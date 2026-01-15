El coste por lead (CPL) y el coste por suscriptor de email

El coste por lead (CPL) y el coste por suscriptor de correo electrónico suelen usarse indistintamente, ya que la dirección de correo electrónico es la moneda principal de un lead digital. Sin embargo, existe una distinción estratégica entre ambos basada en la intención y la profundidad de la relación.

La relación principal: Conversión

La relación se define por un simple evento de conversión.

El lead: Un cliente potencial que muestra interés (por ejemplo, hace clic en un anuncio o visita una landing page).

El suscriptor: Un lead que se convierte al proporcionar su correo electrónico.

En resumen: Si te cuesta 5 $ atraer a alguien a tu landing page (CPL) y el 50 % de esas personas se suscriben a tu boletín informativo, tu coste por suscriptor es de 10 $.

Diferencias estratégicas

Si bien un lead puede ser un suscriptor, no siempre tienen el mismo valor ni coste:

Característica: Coste por lead (CPL), Coste por suscriptor de correo electrónico

Intención: A menudo, mayor intención. El usuario desea una cotización, demostración o prueba específica. Suele tener una intención inicial menor. El usuario busca información, entretenimiento o un descuento.

Costo promedio: Mayor. Puede oscilar entre $40 y $390 o más, según el sector. Menor. Normalmente oscila entre $5 y $30 para listas generales, aunque los boletines informativos especializados son más caros.

Segmentación: Enfocada en ventas inmediatas o “SQL” (clientes potenciales calificados por ventas). Enfocada en la nutrición a largo plazo y la construcción de una audiencia “de primera mano”.

Ciclo de vida: Un cliente potencial puede estar “frío” o “muerto” después de una llamada de ventas fallida. Un suscriptor es un activo a largo plazo al que se puede contactar repetidamente a un bajo costo marginal.

La “Prima del Suscriptor”

Actualmente, muchas marcas están dispuestas a pagar un CPL más alto para garantizar que el cliente potencial se convierta en un suscriptor de alta calidad. Esto se debe a la desaparición de las cookies de terceros. Ser propietario de la dirección de correo electrónico es ahora la única manera de garantizar un marketing siempre activo sin pagar a Google ni a Meta por cada punto de contacto.

Métricas clave a tener en cuenta

Para comprender la relación en su negocio específico, debe realizar un seguimiento de:

Tasa de conversión de leads a suscriptores: ¿Qué porcentaje de las personas que interactúan con su marca realmente le dan su correo electrónico?

ROI de suscriptor a cliente: Por cada $1.00 invertido en adquirir un suscriptor, debería esperar un retorno promedio de $36 a $40 durante la vida de ese suscriptor.

CPL combinado: Actualmente, el CPL combinado promedio en todos los sectores es de aproximadamente $198. Si su costo de adquisición de correo electrónico es significativamente menor que el CPL promedio de su sector, su marketing por correo electrónico está subsidiando efectivamente su embudo de ventas.

Coste de Adquisición de Suscriptor de Correo Electrónico

El coste de adquirir un suscriptor de correo electrónico (E-SAC, por sus siglas en inglés), varía significativamente según el sector y el canal de adquisición específico utilizado.

Puntos de referencia combinados por sector

Tanto en canales de pago como orgánicos, el coste medio por lead (CPL), que a menudo se traduce en un nuevo suscriptor de correo electrónico, refleja el panorama competitivo de cada sector:

Comercio electrónico: Aproximadamente 91 $ por lead.

SaaS B2B: Promedio de 237 $ por lead.

Salud: Aproximadamente 162 $ por lead.

Tecnología (B2B/Empresas): Puede alcanzar un promedio de más de 391 $ por lead.

Alto coste (Finanzas/Legal/Educación): Estos sectores registran los costes más elevados, con leads educativos que se acercan a los 982 $ por lead debido a la intensa competencia.

Coste de Adquisición por Canal

El método específico que se utiliza para encontrar suscriptores cambia drásticamente el precio:

Anuncios Pagados en Redes Sociales: En el comercio electrónico, adquirir un suscriptor mediante anuncios Meta o TikTok suele costar entre 5 y 15 $. El coste combinado de los anuncios de búsqueda de Google suele rondar entre 40 y 48 $ por acción.

Marketing de Influencers: Las campañas para marcas de comercio electrónico suelen tener un CAC (Coste de Adquisición de Clientes) de entre 35 y 85 $.

Orgánico y SEO: Siguen siendo los más rentables a largo plazo, con un coste combinado de aproximadamente 31 $ por lead.

Retargeting de Email Marketing: Adquirir clientes existentes para un segmento más específico suele costar entre 8 y 15 $.

Cómo calcular tu Coste de Adquisición de Suscriptor de Correo Electrónico

Para calcular tu coste específico, utiliza la siguiente fórmula:

E-SAC = (Inversión total en marketing + Software + Mano de obra) / Número de nuevos suscriptores obtenidos

Para un nuevo creador, un presupuesto inicial realista para la creación de listas es de 50 a 250 $ al mes para los primeros 1000 suscriptores, lo que cubre un proveedor de servicios de correo electrónico (ESP) básico como Kit o Constant Contact y una inversión promocional moderada.

Retorno de la inversión (ROI)

Si bien los costes de adquisición pueden parecer altos, el correo electrónico sigue siendo el canal con mayor ROI. Por cada dólar invertido en marketing por correo electrónico, las empresas obtienen un rendimiento medio de entre 36 y 40 $. Las marcas minoristas y de comercio electrónico suelen obtener un rendimiento mayor, con un promedio de 45 $ por cada dólar invertido.