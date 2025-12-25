Prelanzamiento: Sentando las bases para el éxito

Lanzar una campaña exitosa de crowdfunding de libros (en Kickstarter, precisamente, la campaña más exitosa fue de 4 libros) es un proceso complejo pero gratificante. Siguiendo la completa lista de verificación que presentamos, creemos que estarás más preparado para convertir tu idea innovadora en una realidad financiada. Recuerda que la flexibilidad y la participación auténtica son clave para navegar el proceso de crowdfunding. Con una planificación minuciosa y un esfuerzo constante, puedes unirte a los creadores exitosos de crowdfunding de libros.

1. Investigación de mercado y validación de ideas

En la etapa inicial de una campaña de crowdfunding, los promotores toman decisiones importantes mientras investigan a su público objetivo, la competencia y los precios para desarrollar una estrategia eficaz.

Una investigación bien pensada puede ayudarle a tomar decisiones informadas, desarrollar estrategias efectivas y, en última instancia, lograr el éxito en sus campañas.

El prelanzamiento lleva esto al siguiente nivel, ya que proporciona información basada en datos sobre su público objetivo específico, lo que le ayuda a realizar estudios de mercado y recopilar datos de precios específicamente para su producto.

Investigación de mercado exhaustiva

La investigación de mercado es esencial para el éxito de crowdfunding de libros. Lo siguiente es un resumen sobre la materia:

A. Identifica tu público objetivo

Crear perfiles de compradores detallados

Analizar datos demográficos, psicográficos y patrones de comportamiento.

Utilice herramientas como Facebook Audience Insights o Google Analytics para obtener información basada en datos.

B. Analizar productos y campañas similares

Estudia campañas exitosas y fallidas en tu nicho.

Identifica características clave, estrategias de precios y tácticas de marketing.

Utiliza la función de búsqueda de Kickstarter y herramientas de terceros como Kicktraq para un análisis en profundidad, si usas esa plataforma.

C. Utilizar herramientas de análisis de tendencias de mercado

Google Trends : seguimiento del interés a lo largo del tiempo

SEMrush : Analiza las tendencias de palabras clave y las estrategias de la competencia

Statista: Accede a informes y estadísticas del sector

D. Realizar investigación primaria

Crea encuestas utilizando herramientas como SurveyMonkey o Google Forms

Organizar grupos focales (virtuales o presenciales)

Realizar entrevistas individuales con posibles patrocinadores

La mejor manera de realizar una investigación de mercado exhaustiva, para algunos profesionales, es usar una plataforma integral de validación de conceptos (es decir, una plataforma integral) como Prelaunch. com. Es un lugar para probar tu idea, definir claramente tu público objetivo, recopilar información sobre los clientes, realizar entrevistas exhaustivas y agrupar todos esos datos en un solo panel para que puedas concentrarte en lo más importante: tomar las mejores decisiones para el éxito de tu producto.

Técnicas de validación de ideas

Crear una página de destino

Utiliza plataformas como Unbounce o Leadpages.

Incluye una descripción atractiva del producto y un formulario de registro por correo electrónico.

Haz un seguimiento de las tasas de conversión de visitantes a registros.

Utiliza plataformas de prueba previas a la campaña

Prueba conceptos de productos y recopile comentarios mediante análisis de páginas de destino, entrevistas, encuestas y grupos focales (con Prelaunch y otros).

Interactúa con comunidades en línea

Únete a subreddits, grupos de Facebook y foros relevantes

Comparte tu concepto y recopila comentarios

Idealmente, deberías ser activo y aportar valor a la comunidad más allá de simplemente promover tu idea.

Pruebas de prototipos

Crear un producto mínimo viable (MVP)

Ofrecer pruebas beta a los primeros patrocinadores

Recopilar y analizar sistemáticamente los comentarios de los usuarios

2. Construye tu prototipo

Un prototipo funcional es esencial para demostrar la viabilidad de tu producto y atraer inversores. También te resultará útil al desarrollar materiales de marketing como tutoriales, demostraciones y otros recursos visuales. Recuerda que las fotos reales siempre inspiran más confianza que las imágenes renderizadas. Esto es algo que algunos expertos siempre recomiendan.

Comienza con un prototipo básico

Utiliza técnicas de creación rápida de prototipos, como prototipos en papel o maquetas digitales.

En esta etapa, concéntrate en la funcionalidad principal en lugar de la estética.

Iterar en función de la retroalimentación

Implementar un proceso sistemático de recopilación de retroalimentación

Priorizar las mejoras en función del impacto en el usuario y la viabilidad

Documentar cada iteración para su posible uso en la historia de su campaña.

Crea un prototipo de viaje atractivo

Documenta la evolución de tu prototipo con fotos y vídeos

Comparte contenido detrás de escena para generar autenticidad y confianza.

Considera crear un video de lapso de tiempo de su proceso de creación de prototipos para la página de su campaña.

