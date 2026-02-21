Por: Christine Nefodova

En un mundo rico en información, la abundancia de información implica escasez de algo más: escasez de aquello que la información consume. Lo que la información consume es bastante obvio: consume la atención de sus receptores. Por lo tanto, la abundancia de información crea escasez de atención y la necesidad de distribuirla eficientemente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirla. – Herbert A. Simon

Si la atención es ahora un recurso escaso, decidir a qué prestar atención se ha convertido en una tarea psicológica cada vez más exigente. Nos estamos ahogando en información —sí—, pero más desestabilizador que el propio volumen de información es la laboriosa tarea de decidir dónde dirigir nuestra atención. Y aquello con lo que interactuamos (o dejamos de interactuar) conlleva capital cultural y riesgo reputacional, influyendo en cómo nos perciben los demás y en si parecemos fluidos o ignorantes ante el mundo que nos rodea.

Nota de la Editora: La “Economía de la Atención” es un concepto acuñado originalmente por el psicólogo y economista Herbert A. Simon, quien señaló que la abundancia de información genera escasez de atención. Desde entonces, se ha convertido en un tema central en la crítica tecnológica y la teoría económica. Mientras que la “Economía de la Atención” se centra en la lucha por el tiempo, la “Economía de la Curación” se centra en cómo extraemos valor del abrumador excedente de información que esa lucha crea. En esta economía, el “curador” (la persona que filtra y contextualiza) reemplaza al “creador” como fuente principal de valor.

Estas son las presiones acumulativas a las que ha surgido la economía de la curación: un ecosistema construido en torno a la interpretación, el filtrado y la orientación de la información, diseñado para dirigirnos hacia lo que realmente merece nuestra atención. Y si la autoridad ahora se acumula mediante la selección y la orientación deliberadas, en lugar de solo la producción, las marcas deben reconsiderar su papel en la asignación de atención, o corren el riesgo de volverse indistinguibles de las demás fuentes que compiten por ella.

La Carga de la Atención en el Contexto Social

En primer lugar, me siento obligada a asegurarles que la reacción de lucha o huida que nos invade al revisar la bandeja de entrada cada mañana no es para nada fantasiosa. Se basa en una sensación muy real y compartida de saturación de información.

Consumimos más información, de más fuentes, a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Y donde antes considerábamos la abundancia de información y la posibilidad de elegir como algo liberador, en un mundo donde tomamos aproximadamente 35.000 decisiones al día, este nivel de saturación es desestabilizador.

No solo cognitivamente, sino también socialmente. Vivimos en una época en la que debemos lidiar con una fragmentación política y social acelerada, un cambio tecnológico vertiginoso y una exigencia constante de estar informados y ser únicos (al mismo tiempo).

Y sería mortificante equivocarse. ¡Dios mío! ¿Te imaginas? Malinterpretar la importancia de un gran acontecimiento mundial o revelar tu ignorancia sobre un cambio significativo en la cultura pop, solo para darte cuenta a mitad de frase de que no puedes defender la opinión que acabas de dar a tus amigos o colegas porque leíste por encima cuatro titulares diferentes, te saltaste la página y cerraste todas las pestañas.

¡Pánico! En la mesa del almuerzo.

Más que eso: evitar la desalineación social es defensivo, pero ser interesante es aspiracional. Queremos parecer perspicaces, comprometidos con las ideas, la cultura y el mundo que nos rodea de forma activa. En términos bourdieuanos, nuestro conocimiento y gusto se prestan al capital cultural, señalando nuestra posición y movilidad dentro de determinados ámbitos sociales. Y ese posicionamiento tiene consecuencias. Influye en las amistades que formamos, las oportunidades profesionales que se abren y la comodidad con la que nos movemos en diferentes entornos sociales.

Tampoco podemos recurrir a algoritmos. Dado que los algoritmos optimizan la interacción y la actividad, pueden ofrecernos contenido, pero no pueden asumir la responsabilidad de evaluarlo. Los algoritmos no pueden darnos gusto, contexto ni alfabetización. Ese tipo de orientación aún requiere juicio humano.

Curación como orientación social y cultural

Noté un cambio significativo hacia la curación hace aproximadamente un año, cuando mi feed de TikTok empezó a llenarse de vídeos con títulos como “5 marcas que realmente vale la pena apoyar ahora mismo”, “Medios importantes que consumí en lugar de hacer doomscrolling” y “Cosas que sucedieron en la cultura pop esta semana”.

Pronto, me di cuenta de que no se trataba de publicaciones aisladas de una tendencia pasajera de contenido. Había surgido una nueva categoría de creador, cuya presencia se basaba en la selección de información. Y más allá del entusiasmo por recomendaciones específicas, los comentarios en estos vídeos revelaban una clara sensación de alivio y gratitud por el acto mismo de selección. Muchas gracias por investigar. ¿Dónde encuentras esto? Me encanta tu cuenta por hacer esto.

En este nuevo modelo, el creador actúa menos como fuente de información y más como navegador, absorbiendo la carga cognitiva de clasificar e interpretar para que la audiencia se libere de ella. Con el tiempo, estos repetidos actos de selección pueden acumularse y convertirse en autoridad.

