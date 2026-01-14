🙄 Últimos días para enviar tu texto al Concurso del Escritor de Substack (hasta el 18 de enero de 2026)

Rehabilita tu cerebro

Por: Kylee

Hubo una época en que devoraba los libros como caramelos. A veces los leía en PDF, sin poder esperar a que me los regalaran. Guardaba cuadernos llenos de datos y citas raras que no entendía del todo. Yo era la chica lista .

Mis personajes favoritos eran Hermione y Annabeth Chase, las chicas inteligentes. Me veía reflejada en ellas y eso me gustaba. Me gustaba ser inteligente. Me gustaba ser la que tenía buenas ideas, la que leía, la que sabía las respuestas. Me daba una identidad que llevaba con orgullo.

Aprendí pronto que la inteligencia incomodaba a la gente. Que ser curiosa no era bonito si hacía que los demás se sintieran pequeños. Que hablar demasiado, saber demasiado, preocuparse demasiado —sobre todo siendo chica— podía volverte molesta. Desagradable. Que ser inteligente podía ser una desventaja. Aun así, durante mucho tiempo, a pesar de eso, nunca me importó porque sentía mi mente eléctrica. Viva . Como si hubiera algo afilado y brillante bajo mi piel que me hacía ser yo.

Ya no.

El posgrado me golpeó como una niebla que no se disipa. Se acabaron las lecturas asignadas, los debates nocturnos, los trabajos que me daban motivos para pensar. Ahora me desplazo. Hojeo. Empiezo artículos y los abandono a mitad de camino. Pierdo el hilo en medio de una conversación. Olvido palabras que antes me sabía de memoria.

Es como si el músculo que una vez me hizo sentir poderosa se estuviera pudriendo y atrofiando.

Y quizá necesitaba un respiro. Quizá después de años de presión, agotamiento y ruido, me gané un poco de insensibilidad. Pero nadie te advierte lo fácil que es caer del descanso a la decadencia. (Ver también: ¿Cuándo perdimos la personalidad? La cultura de etiquetarnos siempre).

… las expectativas hasta el cielo y por dentro un miedo enorme al fracaso. Porque nos educan en un sistema en el que nos premian por rendir bien, no por aprender con profundidad. Nos felicitan por callar y repetir, no por cuestionar o equivocarnos. Y así, poco a poco, confundimos el valor de una calificación con nuestro valor como personas. Pero, a veces, hay que darse un poco la cabeza contra la pared. —Martina

Si eres como yo, extrañas pensar por pensar. Quieres recuperar la curiosidad. La capacidad de atención (ver: Si no controlas tu atención, no controlas tus decisiones). La capacidad de reflexionar sobre una pregunta, de verdad , sin buscar distracciones cada diez segundos. Querer involucrarte de nuevo. Sentirte mentalmente presente. Recuperar esa parte de ti que solía iluminarse ante la complejidad en lugar de apagarse. Quieres sentirte aguda de nuevo. Capaz. Despierta.

Últimamente he estado intentando despojarme del cerebro.

O quizás una palabra mejor sería rehabilitar. Reconstruir. He estado intentando que mi mente vuelva a moverse, como estiras una articulación rígida o reentrenas un músculo débil. No para ser productiva. No para demostrar que sigo siendo “la inteligente”. Solo para sentirme yo misma de nuevo.

Porque en algún lugar bajo la fatiga del “scroll”, el algoritmo, la estática constante, sé que ella sigue ahí. La chica que hacía preguntas por diversión. La que resaltaba páginas enteras. La que no le temía a un libro difícil, ni a uno raro, ni a uno que la hiciera sentir pequeña en el mejor sentido de la palabra.

Si ella también está en ti, aquí es donde comenzamos.

Cómo deshacerte de la podredumbre cerebral y rehabilitarla:

Recuerda quién eras antes de que llegara la monotonía.

-De verdad es ese maldito teléfono

Aléjate del scroll infinito y dale a tu cerebro un segundo para recordar cómo pensar sin que te lo den todo en bandeja. No de una manera dramática, como si dejaras las redes sociales para siempre. Solo haz una pausa. Deja que tu sistema de dopamina deje de funcionar como una máquina expendedora rota y que tu corteza prefrontal respire de verdad. Y ya que estás en ello: deja de preguntarle a ChatGPT cada pequeña cosa. Ya sabes más de lo que crees. Piensa en la pregunta un poco más. Necesitas tus propios pensamientos. Tres días . Tómate tres días para aguantar la necesidad de revisar tu teléfono cada 5 minutos y, en cambio, abraza tus propios pensamientos. Deja que recuerdes cómo generar sus propias ideas.

Ver (en español): Recupera tu Cerebro: Por qué es Hora de dejar de Hacer Scrolling. ¿Qué le hace el scrolling constante y su dopamina a tu cerebro? Aquí tienes cómo frenar tu adicción al teléfono. También: Dejar el teléfono es realmente sencillo ... pero no necesariamente fácil.

