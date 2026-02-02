Informe sobre la comprensión del panorama de Substack (2024), de Ciler Demiralp

Nota: Esta investigación a cuatro manos tiene su origen en la falta de datos definitivos sobre cuántos suscriptores de pago (y cuántos boletines de pago) hay en Substck en 2026.

La trayectoria de crecimiento de Substack (más de 5 millones de suscripciones de pago en la plataforma, una cifra que se duplicó entre 2023 y 2025) y su -por ahora- sólida situación financiera parecen augurar, según algunos expertos, un futuro prometedor para el marketing de contenidos basado en boletines. Afirman que las plataformas que permiten conexiones directas entre creadores y audiencias desempeñarán un papel cada vez más crucial.

Para las marcas y los profesionales del marketing, el mensaje puede ser claro, y probablemente es un buen momento para invertir en construir una sólida presencia en boletines, utilizando plataformas como Substack. Las marcas ya están llegando, porque ven potencial. Pero, si buscas monetizar tu contenido directamente con boletines en Substack, no como una herramienta para la interacción con la audiencia y el desarrollo de marca, el potencial quizás no sea tan inmenso. De eso hablaremos al final de este artículo.

Si eres un creador que te planteas monetizar en Substack, para empezar (porque más abajo hay muchas otras preguntas necesarias), quizás las primeras preguntas serían las siguientes:

¿Cuál es el mercado actual? En concreto, ¿cuántos lectores hispanos están pagando un boletín de Substack?

¿Cuál es la competencia? En concreto, ¿cuántos boletines en español son de pago en Substck?

Nótese que la existencia de numerosos boletines de pago no es necesariamente malo, sino que puede ser un buen indicador de que la economía del creador en Substack es robusta (como saben las joyerías, tener la competencia en la misma calle ayuda mucho). Siempre que los promedios sean suficientemente atractivos.

La cuestión de los promedios en la economía de los creadores

La cuestión no es «¿puedes ganar dinero con Substack?» o «¿puedes encontrar audiencia con Substack?», sino cuáles son los promedios. Se ha citado al director general de Substack, Hamish McKenzie, diciendo que el número de suscriptores de Substack es de «millones», lo que no es muy útil. Globalmente, la cifra se situaba en unos 500.000 suscriptores de pago en 2021, según Nieman Lab. Según Axios, (había en 2022) más de 17.000 escritores que dirigen Substacks de pago (…) y los 10 principales autores ganaron más de 25 millones de dólares el año (2022). — Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones

Téngase en cuenta que los datos ofrecidos por Substack en diciembre de 2024 apuntan a 50.000 substackers de pago.

Las propias cifras de Substack también hablan de 300 millones de dólares pagados a escritores, aunque no afirman que sea una cifra «anual» (como los 25 millones de dólares). Pero supongamos que lo es, para simplificar. Eso deja 275 millones de dólares a repartir entre 16.975 escritores, que, si se reparten a partes iguales, serían 16.200 dólares cada uno. Una buena forma de ganarse la vida. Pero si los 10 mejores editores ganan aproximadamente 2,5 millones de dólares cada uno, supongamos también que el resto de los 100 mejores (el 0,59% de los escritores mejor pagados de Substack) ganan 500.000 dólares de media. Entonces perdemos otros 45 M$ y quedan 230 M$ para repartir entre 16.000 (de repente, la ganancia media, si se distribuye equitativamente, baja a 13.609 $). — Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones

Los porcentajes

Los datos de Ciler (ver sus famosas entrevistas a fondo a substackers, traducidas al español aquí), analizando datos disponibles públicamente de 75.000 boletines de Substack, sugieren que aproximadamente el 36 % de las publicaciones de Substack ofrecen una opción de suscripción de pago, mientras que el 64 % restante es completamente gratuito.

Sin embargo, ofrecer un plan de pago no significa que la mayoría de los lectores paguen (por ejemplo, hay descuentos para empresa muy favorables). Desde la perspectiva del total de suscripciones y las tasas de conversión, una introducción a la búsqueda de respuestas en este tema podría ser el siguiente:

Suscripciones totales vs. de pago: Substack actualmente alberga más de 50 millones de suscripciones activas (según los datos ofrecidos hace unos meses por la empresa), de las cuales 5 millones (10 %) son de pago. Téngase en cuenta que “suscripciones” no son “suscriptores” (aunque no dista mucho en la práctica de Substack, como muestra el siguiente punto).

