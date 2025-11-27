Hoy quiero presentar y comparar a dos “titanes” del universo hispano de Substack, que, pese a su éxito, no han dejado nunca de colaborar con la comunidad.

Jorge Bosch: Multi-sistema y multi-negocios

Quisiera empezar con una introducción brillante que hizo Salvador sobre Jorge hace unos meses:

Tengo la teoría de que es muy difícil tener muchos suscriptores en Substack si te especializas en una profesión, salvo ingenieros (en inglés), marketers, capital riesgo (en inglés), escritores, servicios para autores, y especialistas en IA. Quizás me dejo alguna. Por eso, Jorge es un desafío para mis asentados criterios, y puede ser un modelo para quien incursiona en las áreas menos pobladas de esta plataforma. Es, por así decirlo, un “rara avis” que vale la pena estudiar. Cierto es que el concepto de “freelances” es muy amplio, y abarca una parte sustancial de la población mundial, y de los que escribimos aquí. Bien por Jorge, que ha sabido elegir un nicho amplio pero suficientemente específico. Pero además, y ya lo dije en el pasado, Jorge: Participa activamente en los artículos de los demás (lo que no suele ser el caso de los autores hispano con su número de suscriptores).

Consigue traer considerable tráfico y suscriptores de Linkedin (hay españoles que lo consiguen también, pero escriben en inglés).

Los boletines propios de Salvador tampoco operan en los nichos más “fáciles” (como sería crecer en Substack, inversiones, reflexiones personales, etc).

Jorge empezó a publicar en Substack en septiembre de 2023 (sin experiencia previa), mientras que Salvador lo hizo 6 más tarde, en marzo de 2024 (pero llevaba 14 años escribiendo online en blogs). Respecto al número de suscriptores, de acuerdo con el perfil de cada uno:

Salvador tiene más de 15.000 suscriptores de sus boletines, pero co-gestiona y ayuda en la captación de más publicaciones: +4.500 de Roberto, +6.800 de David, etc (con un total de 27.000-35.000 suscriptores, dependiendo de cómo se mida su nivel de implicación).

Jorge tiene más de 16.000 suscriptores de sus boletines, pero recientemente ha hecho una “limpieza” de 1.600.

A partir de aquí, a menudo, usaremos las frases que, en primera persona, Jorge ha escrito.

Factores de éxito del boletín y sistemas de captación

Jorge: Si tuviera que apostar por 3 motivos del éxito, estos serían:

Ponerle el nombre de mi público objetivo a la propia newsletter (Cosas de Freelance), “sin lead magnets ni sobornos de ese tipo”. Aunque probará “lead magnets” específicos.

Obsesionarme desde el inicio en resolver problemas de un público objetivo concreto (por ejemplo, cómo elegir un nicho especializado, cómo conseguir clientes…)

Dedicar el 50% a crear contenido y el 50% a la captación. Ahora mismo tengo más de 10 formas (o sistemas) de captar suscriptores y solo 3 de ellas tienen que ver con Substack. (No quería caer en el error en el que caen muchos creadores de newsletters del 0 esfuerzo a la captación).

Hablando de sistemas para captar audiencia (todos los días), lo importante es que:

Necesitas al menos 5 sistemas para captar.

Cada sistema, tiene a su vez un sistema para generar constancia y recurrencia.

Experimenta continuamente probando nuevos sistemas. Desecha los no funcionan y haz más de lo que te funciona.

A continuación es cuando se complica un poco la cosa, pues casi ha creado un sistema automático (véase más sobre esto) de captación. Así, además de 320 suscriptores todos los meses “trabajando” Linkedin, consigue 480 suscriptores mensuales con varios métodos que agrupa en 2 bloques:

Colaboración con terceros: 160 suscriptores todos los meses

Consigue 20 suscriptores / mes aproximadamente con 2 acciones:

Una vez / semana comparto un link de un artículo publicado en Substack en una comunidad de emprendedores y plataformas freelance, donde está mi público objetivo. Siempre. De hecho, así empezó. Pero no todas las comunidades le dieron resultado (por ejemplo, las de Facebook).