3. Reúne a tu equipo

Las campañas exitosas suelen contar con un equipo dedicado. Estos serían algunos roles clave a cubrir si no subcontratas a una agencia:

Gerente de proyecto

Supervisa todo el proceso de campaña.

Se asegura de que todas las tareas se completen a tiempo.

Se coordina entre los miembros del equipo y los socios externos.

Especialista en marketing

Desarrolla e implementa la estrategia de marketing.

Gestiona campañas en redes sociales y gasto en publicidad.

Analiza el rendimiento de la campaña y ajusta las tácticas en consecuencia.

Creador de contenido

Produce textos atractivos para la página de campaña, actualizaciones y materiales de marketing.

Crea o supervisa la creación de imágenes y vídeos.

Garantiza la coherencia en los mensajes y la voz de la marca en todas las plataformas.

Gerente de la comunidad

Interactúa con posibles patrocinadores en varias plataformas.

Responde a los comentarios y preguntas con prontitud.

Construye y nutre relaciones con personas influyentes y contactos de los medios.

Coordinador de Cumplimiento

Planifica la logística del cumplimiento de las recompensas.

Investiga y se comunica con fabricantes y socios de envío.

Desarrolla un cronograma para la producción y entrega posterior a la campaña.

El éxito en el crowdfunding empieza con la creación de un equipo sólido que impulse la campaña. Como mínimo, tu equipo debería incluir un gestor de proyectos, un diseñador, un publicista digital y un redactor.

El gerente de proyecto supervisa todos los aspectos de la campaña, desde el desarrollo de la estrategia de lanzamiento hasta el cumplimiento de los plazos y la coordinación del equipo. Un anunciante digital es esencial para llegar al público adecuado mediante anuncios segmentados, mientras que los diseñadores crean elementos visuales y una página de campaña que conecte con el público objetivo y presente el producto de la forma más convincente. El redactor se asegura de que el mensaje de la campaña y el email marketing se alineen con la marca y sean atractivos para el público.

Al principio de la campaña, los esfuerzos de este equipo central ayudan a generar una ola inicial crucial de apoyo, creando impulso a medida que se lanza la campaña.

Para multiplicar por diez su éxito, amplíe su equipo e incluya especialistas en redes sociales, marketing de influencers, relaciones públicas, creación de contenido y ventas. Asignar roles claros en estas áreas le permite a su equipo crecer con mayor eficacia que un grupo más pequeño podría hacerlo solo.

La colaboración y la comunicación son esenciales para que el equipo trabaje eficientemente. Las reuniones periódicas, ya sean reuniones diarias o semanales, mantienen al equipo al tanto del progreso, abordan cualquier desafío y ajustan la estrategia de la campaña según sea necesario.

Finalmente, los equipos más eficaces son adaptables y se basan en datos . A medida que la campaña avanza, analiza métricas como la interacción de los patrocinadores, las tasas de conversión y las fuentes de tráfico para ajustar tu enfoque. La flexibilidad es clave: en el crowdfunding suelen surgir imprevistos, como retrasos en la producción o consultas de los patrocinadores. Un equipo capaz de adaptarse rápidamente para abordar estos problemas generará confianza con los patrocinadores y aumentará las posibilidades de alcanzar o superar tus objetivos de financiación.

4. Desarrollar la estrategia de precios

El precio es otro punto crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de tu campaña. Aquí te explicamos cómo abordarlo:

Recuerda, si le pones un precio demasiado alto a tu revolucionario “Traductor de Gatos”, podrías atraer solo a clientes con 9 vidas de sobra. Por otro lado, si le pones un precio demasiado bajo, te quedarás escuchando a la Sra. Bigotes quejarse de que su cena llegó 3 minutos tarde para siempre. ¡Encontrar el precio perfecto es clave!

Calcular los costos de producción

Tenga en cuenta los materiales, la mano de obra, los gastos generales y el envío.

Considere economías de escala para diferentes volúmenes de producción

Incluya un colchón para costos inesperados (normalmente entre el 10 y el 20 %)

Analizar los precios de la competencia

Crear una matriz de precios de productos similares

Identifique dónde encaja su producto en términos de características y calidad

Determinar si desea competir en precio o diferenciarse en función del valor

Evaluar el valor percibido

Realizar encuestas para evaluar quiénes serían los posibles patrocinadores

Evaluar el valor percibido

Realizar encuestas para evaluar cuánto estarían dispuestos a pagar los posibles patrocinadores

Considere las características o beneficios únicos que justifican su precio.