La “fatiga de suscripción”: El suscriptor de pago promedio solo paga por 1 o 2 publicaciones simultáneamente. Verónica Llorca-Smith menciona que la saturación de la plataforma está haciendo que este número sea difícil de aumentar: “Los rumores de publicidad, una afluencia de creadores de renombre y una desaceleración en el crecimiento de las suscripciones de jugadores más pequeños están remodelando el panorama y la identidad de la plataforma.”

Ingresos de los escritores: A pesar del elevado número de publicaciones, solo unos 17.000 escritores, en 2022, obtuvieron ingresos directos a través de la plataforma, según Axios.

Tasas de conversión bajas: Para un creador promedio, la tasa de conversión de gratuito a pago suele estar entre el 2 % y el 8 %, siendo bastante habitual una conversión del 2-3%. En el mundo hispano, más bien del 1-3%.

Nivel de actividad: Las publicaciones de pago tienden a publicar con mucha más frecuencia que las gratuitas. Alrededor del 72% de los editores diarios ofrecen un plan de pago, en comparación con una proporción mucho menor para quienes solo publican mensualmente.

¿Cuántos autores monetizan en Substacks?

Los datos de Ciler y Axios señalaban que:

En 2024, Substack albergaba 50.000 publicaciones que generaban ingresos.

Más de 17.000 escritores individuales se identifican específicamente como personas que generan ingresos regulares a través de su trabajo en la plataforma. La gran mayoría de ellos (el 95%) gestiona sus boletines como un negocio unipersonal.

Pero, ¿cómo es posible que aproximadamente 50.000 publicaciones generen ingresos cuando solo 17.000 escritores individuales los obtienen?

La discrepancia podría deberse a varios factores:

Varias publicaciones por autor: Un mismo autor puede crear y gestionar varias publicaciones de Substack con su propia cuenta. Pero esto no es frecuente.

Definición de “ingresos”: La cifra de 50.000 probablemente incluye cualquier publicación que haya generado ingresos, incluso una sola venta o un pequeño número de suscriptores de pago. Axios probablemente define la cifra de 17.000 como escritores que obtienen ingresos constantes o significativos (por ejemplo, alcanzando un determinado umbral anual o una frecuencia de pago), lo que sugiere que se mantienen a sí mismos o a su publicación de forma significativa (aunque no sea suficiente para vivir de ello).

Co-autoría: Algunas publicaciones cuentan con varios autores que contribuyen con contenido, pero los ingresos suelen pagarse al titular principal de la cuenta, quien se encarga de distribuir los pagos manualmente a los coautores. En estos casos, una sola publicación genera ingresos para varias personas, pero solo el titular principal de la cuenta se contabiliza en la métrica de “ingresos individuales de escritores” de Substack. Cierto, pero tampoco es frecuente.

Aunque las estadísticas diferencian entre el producto monetizado (la newsletter) y una persona que genera ingresos constantes (el escritor), me parece que la diferencia es demasiado amplia para tomarla en serio.

Otras fuentes sostienen que aproximadamente 27.000 autores han habilitado una opción de suscripción de pago en su cuenta. Esto es una cantidad más intermedia y, como se verá más adelante, más cercana al método que aquí emplearemos.

Estos datos acumulados señalarían lo siguiente:

Autores que obtienen ingresos significativos mediante Substack: Más de 17.000 escritores obtenían en 2022 ingresos significativos a través de Substack. Probablemente no serán suficientes para vivir de ello, y en 2026 serán más, pero esos son los datos que tenemos.

Autores que NO obtienen ingresos significativos mediante Substack: Más de 10.000 escritores (la diferencia entre 17.000 y 27.000).

Autores que obtienen ingresos sin utilizar las suscripciones de la plataforma, o son segundos autores: Más de 23.000 autores (la diferencia entre 50.000 y 27.000).

Recelosos de todos estos datos, preguntamos a Veronica Llorca Smith sobre la proporción de sus suscriptores (dado el tipo de información y servicios que ofrece, son casi todos operadores de newsletters) que tienen un boletín de pago. Nos contestó que quizás un 50%, porque los que acuden a ella normalmente “lo tienen más claro”.

