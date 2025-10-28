Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack

Por: Noah Vincent

(Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar)

En este artículo aprenderás

Por qué el modelo «seguidores = éxito» se ha roto fundamentalmente y qué están haciendo en su lugar los creadores inteligentes

Por qué Substack representa una rara oportunidad de mayoría temprana que no durará para siempre (y cómo aprovecharla)

Cómo construir un sistema de creación de contenidos que genere perspectivas únicas mientras otros luchan contra el síndrome de la página en blanco.

Los seguidores han muerto.

Eso es lo que Jack Conte, fundador de Patreon, dijo recientemente en una entrevista (bueno, en realidad dijo que los “suscriptores han muerto”, pero la plataforma de Patreon y Substack funcionan de forma diferente).

Y esto debería aterrorizar a todos los creadores.

Porque tiene toda la razón.

El juego ha cambiado radicalmente.

Las plataformas están exprimiendo a los creadores más que nunca, los algoritmos son más impredecibles, e incluso las cuentas masivas están viendo cómo sus negocios se desmoronan de la noche a la mañana por una simple actualización.

Pero mientras todos los demás luchan contra los algoritmos por las migajas...

los creadores inteligentes están descubriendo un juego completamente diferente.

Y al final de este artículo, comprenderás por qué Substack podría ser tu vía de escape de la prisión de las redes sociales.

LA MUERTE DE LOS MEDIOS SOCIALES

Esto es lo que Jack Conte quiso decir realmente cuando dijo «Los seguidores han muerto».

Ya no eres dueño de tus seguidores.

Tú tienes una relación con el algoritmo, y tus seguidores tienen una relación con SU algoritmo.

No existe una conexión directa entre tú y las personas que supuestamente te siguen.

Piénsalo:

Las plataformas como Twitter e Instagram solían ser sencillas: Sigues a alguien, ves su contenido.

Pero ya no funciona así. Ahora, el algoritmo decide lo que ve tu audiencia.

Y no se está optimizando para tu éxito, sino para la retención en la plataforma.

Veo a creadores con 100.000 seguidores que reciben 10 me gusta en sus publicaciones.

Mientras tanto, el algoritmo está entrenando a los usuarios para que amen la plataforma, no al creador.

Tus seguidores no son realmente TUS seguidores: son usuarios que pulsaron un botón una vez, pero su atención está controlada por la IA de otra persona.

Pero esto es aún peor:

Cada día vemos cómo cuentas masivas ven diezmado su alcance por los cambios de algoritmo.

Una actualización y años de creación de audiencia pierden todo su valor.

Estas plataformas han pasado de ayudar a los creadores a encontrar audiencia a utilizar a los creadores como granjas de contenido para mantener a los usuarios desplazándose.

Por lo tanto, el modelo tradicional de «construir una audiencia en las redes sociales» está fundamentalmente roto.

Pero esta crisis revela algo que la mayoría de los creadores se están perdiendo por completo...

LAS CINCO FASES DE LAS PLATAFORMAS DE MEDIOS SOCIALES

Cada plataforma de medios sociales sigue un ciclo de vida predecible, y comprendiendo este ciclo es como puedes predecir dónde están las verdaderas oportunidades:

Crédito: Matt Giaro

Fase 1: Innovación / Lanzamiento - Aquí las plataformas necesitan desesperadamente a los creadores de contenidos para crecer. Por eso darán un alcance orgánico masivo a cualquiera que cree contenidos adecuados en la plataforma, pero aún no tienen suficiente audiencia para que merezca la pena.

Fase 2: Adoptantes tempranos - Aquí es cuando la primera oleada de creadores empieza a ver un buen crecimiento porque la plataforma sigue recompensando a los primeros usuarios con preferencia de algoritmo, pero la audiencia sigue siendo limitada.

Fase 3: Mayoría temprana - Este es el punto óptimo en el que la plataforma tiene una audiencia masiva, pero aún no está saturada de creadores. Construir una audiencia en este momento es como jugar en modo fácil.

Fase 4: Mayoría tardía - La competencia aumenta drásticamente, el alcance orgánico disminuye y empiezan a surgir modelos de pago para mantener la visibilidad.

Fase 5: Rezagados - La plataforma está saturada. El alcance es DIFÍCIL. Construir una audiencia lleva mucho tiempo y exige que juegues a la perfección el juego de los algoritmos.

TikTok en 2019, Instagram en 2020, LinkedIn en 2021:

Todas tuvieron su época dorada.

Pero estas plataformas pasaron rápidamente a la Fase 4:

Sobresaturadas y dependientes del algoritmo.