Tenga en cuenta la prima para los primeros en adoptar productos innovadores

Implementar técnicas de fijación de precios psicológicos

Utilice precios atractivos (por ejemplo, $99 en lugar de $100)

Cree una sensación de exclusividad con niveles limitados de reserva anticipada

Ofrecer paquetes o complementos para aumentar el monto promedio de compromiso

Planifique sus niveles de recompensa estratégicamente

Ofrecer un nivel de bajo costo para los seguidores (por ejemplo, $5 por un agradecimiento)

Cree un nivel de “punto óptimo” que ofrezca el mejor valor para la mayoría de los patrocinadores

Incluir niveles premium para súper fanáticos o empresas (por ejemplo, pedidos al por mayor)

5. Construye tu comunidad

Una comunidad sólida es la base de una campaña exitosa. Aquí te explicamos cómo cultivarla:

Crea una página de destino atractiva

Utilice herramientas como Leadpages o Unbounce para una configuración rápida

Comunique claramente su propuesta de valor única

Incluya un formulario de registro atractivo con una fuerte llamada a la acción.

Ofrecer un incentivo para registrarse (por ejemplo, acceso anticipado, contenido exclusivo)

Aprovechar las plataformas de redes sociales

Elije plataformas donde su público objetivo sea más activo

Crea un calendario de contenido para publicar de forma constante

Utilice una combinación de tipos de contenido: avances de productos, detrás de escena, contenido generado por el usuario

Interactúe con sus seguidores respondiendo a los comentarios y realizando encuestas o sesiones de preguntas y respuestas.

Únase y contribuya a comunidades en línea relevantes

Identifica foros, subreddits y grupos de Facebook en tu nicho

Proporcione valor compartiendo experiencia, no solo promocionando su producto

Construir relaciones con miembros influyentes de la comunidad

Comparte tu experiencia y pide feedback sobre tu idea.

Organice eventos virtuales o presenciales

Organice seminarios web o sesiones de preguntas y respuestas en vivo

Participar en ferias comerciales o reuniones relevantes

Considere organizar una fiesta previa al lanzamiento para los seguidores locales.

Implementar una estrategia de marketing por correo electrónico

Segmente su lista en función del compromiso y los intereses

Cree una campaña de goteo para nutrir a los clientes potenciales hasta el día del lanzamiento.

Personalice los correos electrónicos para aumentar las tasas de apertura y clics.

Compartir Creadores

6. Crea tu página de campaña

Tu página de campaña es tu presentación ante posibles patrocinadores. Aquí te explicamos cómo hacerla convincente:

Crea un vídeo de campaña cautivador

Mantenlo por debajo de los 2 minutos para una participación óptima.

Comience con un gancho en los primeros 5-10 segundos.

Explique claramente el problema que resuelve su producto

Muestra tu prototipo en acción

Incluya testimonios si están disponibles

Termine con un fuerte llamado a la acción.

Diseña imágenes y GIF de alta calidad

Utilice fotografías profesionales o representaciones de alta calidad.

Crear infografías para explicar características complejas.

Muestra tu producto en varios casos de uso

Incluya imágenes de estilo de vida para ayudar a los patrocinadores a visualizar el uso de su producto.

Escribe un texto claro y conciso

Comience con un título atractivo que resuma su propuesta de valor.

Utilice párrafos cortos y viñetas para facilitar la lectura.

Cuéntanos tu historia: ¿Qué te inspiró? ¿Por qué te apasiona este proyecto?

Describe claramente el problema que estás resolviendo y cómo tu producto lo hace.

Abordar posibles inquietudes u objeciones

Estructura tus niveles de recompensa

Ofrecemos de 5 a 8 niveles con una variedad de precios.

Haga que cada nivel esté claramente diferenciado y sea valioso

Considere niveles de reserva anticipada para fomentar el respaldo temprano

Incluya fechas de entrega estimadas para cada nivel

Crear una sección completa de preguntas frecuentes

Anticípese a las preguntas sobre su producto, envío, cronograma, etc.

Actualice esta sección a medida que surjan nuevas preguntas durante la campaña.

Algunos consejos para crear una página de campaña de financiación colectiva convincente:

Céntrate en los beneficios clave: Empieza por identificar tus principales beneficios y características. Estos deberían ser lo primero que comuniques a tu audiencia.

Aborda los puntos débiles: Ten presentes los puntos débiles de tus clientes y ofrece soluciones claras. Tu producto debe ser la respuesta que buscan.

Mensajes coherentes: Define tu posicionamiento y cíñete a uno o dos mensajes principales en la página. Demasiados mensajes diferentes pueden confundir a los visitantes. Reserva mensajes variados para tu publicidad y otros canales promocionales.

Información estructurada: Ofrece una definición clara de tu producto en la primera sección. Después, enumera los beneficios y las características detalladamente, comenzando por los principales. Abarca todos los temas que tus clientes querrán conocer.

Genera credibilidad: Agrega sellos de confianza y componentes de credibilidad a lo largo de la página. No dudes en mostrar cobertura mediática, videos de reseñas o cualquier otro elemento que genere confianza. Incluso estadísticas sencillas como “Más de XXX patrocinadores” o “Envíos a todo el mundo” pueden marcar una gran diferencia.