Según los datos de Substack, Veronica tiene más de 13.000 suscriptores (de los cuales, casi 3.000 en español). Y no es la única en su nicho. Está también, por ejemplo:

Write • Build • Scale (40.000 suscriptores),

Kristina God (35.000 suscriptores),

Sarah Fay (15.000 - 20.000 suscriptores),

Kristi Keller (5.000 - 7.000 suscriptores),

Chus Naharro (4.800 suscriptores),

David Dominguez (1.800 suscriptores), etc.

Probablemente la mitad de ellos también tengan activada la monetización de su boletín, y aunque se producirán muchos solapamientos, podemos afirmar con cierta seguridad que el 50% del más popular de entre ellos (el de 40.000 suscriptores) tienen al menos un boletín de pago. Eso da como resultado 20.000 newsletters que monetizan. Podríamos añadir, de forma arbitraria pero siguiendo cierta lógica, al menos 5.000 boletines de pago que no están suscritos a Write • Build • Scale en inglés. Ya tenemos 25.000.

Por otro lado, se considera que aproximadamente el 75-80% de todos los Substacks activos utilizan el inglés. Al ser la lengua franca del ecosistema tecnológico y de negocios donde nació la plataforma, además, la gran mayoría de los “bestsellers” operan en este idioma. Lo cual deja el 20-25% restante en otros idiomas, que se reparte principalmente entre el español, el portugués, el francés y el italiano. Siendo conservadores, y teniendo en cuenta que los creadores anglosajones se venden mejor, tomemos el 20%, lo que daría 5.000 más.

En definitiva, usando este método, la conclusión resultante es que existen unos 30.000 newsletters de pago en todo Substack, cifra que no se aleja mucho de los 27.000 que se ha apuntado más arriba.

Hasta hace poco, muchos autores en Latinoamérica tenían dificultades con las pasarelas de pago. Ahora, la expansión de Stripe en la región ha provocado cierta explosión de autores en países como México, Colombia y Argentina, además del crecimiento consolidado en España. De tal forma que se considera que ya representa el 3,5-4% del total.

Dada la brecha importante en la cultura de pago frente al mercado anglosajón (ver más abajo), podríamos tener la tentación de seleccionar un 3%, por lo que podríamos estimar 900 boletines de pago, a todas luces una cifra insuficiente. Basta tener en cuenta el 40-50% de los suscriptores hispanos a boletines sobre “crecer” en español (los de Chus Naharro y colegas de la profesión), aún asumiendo que muchos se solapen, para reconocer que el número debe ser mayor. Por lo que intentaremos un enfoque distinto.

Asumiendo un solapamiento del 75% de 3 boletines de ese nicho - Chus Naharro (4.800 suscriptores), David Dominguez (1.800 suscriptores), Veronica con unos 2.900 en español; en total 11.900- y tomando el 50% de pago, daría una cifra de 1.490 newsletters de pago en español. Es decir, hemos tomado la mitad del 25% de la suma de los suscriptores a esos boletines en español. Y hemos sido tan conservadores por ese factor cultural respecto al pago del que hemos hablado y porque, seamos francos, muchos boletines en español que eran de pago han vuelto a ser gratis. Porque, ahí fuera, no tiene mucho sentido publicar solo para una docena de suscriptores de pago.

¿Existe la “clase media” de la Economía Creadora en Substack?

Desde hace muchos años se publican artículos (pesimistas) señalando que un pequeño grupo de “millonarios” (en Substack, unos 50 autores ganan más de $1 millón bruto) se lleva la gran mayoría de los ingresos, y que tus posibilidades de forjar una carrera como creador son prácticamente nulas.

Por ejemplo, en 2023 se publicaron informes de Goldman Sachs y de Citi que cuentan una historia similar:

Existían entre 50 y 120 millones de creadores produciendo contenido.

Su contenido generaba entre 60 y 250 mil millones de dólares anuales.

Solo el 4% de los creadores generaba más de 100.000 dólares al año. El creador promedio en YouTube solo ingresaba 150 dólares anuales.

