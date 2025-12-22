Es tradicional publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, especialmente en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidas. Hoy, pues, voy a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, he aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Me ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creía que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba su fuerza. Además de ser un placer escribir para ellos, la creciente comunidad de mi nicho en Substack nunca deja de sorprender y cambiar mis expectativas.

Con otro año calendario casi terminado, pensé que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 7 artículos más populares de 2025 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

Si disfrutaste una o varias de estos artículos, me encantaría que te suscribieras al boletín y te unieras a esta increíble comunidad de apoyo que estamos construyendo juntos.

La lista, en orden descendiente, es la siguiente:

Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack(Número 1, de 6/11/25)

El jefe de aprendizaje automático de Substack acaba de explicar cómo funciona Notas. Quizás tengas que cambiar tu estrategia.

Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack+ Cómo configuré estratégicamente mi (Número 2, de 28/10/25)

(Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar)

Jorge Bosch vs Salvador Lorca: Duelo de Titanes

(Número 3, de 27/11/25)

Invirtiendo en una autopista, o sacando dinero al camino, dos formas exitosas de operar en Substack.

Substack, ¿Para Escritores, para Influencers o para Todos?

(Número 4, de 26/6/25)

Y lo que la hace realmente única frente a las demás redes sociales, para siempre.

¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?

(Número 5, de 31/7/25)

¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?

Las únicas métricas de los boletines que debes controlar en la era de los de los bots

(Número 6, de 1/11/25)

Por qué las métricas tradicionales ya no sirven, y qué hacer al respecto.

3 Conclusiones de la Encuesta a los Lectores (Número 7, de 23/7/25)

Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector, incluyendo: ¿Por qué sueles darte de baja de las publicaciones por las que pagas?

Estos fueron los 7 grandes éxitos del año.

Permíteme mencionar otra lista, la de lo más Popular en Audiencias, de David Roberto: 10 Artículos. Son los siguientes:

📊 La IA está rompiendo la economía de los contenidos

Los temas perennes (evergreen) pierden valor, mientras que el contenido hecho por el usuario (aditivo) aumenta de valor. Aquí se explica por qué…

Plataformas de Propinas para Creadores: Buy Me A Coffee y Ko-Fi

Guía esencial de las ventajas e inconvenientes de Buy Me A Coffee y Ko-Fi, y del sistema de propinas en Substack: Una comparativa.

📊 10 predicciones de SEO, marketing y tecnología para 2026

2026 marca el comienzo de la “Era Agentica”, donde la IA deja de simplemente consumir la web y comienza a escribir en ella.

🏷 Puesta en Marcha de tu Estrategia de SEO por Temas

Si estás intentando construir una visibilidad orgánica duradera y autoridad para tu marca, este es tu plan.

El Impacto de ChatGPT-5

Aunque reduce un 80% las alucinaciones, ChatGPT-5 no es el cambio radical de la AGI (Inteligencia Artificial General) que muchos pensaban que era.

📊 Puntuando mis predicciones para 2025 sobre SEO, marketing y tecnología

3 fallos, 2 resultados mixtos y 5 aciertos. Este es el año en que comenzó el “despliegue de la IA”.

🏷SEO por Temas: La Forma más Inteligente de Aumentar la Autoridad

Di adiós al SEO superficial. Te explicamos cómo dar prioridad a los temas genera mejores sistemas de contenidos, resultados a largo plazo y la…

Las Palabras Clave en SEO han Muerto. Pero el Universo de las Palabras Clave No.

Una alternativa mejor a la investigación de palabras clave (incluida la herramienta).

✒Los humanos somos Mejores que la IA Escribiendo estas Cosas

Cuándo usar IA y cuándo usar humanos para crear contenido

Desarrollo de Audiencia: Por qué «Aparecer todos los Días» podría No ser la Solución

La «consistencia» no equivale al crecimiento. ¿Es un mito?

Conclusiones

Esos fueron los momentos más destacados de un año ajetreado. Pero hay que reconocerle gran parte del mérito a la comunidad. Los comentarios suelen ser mejores que los artículos. Así que tómate el tiempo para leerlos también y quizás añadas tus propias observaciones.

Por último, permíteme agradecerte de corazón tu apoyo. ¡Gracias!

Y volvamos a hacerlo el año que viene.