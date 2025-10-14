Compañeros profesionales del SEO y creadores de contenidos, si últimamente habéis sentido que el suelo se mueve bajo vuestros pies, no estáis solos. Estamos siendo testigos de nada menos que una revolución en la forma en que la gente descubre contenidos en Internet, y está sucediendo más rápido de lo que muchos de nosotros esperábamos.

Según Gartner, el uso de los motores de búsqueda tradicionales disminuirá un 25% en 2026, lo que provocará una caída del 50% del tráfico orgánico en 2028. No son cifras pequeñas: representan un cambio fundamental del ecosistema digital en torno al cual muchos de nosotros hemos construido nuestras carreras y negocios.

Hablemos del por qué, el qué y el ahora de este cambio radical en las búsquedas.

¿Por qué un cambio tan drástico?

Cada vez es más frecuente que los usuarios eviten por completo la búsqueda tradicional y pidan directamente respuestas a la IA. Y seamos sinceros: las respuestas de la IA suelen ofrecer una mejor experiencia al usuario: son personalizadas, claras y completas: respuestas reales, no sólo una lista de enlaces azules.

¿Qué prefieres?

Esta...

Perplexity

O esto...

Google AI Labs

O esto...

Lista de enlaces de Google

El cambio a la IA de Contently, una señal significativa

Contently, una empresa de marketing de contenidos que produce contenidos en diversos soportes para algunas de las mayores marcas del mundo, ha lanzado recientemente Content Studio AI, que ilustra perfectamente esta transición.

La nueva plataforma basada en IA ayuda a sus editores a crear y editar contenidos de forma más rápida y barata. Y lo que es más revelador, han informado de que el «blog totalmente escrito con IA» de un cliente es ahora una de las principales fuentes en Perplexity y ChatGPT, una llamada de atención para todos nosotros en el mundo de la creación de contenidos.

Esto es lo que dijo Brandon Pizzacalla, CEO de Contently, sobre el cambio:

“[L]os mecanismos de descubrimiento de contenidos en los que los profesionales del marketing han confiado durante décadas están sufriendo una alteración fundamental. Los usuarios pasan por alto todo el ecosistema de búsqueda tradicional y, en su lugar, piden respuestas directamente a la IA”.

Si Contently lo está haciendo -algo que aplaudo-, ¿quién será el siguiente?

¿Qué significa esto para los SEO, los autónomos y los profesionales del marketing de contenidos?

No voy a endulzarlo: este cambio plantea auténticos retos para el SEO, el marketing de contenidos y el marketing en general.

La incómoda verdad es que las empresas que dependen en gran medida del talento de los autónomos están promoviendo activamente el contenido generado por IA. Esto no significa que los creadores humanos estén obsoletos, pero sí señala una reestructuración significativa de cómo producimos contenidos.

Sin embargo, no todo es pesimismo.

Mientras que aproximadamente el 67% de los propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing utilizan ahora la IA para el marketing de contenidos o el SEO, el sector del marketing de contenidos sigue creciendo. Se prevé que alcance unos 600.000 millones de dólares de ingresos en todo el mundo a finales de 2024. Por tanto, la cuestión no es si el sector del SEO y el marketing tal y como lo conocemos sobrevivirá, sino cómo la introducción de la IA cambiará nuestras funciones.

La cuestión no es si el sector del SEO y el marketing sobrevivirá tal como lo conocemos, sino cómo la introducción de la IA cambiará nuestras funciones.

Para los escritores, artistas gráficos, videógrafos y otros creadores de contenidos autónomos, esto representa tanto una amenaza como una oportunidad.

Un creador de contenidos con el que hablé dijo: «El SEO ha sido mi principal fuente de tráfico durante años, pero sé que no va a seguir siendo así para siempre».

En un mensaje de LinkedIn, la experta en SEO Ann Smarty dijo:

“Muchas industrias están siendo perturbadas, y nadie-nadie-sabe hacia dónde va. La clave es estar al tanto de las nuevas tendencias y herramientas y seguir adaptándose. En lo que respecta al SEO, creo que evolucionará hacia algo así como la «optimización de la encontrabilidad online», que incluiría la supervisión y optimización para plataformas de IA, no sólo para motores de búsqueda.”