La prensa se hizo eco ampliamente de esos datos:

“El dinero de las marcas y otras actividades de marketing podría fluir de forma impresionante hacia influencers de élite. Pero esta emocionante economía de contenidos monetizados y democratizados… no ha creado su propia clase media”. — Leo Lewis, Financial Times

Hay evidencia de que los creadores de contenido, como fuerza laboral es, en conjunto, enorme. Un estudio encargado por YouTube en 2021 estimaba que, tan solo en EE. UU., 400.000 personas trabajan al menos 40 horas semanales produciendo contenido para la plataforma. Si tan solo la mitad de ellas genera un salario digno, significa que YouTube por sí solo ha generado más empleos que toda la industria de noticias locales de ese país.

En el artículo Se Acerca el Fin de la Era de las Suscripciones, se examina la distribución del dinero en Substack y OnlyFans. Se menciona que en realidad no se está hablando de salarios, sino de «side hustles»:

“Claro que existe el ambicioso atractivo de ganar dinero milagrosamente …, pero de forma más pragmática, existe la posibilidad de poder complementar tus ingresos con unos cuantos miles de pavos de cerveza. En una crisis del coste de la vida, eso no es nada desdeñable.”

La publicidad de la propia Substack y otros autores de la plataforma señalan que existe una creciente clase media de creadores que gana entre 25.000 y 150.000 dólares al año (brutos), a menudo manteniendo trabajos a tiempo completo mientras gestionan sus boletines como negocios secundarios. La pregunta que nos hacemos es qué amplia es esa clase media, especialmente de los que publican en español. Porque ganar una media de 13.609 $ brutos al año no es ni de “clase trabajadora” en algunos países (hay que descontar impuestos directos, indirectos, comisiones, etc).

Quizás el mayor problema es conseguir una audiencia suficiente, para youtubers, substackers o escritores. En el Reino Unido, el ingreso anual medio de los escritores profesionales —incluyendo periodistas freelance, guionistas, autores, etc.— era, en 2023, de 7.000 libras. Unos años más, en 2007, era de 12.330 libras, lo cual no es mucho para vivir, pero marcaría la diferencia. El resto de las estadísticas de ese link muestran que a la larga cola le va mucho peor que a la minoría muy exitosa. Peor aún, las editoriales tienden cada vez más a centrarse en escritores famosos, en detrimento de los verdaderos debuts de autores sin un gran número de seguidores.

Si nos fijamos en las personas que han tenido mucho éxito en Substack, muchas de ellas ya contaban con “plataformas”, como decenas o cientos de miles de seguidores en X/Twitter, o un perfil como periodista, autor, artista, experto en la materia o académico, o bien se dedican directamente a temas relacionados con los negocios y el dinero, como el marketing, la inversión y la productividad. Para el ciudadano medio, esos estudios de caso nos enseñan muy poco, si es que nos enseñan algo, porque no empezamos desde el mismo punto de partida.

¿Cuántos usuarios/lectores en español hay en Substacks?

Se estima que los lectores que consumen contenido principalmente en español representan aproximadamente el 7% al 9% de la base total de usuarios activos de Substack. Las diferencias con el número de boletines en español se explican porque:

Aunque el número de autores es del 5%, hay más lectores que autores proporcionalmente,.

Muchos lectores hispanohablantes son “híbridos”, o directamente publican solo en inglés, aunque también consumen contenido en español.

Teniendo en cuenta el dato de que globalmente, la cifra se situaba en unos 500.000 suscriptores de pago en 2021, según Nieman Lab, y que probablemente esa cifra se ha multiplicado por 4, dado que lo ha hecho así, sobradamente, el número de suscripciones, podríamos hablar de más de 2 millón de suscriptores de pago actualmente. Un 7% daría la cifra de 140.000 suscriptores de pago hispanos.

Sin embargo, otros datos reflejan que hay aproximadamente 3 millones de suscriptores únicos de pago en todo Substack. Además, si el lector de pago promedio en Substack paga por 1.6 a 1.8 boletines, y si hay 5 millones de suscripciones totales, al dividir por esa media, obtenemos que el número de personas reales pagando ronda los 2.8 a 3.1 millones. En este caso, un 7% daría la cifra de 210.000 suscriptores de pago hispanos.