Pongo de 5 a 10 comentarios / semana en newsletters de creadores que me gustan, cada semana. Además, guardo una hora / semana para hacer una videollamada con un creador. En esa videollamada les doy consejos proactivos para que mejoren su contenido y captación. Me lo agradecen mil. Muchos de ellos me recomiendan proactivamente sin yo decirles nada.

Consigue 40 suscriptores / mes aproximadamente en la siguiente, y 80 en la de abajo:

2 veces / mes participo en un podcast de un tercero. También, una vez / mes doy un webinar en alguna comunidad de emprendedores o hago una charla presencial en sitios donde está mi público objetivo. No fallo nunca.

Una vez / semana (en el 100% de mis ediciones) hago una mención cruzada con algún creador que me guste. Las trabajo con un mes de antelación.

Substack: 320 suscriptores todos los meses

Un capítulo / mes de 90 minutos de podcast. No tiene mucho efecto en la captación, pero es brutal para fidelizar. Consigue 20 suscriptores / mes aprox.

2 creadores / semana activan el sistema de recomendación interna de Substack hacia su boletín. Así ya tiene 151 creadores de Substack que le recomiendan. La mayoría fue de forma orgánica, pero tengo algunos acuerdos con creadores clave donde hacemos recomendaciones mutuas (lo solicita por email). Consigue 240 suscriptores / mes aprox. Es cierto que son suscriptores de peor calidad vs otros canales, pero también hay gente buena que me descubre por aquí.

Escribe 5 notes / semana. Consigue 60 suscriptores / mes aprox.

Quizás podría reducir este esfuerzo con más menciones cruzadas, notas (por ejemplo, 15 a la semana) y enfocándose en las recomendaciones (aunque, como dice, son “suscriptores de peor calidad”).

Salvador Lorca: Ecosistemas de iniciativas, boletines y colaboradores

Salvador ha ido creando también un sistema completo, pero en crecimiento, también bastante complejo. Por lo que he visto, se basa en estos pilares:

Lanzamiento de iniciativas que suelen tener como objetivo primordial conseguir que los artículos de otros autores (nuevos, o no tan nuevos en la plataforma) tengan mayor visibilidad. Mientras que la mayoría de creadores quieren alcanzar las audiencias de otros, Salvador hace lo contrario: Ofrece su propia audiencia. Y también a autores en inglés, mediante traducciones de artículos seleccionados.

Gestión y co-gestión de un gran número de boletines . Creo que nadie, en todo Substack (incluyendo el mundo angloamericano), gestiona tantas newsletters como Salvador. No sólo las que tiene bajo su perfil, sino que, colaborando con otros autores, co-gestiona sus boletines.

Reparto de tareas con colaboradores, de forma estable. Por ejemplo, en el Diario y Crónicas de Substack, Salvador se ocupa de la columna editorial, David y Roberto leen artículos para incluirlos, Mercedes de Santiago redacta las reseñas de ficción, y 3 co-editoras (Nina Benedetta, Cristina y Emma Michelle) las de no ficción. En el concurso del escritor, Renata lidera y se ocupa de la lectura de los relatos junto a un juez invitado, y de otras funciones.

Por si no lo sigues, algunas de las iniciativas que ha lanzado Salvador son las siguientes: El “concurso del escritor” (de Substack), una biblioteca con los mejores artículos, un Directorio de newsletters de Substack en español, Crónicas de Substack, y el Diario.

Factores de éxito y sistemas de captación

Los principales motivos del éxito de Salvador, siguiendo un poco la estructura de Jorge, serían:

No le pone el nombre del público objetivo a la propia newsletter, pero sí la actividad o la materia (emprender, liderar, leyderecho, carreras). El público objetivo puede identificarlo pronto.

Obsesionarse con seleccionar buenos artículos en inglés para traducirlos. Al principio, en vez de dedicar tiempo a la captación, lo dedicaba a leer docenas de posts para seleccionar los mejores y pedir a sus dueños que le dejaran traducirlos. Se dio cuenta de que los textos que tenían éxito en inglés podían no tenerlos en español.

Dedicar el 60% del tiempo a interactuar, al principio, y luego a crear iniciativas para la comunidad hispana.

