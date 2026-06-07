Utilizo Pinpoint para almacenar y analizar enormes colecciones de documentos, escaneos y contenido multimedia. Le pedí a ChatGPT que generara ilustraciones para esta publicación.

Por: Jeremy Caplan, Director de Enseñanza y Aprendizaje en la Escuela de Periodismo Newmark de CUNY.

Pinpoint de Google ya está disponible para todos. Es una herramienta gratuita sorprendentemente potente para organizar grandes cantidades de información digital. (Antes del 3 de junio, su uso estaba restringido a periodistas y académicos). Sigue leyendo para descubrir formas creativas de usar Pinpoint, sus nuevas funciones de IA y sus limitaciones, y en qué se diferencia de NotebookLM (del que hay una guía completa más abajo).

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Cómo funciona Pinpoint

Pinpoint te permite almacenar y analizar cientos de miles de archivos para que puedas encontrar pequeñas agujas en gigantescos pajares digitales.

Pinpoint puede transcribir cientos de horas de audio y vídeo.

También permite realizar búsquedas en textos manuscritos, escaneos y archivos PDF, como mi enorme colección de notas manuscritas escaneadas y pizarras blancas.

Una vez que Pinpoint procese tus archivos, podrás buscar, resumir y organizar tus colecciones.

Pinpoint facilita la consulta, el etiquetado y la extracción de datos de cientos o miles de documentos. Es muy sencillo de usar. Sin menús ni comandos complejos.

Empezando

Comienza subiendo archivos PDF, correos electrónicos, archivos de audio y vídeo, notas manuscritas u otros tipos de archivos.

Cada colección puede contener hasta 200.000 archivos . Puedes tener un número ilimitado de colecciones, que funcionan como carpetas.

Los periodistas y académicos pueden solicitar “ Pinpoint for Professionals”, que ofrece 100 GB de almacenamiento. Los demás usuarios comienzan con 1 GB.

Los archivos de audio y vídeo pueden tener una duración máxima de 2 horas y un tamaño de hasta 8 GB . Estos límites son mucho más generosos que los que ofrecen otras herramientas de IA, como NotebookLM.

Consejo: Crea cuentas de Pinpoint independientes para cada una de tus cuentas de Google. Así tendrás más espacio de almacenamiento. Yo también lo uso para separar mis proyectos personales del trabajo. Siempre puedes descargar los archivos que hayas subido previamente y solicitar almacenamiento adicional si alcanzas tu límite.

Identificar las funciones que debes probar

Analiza grabaciones de audio para encontrar momentos clave. Transcribe fragmentos en más de 100 idiomas. Sube y transcribe tus presentaciones grabadas para revisar cómo abordas un tema en particular. O cómo se describe la contaminación del agua en las reuniones del consejo local.

Explora el texto dentro de las imágenes y las notas manuscritas. He analizado minuciosamente mis antiguas notas manuscritas en busca de ideas y he revisado fotos de la pizarra blanca para encontrar explicaciones que pueda mejorar.

Comparte una colección de documentos. Invita a colaboradores individuales o publica una colección para que el público la explore. Dar a los lectores acceso al material original puede ser una valiosa forma de transparencia en el periodismo.

Analiza un archivo de correo electrónico o documentos. Evalúa un archivo público de correo electrónico o una colección de documentos, como los archivos del juicio de Enron , para detectar conexiones entre políticos y empresas, o irregularidades financieras.

Enfoca tu investigación en personas, organizaciones, ubicaciones o rangos de fechas específicos. Pinpoint enumera automáticamente las entidades más mencionadas en una colección. Haz clic en una entidad para ir directamente al lugar donde se menciona.

Exporta carpetas importantes de Gmail con Google Takeout en formato .mbox. Takeout te permite exportar y hacer copias de seguridad de cualquier contenido alojado en Google. Luego, puedes subir tu colección de correos electrónicos a Pinpoint para encontrar patrones o localizar referencias a personas, lugares u organizaciones específicas.

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Precisión en las salas de redacción

Los medios de comunicación han confiado en Pinpoint para realizar investigaciones galardonadas que involucran miles de documentos, entre ellos:

Punto ciego, del Boston Globe (Premio Pulitzer)

Envenenado por el Tampa Bay Times (Pulitzer)

Salsa secreta: Expuesta en la emisora ​​de radio pública Blue Ridge (BPR) de Carolina del Norte (Premio Edward R. Murrow). El detallado estudio de caso de Z. Waite explica cómo y por qué BPR utilizó Pinpoint. Waite también menciona cuatro buenas herramientas alternativas gratuitas: DocumentCloud , Datashare , OpenRefine y Datasette.