-Déjate aburrir

No necesitas entretenerte cada segundo. De hecho, no deberías. ¿Recuerdas cuando podías pasarte todo el viaje mirando por la ventanilla del coche, el tren o el avión?

Permítete sentarte en silencio. Sin teléfono. Sin música. Sin estimulación. Solo 10 o 15 minutos de quietud mental al día. Mira por la ventana. Mira al techo. Siéntate con la sensación de incomodidad. No se trata de aburrirse , se trata de darle a tu cerebro el espacio para recalibrarse. Prueba la siesta de los marinos si necesitas estructura: túmbate en el suelo, con los pies sobre el sofá, máximo 20 minutos. No es pereza. Es recuperación neurológica.

-Escribe como si tu cerebro dependiera de ello

Porque sí, en cierto modo. Simplemente empieza a escribir. Usa tu app de notas. Abre un documento. Un borrador. Deja volar tus ideas. Sigue las tangentes. Permítete divagar. Escribe algo desagradable, confuso y sin desarrollar. No para producir ni parecer inteligente, sino para volver a escucharte. Para seguir los movimientos de tu mente. Para pensar tus propios pensamientos sin estructura, presión ni influencia. Escribes para descubrir lo que piensas . Para ver cómo se despliega tu cerebro en tiempo real, sin filtros.

-Aprende algo que te fascine

Elige un tema, lo que sea. Obsesiónate. No para que te califiquen ni para leer. No para destacar. Solo por la emoción. Escribe una tesis, investiga, redacta el trabajo. Ve a clase. Toma apuntes. Crea presentaciones de PowerPoint que nadie verá jamás. Hazte tareas, como antes. Ponte una fecha límite en un mes, tres o cinco. «Para el 15 de agosto, terminaré un mini-trabajo sobre Y». Infórmate sobre algo que te interese y te apasione a la antigua usanza. Necesitas fascinación , esa que solo te sirve a ti.

-Lee más, pero que sea un desafío.

Vuelve a leer como un niño: ávido, curioso, espontáneo. Lee como lo hacías antes de publicar tus objetivos de lectura, antes de Goodreads, antes de Booktok. Ve a tu biblioteca local y consigue libros físicos. ¿Alguna vez hiciste el reto de leer como un niño? Dale forma. Hazlo tangible . Conviértelo en un reto si eso te ayuda: cinco libros en dos meses. Uno de ficción, uno de no ficción, una relectura, un comodín, uno que profundice en algo específico. Elige una recompensa por completarlo. No tienes que ser el lector más rápido. Solo tienes que pasar la página .

-Empieza un nuevo pasatiempo que requiera concentración

Aprende un idioma. Enséñate una canción con un teclado polvoriento. Teje algo abultado. Cultiva un huerto. Construye una estantería. Aprende a cocinar sin receta. Dale a tu cerebro una forma táctil de jugar. Deja que se desafíe, que le duela, que trabaje. Dale a tu cerebro algo real que tocar. Algo con fricción. Con error. Con movimiento. Ha sido descuidado por ti.

Otras formas de utilizar el cerebro:

-Escucha un podcast de filosofía mientras caminas.

-Vuelve a ver una película de la infancia y analizarla.

-Aprende una palabra nueva y usarla en una oración.

-Escribe a mano una carta a alguien (o a ti mismo).

-Memoriza un poema.

-Aprende las capitales de cada país.

-Crea un mini club de lectura con un amigo.

-Elige un lado en un debate y luego argumenta lo contrario.

-Reescribe un cuento de hadas desde el punto de vista de un villano.

-Lee las notas a pie de página de un libro de no ficción.

-Mira una charla TED y resúmela con tus palabras.

-Sal a caminar sin tu teléfono, simplemente camina.

-Hacer algo manualmente (rallar queso, doblar la ropa) sin mirar ni escuchar nada.

-Escribe 10 preguntas cuyas respuestas no sepas.

-Haz algo que no se publique en ningún lugar.

Tu cerebro no está roto. No has alcanzado tu máximo potencial. No estás condenado a desplazarte hasta el olvido. Sigue ahí: esa versión de ti, aguda, curiosa y perspicaz. La que leía libros por diversión, se hacía preguntas importantes y pensaba profundamente, incluso cuando nadie te veía. Se trata de convertirte en la versión presente de ti. La curiosa. La comprometida. La que solía desvelarse pensando en grandes cosas, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque tu mente tenía la paz para hacerlo y quería hacerlo.

Sólo tienes que recordar: tu cerebro sigue siendo tuyo.

Descomprímelo. Recupéralo. Despiértalo.

Nota: Agradecemos a su colaboración en este artículo.