La mayoría de los creadores cometen el error de saltar a plataformas en Fase 4, cuando la oportunidad ya ha desaparecido.

Pero si puedes identificar plataformas en la Fase 2 o al principio de la Fase 3...

Tienes una ventaja injusta.

Y esto es exactamente por lo que Substack es diferente en este momento:

LA VENTANA DE OPORTUNIDAD DE SUBSTACK

Substack se encuentra perfectamente en la fase de Mayoría Temprana - Fase 3.

Y las señales están por todas partes:

Substack tiene más de 50 millones de visitantes únicos mensuales y más de 30 millones de suscriptores activos mensuales, incluidos más de 5 millones de suscriptores de pago.

Pero aquí está la clave: la plataforma sigue promocionando activamente a nuevos creadores.

Créditos: Optimismo Online

¿La mayor señal?

Grandes creadores como Dan Koe y Justin Welsh acaban de migrar todo su público a Substack.

Así que incluso gente con seguidores masivos y una lista de correo electrónico existente decidió que era un movimiento estratégico que merecía la pena.

Pero déjame mostrarte lo que esto significa en la práctica.

En sólo 5 días en Substack, generé 32 suscriptores de correo electrónico directamente desde la plataforma...

Y una de mis notas obtuvo 176 me gusta en 4 días, y sigue creciendo a día de hoy:

Para contextualizar: llevo 6 meses activo en Twitter, pasé de 50 a 950 seguidores, y si no pago por la distribución, casi consigo el mismo alcance que al principio (es decir, lo mismo con RTs pagados que sin).

Esa es la prisión del algoritmo en acción.

En Substack, veo que notas que se publicaron hace 7 días siguen apareciendo en los feeds.

En Twitter, tu contenido muere en minutos a menos que el algoritmo decida resucitarlo.

Además, los usuarios de Substack leen de verdad, no se limitan a desplazarse en busca de dopamina.

He aquí por qué esto es importante estratégicamente:

Fácil alcance: Estamos en ese punto dulce en el que la plataforma tiene una audiencia masiva pero aún no está sobresaturada.

Distribución propia: Cuando alguien se suscribe a tu Substack, obtienes su dirección de correo electrónico real.

Puedes exportar tu lista. Eres el PROPIETARIO de la relación.

En cambio, no puedes exportar tus X seguidores de suscriptores de Youtube.

Herramientas de crecimiento incorporadas: La plataforma tiene funciones de recomendación y oportunidades de promoción cruzada que realmente funcionan A FAVOR de los creadores, no en su contra.

Audiencia de calidad: Los lectores de Substack están ahí para leer contenidos largos y aprender. Son exactamente las personas que quieres en tu ecosistema.

Por lo tanto, esto representa el tipo de ventaja inicial que puede acelerar tu negocio de creador durante años.

Pero esto es lo que debes saber antes de dar el salto...

LA REALIDAD DE LA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

Seamos realistas sobre los retos a los que te enfrentarás al hacer este cambio.

En primer lugar, Substack te obliga esencialmente a tratar su plataforma como su propio ecosistema.

Esto significa que si ya tienes un negocio, acabarás gestionando dos listas de correo electrónico: tus suscriptores de Substack y la lista principal de tu negocio.

Por ejemplo:

Tuve que cambiar todos los opt-ins de mi sitio web para redirigirlos a los suscriptores de Substack.

Pero ahora las personas que se registran a través de mis imanes de clientes potenciales no se suscriben automáticamente a mi boletín de Substack. Esto crea complejidad en tu embudo.

También perderás algunas opciones de automatización del marketing.

Las herramientas de correo electrónico de Substack son potentes para publicar, pero no están diseñadas para secuencias de ventas complejas o lanzamientos de productos como las plataformas de correo electrónico dedicadas.

Sin embargo, hay una solución:

Puedes configurar la automatización para añadir tus suscriptores de Substack a tu lista principal de correo electrónico, convirtiendo esencialmente Substack en una potente máquina de generación de correo electrónico para tu negocio más amplio.

El problema de la dependencia de la plataforma también es real.

Sí, eres dueño de los correos electrónicos de tus suscriptores, pero tu descubrimiento y crecimiento siguen dependiendo del algoritmo y las funciones de Substack.

Así que no te mentiré: hay dolores de crecimiento.

Especialmente si ya eres un creador establecido.

Pero todo cambio importante de plataforma conlleva fricciones, y esas fricciones son exactamente lo que crea oportunidades para quienes estén dispuestos a moverse primero.

