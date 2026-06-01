Por: Joel Gouveia (autor también del artículo popular traducido al español “Un millón de oyentes mensuales. Solo se vendieron 12 entradas. Aquí está la estafa. ¿Por qué la industria sigue confundiendo el alcance algorítmico con el de los verdaderos fans?”

La frase que me rompió el cerebro

(En febrero de 2026), mientras caminaba por Queen Street en Toronto, estaba completamente absorto escuchando este episodio del podcast Founders de David Senra. Si no lo escuchan , deberían. Senra analiza con gran detalle las trayectorias de los emprendedores más importantes de la historia. Este episodio en particular fue un análisis exhaustivo de dos horas sobre la vida y la mente de uno de mis mayores ídolos: Jimmy Iovine.

Iovine es, sin duda, el nexo viviente más importante entre la música y la tecnología. Cofundó Interscope Records, creó Beats by Dre y luego la vendió a Apple por 3 mil millones de dólares para ayudar a lanzar Apple Music. Sabe dónde están enterrados los secretos porque cavó la mitad de las tumbas.

Aproximadamente una hora después de que comenzara el podcast, Jimmy Iovine empezó a hablar sobre el estado actual de la industria musical. Literalmente me detuve. Tuve que sacar mi teléfono y rebobinar tres veces solo para asegurarme de haberlo escuchado bien.

En referencia a Spotify y Apple Music, Iovine afirmó rotundamente: “Para mí, los servicios de streaming están a punto de quedar obsoletos”.

¿A minutos de quedar obsoletos?, me repetí. ¿Qué quieres decir con que los DSP van a quedar obsoletos...? Hemos pasado los últimos diez años optimizando toda la industria musical global en torno a un único poder superior indiscutible: el proveedor de servicios digitales. Básicamente, pasé toda mi carrera en la música suplicando por listas de reproducción editoriales. Me dijeron que me obsesionara con los pre-guardados y con aprender el algoritmo. Construimos todo nuestro ecosistema sobre la premisa de que las plataformas de streaming eran la evolución final y definitiva del consumo de música. Por primera vez en la historia, cualquiera con un teléfono inteligente podía escuchar prácticamente cualquier canción que existiera en un instante.

Pero cuanto más tiempo permanecía allí, paralizada en la acera, escuchándolo hablar, más me daba cuenta de que tenía toda la razón.

El sistema que a nadie le gusta pero del que todos dependen

Dejando de lado la diplomacia, seré brutalmente honesto: prácticamente todo el mundo en la industria musical odia Spotify, excepto quienes trabajan allí. Es una plataforma que explota a los artistas, les quita todo lo que tienen, impide activamente la creación de comunidades y, a pesar de todo, sigue teniendo dificultades para mantener un margen de beneficio saludable.

El modelo de negocio del streaming está fundamentalmente roto. Y, tarde o temprano, su desaparición será cada vez más evidente. Analizaré en detalle por qué la era de las plataformas de streaming está llegando a su fin, por qué las grandes discográficas están secretamente aterrorizadas y por qué los artistas que no cambien de rumbo ahora se hundirán con el barco.

La pérdida de los medios de consumo

Hace unos meses, conversaba con un vicepresidente de Warner Music Canada sobre la situación de la industria, y dijo algo que se me quedó grabado. Dijo:

«Por primera vez en la historia, nosotros (las grandes discográficas) no controlamos todos los medios de consumo».

Breve lección de historia sobre quién controlaba realmente los oleoductos:

Durante todo el siglo XX, las grandes discográficas no solo poseían los derechos de autor, sino también el hardware. Eran, en esencia, monopolios tecnológicos y manufactureros integrados, disfrazados de empresas artísticas.

RCA (Radio Corporation of America) era propietaria de RCA Records (Elvis Presley, David Bowie, John Denver, por nombrar algunos…), pero también inventó el formato de vinilo de 45 RPM y fabricó los tocadiscos físicos que había que comprar para escucharlo.

Philips era propietaria de PolyGram Records. Además, inventaron literalmente la cinta de casete compacta en la década de 1960.

Sony era propietaria de CBS Records (donde grabaron Michael Jackson, Bruce Springsteen y otros artistas). Además, fueron coinventores del disco compacto en 1982 (junto con Philips) y fabricaron los reproductores Sony Walkman y Discman.

En términos más sencillos, eran dueños del artista, del plástico en el que se imprimía la obra y de la máquina en la que se reproducía. Controlaban todos los medios de consumo.

Pero hoy, las etiquetas han perdido los “tubes”.

Por primera vez en la historia, la industria musical depende por completo de gigantes tecnológicos externos para la distribución de sus productos. Apple, Google, Amazon y Spotify controlan la distribución, los algoritmos, el hardware (iPhones, altavoces Echo) y, lo que es más importante, los datos de los clientes.

Es cierto que las tres grandes discográficas (Universal, Sony y Warner) obtuvieron participaciones en Spotify desde el principio mediante acuerdos de licencia. Pero poseer una pequeña parte de las acciones no significa controlar el ecosistema. Su influencia se ha reducido a quienes crean y distribuyen contenido alquilando espacio en los servidores de Daniel Ek.

Música = Agua del grifo

Desde que las discográficas perdieron el control de los formatos, las empresas tecnológicas han comenzado a convertir el producto en un bien de consumo.

Fíjate en la guerra de las plataformas de streaming. Netflix, HBO Max y Disney Plus están enfrascados en una batalla campal. Pero cuentan con un arma secreta: la diferenciación. Si quieres ver Stranger Things, necesitas Netflix. Si quieres ver The Last of Us, necesitas HBO.

