Plantilla de Auditoría SEO, de Ahrefs

Esta plantilla/lista de verificación de auditoría SEO se centra en tres aspectos: problemas técnicos, de contenido y de enlaces.

Detección de problemas técnicos:

¿Son indexables todas las páginas importantes?

¿Son rastreables todas las páginas importantes?

¿Puede Google ver el contenido de todas las páginas importantes?

¿Su sitio web no presenta otros problemas técnicos críticos?

Detección de problemas de contenido:

¿Se ha mantenido estable el tráfico de su sitio web durante las últimas actualizaciones de Google?

¿Alguna página específica ha perdido tráfico significativo recientemente?

¿Tiene páginas antiguas con poco tráfico?

¿Tiene palabras clave fáciles de aprovechar?

¿Tiene oportunidades fáciles para aparecer en fragmentos destacados?

¿Tiene brechas de contenido con respecto a la competencia?

Detección de problemas de enlaces:

¿Tiene páginas inactivas con backlinks que podría redirigir?

¿Podría potenciar alguna página con enlaces internos?

¿Tienen sus competidores backlinks fáciles de replicar?

ANTES DE EMPEZAR

Cree una cuenta gratuita de Ahrefs Webmaster Tools (AWT) y comience a rastrear su sitio web. Al configurar tu proyecto, asegúrate de marcar la opción “Backlinks” en “Configuración de rastreo”. Esto es importante para una de las comprobaciones de la auditoría.

Problemas técnicos

¿Se indexan todas las páginas importantes?

Las páginas no aparecen en Google si no están indexadas, por lo que todas las páginas importantes deben ser indexables. Puedes comprobarlo con una cuenta gratuita de Ahrefs Webmaster Tools (AWT).

1. Analiza tu sitio web con Site Audit.

2. Ve a Page Explorer.

3. Filtra las páginas que no están indexadas.

4. Revisa la lista para identificar las páginas que deberían estar indexadas.

Elimina la directiva noindex de las páginas que deban indexarse.

CONSEJO: Si hay demasiadas páginas para revisarlas todas, filtra solo las URL del mapa del sitio.

Si aún ves URL en el informe filtrado, algo anda mal. O bien, en realidad querías aplicarles la directiva noindex (en cuyo caso, no deberían estar en el mapa del sitio), o bien deberían indexarse ​​y necesitas eliminar la directiva noindex.

¿Se pueden rastrear todas las páginas importantes?

Google rara vez indexa páginas que no puede rastrear, por lo que debes asegurarte de que todas las páginas importantes de tu sitio web sean rastreables. Puedes hacerlo en Google Search Console.

1. Ve a Indexación > Páginas

2. Haz clic en el problema “Bloqueado por robots.txt”

3. Asegúrate de que no aparezca ninguna página importante que quieras posicionar.

CONSEJO: Este informe suele contener mucha información irrelevante, como URL con parámetros (por ejemplo, dominio.com/search?=). Te recomendamos filtrarlas para identificar más fácilmente las páginas importantes. Por ejemplo, si filtramos las URL con el parámetro ?, no veremos ningún resultado.

Si ves páginas importantes que deberían ser indexables, tendrás que eliminar o editar la regla que causa este problema en tu archivo robots.txt. Puedes usar la herramienta de prueba de robots.txt de Google para encontrar la regla que lo provoca.

También es recomendable asegurarse de que todas las páginas importantes tengan enlaces internos para que Google pueda encontrarlas. Puedes hacerlo con la herramienta Auditoría del sitio de Ahrefs. Simplemente ve al informe de Enlaces > «Problemas» > busca el problema «Página huérfana (sin enlaces internos entrantes)».

Si alguna página importante está sin indexar, agrégale enlaces internos.

¿Puede Google ver el contenido de todas las páginas importantes?

NOTA: Probablemente no tengas que preocuparte por esto a menos que tu sitio web utilice un framework de JavaScript.

Google no puede indexar contenido que no puede ver. Si te preocupa esto, una comprobación rápida que puedes hacer es buscar un fragmento de tu contenido en Google entre comillas. Si la página aparece en los resultados, es probable que tu contenido haya sido indexado.

Si la página no se carga, consulta la guía de Patrick sobre SEO con JavaScript para aprender a solucionarlo.

¿Tu sitio web no presenta otros problemas técnicos críticos?

Los sitios web pueden tener todo tipo de problemas técnicos, pero la mayoría no son importantes y solucionarlos no marcará una gran diferencia. Puedes encontrar los problemas más urgentes que debes solucionar filtrando el informe de “Todos los problemas” en la Auditoría del sitio por “errores”.

Si no sabes cómo solucionar alguno, haz clic en el signo de interrogación (?) junto a cada problema para ver una descripción y consejos sobre cómo solucionarlo.

Problemas de contenido

¿El tráfico de tu sitio se ha mantenido estable durante las recientes actualizaciones de Google?

La mayoría de las actualizaciones de Google actualmente están relacionadas con la calidad del contenido (por ejemplo, las actualizaciones principales). Si observas una caída en el tráfico que coincide con una de estas actualizaciones, a menudo puede indicar problemas con tu contenido en general. Puedes comprobarlo en el Explorador de sitios de Ahrefs.

1. Introduce tu dominio en el Explorador de sitios.

2. Haz clic en la pestaña “Búsqueda orgánica” en el informe de Resumen.

3. Busca caídas de tráfico en el gráfico de tráfico orgánico (asegúrate de que las actualizaciones de Google estén activadas).

CONSEJO 💡: Antes de sacar conclusiones precipitadas, comprueba siempre que las estimaciones de Ahrefs coincidan con la realidad. Puedes hacerlo en Google Search Console (GSC).

Si observas una caída de tráfico que coincide con una actualización de Google, el siguiente paso es investigar a qué se dirigió la actualización para comprender qué pudo haber causado la caída. Nuestra lista de actualizaciones del algoritmo de Google puede ayudarte con esto.

Por ejemplo, si viste una caída de tráfico alrededor del 21 de febrero de 2023, es probable que se debiera a la actualización de reseñas de productos (siempre que publiques este tipo de contenido, claro).

También puedes usar el informe de Páginas principales en Site Explorer para identificar cualquier problema que pueda estar relacionado con un tipo específico de página o sección del sitio. Para ello, compara el tráfico entre dos fechas (una antes y otra después de la actualización) y observa qué páginas tuvieron las mayores caídas de tráfico.

¿Alguna página en particular ha perdido tráfico significativo recientemente?

Aunque el tráfico orgánico general de tu sitio sea estable o esté mejorando, el tráfico a algunas páginas podría estar disminuyendo. Esto puede indicar problemas de calidad en ciertas páginas (falta de EEAT, contenido inútil o desactualizado, etc.).

Para encontrar las páginas con las mayores pérdidas estimadas de tráfico orgánico en los últimos 6 meses, puedes usar Site Explorer.

1. Introduce tu dominio en Site Explorer.

2. Ve al informe de Oportunidades.

3. Haz clic en el problema “Contenido con tráfico decreciente”.