Optimiza las ventajas: Mantén una estrategia de ventajas clara y concisa. Si es posible, incluye hasta 6 ventajas. Esto facilita y agiliza la decisión de los patrocinadores.

7. Configura tu página de prelanzamiento

Para generar anticipación:

Crea un titular y un subtítulo que llamen la atención

Escriba una descripción del proyecto breve y atractiva.

Sube una imagen o un vídeo llamativo

Establezca una fecha de lanzamiento tentativa para crear urgencia

Anime a los visitantes a registrarse para recibir notificaciones de lanzamiento.

Considere ofrecer recompensas exclusivas por reserva anticipada para los suscriptores

Comparte tu página de prelanzamiento en todos tus canales

8. Desarrolle su estrategia de marketing

Planifique sus esfuerzos de promoción con mucha antelación:

Identificar los canales de marketing clave

Redes sociales: elige plataformas en función de dónde tu audiencia es más activa

Marketing por correo electrónico: planifique una secuencia de correos electrónicos previos y durante la campaña.

Marketing de contenidos: crea publicaciones de blog, vídeos o podcasts para mostrar tu experiencia.

Relaciones públicas: Desarrolla relaciones con periodistas y blogueros de tu nicho.

Publicidad paga: considera plataformas como Facebook Ads o Google Ads, aunque no siempre son recomendables.

Crear un calendario de contenidos

Planifique publicaciones para cada plataforma con antelación

Incluya una combinación de contenido promocional y de valor agregado

Programe avances y cuentas regresivas antes del lanzamiento

Planificar asociaciones con personas influyentes

Identifique personas influyentes en su nicho con audiencias comprometidas

Comuníquese con ellos desde el principio para construir relaciones.

Ofrece vistas previas exclusivas o muestras de tu producto

Considere acuerdos de afiliación para una promoción continua

Preparar promociones cruzadas

Conéctate con otros creadores en nichos complementarios

Planifique transmisiones en vivo conjuntas o participaciones en redes sociales

Ofrecer paquetes con productos compatibles

Desarrollar materiales de prensa

Crea un kit de prensa con imágenes de alta resolución, especificaciones del producto y tu historia.

Escribe un comunicado de prensa convincente

Prepare una lista de contactos de medios específicos

Tácticas de marketing innovadoras para campañas de crowdfunding

Basándonos en nuestras mejores prácticas, hemos elaborado algunas estrategias de vanguardia para mejorar su campaña de financiación colectiva:

Aprovecha la IA para la eficiencia del marketing: No descuides las herramientas de IA: ponlas a trabajar para ti. Usa la IA para la redacción de textos, la creación de contenido o la generación de ideas para estrategias de marketing generales. Puede ahorrarte mucho tiempo y ofrecerte nuevas perspectivas.

Consejo profesional: Contacta con ChatGPT para generar ideas o incluso solicitar una estrategia de marketing completa para tu campaña. Esto puede impulsar tu proceso de planificación y ofrecerte enfoques innovadores que quizás no hayas considerado.

Crea contenido de video transparente y no promocional: Crea contenido de video único y atractivo que muestre tu producto en acción. Usa situaciones reales o narrativas entretenidas para demostrar cómo tu producto resuelve problemas de forma creativa.

Este enfoque genera confianza y permite que los patrocinadores potenciales visualicen el producto en sus propias vidas, lo que aumenta la probabilidad de apoyo.

Implementa vistas previas de Realidad Aumentada (RA): Para productos tangibles, ofrece una experiencia de RA donde los posibles patrocinadores puedan previsualizar tu producto virtualmente desde sus teléfonos. Esto añade un toque futurista y les permite experimentar tu producto antes de tenerlo en sus manos.

Las vistas previas de AR no solo diferencian su campaña, sino que también aumentan la participación y la confianza en el producto, lo que potencialmente impulsa las tasas de conversión.

Al incorporar estas tácticas innovadoras, puede crear una campaña de financiación colectiva más inmersiva, confiable y eficiente que tenga eco entre los patrocinadores modernos.

Lanzamiento: Cómo maximizar el potencial de su campaña

1. Inicio con una explosión

Ejecute su plan de anuncio de lanzamiento

Envía tu correo electrónico de lanzamiento a toda tu lista

Publicar en todos los canales de redes sociales.

Activar cualquier asociación con influencers planificada

Envíe su comunicado de prensa a los medios de comunicación pertinentes

Organizar un evento de lanzamiento

Considere un evento virtual de transmisión en vivo para mostrar su producto

Invita a los primeros patrocinadores, personas influyentes y contactos de los medios

Realice una sesión de preguntas y respuestas en vivo para interactuar con posibles patrocinadores.

Aproveche su red

Comuníquese personalmente con amigos, familiares y contactos profesionales.

