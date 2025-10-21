¿Qué son las empresas plataforma?

En nuestros posts, tenemos previsto hablar MUCHO sobre plataformas. Resulta que hay muchas definiciones diferentes de plataformas flotando por ahí. Y muchos comentaristas utilizan el término «plataforma» de forma muy imprecisa, sin definir realmente lo que quieren decir. Además, hoy en día, casi todas las empresas de SaaS se describen a sí mismas como plataformas, quizá para que su posicionamiento competitivo y sus perspectivas parezcan más atractivos para los inversores.

Así que pensamos que sería útil dejar muy claro lo que entendemos por plataformas, para que nuestros lectores puedan seguir nuestra lógica en todos nuestros artículos.

He aquí una definición:

Las empresas plataforma permiten interacciones directas entre clientes afiliados.

Para desentrañar esta definición, empecemos con algunos ejemplos obvios. eBay es una plataforma porque permite que los compradores y vendedores afiliados (es decir, los que se registran en eBay) se encuentren y comercien directamente, es decir, en condiciones que controlan en gran medida, sin que eBay intervenga demasiado. Lo mismo puede decirse de miles de otros mercados en línea de este tipo, incluidos los mercados entre consumidores y comerciantes (por ejemplo, Tmall), entre consumidores y desarrolladores (por ejemplo, la App Store de Apple), entre diferentes empresas (por ejemplo, Fairmarkit, MetalsHub), entre gobiernos locales y empresas (por ejemplo, DemandStar), entre inversores y empresas (por ejemplo, Kickstarter), etc.

Las plataformas de pago (p. ej. PayPal, Visa, Venmo) permiten las transacciones entre consumidores y/o comerciantes registrados, aunque se centran sólo en permitir el componente de pago de la transacción, y no en el descubrimiento de comerciantes. Mientras tanto, las plataformas de reparto de comida como DoorDash, Grubhub y Deliveroo permiten descubrir restaurantes, pagar y entregar.

Por supuesto, las plataformas no se limitan a facilitar el comercio. Las aplicaciones de citas (por ejemplo, Bumble, Hinge, Tinder), las redes sociales (por ejemplo, Snapchat, TikTok, Twitter), las aplicaciones de mensajería y vídeo (por ejemplo, Discord, Houseparty, Telegram, WhatsApp, Zoom) son plataformas que permiten la comunicación entre sus usuarios (las aplicaciones de citas y las redes sociales también permiten el descubrimiento). Los sistemas operativos informáticos como Windows son plataformas que permiten interacciones entre usuarios y desarrolladores de terceros. Del mismo modo, las consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox son plataformas que permiten a los usuarios jugar a juegos producidos por desarrolladores externos para esas consolas. Nótese que esto sería cierto incluso si ignoráramos sus respectivos mercados(PlayStation Store y Xbox Marketplace), que permiten a los usuarios encontrar y comprar juegos de esos desarrolladores terceros, y que también son negocios de plataforma por derecho propio. De hecho, hasta el lanzamiento de la Xbox Store en 2005 y de la PlayStation Store en 2006, las principales consolas de videojuegos (Nintendo, PlayStation, Xbox) nunca habían tenido sus propios mercados (los usuarios encontraban y compraban juegos en tiendas como Game Stop), y sin embargo seguían siendo plataformas según nuestra definición.

Aunque hoy en día la inmensa mayoría de las plataformas son digitales (e incluyen las más potentes), un negocio no tiene que ser digital para calificarse de plataforma. Los centros comerciales (por ejemplo, Mall of America, Roppongi Hills) son plataformas que permiten a los compradores navegar, descubrir y comprar a minoristas. Del mismo modo, las ferias comerciales (por ejemplo, el Consumer Electronics Show hasta 2020) son plataformas que permiten a los clientes conectar con los proveedores. La clave es que, al igual que sus homólogas digitales, estas plataformas del mundo real permiten interacciones (por ejemplo, transacciones) y no fabrican productos o servicios.

Las plataformas pueden ser unilaterales, es decir, tener un tipo de cliente (por ejemplo, Telegram, WhatsApp, Zoom), o pueden ser multilaterales, es decir, conectar a dos o más tipos distintos de clientes (por ejemplo, eBay conecta a compradores y vendedores, Android conecta a usuarios, fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones, Facebook conecta a usuarios, desarrolladores de aplicaciones, anunciantes y sitios web independientes que dependen de Facebook Connect). Las plataformas multilaterales también se denominan a veces en el mundo académico mercados bilaterales.

