Dashboard de Google Analytics

Hoy vamos a hablar de analíticas, y concretamente en relación con los boletines, las tasas de apertura y las tasas de clics... porque todas están completamente rotas.

Cada vez más la analítica directa se está convirtiendo en datos inferidos

Como editores, siempre hemos tenido problemas con la analítica. Hay tres problemas principales:

Uno es que el volumen de interacciones es extremadamente alto y tiene lugar durante mucho tiempo, lo que hace casi imposible definir qué artículo concreto hizo qué. Substack ofrece esta información, pero no siempre es precisa: A menudo, los artículos obtienen más suscriptores de los que aparecen en el dashboard.

En segundo lugar, la forma en que la gente consume contenidos online no está directamente vinculada a una intención, lo que hace muy difícil relacionar una página vista con una futura conversión.

Tercero, cada vez más métricas están siendo «contaminadas» por factores externos de tal manera que ya no tenemos ni idea de lo que significan, lo que nos lleva a inferir el resultado, en lugar de conocerlo.

El tercer problema es mayor que los dos anteriores. ¿Por qué? Bueno, los boletines son un ejemplo perfecto de ello.

Un editor sabes cuántas direcciones de correo electrónico tienes en tu lista de boletines, y a menos que haya estado haciendo algo malo con ellas (como comprar listas de correo electrónico a intermediarios de datos), puede estar razonablemente seguro de que cada correo electrónico es una persona.

Y en el pasado, también podía estar razonablemente seguro de que lo que ocurría con él, como cuántas veces se abría o cuántas veces se hacía clic, representaba acciones humanas reales. La razón era que, en el pasado, el cliente de correo electrónico nunca hacía nada a menos que una persona abriera el correo electrónico e hiciera clic en el enlace.

En otras palabras, el análisis del correo electrónico solía ser una medición directa y precisa, lo que también significaba que podíamos gestionarlo y optimizarlo mucho mejor.

Hoy, sin embargo, nada de eso es cierto.

Por ejemplo, mira el gráfico del cortafuegos de un sitio web de un medio, que muestra el número de solicitudes cada 15 minutos. Un día en concreto puede haber un enorme pico de tráfico de repente. Este pico procede de GoogleImageProxy, Googlebot, FeedBurner, Feedfetcher y Chrome Privacy-Preserving Prefetch Proxy, etc., todas ellas peticiones no humanas, y todas ellas están cargando imágenes en el boletín que el medio acaba de enviar en ese preciso momento.

En otras palabras, se trata de una caché de imágenes automatizada que carga todas las imágenes de tus boletines en el mismo instante en que los envías.

El resultado de esto es que tu tasa de apertura, que se supone que sólo se dispara cuando la gente abre y mira manualmente tu boletín, ahora se está automatizando con bots que abren y hacen cosas con tu correo automáticamente.

El resultado es que ya no tenemos ni idea de cuál es la tasa de apertura. Todo el tráfico anterior no son humanos reales, y si uno de tus lectores mira el correo electrónico más tarde, simplemente obtendrá la versión en caché en su lugar ... por lo que nada se activa cuando una persona real hace algo. Esto significa que no podemos descartar ni utilizar los datos anteriores para medir cuántos de nuestros suscriptores abren realmente nuestros boletines. Carecen efectivamente de sentido.

Pero, ¿y los clics? Seguramente tienen que representar a personas reales que hacen clic en los enlaces... ¿no? Pues no. En septiembre, Lars K Jensen, creador de Products in Publishing y Digital Ugerevy hizo una investigación y analizó los clics. Y, como era de esperar, allí también encontró el mismo problema.

Resulta que los clientes de correo electrónico no sólo almacenan en caché y analizan las imágenes, sino que también lo hacen con los enlaces. Concretamente, con los 10 primeros enlaces.

Lo que Lars descubrió fue que, segundos después de enviar un boletín, se producía un pico inusual de clics en muy poco tiempo. Tanto y tan rápido que no se puede considerar que lo haga la gente. Era exactamente lo mismo que había visto con las imágenes y las tasas de apertura.

Pero lo que también descubrió fue que había un patrón muy inusual en los clics. Los 10 primeros clics del boletín recibían muchos clics, pero luego el undécimo enlace (y todos los enlaces posteriores) casi no recibían clics.

De nuevo, esto indica claramente que están hechos por robots. Es cierto que los humanos también tienden a hacer más clics en los enlaces situados más arriba en los boletines, pero si fueran personas, veríamos un descenso más gradual cuanto más bajáramos. En este caso, se trataba de una caída brusca. Los 10 primeros enlaces tuvieron muchos clics, y el 11º casi ninguno.