Proporciónales contenido fácil de compartir sobre tu campaña.

2. Mantener el impulso

Publicar actualizaciones periódicas

Comparte el progreso hacia tu objetivo de financiación

Proporcione visiones detrás de escena de su equipo y su proceso.

Responder preguntas frecuentes

Anuncie cualquier cobertura de prensa o patrocinadores notables

Interactúa con tu comunidad

Responder a los comentarios y mensajes con prontitud (el objetivo es hacerlo dentro de las 24 horas)

Organiza sesiones de AMA (pregúntame cualquier cosa) en Reddit o redes sociales

Crea actualizaciones exclusivas para patrocinadores para que se sientan especiales

Introducir objetivos ambiciosos

Planifíquelos con anticipación, pero revélelos estratégicamente.

Asegúrese de que cada objetivo adicional agregue valor para los patrocinadores

Utilice objetivos ambiciosos para mantener el entusiasmo durante toda la campaña.

3. Optimizar en función de los datos

Utilice el análisis de Kickstarter

Monitorear las fuentes de tráfico para ver qué esfuerzos de marketing son más efectivos

Analizar las tasas de conversión para diferentes niveles de recompensa

Realice un seguimiento de los montos prometidos diariamente para identificar tendencias.

Nota: Esto es si utilizas esa plataforma para el crowdfunding de tus libros.

Utilice herramientas de terceros

BackerTracker: Predice la trayectoria de financiación y optimiza la estrategia

Kicktraq: Obtenga análisis y proyecciones detalladas

Ajuste su estrategia en función del rendimiento

Reasignar el presupuesto de marketing a canales de alto rendimiento

Modificar los niveles de recompensa si algunos tienen un rendimiento inferior

Adapte su mensaje en función de los comentarios y las preguntas de los patrocinadores.

Prueba A/B de diferentes elementos

Pruebe diferentes líneas de asunto de correo electrónico para mejorar las tasas de apertura

Pruebe diferentes creatividades y textos publicitarios en las redes sociales

Experimente con diferentes llamadas a la acción en la página de su campaña.

4. Cómo navegar la crisis de mitad de campaña

Combata la desaceleración habitual a mitad de campaña con estas estrategias:

Lanzar una nueva campaña de marketing

Publicar una actualización o anuncio importante

Contacte a los medios de comunicación para obtener cobertura a mitad de la campaña.

Aumente el gasto en publicidad en sus canales con mejor rendimiento

Introducir ofertas por tiempo limitado

Crea una venta flash de 24 horas en niveles de recompensa populares

Ofrece un complemento especial por tiempo limitado

Colabora con otro creador para una promoción cruzada limitada

Involucre a su comunidad para obtener apoyo

Desafía a tus patrocinadores a ayudarte a alcanzar un objetivo específico (por ejemplo, “Si alcanzamos el X% en las próximas 48 horas, desbloquearemos esta nueva función”).

Anima a los patrocinadores a compartir la campaña con sus redes.

Organice un evento de agradecimiento a los patrocinadores o un sorteo

Después de la campaña: Convertir el éxito en sostenibilidad

1. Celebre y agradezca a sus patrocinadores

Publica una sincera actualización de agradecimiento.

Comparte tu genuino entusiasmo y gratitud.

Resalte los momentos clave de la campaña

Incluya un mensaje personal de su equipo

Comparte tus planes para el futuro

Describir los próximos pasos en el proceso de producción

Proporcionar un cronograma estimado para el cumplimiento

Discuta los objetivos ambiciosos que se alcanzaron y cómo los implementará.

Mantenga la emoción

Comparte avances del proceso de producción

Resalte historias o testimonios de patrocinadores

Crear anticipación para el lanzamiento del producto

2. Configurar pedidos anticipados

Elija una plataforma de pedido anticipado

BackerKit : se integra perfectamente con tu campaña de Kickstarter

Shopify : Crea una tienda de pedidos anticipados en tu propio sitio web

Indiegogo InDemand : Continúa aceptando pedidos en una plataforma de financiación colectiva

Crea ofertas especiales posteriores a la campaña

Ofertas de paquetes para patrocinadores tardíos

Versiones de edición limitada para pedidos posteriores a la campaña

Acceso anticipado a futuros productos o complementos

Desarrollar una estrategia de marketing para las ventas continuas

Reorientar a los visitantes que no retrocedieron durante la campaña

Aproveche su comunidad de patrocinadores para obtener referencias

Continuar con el marketing de contenidos para atraer nuevos clientes

3. Mantener la comunicación

Proporcionar actualizaciones periódicas de producción

Comparte fotos y vídeos del proceso de fabricación.

Explique los desafíos que enfrenta y cómo los está abordando.

Celebre los hitos en el proceso de producción

Sea transparente sobre los plazos

Dar estimaciones realistas para la entrega

Actualice a los patrocinadores inmediatamente si hay retrasos.

