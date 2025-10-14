Creadores

David
Oct 14

¿Es el fin del dominio de Google en las búsquedas? ¿O simplemente integrarán la IA y seguirán avanzando? Este artículo presenta algunas ideas sobre hacia dónde se dirigen las búsquedas ahora que ha llegado la IA. Como dice, según Gartner, el uso tradicional de los motores de búsqueda será un 25% menor en 2026, lo que llevará a una caída del 50% del tráfico orgánico en 2028. No son cifras insignificantes: representan un cambio fundamental del ecosistema digital en torno al cual muchos de nosotros hemos construido nuestras carreras y negocios. Y se analiza hacia dónde se dirigen el SEO y la encontrabilidad.

Roberto
Oct 14

La IA puede escribir 20.000 palabras en 20 segundos.

Pero sin esta única habilidad humana, todas ellas carecen de valor.

