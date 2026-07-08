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Avatar de Javi Martín (atréveteamirarte)
Javi Martín (atréveteamirarte)
6dEditado

El primero fue no abandonar.

Porque al principio no entendía muy bien cómo funciona y no le llegaban mis escritos a nadie.

Poco a poco, y con persistencia y confianza, algo siento y veo que ha cambiado.

Hay personas que me han ayudado con sus consejos o detalles, como @Mónica Encinas o @Dario Salud Leona . Y también he sentido el apoyo de más personas como @Laura 🦋 , @Paul , @KAOꓘA | Proceso Vivo, @Xime - Lo que el alma susurra. Y más personas que me han mostrado su cariño y cercanía.

A tod@s muchas gracias 🙂🙏🏻

Mi nombre es Javi Martín

Mi proyecto atrévete a mirarte

https://substack.com/@atreveteamirartejm?utm_source=share&utm_medium=android&r=8277cu

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12 respuestas
Avatar de La Alquimista de Relatos
La Alquimista de Relatos
6d

Buenas noches.

El mayor desafío ha sido no caer en la presión de publicar por publicar. Durante un tiempo pensé que debía seguir el ritmo de los algoritmos, pero descubrí que mi mejor trabajo aparece cuando escribo después de haber pensado lo suficiente. Dejé de perseguir cantidad y empecé a priorizar textos que valieran la pena habitar.

https://substack.com/@alquimistaderelatos?utm_source=share&utm_medium=android&r=7zuubh

Saludos,

Leyla Valera.

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16 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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