Colecciones públicas

Nuevas capacidades de IA

Pinpoint cuenta con varias funciones de IA nuevas en fase beta, disponibles en más de 80 países. En mis pruebas, no todas las funciones de IA funcionan de forma fiable todavía, pero puedes solicitar acceso anticipado. Las funciones de IA de Pinpoint están diseñadas para ayudarte a analizar tus archivos, no para generar contenido original como podrías hacer con Gemini o NotebookLM.

Explica palabras o frases en cualquier archivo. Resalta cualquier texto y pídele a Pinpoint que lo contextualice. Me gustan las explicaciones breves y útiles basadas en el resto del documento. Busca palabras o frases en tu texto para obtener más información de Google. En mis pruebas, esta función beta muestra mensajes de error de forma constante. Resumen de colecciones. Me gusta cómo Pinpoint me ofrece un resumen generado por IA de cada archivo que subo. También puede resumir una colección completa.

Extrae datos a hojas de cálculo. Obtén información de hasta 100 documentos a la vez y guárdala en una hoja de cálculo con enlaces al texto original de cada dato. Esto resulta útil para rastrear menciones o realizar investigaciones comparativas. Prueba esta función para analizar contratos gubernamentales u otra información en formato PDF que sería más fácil de manejar en una hoja de cálculo. Etiqueta automáticamente cientos de archivos en una colección. Imagina que tienes un conjunto de datos de correos electrónicos públicos. Quizás quieras analizar solo los escritos por una persona en particular o solo los que tratan sobre una acción específica. Dale instrucciones a Pinpoint y etiquetará tu colección automáticamente. Limitación: Pinpoint puede etiquetar 1000 archivos a la vez. En mis pruebas, la interfaz solo me permitió seleccionar 100 archivos. Si trabajas con decenas de miles de archivos, etiquetarlos puede resultar tedioso. Transcribe audio rápidamente. Pinpoint ahora afirma ofrecer transcripciones de alta calidad 20 veces más rápido que antes. No pude verificar esa cifra específica, pero en general es rápido. Cada archivo incluye una útil marcación de tiempo. Haz clic en cualquier sección de texto para escuchar el audio correspondiente. Limitación: a diferencia de Wispr Flow y Letterly , que uso para mis dictados personales, Pinpoint a veces distorsiona los nombres y no aprende de sus errores.

Compara dos o tres archivos cualesquiera. Observa qué cambió en las distintas versiones de un documento o cómo tres personas diferentes abordaron el mismo tema. Consulta tu colección con lenguaje natural. Los resultados suelen ser rápidos, útiles y enlazan con el documento original. Sin embargo, ten en cuenta que pueden producirse errores ocasionales. Por ejemplo, una búsqueda que realicé arrojó un documento que mencionaba a alguien con un nombre similar, pero distinto al que yo buscaba. Crea una línea de tiempo. Si quieres ver cómo evolucionó algo con el tiempo, puedes seleccionar hasta 100 archivos y generar una línea de tiempo. Opcionalmente, puedes especificar un tema para la línea de tiempo. Esto puede ser útil si tu conjunto de datos contiene transacciones fechadas, por ejemplo, o varios informes que deseas ordenar.

Pinpoint vs NotebookLM

Similitudes: Tanto NotebookLM como Pinpoint son servicios gratuitos de Google que permiten resumir y buscar de forma eficiente en documentos extensos.

Diferencias: NotebookLM sintetiza y genera diapositivas, infografías, podcasts de audio y vídeo e informes. Pinpoint, en cambio, se centra en encontrar patrones y organizar una gama más amplia de tipos de archivos en colecciones mucho mayores de correo electrónico, contenido multimedia e imágenes escaneadas. Por otro lado, NotebookLM permite 50 archivos por libreta para usuarios gratuitos. (Consulta la guía). Pinpoint te permite subir 200.000 archivos a cada colección.

Combina ambas opciones: si tienes una gran colección de documentos, considera recopilarlos, almacenarlos, organizarlos y transcribirlos en Pinpoint. Luego, traslada los archivos más importantes a NotebookLM para su posterior análisis y para generar recursos como informes, diapositivas, infografías, tarjetas didácticas, audio y video.

Privacidad

Tus documentos son privados. Nada de lo que subas será público a menos que publiques una colección. Consulta los detalles de privacidad de Google Pinpoint .

Tus archivos no se utilizan para entrenar modelos de IA. Google aclara explícitamente que los documentos que subas no se utilizarán para entrenar modelos de lenguaje a gran escala. Lee la declaración de Google .

En resumen: confío en Pinpoint para trabajar con documentos no confidenciales. Sin embargo, dado que las cargas se procesan en los servidores de Google, Pinpoint podría no ser adecuado para todos los casos. Aquí encontrará más detalles sobre privacidad.