Respecto a la procedencia geográfica de los usuarios/lectores hispanos con suscripciones de pago, este mercado no es un bloque sólido; se divide principalmente en tres polos:

España (45%): Es el mercado con mayor tasa de conversión a pago. El lector español está más familiarizado con los muros de pago de la prensa digital (y los gratuitos suelen ofrecer la elección de registrarse o “atacan” con varios cientos de cookies).

México y Cono Sur (35%): El mercado de mayor crecimiento en volumen de suscriptores gratuitos, pero con barreras de conversión debido a la volatilidad cambiaria.

Hispanos de EEUU (20%): Un nicho de altísimo valor, pero con un presente complejo. Por un lado, los lectores que viven en EE. UU. y hablan español tenían un poder adquisitivo mayor y la costumbre de pagar suscripciones en dólares, pero las políticas de Trump han causado impacto. Por otro lado, muchos de ellos, al estar encerrados por temor al ICE, puede que, como en la pandemia, prefieran suscribirse a un boletín, o más, de pago.

Por otro lado, la proporción de lectores que pasan de gratuito a pago en español suele ser ligeramente inferior a la del inglés:

Mercado Inglés: Tasa de conversión media del 2% - 10% . Si Substack tiene unos 50 millones de usuarios activos, y solo 3 millones pagan, la tasa de conversión global de la plataforma como "entidad" es del 6% .

Mercado Español: Tasa de conversión media del 1% - 6%.

Y es que la percepción de “pagar por información” todavía está compitiendo con la cultura del contenido gratuito, a diferencia de los países escandinavos o EE. UU., donde el modelo de suscripción está más normalizado. Como se ha dicho más arriba, todavía existe una brecha importante en la cultura de pago frente al mercado anglosajón (o escandinavo).

Si tomamos la cifra de 210.000 suscriptores de pago hispanos, y alrededor de 1.500 boletines de pago, la media sería de 140 suscriptores de pago por boletín, de media. Nos parece una cifra algo optimista (además, se verían muchos más autores con la “flor” de “bestseller”). Si elegimos la cifra de 140.000 suscriptores de pago hispanos, la media nos parece más realista (93 suscriptores por boletín de media).

Otras preguntas

Si quieres empezar en serio a monetizar con boletines de pago, creemos que hay otras preguntas que debes contestar para encarar bien tu proyecto, en “el mundo” de Substack, que parece ir hacia nichos específicos de atención en inglés, pero mucho menos en español. Hay temas o nichos que, simplemente, todavía no tienen suficientes lectores hispanos en Substack. Sentirás que escribes “para el vacío”.

Creemos que podrías empezar por estas preguntas clave sobre el tamaño del mercado de lectores/usuarios en Substack, su saturación y la economía de la atención:

Sobre el embudo del mercado:

Mercado Total Direccionable: ¿Cuántas personas en el mundo hablan tu idioma y consumen contenido sobre tu temática (ej. Finanzas, Tecnología, Estilo de Vida)?

Mercado Segmentado Disponible: ¿Cuántas de esas personas están acostumbradas a pagar por suscripciones digitales (Netflix, Spotify, periódicos)? Este es tu mercado real.

Mercado Objetivo: ¿Qué porcentaje del “Mercado Segmentado Disponible” puedes captar razonablemente en los primeros 24 meses considerando la competencia actual?

Sobre el techo de la “Fatiga de Suscripción”:

¿Cuántos competidores directos están en el Top de su categoría? Si hay 8 autores de renombre en tu nicho en Substack, el mercado está validado pero saturado. Debes preguntar: ¿A quién voy a “robarle” el espacio en la billetera del lector?

¿Cuál es el gasto medio por suscriptor en mi nicho? Un lector de nichos B2B (negocios) tiene un presupuesto mucho mayor que un lector de nichos de entretenimiento o literatura. Además, muchas veces no lo paga él, sino la empresa.

Sobre las dinámicas de Crecimiento del Sector

¿Está el nicho en expansión o es maduro? Por ejemplo, todavía, los boletines sobre Inteligencia Aplicada siguen creciendo, mientras que los de Criptomonedas tienen un mercado más consolidado y cíclico. También hay temas “evergreen” a tener en cuenta.