Así que hablemos de estrategia...

LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LA SUBPILA

Este es el sistema diario real que está funcionando en Substack ahora mismo:

1-3 Notas Diarias:

Son como los tweets, pero con una vida más larga.

A diferencia de Twitter, donde tu contenido muere al instante, las notas de Substack pueden conseguir engagement durante días o incluso semanas.

Céntrate en ideas, preguntas o momentos entre bastidores que muestren tu forma de pensar.

Substack también permite más espacio para la autenticidad y temas más profundos que X imo.

1 Boletín semanal:

Esta es tu distribución propia.

Contenido de formato más largo que aporte un valor profundo.

Cada boletín debe resolver un problema o proporcionar una nueva perspectiva que tu audiencia no pueda obtener en ningún otro sitio.

Compromiso significativo:

Dedica entre 15 y 20 minutos diarios a interactuar genuinamente con el contenido de otros creadores.

No hagas «like-farming», sino comentarios realmente reflexivos que aporten valor a las conversaciones.

La plataforma incorpora mecanismos de crecimiento que trabajan a tu favor.

Las recomendaciones cruzadas entre boletines, la posibilidad de que los lectores compartan fácilmente tu contenido y el feed de exploración que realmente muestra nuevas voces.

Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el éxito a largo plazo en CUALQUIER plataforma...

Los creadores que triunfan no sólo son buenos jugando con los algoritmos, sino que producen constantemente contenidos que la gente realmente quiere leer.

Y si eres un creador nuevo, aquí es donde la mayoría de la gente se atasca.

¿Cómo sabes sobre qué escribir?

¿Cómo desarrollar perspectivas únicas que merezca la pena seguir?

Esto plantea el mayor reto al que se enfrentan los nuevos creadores...

LA VENTAJA DE LA CREACIÓN DE CONTENIDOS

La mayoría de los creadores principiantes tienen dificultades por una sencilla razón:

No saben sobre qué escribir, y cuando escriben, suena como todo lo que hay ahí fuera.

Pero hay una solución sistemática a este problema:

Construir lo que yo llamo un Segundo Cerebro potenciado por la IA.

Un sistema de pensamiento que te ayude a desarrollar perspectivas únicas y a crear contenidos de alta calidad a la velocidad del rayo.

¿Y la mejor manera de construir uno?

es utilizar Kortex, la aplicación del Segundo Cerebro potenciado por IA de Dan Koe.

Paso 1: El método Zettelkasten:

En lugar de recopilar información, creas notas permanentes que capturan tus percepciones y reacciones personales.

No son meros apuntes: son tu visión única de las ideas.

Tengo una colección de más de 400 Notas Permanentes dentro de mi Kortex, lo que me permite referenciar y conectar fácilmente ideas de forma novedosa cuando estoy creando.

“ Haz clic aquí si quieres saber más sobre mi Sistema Zettelkasten dentro de Kortex

Paso 2: Creación de conexiones:

Kortex te permite enlazar notas como Obsidian. Pero sin necesidad de una compleja configuración técnica para que funcione.

Y cuando conectas ideas aparentemente inconexas, generas perspectivas novedosas que otros pasan por alto.

Paso 3: Referencia en varios paneles:

Puedes tener varios documentos abiertos simultáneamente con el chat de IA integrado.

Esto significa que puedes hacer referencia a toda tu base de conocimientos mientras creas contenido en tiempo real.

Paso 4: Creación mejorada por IA:

La IA integrada puede acceder a cualquiera de tus notas como contexto.

Así, en lugar de empezar de cero, se basa en tus conocimientos acumulados y en tu perspectiva única.

Este sistema me permite crear contenido de alta calidad muy rápidamente, en lugar de quedarme mirando una página en blanco durante días.

Pero lo más importante es que todo lo que creo es auténticamente mío porque está construido sobre la base de mis conocimientos personales.

Por lo tanto, mientras otros creadores se debaten sobre qué escribir, tú estás desarrollando un enfoque sistemático para generar conocimientos únicos.

Y a medida que el contenido generado por la IA inunda las plataformas, esta perspectiva auténtica se convierte en tu activo más valioso...

EL PRÓXIMO CICLO DE PLATAFORMAS

Esto es lo que predigo que ocurrirá a continuación:

Esta oportunidad de Substack no durará para siempre.

Al igual que todas las plataformas anteriores, Substack acabará por saturarse.

La fase de mayoría temprana pasará a mayoría tardía, el alcance se hará más difícil y los algoritmos se harán más restrictivos.

Es el ciclo inevitable: Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn... todos han seguido el mismo patrón.