Explique las razones detrás de cualquier cambio en la línea de tiempo.

Involucrar a los patrocinadores en el proceso

Solicitar aportaciones sobre decisiones de diseño menores

Compartir prototipos o muestras para recibir comentarios

Crear entusiasmo por las próximas fases de producción.

4. Cumplir con las recompensas de manera eficiente

Elija un servicio de cumplimiento confiable

Opciones de investigación como ShipBob , Fulfillrite o Amazon FBA

Considere factores como el costo, la confiabilidad y la capacidad de manejar su volumen.

Implementar un sistema de seguimiento robusto

Utilice un software que se integre con su servicio de cumplimiento

Proporcionar a los patrocinadores números de seguimiento tan pronto como se envíen los artículos.

Configurar notificaciones automáticas para actualizaciones de envío

Plan para el cumplimiento internacional

Comprender los requisitos aduaneros de diferentes países.

Considere utilizar centros logísticos locales para los principales mercados internacionales

Comunique claramente cualquier tarifa adicional por envío internacional.

Abordar los problemas con prontitud

Configurar un correo electrónico o servicio de asistencia al cliente dedicado

Nuestro objetivo es resolver los problemas en un plazo de 24 a 48 horas.

Esté preparado para reemplazar rápidamente los artículos perdidos o dañados

Cómo garantizar una entrega fluida de recompensas

A continuación te presentamos algunos consejos sobre cómo asegurarse de lograr el cumplimiento total .

Comunicación estratégica de plazos: Establezca su plazo de envío comunicado aproximadamente un mes después de su objetivo. Este margen permite retrasos inesperados y deleita a los patrocinadores con una entrega temprana.

Utilice herramientas de gestión de promesas: aproveche plataformas como PledgeBox o BackerKit para agilizar y organizar su proceso de cumplimiento de manera eficiente.

Estructura de recompensas clara: Asegúrate de que tus recompensas y artículos estén configurados de forma clara y correcta en tu crowdfunding de libros. Esta previsión simplifica la creación de encuestas posteriores a la campaña y agiliza el proceso de cumplimiento.

Mantenga la comunicación con sus patrocinadores: Proporcione actualizaciones periódicas para mantenerlos informados. Incentive la pronta respuesta a la encuesta para compilar una lista completa de envíos mucho antes de que comience la fase de entrega.

5. Aprovecha tu éxito

Utiliza el éxito de su campaña en tus presentaciones

Acérquese a los minoristas con datos sobre el interés de los patrocinadores y las ventas.

Aproveche la cobertura mediática de su campaña en los dossiers de prensa

Utilice testimonios de patrocinadores en sus materiales de marketing

Considera asociaciones o acuerdos de licencia

Explora colaboraciones con marcas complementarias

Analice las oportunidades de licencia para su tecnología o diseño

Planificar el futuro

Empieza a idear tu próximo producto o campaña

Encuesta a tus patrocinadores para obtener ideas sobre lo que les gustaría ver a continuación.

Comience a construir una estrategia comercial continua más allá del crowdfunding

Errores comunes que se deben evitar

Gracias a nuestra amplia experiencia en crowdfunding, hemos identificado varios errores clave que los creadores de proyectos deben tener en cuenta:

Subestimar los costos

Incorporar un colchón financiero para gastos inesperados en tu proyecto es crucial. Las emergencias o los costos imprevistos pueden fácilmente desbaratar tu presupuesto si no se tienen en cuenta. Es importante tener en cuenta todas las comisiones, incluidas las de la plataforma de crowdfunding, el procesamiento de pagos y los impuestos aplicables, ya que pueden afectar significativamente tu presupuesto general si se pasan por alto. Además, recuerda incluir los gastos de marketing y cumplimiento, que son vitales para llegar a tu público y entregar las recompensas prometidas.

Establecer una meta de financiación poco realista

Antes de establecer tu objetivo de financiación, es importante calcular los costes reales de hacer realidad tu proyecto, abarcando todos los aspectos, desde la producción hasta el marketing y el envío. Además, considera el impacto psicológico de tu objetivo de financiación. Si es demasiado alto, puede disuadir a posibles inversores; si es demasiado bajo, podría indicar falta de preparación y planificación financiera.

Descuidar la comunicación con los patrocinadores

Desarrolle un plan para actualizaciones consistentes y periódicas durante la campaña y el proceso de cumplimiento; mantener informados a sus patrocinadores fomenta la confianza y la participación. Esté preparado para responder preguntas con prontitud y detalle, ya que una comunicación eficaz puede evitar malentendidos y mantener la satisfacción de los patrocinadores.

Promesas de fechas de entrega poco realistas

Asigne tiempo adicional para posibles retrasos, como contratiempos en la producción o problemas de envío, para evitar decepcionar a sus patrocinadores. Sea transparente sobre todo el proceso de producción y cualquier posible desafío que pueda enfrentar. La honestidad sobre los plazos genera confianza.