¿Cuál es el volumen de búsquedas orgánicas (SEO)? Utiliza herramientas como Google Trends para demostrar si el interés por tu tema está subiendo o bajando.

Sobre la Geografía, el Poder Adquisitivo y el Mercado de la “Publicidad Nativa”:

¿Dónde viven mis lectores? No es lo mismo un mercado de 80,000 lectores en España que en Argentina, EE.UU. o México. El precio de tu suscripción ($5 vs $9 mensual, por ejemplo) debe estar alineado con el poder adquisitivo del mercado geográfico predominante, y, en B2B, de sus empresas. Pero a veces de forma inversa: aunque la renta per cápita sea baja, si hay una clase media-alta amplia, puedes tener una audiencia suficiente.

Si planeas “rentar” espacio, ¿cuál es el tamaño del mercado publicitario en tu sector? Mientras Substack está experimentando con esto, puedes investigar cuánto están pagando las marcas por patrocinios en newsletters similares (el CPM medio suele rondar los $50 en sectores especializados). También si la información se puede utilizar en varios países. Y el tipo de nicho (las empresas farmacéuticas tienen un fuerte presupuesto de publicidad).

Sobre la propuesta de Valor y Diferenciación (El “Por qué yo”)

¿Cuál es mi “Señal” frente al “Ruido”? En un mercado donde la mayoría de los boletines son gratuitos, ¿qué información exclusiva o análisis profundo ofrezco que no pueda generar una IA o encontrarse gratis en Twitter/X?

¿Es un contenido de “Vitamina” o de “Analgésico”? ¿Tu boletín es algo “agradable de leer” (vitamina) o resuelve un problema crítico/ayuda a ganar dinero (analgésico)? Los analgésicos retienen mejor las suscripciones en épocas de crisis.

Sobre la economía de la Unidad (Los Números)

¿Cuál es mi tasa de conversión de Free-to-Paid? Si la media real de Substack es del 2-10%, ¿qué estrategia usarás para estar en el rango alto?

¿Cuál es el Churn Rate (Tasa de cancelación) esperado? Dado que el lector medio solo paga por 1 o 2 boletines , ¿cómo evitarás ser el primero que cancelen cuando ajusten su presupuesto?

¿Cuál es el Valor de Vida del Cliente (LTV)? Esta es la medida más importante para muchas empresas con modelos de negocios basados en suscripciones. Si cobras 5€/mes y el suscriptor se queda 10 meses de media, tu LTV es de 50€. ¿Cuánto puedes gastar en captar a ese usuario (CAC)? Incluso medios como “The Economist” se dieron cuenta que gastaban más dinero en captar al usuario que su “valor de vida”.

Sobre la estrategia de Adquisición y Crecimiento

¿Cómo superaré el “Techo de Crecimiento”? Muchos autores crecen rápido al principio con su red actual (amigos, colegas, etc) y luego se estancan. Otros han llegado al máximo de usuarios interesados en su nicho en la plataforma. Entonces, para lograr suscriptores de redes sociales y otros lugares ¿Usarás publicidad en Meta, Google u otras plataformas?

¿Qué porcentaje de mi tráfico será orgánico vs. derivado? Depender de una sola red social es arriesgado, como muestran las quejas de que las recomendaciones de Substck ya no son lo que eran. ¿Cómo diversificarás tus fuentes de entrada?

Sobre la estructura de costos, escalabilidad y otros ingresos:

¿Cómo afecta el coste de la plataforma al margen? Substack se queda con el 10% más comisiones de Stripe. ¿A partir de qué volumen de ingresos sale más a cuenta una plataforma de cuota fija como Ghost?

¿Cuánto tiempo “real” requiere la producción de posts? Un error común es infravalorar las horas de investigación y edición. ¿Es sostenible este ritmo a 2 años vista?

¿Existen vías de ingresos adicionales? Dado que el mercado de suscripciones es finito, y la fatiga de la que hemos hablado, ¿planeas vender patrocinios, vender cursos, u ofrecer asesoramiento de alto ticket a tu base de suscriptores más fieles? Ten cuidado, porque muchas veces los suscriptores están por ti, porque quieren apoyarte, no solo por la información que puedas ofrecerles.

