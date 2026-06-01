Creadores

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Discusión sobre este post

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Daniela Díaz
4d

En el artículo se está hablando de micro-comunidades. Pero, más ampliamente, y en todo el espectro creativo, no solo en el musical, ¿qué alternativas están reemplazando a las plataformas tradicionales?

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3 respuestas de Martina López y otros
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Comercio Exterior
4d

Algo había escuchado sobre esto, lo que tiene toda mi curiosidad. ¿Por qué se dice que el modelo actual de streaming está muriendo?

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7 respuestas de Martina López y otros
17 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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