Sobre los sistemas para captar audiencia, no utiliza redes sociales, y casi ninguno de los métodos de colaboración con terceros de Jorge (salvo poner comentarios a los artículos de otros, pero no calcula qué resultados tiene esto). En cambio, recibe mucho tráfico directo (en algunos casos, el 40% del total) y el “form” de Substack en algunos blogs le envían un conteo pequeño pero permanente de suscriptores. Así que su principal bloque de captación es sólo uno.

Substack: 858 suscriptores todos los meses (con 5 boletines)

Me ha pasado datos de 5 de sus boletines (2 propios, y 3 que co-gestiona):

Cada boletín (salvo el del Diario) tiene menos de 50 creadores con el sistema de recomendación interna de Substack hacia su boletín. La suma total es alta, pues debido a su especialización, no comparten muchos boletines que recomiendan. Consigue 740 suscriptores / mes aprox en sólo 5 boletines (frente a 240 de Jorge), pero hay que tener en cuenta que Substack no cuenta las bajas.

Escribe más de 5 notes / semana. Consigue 118 suscriptores / mes aproximadamente desde notas en sólo 5 boletines (frente a 60 de Jorge).

La conclusión es clara: Mientras consigue, en total, más suscriptores que Jorge usando Substack, éste:

consigue más suscriptores usando la plataforma, proporcionalmente, que Salvador (Jorge sólo necesita un boletín)

tiene otras fuentes de suscriptores (Linkedin, colaboraciones con terceros, etc)

y todo ello monetizando su audiencia (membresías, cursos, patrocinios, etc).

Por otro lado, Salvador tiene la ventaja de que ha creado una estructura estable para lanzar nuevas iniciativas y boletines. No sólo por el alto número de recomendaciones, sino que tal sistema le permite, de forma semi-automática, promocionar a sus colaboradores y las nuevas iniciativas futuras.

Podría decirse que Salvador está invirtiendo en una autopista, pero Jorge avanza por un camino con pepitas de oro, con varios modelos de negocio exitosos.

Modelos de negocio

Jorge Bosch: Actualmente tiene 5 modelos de negocio que va desplegando poco a poco. 4 de ellos los puedes encontrar en Escuela Freelance:

Freelance Express: Guías de implementación rápida para mejorar tu negocio en una tarde. Son manuales de bajo costo que resuleven un problema muy específico del freelance. Los cursos e infoproductos representaron 19.600 en 2024, con una previsión de 8.000 en 2025 y de 35.000 en 2026.

Freelance MAX: Programas completos para estructurar y profesionalizar tu negocio freelance. Es mi modelo estrella. Tengo planificado uno al año durante los próximos 5 años. Están pensados para cubrir el “end to end” de la vida freelance y cuando tenga los 5 construidos, podré crear “Freelance MBA” que lo abarque todo. Las previsiones por membresías son de 23.000 en 2025 y 40.000 en 2026, para Jorge (su socio Suam se lleva lo mismo).

Freelance Mentoring: desde una sesión puntual hasta un acompañamiento completo para hacer crecer tu negocio. Es el modelo de asesorías y acompañamiento a freelancers. Tengo diferentes modelos desde una Comunidad, más accesible, a servicios personalizados de diferentes precios según el nivel de acompañamiento. Cobró casi 4.500 en 2024, y tiene unas previsiones de 18.000 en 2025 y 25.140 en 2026.

Freelance Toolkit: Las herramientas, servicios y formaciones que uso y recomiendo para mejorar tu negocio freelance. Es el modelo de negocio relacionado con afiliados.

El otro (modelo de negocio) va dirigido a marcas que quieran llegar a freeelancer. Tengo 3 paquetes de patrocinios con los que trabajo con marcas. En total, publicidad y afiliados: previsión de 7.000 euros en 2025 y de 15.800 en 2026.

Como Jorge, Salvador también ofrece asesoramiento profesional (en su caso, en temas jurídicos internacionales). Pero, a diferencia de Jorge, el resto de los modelos de negocio no los ha acabado de desarrollar todavía. Claramente, en este apartado, Jorge gana.

El ganador es…