Limitaciones

No hay aplicación móvil. Puedes ver los documentos en el navegador de tu teléfono, pero no todas las funciones están disponibles.

Todavía no hay integración con NotebookLM. No es fácil transferir archivos de un servicio a otro.

Límites de almacenamiento. En una cuenta de 1 GB, es posible que alcances los límites de almacenamiento con archivos grandes.

Las funciones de IA no están exentas de errores. Ninguna implementación de IA lo está.

Nota: Agradecemos a Jeremy Caplan su colaboración en este artículo, basado en el suyo en inglés. Publicado en el boletín Wonder Tools, que ayuda a las personas a descubrir los sitios y recursos más valiosos para la productividad y la creatividad.

Combinando Pinpoint con NotebookLM

Jeremy Caplan g eneró esta infografía con NotebookLM.

Conocer NotebookLM ayuda a entender Pinpoint porque ambas son herramientas de Google impulsadas por IA diseñadas para interactuar con grandes volúmenes de documentos propios, pero mientras NotebookLM se especializa en sintetizar, resumir y generar respuestas, Pinpoint actúa como un buscador avanzado para localizar información precisa.

Comprender la dinámica de NotebookLM permite dominar mejor Pinpoint por los siguientes motivos:

Gestión de fuentes propias: Ambas comparten el principio de basarse estrictamente en la documentación que tú subes, sin depender de información externa (evitando alucinaciones).

Especialización vs. Síntesis: Si usas NotebookLM aprendes cómo una IA puede resumir PDFs, audios o vídeos en podcasts o guías. Al pasar a Pinpoint, entiendes que su fuerte no es crear este contenido, sino peinar cientos de miles de documentos (incluso texto manuscrito en imágenes) utilizando búsquedas booleanas para encontrar “la aguja en el pajar”.

Evolución del ecosistema de investigación de Google: Conocer las capacidades analíticas de NotebookLM te permite apreciar cómo Google ha ido ampliando sus herramientas de análisis de datos, aportando contexto para saber cuándo utilizar una interfaz de chat (NotebookLM) y cuándo utilizar un buscador avanzado de bases de datos masivas (Pinpoint).

Combinar Google NotebookLM y Google Pinpoint crea un sistema de investigación ultrapotente: Pinpoint encuentra los datos clave en miles de archivos y NotebookLM los transforma en productos finales (resúmenes, guías o guiones).

Flujo de trabajo combinando Google NotebookLM y Google Pinpoint

A continuación, se detalla el flujo de trabajo ideal para unificar el potencial de ambas herramientas:

Filtrado masivo en Pinpoint

Esto incluye:

Subida masiva: Sube miles de documentos, PDFs escaneados, audios largos o imágenes con texto a Pinpoint.

Transcripción automática: Deja que Pinpoint convierta los audios y las imágenes manuscritas en texto limpio.

Búsqueda quirúrgica: Usa filtros de entidades (personas, organizaciones, lugares) para aislar solo los fragmentos relevantes.

Exportación selectiva: Descarga únicamente los documentos o transcripciones clave que contienen la información valiosa.

Procesamiento e ideación en NotebookLM

Esto incluye:

Creación de la libreta: Abre una libreta en NotebookLM y sube los archivos seleccionados en el paso anterior.

Generación de resúmenes: Pide resúmenes cruzados, cronologías automáticas o guías de estudio basadas solo en esa selección.

Formulación de preguntas: Interroga al chat de NotebookLM para encontrar contradicciones o conexiones ocultas entre los textos.

Creación de formatos de audio: Genera un podcast de audio interactivo (Audio Overview) para repasar los hallazgos de forma auditiva.

(Suprimidos algunos párrafos)

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Aprende algo (por Jeremy Caplan) Aquí presento un ejemplo práctico: creé un cuaderno sobre NotebookLM para familiarizarme con sus funciones. (Prueben el cuestionario sobre NotebookLM que creó para mí). También creé otro sobre el “diálogo deliberativo” para aprender más sobre tácticas que fomenten el diálogo civilizado entre personas con fuertes desacuerdos.

NotebookLM generó esta infografía detallada basándose en 19 fuentes.

Ejemplo práctico: Investigación periodística o legal

Fase Pinpoint: Subes 5,000 páginas de un caso judicial. Filtras por el nombre de un testigo y descubres 15 páginas clave donde se le menciona. Descargas esas 15 páginas. Fase NotebookLM: Subes esas 15 páginas a NotebookLM. Le pides que cree un perfil del testigo, un guion de entrevista basado en sus declaraciones y una cronología de sus acciones.

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Nota: Agradecemos a Jeremy Caplan su colaboración para la elaboración de esta sección.

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