Dentro de 18 meses, los creadores que no hagan esta transición se encontrarán luchando por las sobras en plataformas sobresaturadas, mientras que los primeros adoptantes de Substack habrán construido ventajas ineludibles.

Pero los creadores que ganan a largo plazo no son los que persiguen cada nueva plataforma.

Son los que utilizan estas oportunidades estratégicamente, para crear propiedad, no dependencia.

Porque ésta es la verdad más profunda:

Las plataformas son sólo vehículos para dar a conocer tu trabajo.

Tu verdadero activo no es tu número de seguidores, sino tu perspectiva única y tu propia distribución.

Con la IA inundando todas las plataformas de contenido sintético, la autenticidad, la conexión personal y el pensamiento original se convierten en tus únicas ventajas sostenibles.

Estos son los últimos fosos humanos que la tecnología no puede replicar.

Y esa es exactamente la razón por la que construir tu sistema de pensamiento es más importante que dominar una sola plataforma.

Si quieres empezar a crear gratis tu Segundo Cerebro potenciado por IA en Kortex...

He creado el Banco del Arca de Noé: una colección completa de más de 21 plantillas, procedimientos operativos estándar y mensajes de IA diseñados para ayudarte a tomar notas con el Método Zettelkasten, crear contenido con marcos de trabajo probados y desarrollar flujos de trabajo de IA avanzados que mejoren tu forma de pensar en lugar de sustituirla.

¿Estás preparado para dar el paso a Substack, o te estás centrando en una estrategia de plataforma diferente? Contesta en comentarios, por favor:

Bonsu: Cómo Configuré Estratégicamente Mi Substack Para Mi Negocio De Creador

Por: Noah Vincent

(Y Cómo Conseguí 97 Suscriptores de Email y 233 Seguidores en 14 Días)

Hace dos semanas, tomé la decisión de empezar a publicar en Substack.

Desde entonces, ya he generado 97 nuevos suscriptores por correo electrónico:

Y 233 nuevos seguidores en mi perfil:

Les he contado a todos mis amigos creadores que Substack era una buena oportunidad en este momento, pero todos me han hecho la misma pregunta:

“¿Cómo lo has configurado? Todos estos ajustes y opciones me confunden”.

Así que hoy te guiaré a través de mi configuración estratégica completa de Substack: no sólo los pasos técnicos, sino el pensamiento empresarial que hay detrás de cada una de las decisiones que tomé.

Sección 1: Base de la plataforma

Pero primero, ¿qué diferencia exactamente a Substack de cualquier otra plataforma?

La mayoría de los creadores piensan en Substack como en otra herramienta de boletines, pero eso no tiene nada que ver.

Substack funciona como tres plataformas en una:

Una plataforma de redes sociales con un algoritmo que te ayuda a ser descubierto,

Un proveedor de correo electrónico que recopila las direcciones de los suscriptores,

Y una plataforma de alojamiento de blogs para tu contenido de formato largo.

He aquí por qué esto es importante para tu negocio de creador:

En Twitter o Instagram, consigues seguidores pero no eres el dueño de la relación.

La plataforma controla quién ve tu contenido.

Una actualización del algoritmo y años de creación de audiencia pierden todo su valor.

Pero Substack te ofrece algo diferente:

Cuando alguien se suscribe a tu publicación, obtienes su dirección de correo electrónico real.

Puedes exportar esa lista.

La relación te pertenece.

El embudo de conversión es perfecto:

La gente te descubre a través de tus notas en la plataforma, siguen tu perfil personal, luego ven tu publicación de formato más largo y pueden suscribirse con su correo electrónico directamente dentro de la aplicación.

Todo ocurre en el mismo ecosistema, lo que significa mayores tasas de conversión y mejor experiencia de usuario.

Y ahora mismo, estamos en lo que yo llamo la fase de mayoría temprana (véase la primera imagen de este artículo).

La plataforma tiene un alcance masivo -más de 50 millones de visitantes únicos mensuales-, pero aún no está sobresaturada de creadores.

Y con Dan Koe y Justin Welsh migrando todo su público a Substack, es una señal de que existe una ventana de oportunidad que los creadores inteligentes pueden aprovechar.

Pero comprender la plataforma es sólo el primer paso.

El verdadero juego es cómo te posicionas estratégicamente dentro de ella.

Configuración estratégica del perfil

¿Cómo creas un perfil que comunique inmediatamente autoridad sin parecerte a todos los demás creadores?