No planificar el éxito

Tenga una estrategia para superar su objetivo de financiación, ya que un éxito rápido puede traer consigo desafíos como un aumento de la demanda y la presión. Esté preparado para ampliar la producción si es necesario, lo que podría implicar negociar con proveedores o buscar recursos adicionales para satisfacer la mayor demanda.

Si tiene en cuenta estos errores comunes y planifica en consecuencia, podrá mejorar las posibilidades de éxito de su proyecto y crear una experiencia gratificante tanto para usted como para sus patrocinadores.

Estrategias y Formas de impulsar tu campaña de crowdfunding de libros

La mayoría de los escritores se lanzan al crowdfunding con grandes expectativas. Quieren conectar con su audiencia, reunir a un grupo de lectores entusiastas y recaudar fondos suficientes para dar vida a sus libros.

El enfoque habitual es presentar una propuesta bien elaborada, compartir el enlace de tu campaña y esperar que tu comunidad crezca. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, puede parecer que tus esfuerzos fracasan. El mercado está saturado, tu bandeja de entrada está más tranquila de lo que te gustaría y esas publicaciones bienintencionadas del “día del lanzamiento” a menudo pasan desapercibidas.

¿Y si la clave del éxito no reside en ser más refinado, sino en adoptar algunas tácticas que a primera vista parecen un poco extrañas? ¿Y si ser crudo, transparente o incluso un poco vulnerable es lo que realmente capta la atención de la gente? A veces, la mejor manera de destacar es ir a contracorriente.

En mi experiencia, existen algunas estrategias inusuales que generan un nivel de participación diferente. Al principio, pueden resultar sorprendentes, pero a menudo generan un mayor sentido de comunidad y los patrocinadores más entusiastas.

Cultiva una comunidad pequeña y dedicada en lugar de una grande

La mayoría de los autores buscan la mayor audiencia posible. La sabiduría popular dice que una audiencia más grande significa más apoyo para tu objetivo de financiación colectiva. Sin embargo, una comunidad dedicada de 50 o 100 personas podría traerte más éxito que una masa indiferente de miles. Los grupos más pequeños fomentan amistades genuinas entre sus miembros. Esto genera el tipo de apoyo boca a boca que puede impulsar un crecimiento significativo más adelante.

Las grandes audiencias impresionan, pero pueden ser sorprendentemente silenciosas. Un pequeño círculo de 50 o 100 personas que realmente se interesan por tu proyecto suele generar más interés que miles de seguidores ocasionales. Cuando tienes menos gente, puedes conocerlos individualmente. Puedes recordar sus nombres, ver sus preguntas y responder de forma personal.

Esa sensación de cercanía convierte a los fans ocasionales en amigos. Compartirán tu proyecto con sus círculos porque han construido una relación genuina contigo, no solo por haber visto algunas publicaciones promocionales. Estos vínculos personales sientan las bases para futuras campañas. Si alguna vez realizas otra iniciativa de crowdfunding, serán los primeros en volver, difundir el mensaje y apoyarte.

Cómo hacerlo: En lugar de preocuparte por cientos de “me gusta” o seguidores en redes sociales, concéntrate en crear un espacio unido. Puede ser un subreddit dedicado, un servidor privado de Discord o incluso un pequeño grupo de Facebook. Asegúrate de que todos se sientan identificados. Responde rápidamente a los comentarios y solicita retroalimentación sobre los detalles que les importan. Si tu comunidad es pequeña, es más fácil participar con frecuencia y construir esas conexiones personales.

Por qué parece contradictorio: Es natural querer el mayor número de seguidores posible. Sin embargo, al hacer crowdfunding, la interacción genuina es más poderosa que la apariencia de popularidad. Un grupo unido de seguidores tiene más probabilidades de compartir tu campaña y apoyar proyectos futuros. Puede parecer un número pequeño ahora, pero ese grupo fiel puede ser tu mejor activo cuando estés listo para el lanzamiento.

Muestra tu trabajo en progreso a desconocidos

Puede parecer arriesgado compartir historias inconclusas, borradores a medio hacer o ideas en bruto. Muchos escritores prefieren esperar a que todo esté perfecto antes de dejar que alguien eche un vistazo. Sin embargo, en el mundo del crowdfunding, invitar a desconocidos a tu proceso creativo puede ser una de las mejores maneras de destacar. A la gente le encanta ver cómo se hace el trabajo. Aprecian ser parte del proceso y no solo del producto terminado.

La mayoría de nosotros preferimos pulir nuestros manuscritos antes de que nadie los vea. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento. Sin embargo, cuando se trata de crowdfunding, hay algo mágico en ofrecer a la gente un vistazo tras bambalinas. Un borrador sin editar o un boceto de personaje puede hacer que tu audiencia se sienta parte del viaje en lugar de simples espectadores.

