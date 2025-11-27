Creadores

Creadores

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
3h

Martina, me parece una forma muy original de presentar a 2 grandes creadores/autores, y gracias por la mención. Es cierto que, sin Salvador, yo no tendría ni 1.000 suscriptores, y que precisamente, por ayudar a gente como yo, no ha crecido mucho más.

Pienso que Salvador le da tanta importancia a la comunidad (sin que sea necesario expresarlo con un chat) y a la colaboración como Veronica LLorca, pero, al hacerlo, se ha olvidado de sí mismo, y, como dicen los americanos, "ha dejado mucho dinero encima de la mesa".

Hubiera sido mucho más rentable llevar a cabo menos iniciativas y más productos digitales, pero entonces, quizás, no sería él mismo, el Salvador que todos conocemos.

Y para Jorge no puedo tener sino buenas palabras. Es un modelo a seguir, en todos los aspectos.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta
Un comentario más...

Sin posts

© 2025 Martina López
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura