«Las newsletters están de moda porque los lectores se han cansado del flujo interminable de información en internet, y tener algo finito y reconocible que aparece en tu buzón de correo puede poner orden en medio de todo ese caos [...]. En un momento donde un gran número de noticias e información pasa a toda velocidad en las plataformas digitales, los newsletters –algunas gratuitas, otras no- nos ayudan a determinar aquello a lo que hay que presentar atención» “For Email Newsletters, a Death Greatly Exaggerated”, David Carr en The New York Times, 2014.

The Ankler, el Boletín

Lo que empezó como un boletín individual de Richard Rushfield en 2017, hoy es una de las empresas más rentables y respetadas de Substack, valorada en unos 20 millones de dólares tras su última ronda de financiación. Se estima que The Ankler genera entre $2M y $4M USD solo en suscripciones directas, sin contar patrocinios. En 2022, levantaron $1.5 millones en una ronda liderada por Y Combinator y otros inversores de Silicon Valley para expandirse de un boletín a una “mini-empresa” de medios.

Algunos datos de su negocio, respecto a audiencia y suscriptores, es la siguiente:

Suscriptores totales: Superan los 100,000 (entre gratuitos y de pago). No me parece mucho, en total, pero lo importante es el número de suscriptores de pago para estimarlo.

Tasa de conversión: Es una de las más altas de la plataforma debido a que su nicho es la industria de Hollywood, donde la información es una herramienta de trabajo. En Hollywood se dice que si no lees The Ankler por la mañana, vas "desarmado" a las reuniones.

Precio de suscripción: $169 USD al año o $20 USD al mes, un precio considerablemente más alto que la media de Substack ($50-$80/año), lo que indica que su contenido es considerado “B2B” (de negocio a negocio) y, hasta cierto punto, necesario.

Estructura del Contenido del Boletín

En realidad, como otros grandes boletines multi-autores de noticias de Substack (como The Free Press) es como una “confederación” de boletines, en formato de secciones, que se benefician de cierto “efecto red”. Es un ecosistema (ver más sobre este boletín), formado por:

The Ankler: El boletín principal de análisis de industria.

Optionist: Un boletín específico para encontrar libros y propiedades intelectuales para adaptar a cine (muy caro y exclusivo).

Prestige Junkie: Enfocado en la temporada de premios (Oscars, Emmys).

Reel AI Una visión clara de la IA en Hollywood desde la perspectiva de un productor que explora sus aplicaciones prácticas, buenas y malas.

Dealmakers Un newsletter sobre los abogados, agentes y empresarios que gestionan, protegen y guían innumerables carreras.

Notable Un newsletter sobre el punto de encuentro entre la música y Hollywood, que contiene entrevistas con luminarias de la música y nominados al Oscar como Elton John.

Podcasts: Tienen una red de podcasts como The Town (en colaboración con Puck) y The Ankler Podcast.

En realidad, y salvo Optionist, son boletines independientes, pero también son secciones de The Ankler. En general, los artículos se publican primero en The Ankler (en la sección correspondiente), y al día siguiente en el boletín independiente. Todo ello hace que se publiquen unos 4 artículos diarios.

Doble Versión de los Artículos

The Ankler (y quizás otros en Substack que siguen el mismo modelo) tiene los artículos casi siempre duplicados:

Uno es el típico en que hay un muro de pago.

El otro, cuando llega al mismo lugar donde en el anterior caso hay un muro de pago, lo que hace es señalar que se puede seguir leyendo en el primer artículo, para los suscriptores de pago.

Podría parecer que esto lo hacen para que todos puedan escribir comentarios, pero es muy posible que duplica sus posts por razones estratégicas de marketing y segmentación de datos.

Aquí se apuntan algunas razones posibles detrás de ese “doble envío”:

Limpieza de la Bandeja de Entrada (Segmentation)

The Ankler tiene una audiencia masiva. Si enviaran el post de pago a absolutamente todos cada vez:

Los suscriptores gratuitos podrían sentirse “bombardeados” por contenido que no pueden leer completo, lo que causa que se den de baja (unsubscribe).

Al separarlos, pueden enviar el post completo a los que pagan y solo un “teaser” ocasional o una selección a los gratuitos para mantener el interés sin ser molestos.

Diferentes “Calls to Action” (Llamados a la acción)

Aunque el inicio del texto sea idéntico, el botón que aparece al final del fragmento es distinto:

En el post de pago: Hay un muro de pago y el botón suele decir “Share” (Comparte).

En el post gratuito: El mensaje dice “Esta columna es solo para suscriptores de pago. Para acceder a todo el contenido de Ankler y seguir leyendo, haz clic aquí. Y el botón dice “Suscríbete para seguir leyendo” (o leer el resto).

Al duplicar el post, pueden personalizar el mensaje de venta específicamente para quienes aún no han sacado la billetera.

Métricas y Analytics

Para un medio especializado en la industria del entretenimiento como The Ankler, los datos son oro. Al publicar dos versiones:

Pueden medir cuántos suscriptores gratuitos hicieron clic en el post de pago específicamente para convertirse .

Si solo enviaran uno, sería más difícil trackear qué tan efectivo es ese texto en particular para generar ingresos versus simplemente informar a los que ya pagan.

El efecto “Muro de Pago” vs. “Post Cerrado”

Post de Pago: Está diseñado para que solo el suscriptor lo vea en su totalidad, y pueda comentar.

Post Gratuito: Permite comentar a todos, y está optimizado para hacerse viral en redes sociales (Notas, Twitter/X, LinkedIn).

Si compartes el enlace de un post de pago en redes, mucha gente no entrará porque sabe que está cerrado (por ejemplo, en Notas se ve). Si compartes el gratuito, generas tráfico masivo. The Ankler juega con ambos para mantener la relevancia pública y la exclusividad privada.