Sin embargo, si nos fijamos en la música: Spotify, Apple Music, Amazon Music y Tidal ofrecen exactamente el mismo producto: una biblioteca de 100 millones de canciones. Como señala Jimmy en el podcast, esta falta de diferenciación convierte la música en un servicio básico. La música es ahora indistinguible del agua del grifo o la electricidad. Afirma:

«En este momento, la música en streaming es un servicio básico. Todos los servicios son exactamente iguales, hacen lo mismo. Si uno de ellos bajara el precio, los demás desaparecerían, porque no hay nada que ofrezcan de forma única».

Cuando la música se trata como un servicio básico, el consumidor la devalúa inconscientemente. Se convierte en ruido de fondo. Si leyeron mi artículo de hace un tiempo sobre este tema (traducido al español), se darán cuenta de lo peligroso que esto es por muchas razones.

Las matemáticas que hacen que la transmisión en directo sea frágil

Esta es la realidad financiera que Wall Street ha detestado históricamente sobre las plataformas de distribución digital independientes como Spotify.

En una empresa tecnológica convencional (como SaaS o Netflix), a medida que aumenta el número de suscriptores, los márgenes de beneficio crecen exponencialmente porque los costes fijos se mantienen relativamente estables. Una vez que Netflix invierte 20 millones de dólares en la producción de una película original, ese coste es fijo. Tanto si la ven 1 millón como 100 millones de personas, el coste no cambia. El margen de beneficio se amplía.

La música en streaming funciona a la inversa. Dado que las plataformas de distribución digital (DSP) devuelven aproximadamente el 70 % de cada dólar ganado a los titulares de los derechos (sellos discográficos y editores), sus costes aumentan linealmente con su base de usuarios. Cada vez que se reproduce una canción, una pequeña cantidad de dinero sale de la plataforma.

Iovine lo expresó sin rodeos: “Los servicios de streaming están en una mala situación, no hay márgenes de beneficio, no están ganando dinero”.

Este modelo solo funciona para Apple, Amazon y Google, porque no necesitan que sus plataformas musicales sean extremadamente rentables. Amazon utiliza la música como gancho para que sigas pagando por Prime. Apple la utiliza para vender iPhones de 1.000 dólares.

En cuanto a Spotify, o cualquier otra plataforma de música en streaming independiente, están en una situación complicada. Y adivina qué: cuando los márgenes de la plataforma se reducen estructuralmente, ¿quiénes son los primeros perjudicados? Los artistas (el eslabón débil de la cadena).

El deseo de muerte de Spotify

Esta es la parte más demoledora de la crítica de Iovine, y valida precisamente por qué necesitamos nuevas métricas para medir el “fandom”.

Iovine argumenta que las plataformas de distribución digital han fracasado por completo en convertirse en “espacios culturales” donde artistas y fans puedan interactuar realmente.

“Es unidimensional. Es como un cajero automático. Metes tu dinero y obtienes tu música”, afirmó Iovine. “No hacen nada por el artista. El artista quiere comunicarse con sus fans, punto... y los servicios de streaming siguen diciendo: ‘Te incluiremos en nuestra lista si te portas bien con nosotros’. ¡ Menuda farsa!”.

Dicho de otro modo, la verdad es que Spotify no quiere que tengas una relación con tus fans. Spotify quiere que tus fans tengan una relación con Spotify.

Protegen los datos de sus oyentes como si fueran su propia vida, porque esos datos son su único bien. Si construyes toda tu carrera en una plataforma que te impide activamente obtener una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, estás construyendo una casa en terreno alquilado. Eres un empleado no remunerado de una empresa tecnológica sueca que considera el trabajo de toda tu vida como «contenido» para alimentar sus sistemas.

La estafa de la tasa proporcional

Para colmo de males, la mecánica financiera de las plataformas de distribución digital castiga activamente a la clase media de músicos.

Con el sistema de pago “proporcional” actual, todo el dinero de las suscripciones va a parar a un fondo común y se distribuye en función de la cuota de mercado total.

Digamos que tienes 35 años y solo escuchas grupos de rock indie. Pagas 11,99 dólares al mes. Pero tu hijo de 14 años está en el plan familiar y escucha a Drake y Taylor Swift sin parar durante 8 horas al día.

Debido al modelo de reparto proporcional, tus 11,99 dólares no van a parar a las bandas independientes que te gustan. La gran mayoría de tu dinero se canaliza directamente al 1% de las estrellas del pop más famosas, simplemente porque son las que generan mayor volumen de reproducciones a nivel mundial. El sistema está diseñado para subvencionar a las mega-estrellas mientras la clase media se queda sin recursos.

Si el streaming no es la solución definitiva, ¿qué lo es?

¿Y si Jimmy tiene razón? Si las plataformas de distribución digital (DSP) están a punto de quedar obsoletas, ¿qué las reemplazará? Bueno, no estoy seguro de que vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero si eres un artista o un mánager que intenta mantenerse en esta economía musical en constante evolución, la respuesta es la propiedad directa.

Los artistas que sobrevivirán los próximos cinco años son aquellos que, discretamente, están desviando su atención del “cajero automático”. Están construyendo sus propios espacios culturales.

Están capturando números de teléfono en Laylo. Están dirigiendo a los fans a servidores privados de Discord. Se están centrando en el ARPF (Ingreso Promedio por Fan) a través de merchandising de alto margen, vinilos y entradas físicas, en lugar de mendigar fracciones de centavo por aparecer en listas de reproducción.

Estamos presenciando la muerte de la “audiencia masiva” y el nacimiento de la “microcomunidad”.

La industria musical ha pasado una década obsesionada con cómo lograr que un millón de personas escuchen una canción una sola vez. La próxima década estará marcada por los artistas que busquen la manera de lograr que mil personas se interesen por una canción para siempre.

Nota: Agradecemos a Joel Gouveia su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés.

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