En respuesta, muchos creadores están diversificando sus canales de adquisición, centrándose en newsletter y otras plataformas propias que no están a merced de los algoritmos cambiantes.

El camino más sostenible parece ser la adaptación más que la resistencia. El sector distingue cada vez más entre creadores generalistas y especialistas.

Los especialistas se centran en un formato o estrategia concretos (estrategia de contenidos, redacción SEO, videografía), mientras que los generalistas proporcionan una orientación estratégica más amplia en todos los formatos. Ambos enfoques son valiosos, pero requieren competencias distintas de la mera creación de contenidos.

Consideraciones éticas que no podemos ignorar

Mientras navegamos por esta transición, varias cuestiones éticas exigen nuestra atención:

Para autónomos y creadores

Desplazamiento económico : ¿Cómo gestionamos las repercusiones económicas sobre los creadores cuyo trabajo está siendo complementado o sustituido por la IA?

Evolución de las habilidades : ¿Qué nuevas habilidades debemos desarrollar para seguir siendo relevantes y valiosos?

Propiedad creativa: A medida que los sistemas de IA se entrenan en nuestro trabajo anterior, ¿qué derechos tenemos sobre esos datos de entrenamiento y los resultados que permiten?

Para empresas y equipos de contenidos

Calidad y precisión de los contenidos : Los sistemas de IA pueden producir contenidos engañosos o hechos «alucinados». Publicar información falsa daña la confianza, desinforma a los usuarios y puede provocar penalizaciones en los motores de búsqueda. Las empresas tienen la obligación ética de verificar los resultados de la IA antes de publicarlos.

Transparencia : ¿Deben las empresas revelar cuándo el contenido está generado por IA, asistido por IA o escrito por humanos? ¿Qué debemos al público en términos de transparencia del proceso creativo?

Autenticidad de la marca: ¿Cómo pueden las empresas mantener voces de marca auténticas utilizando herramientas que podrían homogeneizar el contenido?

Implicaciones para los SEO, los profesionales del marketing de contenidos y los autónomos

¿Qué implica todo esto? Varias cosas:

El SEO, tal como lo conocemos, está muriendo (pero aún no está muerto). La gente opta cada vez más por «motores de respuestas» como Perplexity, ChatGPT, Gemini y otros, no por una lista de enlaces azules. Se trata de un cambio tan radical como la invención de Internet y las redes sociales, que pusieron patas arriba la edición tradicional. Fue un momento de cambio de polaridad.

El contenido generado por IA está ganando aceptación. Si Contently, una empresa que ha confiado en una amplia red de autónomos para escribir contenidos de alta calidad para grandes marcas, se pasa a la IA, es un factor innovador que no debemos pasar por alto.

Los que se ríen con sorna del contenido empresarial escrito con IA, más vale que despierten. El mundo del marketing de contenidos está cambiando ante nuestros ojos, y no hay vuelta atrás.

No estoy gritando: «El cielo se está cayendo» (o dando voces de lobo). Estoy señalando que el paradigma ha cambiado, y los que se adapten tendrán muchas más posibilidades de continuar sus carreras que los que no lo hagan (aunque no hay garantías: sigue siendo caótico).

Tampoco estoy diciendo que los humanos queden fuera de juego. Es sólo que nuestro papel se convierte más en el de un estratega, director y editor de contenidos que en el de un creador de contenidos. Puede que te lleve algún tiempo asimilarlo, sobre todo si, como yo, has sido principalmente escritor durante varios años.

Estrategias prácticas para posicionarse en los motores de respuesta de la IA

Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?

He aquí algunos enfoques prácticos para los profesionales de los contenidos que deseen adaptarse:

1. Crea contenido que valoren los motores de respuesta de IA

Los estudios demuestran que las AIO (Sinopsis de Inteligencia Artificial) de Google pueden incluir una amplia gama de citas, a veces hasta 40 o más, dependiendo de la consulta y de la disponibilidad de contenido relevante. Además, el solapamiento entre las citas AIO y los 10 primeros resultados SERP tradicionales coincide con uno o más de los 10 primeros resultados orgánicos aproximadamente el 99,5% de las veces.