También demuestra que eres humano, y los lectores conectan con la vulnerabilidad. Cuando dices: “Todavía estoy resolviendo este agujero en la trama, ¿qué opinas?”, invitas a una conversación real. Ese tipo de diálogo abierto ayuda a crear un sentido de comunidad en torno a tu proyecto. Para cuando tu campaña se lance, no estarás presentándote a desconocidos. Estarás presentándote a un grupo de personas que se sienten como si estuvieran animando a un amigo.

Cómo hacerlo: Elige pequeñas partes de tu proyecto que sean interesantes, pero que no estén llenas de spoilers. Puedes compartir bocetos preliminares del diseño de un personaje, los primeros párrafos de un borrador o un esbozo de tu trama. Deja claro que buscas reacciones y comentarios sinceros. Esto ayuda a los patrocinadores a sentir que realmente participan en tu proceso creativo. El resultado es una conexión poderosa que va mucho más allá de un simple enlace a una campaña. Para cuando lances tu proyecto, tus seguidores te estarán animando porque ya han compartido tus logros y desafíos creativos.

Por qué parece contradictorio: A muchos autores les preocupa que los primeros borradores desanimen a los lectores que ven defectos o ideas poco desarrolladas. En realidad, la mayoría de la gente aprecia ese toque personal. Pueden decir: «Recuerdo cuando esto era solo un boceto. Ahora es una obra terminada en mi estantería». Compartir actualizaciones tras bambalinas también demuestra humildad e invita a tu audiencia a apoyar tu crecimiento. Este vínculo es precisamente lo que impulsa tu campaña.

Solicita participación de maneras que alteren la historia

A los escritores generalmente les gusta mantener el control total. Después de todo, es tu libro. ¿Por qué cederle una parte a tus lectores? Lo cierto es que permitir que los patrocinadores moldeen la obra de maneras pequeñas pero significativas puede convertir a los espectadores en superfans. Si alguien ayuda a nombrar a un personaje o elige un aspecto de la creación del mundo, querrá ver cómo resulta.

Esto puede parecer como ceder el control, pero también puede crear los fans más apasionados que jamás conocerás. Imagina que uno de tus niveles de recompensa permite a un patrocinador nombrar a un personaje secundario o influir en un pequeño detalle del mundo que has creado. Puede sonar aterrador si eres perfeccionista con cada punto de la trama. Pero los patrocinadores que dejan su huella personal en tu libro se convertirán en seguidores de por vida.

Si dejar que alguien elija el nombre de un personaje es demasiado, opta por algo más pequeño. Quizás puedan elegir el nombre de una mascota o sugerir un pequeño detalle que aparezca solo en una o dos escenas. Lo importante es que vean su idea en el producto final. Les dirán a sus amigos y familiares: “Yo ayudé a que esto sucediera”. Eso es entusiasmo genuino, y perdura mucho más allá de tu campaña.

Cómo hacerlo: Crea un nivel de recompensa que permita a los colaboradores influir en un elemento menor de tu historia. Puedes ofrecer un paquete donde los patrocinadores más destacados nombran a un personaje secundario o deciden la raza o el color de una mascota. Si tienes un libro infantil, podrías dejar que alguien cambie el nombre del mejor amigo del héroe basándose en un ser querido. El objetivo es que los patrocinadores se sientan dueños de una parte específica de tu historia.

Por qué parece contradictorio: Puede ser estresante ceder el control creativo. Sin embargo, en muchos casos, estos toques personales hacen que la historia cobre vida. Los lectores que ven sus ideas entrelazadas en el libro son más propensos a elogiar tu trabajo porque se sienten profundamente conectados con él. No solo están apoyando una campaña, sino que están contribuyendo al ADN del libro.

El éxito del crowdfunding no se trata de seguir las estrategias más refinadas ni de buscar la mayor audiencia. Se trata de fomentar la interacción real, construir relaciones y hacer que las personas se sientan parte de algo especial.

Al invitar a los patrocinadores al proceso creativo, permitirles contribuir de forma pequeña pero significativa y centrarse en un grupo dedicado de seguidores apasionados, una campaña se convierte en algo más que una simple campaña de recaudación de fondos: se convierte en un movimiento.

Estas tácticas pueden parecer poco convencionales al principio, pero se basan en algo fundamental: las personas quieren ser vistas, valoradas e incluidas. Cuando una campaña va más allá de las transacciones y se convierte en una experiencia compartida, genera un nivel de entusiasmo y compromiso que el dinero por sí solo no puede comprar.

Las mejores campañas se basan en la confianza, la colaboración y la disposición a mostrarse auténticamente. Quienes adoptan esta mentalidad no solo ejecutarán una campaña exitosa, sino que también cultivarán una comunidad comprometida, lista para apoyar proyectos futuros.

¿Qué opinas?