O dicho de otro modo, ya no podemos fiarnos de las métricas de clics porque todos los clientes de correo electrónico han empezado a procesar los boletines, en lugar de limitarse a mostrarlos cuando se les pide.

Vale, pero ¿qué pasa con los suscriptores? ¿Seguro que podemos confiar en que una persona = un correo electrónico? Bueno, más o menos.

Siempre hemos tenido el problema de que un boletín se comparte entre varios usuarios. Por un lado, eso es estupendo. Crea el boca a boca, aumenta tu alcance y, si tu boletín es gratuito, es una ventaja. Sin embargo, si se trata de un boletín premium de pago, se convierte en un problema del mismo modo que los canales de streaming tienen problemas con que la gente comparta sus cuentas de Netflix.

Por ejemplo, un directivo de un medio de comunicación, o de una empresa, pone un boletín de pago a disposición de todos los miembros de su redacción, o a todos los empleados, a través de su intranet. Sólo había un problema. Sólo pagaban por un único usuario, así que ponerlo a disposición de todo el mundo no estaba bien. Esto es algo con lo que tienen que lidiar todos los editores, y especialmente los editores B2B. En realidad, lo que deberían hacer es contratar una cuenta corporativa multiusuario, algo que no siempres se hace.

Pero éste no es realmente el principal problema. Un problema mucho mayor es la tendencia de empresas tecnológicas y startups que quieren crear plataformas de boletines, para convertir básicamente los boletines en una plataforma centralizada como la que utiliza mucha gente con los podcasts.

El problema con esto es que, una vez que sigues ese camino, hay un gran incentivo para que la gente se suscriba y se dé de baja de los boletines directamente desde la propia plataforma, de nuevo, de forma similar a como te suscribes a un podcast a través de la aplicación de Spotify en lugar de ir a los sitios web individuales de los editores.

Pero además, en lugar de hacer que la gente se suscriba a todos los boletines, provocando una enorme sobrecarga y duplicación de datos, es más probable que estas plataformas se suscriban una sola vez, y luego distribuyan ese único boletín a todas las personas de su plataforma que lo deseen. De forma masiva, su efecto es que nuestras listas de correo electrónico dejarán de ser representativas de nuestra audiencia real.

Y, por cierto, así es como funcionan ya muchas plataformas RSS. Claro que la mayoría de los editores ya no utilizan RSS, pero las plataformas RSS centralizadas no hacen peticiones por usuario. Hacen una petición por plataforma, que luego es compartida por todos los usuarios de esa plataforma. En otras palabras, tus analíticas -si hay bastantes usuarios que utilizan lectores de RSS para leer tu contenido- son completamente inexactas todo el tiempo.

Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo medimos la actividad cuando no sabemos lo que es real o no?

Indicadores de comportamiento

La respuesta es que no hay una respuesta sencilla. En un mundo en el que ya no tenemos métricas que indiquen una actividad precisa, sino que cada punto de datos no es más que un indicio de algo, tenemos que enfocarlo de otra manera.

Para ello tenemos que centrarnos en tres cosas:

La primera son las métricas de tu negocio, como los ingresos, los beneficios, el número de transacciones/renovaciones, el número de suscriptores de pago de cada uno de tus planes de suscripción, el valor de por vida y muchas otras.

En otras palabras, en un mundo en el que realmente no podemos medir las tasas de apertura con precisión, tenemos que dar un paso más y centrarnos en las medidas reales de los resultados. Esto es lo que empiezan a hacer algunos. Ya no se fijan en las tasas de apertura porque creo que no tienen sentido, así que se centran en las métricas de su negocio. Si tu también lo haces, descubrirás que ese enfoque es mucho más significativo porque, al fin y al cabo, diriges un negocio.

Pero, para ayudar en esto, lo segundo en lo que tenemos que centrarnos es en asegurarnos de que nuestros boletines estén directamente vinculados a nuestras métricas empresariales.

Lo que esto significa es que, en lugar de gestionar tus boletines por separado de tu sistema de suscripción, tus boletines deberían formar parte directamente de tu modelo de suscripción.

Algunos no tienen listas de correo electrónico, ni bases de datos de boletines que digan quién recibe qué. En su lugar, tienen un sistema de suscripción con dos o tres niveles. Dependiendo de lo que la gente haya elegido, recibirá el boletín o boletines de ese nivel.

