias, programas de televisión o equipos deportivos.

Cómo introducen los lectores estas palabras clave

Barra de búsqueda de Substack: Los lectores escriben temas generales (p. ej., “humor”, “ciencia”) en la barra de búsqueda interna para encontrar nuevas publicaciones o entradas específicas.

Motores de búsqueda externos (Google/Bing): Los lectores utilizan “palabras clave de cola larga” (frases de 3 a 7 palabras) para encontrar artículos específicos que resuelvan un problema u ofrezcan una perspectiva única. Etiquetas de Substack: Los autores aplican hasta tres etiquetas a sus publicaciones, lo que permite a los lectores encontrarlas dentro de los feeds de categorías específicas en la página principal de Substack.

Para ayudarte a ampliar tu audiencia, puedo generar una lista personalizada de las palabras clave SEO con mejor rendimiento para tu nicho específico en 2026. ¿Cuál es el tema principal de tu boletín?

Cómo optimizar las etiquetas de Substack

Las etiquetas (tags) de Substack cumplen dos funciones fundamentales: organizar tu publicación para los lectores existentes y señalar el enfoque de tu contenido a la red de Substack. Una optimización eficaz requiere equilibrar las etiquetas internas de la plataforma con palabras clave personalizadas para SEO.

1. Optimiza para el descubrimiento interno

El descubrimiento interno en Substack depende de alinear tus etiquetas con los intereses y categorías establecidos de la plataforma.

Usa los intereses de Substack como etiquetas: Identifica las categorías generales a las que pertenece tu boletín (p. ej., “Negocios”, “Tecnología”, “Salud”) y usa estos mismos términos como etiquetas para cada publicación. La “puerta trasera de doble categoría”: Combina una categoría amplia con una de nicho (p. ej., “Salud y bienestar” + “IA”) para aparecer en varios feeds internos.

Rota las combinaciones de etiquetas: No uses las mismas cinco etiquetas indefinidamente. Rota diferentes combinaciones para ver qué feeds internos generan más tráfico y luego redobla la apuesta por las ganadoras.

2. Optimiza para SEO (Google/Bing)

Substack crea automáticamente una página web dedicada para cada etiqueta que crees. Estas páginas pueden posicionarse en los motores de búsqueda si se optimizan correctamente.

Usa palabras clave de cola larga: Crea etiquetas que reflejen lo que la gente realmente busca en 2026, como preguntas específicas o frases de nicho (p. ej., “cómo cultivar hierbas de interior” en lugar de solo “jardinería”).

Slugs limpios: Al crear una etiqueta personalizada, asegúrate de que el “slug” (la parte de la URL, como /t/your-tag-name) sea corto, legible y contenga tu palabra clave principal. Sea conciso: Use de 1 a 5 etiquetas relevantes por publicación. Etiquetar en exceso puede saturar la experiencia del lector y podría ser ignorado por los motores de búsqueda.

3. Optimización estructural de publicaciones

Las etiquetas son esenciales para crear un archivo atractivo que mantenga a los lectores en su sitio por más tiempo.

Integración de la barra de navegación: Agregue sus páginas de etiquetas más importantes directamente a la barra de navegación de su publicación para ayudar a los nuevos visitantes a encontrar inmediatamente su mejor contenido.

Personalización de la página de inicio: Use el diseño “Grupos” en la configuración de su tema para organizar su página de inicio por etiquetas, creando secciones específicas para diferentes temas.

Etiquetas personalizadas estratégicas: Cree etiquetas únicas para series recurrentes (por ejemplo, “Resumen semanal”) para desarrollar autoridad en subtemas específicos.

¿Qué utilizan con más frecuencia los usuarios: la barra de búsqueda de Substack o los motores de búsqueda externos?

Los motores de búsqueda externos (principalmente Google) siguen siendo un importante impulsor del tráfico frío, pero las herramientas de descubrimiento interno se han convertido en la forma dominante de encontrar nuevos escritores dentro del ecosistema.

Descubrimiento interno (Red Substack): El mayor crecimiento de los escritores de Substack ahora proviene de la plataforma. Los creadores informan que el 80 % o más de sus nuevos suscriptores provienen de funciones internas como las Notas de Substack, las Recomendaciones y la página Explorar. El descubrimiento interno de Substack creció significativamente en 2025, con más de 32 millones de nuevas suscripciones impulsadas por su propia aplicación y funciones de referencia. Búsqueda externa (Google/Bing): Los motores de búsqueda siguen siendo una fuente poderosa de crecimiento y visibilidad pasivos. Si bien el tráfico general de noticias de Google ha disminuido debido a los resúmenes generados por IA, la visibilidad de Substack en las búsquedas aumentó un 30 % en las actualizaciones principales de finales de 2025. Los lectores usan Google para consultas de cola larga (preguntas específicas o temas recurrentes) para encontrar publicaciones destacadas y detalladas que se posicionan bien gracias a la alta autoridad de dominio de Substack.

La barra de búsqueda de Substack: La barra de búsqueda interna es utilizada principalmente por los usuarios para encontrar publicaciones, autores o temas específicos que ya conocen. Si bien puede encontrar publicaciones individuales, muchos usuarios aún consideran que su búsqueda nativa es menos efectiva que la de los motores de búsqueda externos para descubrir temas más amplios.

En resumen: Google dirige a los usuarios a los artículos específicos que buscan, mientras que la red interna de Substack (Notas y Recomendaciones) es donde la mayoría de los lectores descubren y se suscriben a nuevos escritores.

Comprender estas diferentes formas en que los lectores encuentran contenido puede ayudar a los escritores de Substack a llegar a nuevas audiencias y aumentar su número de lectores.

¿Qué herramienta de descubrimiento es mejor?

Ninguna herramienta es objetivamente “mejor”; al contrario, persiguen objetivos estratégicos diferentes. Las herramientas internas de Substack son superiores para el crecimiento de alta conversión y la creación de comunidad, mientras que los motores de búsqueda externos son mejores para el tráfico pasivo a largo plazo y para llegar a audiencias fuera de la burbuja de Substack.

Comparación de las herramientas de descubrimiento

Herramientas internas de Substack (Notas y recomendaciones):

Ideal para: Convertir lectores en suscriptores de pago. Los usuarios que ya utilizan Substack convierten a una tasa cuatro veces mayor que los que provienen de plataformas externas.

Impacto en el crecimiento: A finales de 2025, el descubrimiento interno generó más de 32 millones de nuevas suscripciones en un solo trimestre.

Desventajas: El descubrimiento interno orgánico se volvió más difícil en 2025 debido a un algoritmo que favorece a las grandes empresas establecidas, y algunos pequeños autores reportaron una caída del 80-90% en el crecimiento gracias a las recomendaciones.

Motores de búsqueda externos (Google/Bing):

Ideal para: Crecimiento pasivo a largo plazo. La alta autoridad de dominio de Substack (a menudo en torno a los 90) permite que las “publicaciones destacadas” (artículos perennes y de análisis profundo) se posicionen fácilmente y atraigan nuevos lectores durante años.

Impacto en el crecimiento: Algunos creadores reportan un aumento intermensual del 60% en los clics de Google después de una optimización básica.

Desventaja: Los clics de Google suelen ser más fríos y pueden no convertirse en suscriptores tan inmediatamente como alguien que ya navega en la aplicación Substack.

La estrategia ganadora: La mayoría de los escritores exitosos utilizan un enfoque híbrido: dedican 20 minutos diarios a Substack Notes para el crecimiento inmediato de la comunidad, mientras publican una publicación destacada de SEO de alto valor cada pocos meses para captar tráfico de búsqueda pasivo.