¿Significa esto que renunciamos a la búsqueda tradicional? En absoluto. Estos motores de respuesta no obligan a abandonar la búsqueda tradicional optimizada por palabras clave. (No tenemos que usar Perplexity si la consulta es «pizzerías cerca de mí». Google basta perfectamente para eso). Lo que significa es que los sitios web más pequeños tienen nuevas oportunidades de aumentar su visibilidad.

Para aprovecharlo

Estructura el contenido de forma clara , con encabezados lógicos y párrafos concisos.

Ofrece respuestas definitivas a preguntas concretas que te pida tu público.

Incluye datos verificables y perspectivas expertas que los motores de respuesta puedan citar con confianza.

Céntrate en crear perspectivas novedosas en lugar de reeditar contenido existente.

2. Diversifica tus canales de descubrimiento

La búsqueda impulsada por la IA no sólo está ocurriendo en Google. Otras plataformas como ChatGPT Search y Perplexity también están ganando terreno. Los analistas estiman que OpenAI captará el 1% del mercado de las búsquedas en 2024; Perplexity ha acumulado más de 15 millones de usuarios. Estas plataformas generan patrones de tráfico de referencia diferentes a los de la búsqueda tradicional.

Los profesionales de contenidos inteligentes están:

Prueban el rendimiento de los contenidos en múltiples plataformas de IA.

Establecen relaciones directas con la audiencia a través de newsletters y comunidades.

Participar en comunidades en línea como Reddit y Quora, que han experimentado un aumento espectacular de la visibilidad en las búsquedas (gracias en parte a un acuerdo de colaboración con Google, Reddit es ahora uno de los cinco sitios web más visibles en Google AIO y en los resultados de las búsquedas).

Considera la promoción de pago a medida que el alcance orgánico sea menos productivo.

3. Emplea la IA estratégicamente en tu flujo de trabajo

Muchos profesionales de los contenidos tienen éxito utilizando la IA como parte de su proceso creativo, en lugar de sustituirlo por completo. Por ejemplo, utilizan herramientas como el motor de respuestas de Frase para identificar preguntas comunes sobre sus temas. También emplean la IA para la ideación rápida y la lluvia de ideas sobre palabras clave, mientras reservan la creación de contenidos sustanciales para los expertos humanos.

Según Gartner, el 72% de las empresas que utilizan herramientas SEO basadas en IA informan de una reducción del 30% en las tareas manuales, lo que demuestra un aumento significativo de la eficiencia. Considéralo:

Utilizar la IA para gestionar la investigación y el análisis de datos.

Emplear herramientas de IA para los borradores iniciales que luego editas y mejoras sustancialmente.

Utilizar la IA para sugerencias de optimización, en lugar de generar todo el contenido.

Comprobar rigurosamente los resultados de la IA con las directrices de la marca y la exactitud de los hechos.

4. Doblar la apuesta por la E-E-A-T y la experiencia humana

A medida que proliferan los contenidos de IA, la experiencia humana adquiere aún más valor. Las directrices E-E-A-T de Google (Experiencia, Pericia, Autoridad y Fiabilidad) siguen siendo fundamentales para una buena clasificación. El contenido que está genuinamente centrado en las personas y proporciona información original fundamentada con pruebas es lo que finalmente se clasifica.

Para reforzar tu E-E-A-T:

Muestra tu auténtica experiencia en la materia.

Incluye experiencias y observaciones personales que la IA no pueda reproducir.

Mantén una calidad constante en todo tu ecosistema de contenidos.

Aporta investigaciones, ideas o datos originales siempre que sea posible.

El camino a seguir: Evolución, no extinción

La transición a la búsqueda basada en la IA no significa el fin de los contenidos creados por humanos, sino que cambia fundamentalmente la forma en que abordamos nuestro oficio. Nuestras funciones se convierten más en estrategas de contenidos, directores, editores y monitores que en creadores de contenidos.

La realidad es que la IA no sustituirá por completo al SEO tradicional ni a la creación de contenidos tal y como existen hoy en día. Sin embargo, ambos campos están evolucionando rápidamente, y los profesionales deben adaptarse en consecuencia. Los creadores y comercializadores de más éxito serán los que

Desarrollen habilidades de pensamiento estratégico que vayan más allá de la pura producción de contenidos.