Esto significa que el éxito de ese boletín está ahora directamente vinculado al éxito de cada nivel de suscripción, y para determinar su rendimiento, su propietario sólo tiene que mirar lo que hacen sus suscriptores. No necesita clics en el correo electrónico ni tasas de apertura para determinar su rendimiento. Basta con ver cuántas personas se han suscrito a cada nivel, durante cuánto tiempo lo han hecho y si renuevan continuamente su suscripción.

Es una forma mucho más potente de determinar el rendimiento de tus boletines. No importan las tasas de apertura ni los clics. Importa cuántos suscriptores hay en cada nivel, si siguen renovando, y si la duración total (cuánto tiempo han sido suscriptores) está mejorando. Si alguna de esas métricas empieza a disminuir, entonces eso significa que se está haciendo un mal trabajo con los boletines que pertenecen a ese nivel de suscripción.

A esto me refiero cuando digo que tus boletines deben estar directamente relacionados con tu negocio.

¿Cómo calcular el Índice de Crecimiento de tu Lista? Al igual que en el caso de otras métricas de correo electrónico presentadas, si quieres calcular la Tasa de Crecimiento de la Lista, sólo tienes que utilizar simples operaciones matemáticas. Elige el periodo que quieras examinar, comprueba el número de suscriptores nuevos y eliminados, y utiliza la siguiente fórmula: Tasa de crecimiento de la lista = (número de nuevos suscriptores al boletín - número de suscriptores que abandonaron tu lista en un periodo determinado) / número total de suscriptores que tienes actualmente) x 100%.

Por supuesto, a veces queremos tener una visión más granular de las cosas, pero como ya no podemos medir directamente las visitas o las aperturas, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta es que segmentamos sobre los datos que sí parecen reales, y luego vemos cómo funcionan.

He aquí un ejemplo sencillo. Dado que ahora los bots hacen clic en nuestros boletines, desordenando masivamente los datos, ¿cómo identificamos cuándo no es un bot? Pues muy sencillo. Nos fijamos en lo que ocurre después de que hagan clic.

Por ejemplo, cuando los bots solicitan una página, en realidad no interactúan con ella, pero si se trata de un visitante humano, tendría que desplazarse por la página para verla. Por tanto, una forma muy sencilla de determinar si un clic procede de un bot o de una persona, es simplemente medir también el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, o si el desplazamiento salta de forma extraña, se trata de un bot. Pero si realmente hay desplazamiento, es una persona.

Aquí tienes otra cosa que puedes hacer. Cuando la gente hace clic, ¿está conectada? Verás, si han iniciado sesión, significa que tenían una cookie en el navegador que les vinculaba a una cuenta concreta, mientras que la mayoría de los bots proceden de algún tipo de servidor en la nube y no tienen datos de inicio de sesión.

Hay muchas otras cosas que también podemos buscar, pero la cuestión es que en lugar de medir los clics, deberías medir el comportamiento. Y esta es otra forma que debemos aprender los editores. La analítica del comportamiento es cada vez más importante.

Sin embargo, lo que ocurre con el análisis del comportamiento es que no es preciso. Se infiere de otras actividades y, en el caso de los inicios de sesión, sólo obtienes una muestra de tu audiencia, en lugar de una medición percibida de todo el mundo. Y, como tal, la forma de utilizarlo es más como una indicación de dirección, que como un total concreto. Pero te permitirá hacerte una idea de cómo van las cosas.

¿Es ésta la forma perfecta? No, por supuesto que no. Para hacer un buen análisis, sería genial que todos los datos fueran superprecisos y exactos. Pero no vivimos en ese tipo de mundo. Así que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar sobre estas métricas y, en su lugar, buscar otros factores que puedan darnos una mejor idea de cómo van las cosas en su conjunto.

El Índice de Conversión: Mide el porcentaje total de destinatarios de correo electrónico que hacen clic en el contenido de tu boletín y luego se convierten en clientes potenciales en tu sitio web. Depende totalmente de ti definir la conversión. Puede ser una compra desde tu página de destino, solicitar una demostración o añadir un producto al carrito: ¡tú eliges! Si las conversiones son uno de los objetivos principales de tus boletines, la Tasa de Conversión es la medida definitiva del éxito de tu campaña, y revela el verdadero valor de tus esfuerzos de marketing por correo electrónico. ¿Cómo medir la Tasa de Conversión de una newsletter? Una buena forma de descubrir la Tasa de Conversión de tu boletín es utilizar Google Analytics.

Así que parece, tal como están las cosas, que es más valioso centrarse en las métricas del negocio, y limitarse a tener muestras que indiquen la dirección, en lugar de utilizar la analítica tradicional.