Javier Naveda
4h

Sí, ser lista (o listo) o parecerlo provoca envidia; incluso podría tornarse en amenaza. Claro, lo que no implica rechazarlo e inhibirlo si esa es su naturaleza. Al contrario, en usarlo con prudencia y sabiduría. En un mundo utilitarista, las listas como tú (revelada en tan magnífico artículo) deben cuidarse mucho. Así que no me extraña la estrategia oculta en los contenidos adictivos que persiguen la pérdida de atención y del pensamiento crítico que bien señalas.

Gracias por recomendar el espacio para el ejercicio pleno del cerebro.

Sonia Romero
4h

Escúchate de nuevo, vuelve a aprender cosas fascinantes: Escribe como si tu cerebro dependiera de ello. Porque así es. Empieza a escribir. Usa tu app de notas. Abre un documento. Un borrador. Deja volar tus ideas. Sigue las tangentes. Permítete divagar. Escribe algo feo, confuso y sin desarrollar. No para producir ni parecer inteligente, sino para escucharte de nuevo. Para rastrear cómo se mueve tu mente. Para pensar tus propios pensamientos sin estructura, presión ni aportaciones. Escribes para descubrir lo que piensas. Para ver cómo se despliega tu cerebro en tiempo real, sin filtros. Aprende algo que te fascine.