Dominen la supervisión editorial y los procesos de control de calidad.

Se conviertan en expertos conservadores y aumentadores de contenidos generados por IA.

Se centren en los elementos exclusivamente humanos de la creatividad y la conexión.

Adaptémonos juntos

Todos estamos trazando juntos este nuevo rumbo; no existe una hoja de ruta perfecta. La transición no estará exenta de desafíos. El contenido de calidad sigue teniendo un enorme valor, sólo que puede ofrecerse de forma diferente a como se hacía en el pasado.

Para los SEO, autónomos y profesionales de los contenidos que se sientan ansiosos por estos cambios, recuerden que la tecnología ya ha transformado nuestro sector en el pasado. Los que se adaptaron al auge de las redes sociales, el contenido móvil y el vídeo no sólo sobrevivieron, sino que muchos prosperaron dominando los nuevos medios.

Ahora existe la misma oportunidad. Si adoptamos enfoques éticos para la integración de la IA, nos centramos en la creación de valor genuino y adaptamos nuestras estrategias a los mecanismos de descubrimiento, podremos seguir creando contenidos que resuenen, eduquen, entretengan e inspiren, incluso en un mundo en el que el SEO tradicional ya no sea la principal puerta de entrada a nuestro trabajo.

¿Cuál es tu opinión? ¿Está el SEO tradicional en vías de desaparición, o puede existir un equilibrio entre él y la búsqueda asistida por IA?

El marco de escritura de la IA auténtica

Utiliza la IA para escribir sin perder autenticidad (ni tu ética)

Un temor silencioso habita en las mentes incluso de los profesionales del marketing más avezados.

La IA no sólo lo está sustituyendo.

Se está volviendo irreconocible incluso para nosotros mismos en el proceso.

Porque cuando la promesa de la IA es escala, velocidad y contenido ininterrumpido, ¿qué ocurre con la autenticidad? ¿A la voz? ¿A la ética que guía el trabajo que hacemos?

De eso trata el newsletter de hoy.

Puedes escribir con IA de forma potente, ética y auténtica, pero no puedes hacerlo sin pensar en ello y sin los marcos mentales adecuados.

Pero tienes que tener un sistema, uno consciente. Yo lo llamo el Marco de Escritura Auténtica de la IA. Este enfoque de tres capas fusiona lo mejor de la creatividad humana y la eficiencia de la IA sin sacrificar la autenticidad (ni tu ética).

Vamos a desglosarlo.

Por qué es importante un Marco Auténtico de IA

Alejemos el zoom un segundo. Aleja el zoom, sigue, sube y sube, y verás que ...

El marketing ético está en el punto de mira.

La IA está inundando los canales de contenidos.

Los textos genéricos y sin alma ganan en volumen, pero pierden confianza.

Y si estás leyendo esto, probablemente seas uno de los profesionales del marketing que todavía se preocupan por lo que se incluye en el mensaje. ¿A quién le sigue importando la autenticidad en la redacción?

No sólo los números que suben o bajan.

El Marco de Escritura Auténtica de la IA es mi respuesta a esto. Ayuda a los escritores y a los profesionales del marketing:

No perderse nunca en la tecnología.

No sacrificar nunca la claridad por la velocidad.

No confundir nunca eficacia con excelencia.

Es una forma de ampliar tu contenido sin diluir tu voz. Para generar confianza, no sólo tráfico.

Este marco se compone de tres capas. Empecemos por la más interna.

Capa 1: El origen humano

Todo escrito auténtico comienza con tus

Ideas

Creencias

Valores

Lo que no aparece en una plantilla de instrucciones, pero que, sin embargo, se filtra en tus frases.

Demasiados creadores se lanzan directamente a ChatGPT, esperando que encuentre la idea por ellos. Pero las herramientas no crean significado. Sólo tú puedes hacerlo a través de tu mundo interno y tu experiencia vivida.

Por eso la Capa 1 es conocerte a ti mismo.

«Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de cien batallas». - Sun Tzu

Conociéndote a ti mismo, estableces una base firme para tus ideas, sean cuales sean. Ésta es la base sobre la que descansará todo lo demás, así que debes crearla adecuadamente. He aquí algunos puntos clave que debes tener en cuenta:

¿Cuál es tu historia?

¿Cuáles son tus valores fundamentales?

¿Cómo ves el mundo?

¿Qué cuestiones clave tiene tu sector?

¿Cuál es tu posición en esos temas clave?

¿Por qué construyes aquí?

Acción: Establece tu origen humano Abre una página en blanco y escribe libremente durante 10 minutos sobre las instrucciones anteriores. Después, subraya una línea que se parezca más a ti. Esa es tu semilla.

Capa 2: El amplificador de IA

Una vez aclaradas tus ideas , introduce la IA.

Aquí es donde tu voz se une a la velocidad. La llamo la capa del Amplificador porque la IA nunca debería sustituir tu trabajo, ni siquiera crearlo desde cero. Sólo debe amplificar lo que ya existe.

La idea surge de tus orígenes humanos, y luego se amplifica mediante procesos potenciados por la IA:

Ideación del tema

Creación de esquemas

Investigación de contenidos

Redacción de artículos

Creación de activos

Una vez que tengas una base firme, puedes escalar tus ideas mediante los procesos anteriores. Yo tengo procesos para cada uno de ellos, y tú también puedes. Sin embargo, requiere mucho ensayo y error.

Domina esos procesos, y podrás aprovechar la IA para amplificar tu voz humana. Y ahorrarte cinco horas de escritura.

Acción: Documenta el uso de la IA Haz un estudio de caso sobre cómo afecta la IA a tus procesos de creación de contenidos. Utiliza la IA para cualquiera de los procesos descritos anteriormente y, a continuación, registra los resultados cuando lo haces tú mismo, frente a cuando lo haces con IA. Registra también tus pensamientos sobre la autenticidad y la ética al utilizar la IA.

Nivel 3: El Filtro de Autenticidad

Aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Hacen el borrador, lo «pulen» y luego le dan a publicar.

Pero si quieres que tu escritura sea realmente auténtica y se alinee contigo, esta capa final no es negociable.

Es lo que yo llamo el Filtro de Autenticidad.

Se trata de una serie de «comprobaciones» por las que debe pasar toda pieza asistida por IA antes de que vea la luz del día:

Pase de voz final: Léelo en voz alta. ¿Te suena a algo que dirías de verdad? ¿Por qué sí o por qué no? Modifica el artículo como sigue.

Comprobación de valores: ¿Está alineado con aquello en lo que creo? ¿Suena como si pudiera haber salido de cualquiera, o sólo de mí?

Mejoras humanizadoras: ¿Dónde puedo añadir una historia IRL, una metáfora contextual o una postura sorprendente? Este es el condimento que lo hace inconfundiblemente tuyo.

La pieza puede ser limpia sin esta capa, pero no será convincente.

Acción: Utiliza el filtro de autenticidad Basándote en los puntos anteriores, crea una lista de comprobación para la autenticidad que se ajuste a tu propio flujo de trabajo de escritura.

Reflexiones finales

Si tienes suerte, aún no has tenido que enfrentarte a la IA.

Tu práctica de la escritura o del marketing es tan segura y estable que los fenómenos mundiales no la han afectado. En ese caso, te pido disculpas por hacerte perder el tiempo.

Pero si eres alguien como yo, cuyo trabajo de marketing se ha visto gravemente afectado por la IA, debes estar preparándote. No para enterrar aún más la cabeza en la arena. Ni siquiera para ser alarmista y decir que no serás sustituido.

Por el contrario, debes estar preparado para comprometerte con esta tecnología. Está llegando, te guste o no, y cuando llega, siempre es mejor conocerla y dominarla.

Así que, prueba este marco. A ver qué te parece.

No hace falta que te metas de lleno de inmediato. Sólo empieza. Sólo una pieza. Una idea. Una frase real que suene a ti.

Porque si hay algo de lo que el mundo no necesita más, es contenido que se sienta vacío. Lo que sí necesita son creadores -como tú- que se preocupen lo suficiente como para escribir con atención, incluso en la era de las máquinas.