Las plataformas tienen dos propiedades importantes que se derivan directamente de su función de permitir interacciones entre clientes afiliados. En primer lugar, disfrutan de efectos de red: cuantos más clientes se unan a la plataforma, mayor será el valor para otros clientes y, por tanto, más clientes querrán unirse. En segundo lugar, como la mayor parte (o todo) el valor se crea a partir de interacciones directas entre clientes, las plataformas también tienen estructuras de bajo coste (por ejemplo, compara Airbnb con la cadena de hoteles Hilton). La combinación de estos dos factores crea un enorme apalancamiento y es la razón clave que subyace a la escala, el crecimiento y la defendibilidad sin parangón que se observan en las empresas de plataformas digitales de éxito de hoy en día. Como ejemplo sorprendente, considera que en 2019 Craigslist generó más de 1.000 millones de dólares de ingresos con 50 empleados y unos márgenes de beneficio cercanos al 90%, a pesar de que su diseño y características apenas han cambiado en 15 años. Y no es sorprendente que siete de las diez empresas públicas más valiosas del mundo en la actualidad estén construidas en torno a negocios de plataforma.

Tan importante como lo que incluye nuestra definición de negocios de plataforma es lo que excluye.

En primer lugar, el requisito de permitir interacciones directas excluye a los minoristas puros (online u offline), que compran productos a los proveedores y luego los revenden en su propio nombre a los compradores.

«Interacciones directas» significa que los clientes controlan los términos clave de las transacciones, en contraposición a que el intermediario asuma el control de dichos términos y la propiedad/inventario de los productos implicados. Así pues, las plataformas tienen estructuras de costes mucho más bajas y son mucho más escalables que los minoristas. Los supermercados no son plataformas porque normalmente asumen el riesgo de inventario y controlan los precios de los productos de los proveedores, cómo se exponen y comercializan en la tienda, y si aceptan devoluciones. Tampoco lo es Zappos, porque tiene pleno control sobre la venta de zapatos y otros artículos a los consumidores. Esto es muy diferente de eBay, que no hace inventario y da a los vendedores el control sobre los precios, cómo se exponen sus artículos y las condiciones de envío, manipulación y devoluciones. Del mismo modo, en el ámbito de los productos digitales, Netflix no es una plataforma porque adquiere o produce contenidos, que luego ofrece a sus clientes en condiciones que controla totalmente (a saber, una suscripción mensual para acceder en streaming a toda su biblioteca). En cambio, YouTube es una plataforma porque permite a terceros ofrecer prácticamente cualquier contenido de vídeo que deseen a los espectadores, crear y gestionar sus propios canales, etc. En realidad, hay todo un continuo entre las plataformas puras (por ejemplo, Craigslist, eBay, Substack) y los revendedores puros (por ejemplo, 7-Eleven, Netflix, Zappos). Amazon.com se encuentra en algún punto intermedio de este continuo: algo más del 50% de su volumen de ventas procede de vendedores terceros, mientras que el resto lo hace la propia Amazon como revendedor o productor primero.

Existe un continuo similar para las empresas de servicios. Plataformas como TaskRabbit y Thumbtack permiten a los contratistas independientes controlar los términos clave de la relación con los clientes. En el otro extremo del espectro, empresas como HelloAlfred y Honor emplean a sus trabajadores como empleados W-2 (lo que implica estructuras de costes mucho más elevadas), controlan los precios y la marca de sus servicios, por lo que no son empresas de plataforma. Lyft y Uber se sitúan en algún punto intermedio de este continuo: permiten a los conductores controlar sus horarios y trabajar para empresas rivales, pero fijan los precios a los consumidores.

En futuros posts, debatiremos la cuestión estratégica de cómo deben considerar las empresas posicionarse a lo largo del continuo entre las plataformas puras y los minoristas puros (para los productos) o los empresarios (para los servicios).