Pero eso solo ocurre cuando las selecciones reflejan un gusto discernible, una alineación y un punto de vista coherente. La autoridad se construye cuando lo que se incluye (y se excluye) indica un juicio que la audiencia reconoce como consistente y confiable.

Y esta lógica se extiende mucho más allá de TikTok.

Lucy Blakison, de Shit You Should Care About, ha creado una empresa global de medios dedicada literalmente a decirle a la gente qué merece su atención.

En el extremo más intelectual del espectro, el blog de Maria Popova, Brain Pickings (ahora The Marginalian), ha sido durante mucho tiempo un punto de acceso accesible a la literatura, la filosofía y el arte, sirviendo como guía para ideas que de otro modo podrían parecer impenetrables. Y en plataformas como Spotify, los curadores de listas de reproducción pasan horas seleccionando música para crear listas de canciones basadas en estados de ánimo y categorías, para que los oyentes no tengan que hacerlo.

La oportunidad para las marcas como curadoras

A medida que la curaduría moldea cada vez más la forma en que las personas se orientan social y culturalmente, también crea oportunidades significativas para que las marcas asuman el papel de curadoras.

Jonny Rose, de The Guardian, escribe:

“La curación de contenido… permite a las marcas crear un entorno al que la gente recurre continuamente como fuente de conocimiento sobre un tema o asunto en particular. De este modo, las marcas se posicionan como una autoridad, pero aún más importante, como una autoridad imparcial, al no limitarse a perfilar su propio contenido o puntos de vista. Esta es una excelente manera de disipar la desconfianza que todos sentimos cuando sospechamos que nos están vendiendo algo cuando no estamos preparados o no nos interesa. Al crear un centro de contenido… las marcas pueden, de hecho, ganarse la confianza de sí mismas”.

Sin embargo, muy pocas marcas parecen haber interiorizado plenamente lo que esto realmente requiere.

Algunas están dando vueltas a la idea. SSENSE, por ejemplo, se ha posicionado desde hace tiempo como algo más que una plataforma de comercio electrónico. Su sección editorial publica ensayos sobre teoría, música, arte y moda, lo que sitúa a la marca como una voz cultural. Lo que hace que esto funcione no es simplemente la presencia de contenido, sino su alineamiento con el mundo estético e intelectual que su público desea habitar.

Goop hace algo similar con el bienestar, trascendiendo una industria saturada y a menudo contradictoria para seleccionar contenido de estilo de vida, salud y belleza con una visión coherente del mundo. Estén o no de acuerdo, el punto de vista de Goop es inconfundible, y la claridad de su postura refuerza su autoridad.

En lugar de simplemente vender productos, estas marcas seleccionan activamente la perspectiva. Pero la perspectiva por sí sola no llega al meollo de lo que la selección exige actualmente. El elemento de orientación decisiva sigue faltando.

Un archivo de contenido inteligente todavía exige al lector decidir por dónde empezar. Supone tiempo, energía y capacidad cognitiva para explorar, y en una era definida por la escasez de atención, esa suposición ya no se sostiene.

Un ejemplo útil de este modelo proviene del panorama informativo contemporáneo. The Daily Aus, por ejemplo, ha construido una empresa de medios próspera no solo porque su audiencia confía en que lo que se selecciona se alinea con la alfabetización y la fluidez cultural que desean mantener, sino porque diseña deliberadamente para las limitaciones cognitivas de la audiencia.

Su boletín informativo está estructurado por tiempo de dedicación —desde “Tengo 10 segundos” hasta “Tengo 2 minutos”— y ofrece no solo información, sino también una orientación decisiva. En lugar de confrontar a los lectores con un archivo abrumador o un torrente caótico de titulares, proporciona una dirección clara sobre dónde buscar y cuánto tiempo les llevará.

Su estructura reconoce la escasez de atención y su discernimiento genera confianza. Es esta combinación la que hace que la orientación sea efectiva.

La distinción y el valor arraigados en el modelo de The Daily Aus se pueden resumir en una fórmula simple:

Reconocimiento de la escasez de atención + gusto confiable + orientación decisiva = autoridad cultural

Sobre el gusto y la confianza

La mayor oportunidad para las marcas, entonces, puede que no sea publicar contenido más inteligente, sino comprender que la autoridad reside ahora en la intersección de la escasez, el gusto y la orientación.

La atención es finita y, en ese contexto, las marcas con un gusto perceptible que puedan dirigir la atención decisivamente pueden ganarse una confianza real. Y la confianza no es trivial en un entorno donde la falta de alineación conlleva un coste para la reputación y el capital cultural afecta la movilidad social. Determina materialmente a qué juicio nos sometemos.

En la era del exceso de información, las marcas que pueden ayudar a las personas a decidir qué merece su atención poseen un poder significativo y aún poco aprovechado, que influye en las preferencias mucho antes del momento de la transacción.

Nota: Agradecemos a Christine Nefodova su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés (véase).