En segundo lugar, el requisito de que todos los tipos de clientes relevantes (lados) deben estar afiliados a la plataforma excluye a las empresas que prestan servicios B2B que permiten a los clientes interactuar/transactuar mejor con sus clientes, pero que no tienen conexión directa con estos clientes finales. Por «afiliación» entendemos que los clientes deben tomar conscientemente la costosa decisión de afiliarse a la plataforma. Puede tratarse de un precio que los clientes pagan (por ejemplo, comprar una consola de videojuegos), un gasto de recursos (por ejemplo, dedicar tiempo y dinero a aprender a desarrollar aplicaciones para Android o iOS), o un coste de oportunidad (por ejemplo, conducir hasta un centro comercial, registrarse y crear un perfil en una red social).

Considera algunos ejemplos de servicios B2B que no son plataformas según nuestra definición. Airhouse proporciona servicios de entrega y logística para que las marcas D2C puedan entregar mejor los bienes a sus clientes, pero los clientes de estas marcas no tienen ninguna afiliación significativa con Airhouse. Del mismo modo, Kea proporciona a los restaurantes un sistema de comunicación basado en IA que facilita la recepción de los pedidos telefónicos de sus clientes. Los clientes de los restaurantes no tienen ninguna relación significativa con Kea; de hecho, ni siquiera tienen por qué saber que Kea impulsa el sistema de pedidos que utilizan. Amazon Web Services (AWS) proporciona servicios de computación en la nube bajo demanda a través de una infraestructura informática común a clientes empresariales (entre otros), en muchos casos para permitir que estos usuarios empresariales proporcionen servicios digitales a sus propios clientes. Pero AWS no tiene ninguna relación con los clientes de sus clientes empresariales. Por tanto, según nuestra definición, no fue un negocio de plataforma hasta 2012, cuando abrió un mercado entre sus socios desarrolladores y sus clientes. Al no existir afiliación por parte del cliente final, en cada uno de estos ejemplos (Airhouse, Kea, AWS antes de 2012), los servicios B2B no implican efectos de red, que es una propiedad crucial de los negocios de plataforma (en nuestro sentido del término), como se ha explicado anteriormente.

Por último, ¿cómo se compara nuestra definición con otras? Nuestra definición, que hemos expuesto en mayor profundidad en nuestro artículo de 2015 Plataformas multilaterales, coincide en líneas generales con las definiciones utilizadas en los campos de la gestión y la economía (de hecho, nuestro artículo ha sido citado más de 1.500 veces en otros artículos sobre el tema). Varios consultores de plataformas utilizan definiciones similares (ver aquí y aquí).

Otra definición ampliamente citada, atribuida a Bill Gates, dice “Una plataforma es cuando el valor económico de todos los que la utilizan supera el valor de la empresa que la crea. Entonces es una plataforma.“ Aunque ésta es una propiedad compartida por muchas plataformas (dado que gran parte de la creación de valor se produce fuera de las empresas correspondientes) y debería ser un objetivo digno de cualquier negocio de plataforma, no es muy útil como definición. No ayuda a distinguir entre minoristas y mercados, ni entre proveedores de servicios B2B y plataformas, como hemos hecho anteriormente. También nos parece que implica, si se interpreta literalmente, que cualquier producto (como una calculadora) que cree mucho más valor para sus usuarios que lo que valen las empresas que lo producen también se llamaría plataforma.

Algunos comentaristas tecnológicos tienden a centrarse en el hecho de que muchas plataformas implican alguna tecnología o infraestructura común sobre la que se construye y que utilizan un gran número de clientes diferentes, y hacen de esto la característica definitoria de las plataformas. Esto parece derivarse del uso que se hace en el campo de la informática de la palabra plataforma, que es un sistema operativo o una infraestructura común sobre la que se ejecutan otros programas (o API). Por supuesto, todas las definiciones tienen pros y contras. Pero tenemos problemas con esta definición porque no centra la atención en lo que consideramos el atributo clave que hace que los negocios de plataforma sean tan poderosos: los efectos de red. Para verlo, observa en primer lugar que no distingue las plataformas que disfrutan de efectos de red de las empresas que proporcionan una infraestructura común que no lo hacen (por ejemplo, el mercado de Amazon frente a Airhouse). Además, tal definición no parece acomodar fácilmente a muchas otras empresas que se basan en los efectos de red, como los mercados o los sitios de citas. Por último, no es útil para hacer las importantes distinciones de modelo de negocio que hacemos entre minoristas y mercados.

Por: Julian Wright, Profesor de la Universidad Nacional de Singapur.