Tu perfil de Substack tiene dos componentes principales:

1) Tu perfil personal, que actúa como un perfil de red social similar a Twitter,

2) Y tu sitio web de publicación, que aloja todos tus boletines.

Son entidades separadas, pero funcionan juntas estratégicamente.

Empecemos con la configuración de tu perfil personal.

Para tu foto de perfil, te recomiendo que muestres tu cara si quieres crear una conexión personal y relacionarte con tu audiencia.

Puedes seguir el camino sin rostro si quieres, pero ten en cuenta que eso hace más difícil conectar con la gente.

Es posible tener éxito como marca sin rostro, pero estás eligiendo un camino más difícil.

A continuación, establece tu nombre y tu nombre de usuario: bastante sencillo.

Pero aquí es donde la mayoría de los creadores cometen su primer error:

La biografía.

Deja que te muestre la mía:

¿Por qué la estructuré así?

Tres decisiones estratégicas.

En primer lugar, empiezo con resultados concretos para establecer autoridad y credibilidad.

Los números cortan el ruido más rápido que cualquier explicación.

En segundo lugar, posiciono mi experiencia en múltiples áreas sin dejar de ser lo suficientemente específica como para ser única.

No encontrarás a nadie más que escriba sobre esta combinación exacta de temas.

En tercer lugar, evito la trampa en la que caen la mayoría de los principiantes: biografías vagas, abstractas o filosóficas.

Dan Koe puede permitirse llamar a su boletín «Futuro/Prueba» y utilizar «sigue siendo relevante» como biografía porque es Dan Koe.

Todo el mundo sabe quién es.

Pero cuando partes de cero, tienes que hacer que la gente entienda por qué deberían leerte en primer lugar y en qué te diferencias de los otros 10.000 creadores que están empezando.

Cuando eres un polímata con un enfoque multidisciplinar como yo, la fórmula clásica «ayudo a X a hacer Y con Z» se siente limitadora.

En su lugar, utilizo «Escribo sobre...» seguido de tres temas amplios pero específicos que describen mis áreas de valor principales:

Metodología del Segundo Cerebro,

la filosofía de integración de la IA,

y el concepto de alcanzar juntos el propósito y el beneficio.

Este enfoque explica lo que haces sin encerrarte en ti mismo, al tiempo que hace que tu lector entienda qué hay para él y en qué eres diferente.

Por último, añade tus enlaces sociales y habrás terminado con el perfil básico.

Pero tu perfil es sólo la puerta de entrada.

El verdadero negocio está en la configuración de tu publicación.

Configuración estratégica de la publicación

¿Cómo configuras tu publicación no sólo como un boletín, sino como un sistema empresarial completo?

Aquí es donde la mayoría de los creadores se sienten abrumados por las opciones o toman decisiones sin pensar estratégicamente.

Permíteme que te guíe a través de cada decisión crítica y por qué tomé esas decisiones.

No describiré cada sección, sino que repasaré la más importante que debes actualizar para que tu publicación esté lista para dar la bienvenida a los lectores.

(Puedes acceder a la configuración de tu publicación haciendo clic en «panel de control» y luego en «configuración» después de crearla)

1) Conceptos básicos

Primero, la sección básica.

Seleccionarás tu idioma y elegirás las categorías principal y secundaria de tu publicación.

Estas categorías son más importantes de lo que la mayoría de la gente cree, porque determinan dónde apareces en la interfaz de Substack y quiénes son tus competidores.

Cuando veas que alguien recibe una notificación como «#87 en aumento en filosofía», eso significa que es el 87º boletín con mayor crecimiento en la categoría de filosofía.

Elige con cuidado porque esto afecta a quién recomienda Substack tu publicación.

Yo elegí negocios como categoría principal y filosofía como segunda porque me pareció la más acorde con mi marca y mi público.

2) Pagos

A continuación, la sección de pagos.

Aquí puedes configurar todo lo relacionado con la monetización con publicaciones de pago.

No voy a profundizar en esto porque monetizo mi marca a través de mis propios productos digitales en lugar de un boletín de pago.

Los boletines de noticias de pago funcionan muy bien para la gente con muchos seguidores, pero para un creador que está construyendo un negocio con un propósito y una audiencia de 1.000 verdaderos fans, los boletines de noticias de pago no son la estrategia de monetización óptima, en mi opinión.

3) Sitio web

La sección del sitio web te permite personalizar el aspecto de tu publicación: tema, diseño y fuentes.

Asegúrate de tener una llamada a la acción clara para suscribirse en algún lugar visible.

Aquí importan las preferencias personales, pero la experiencia del usuario debe ser tu prioridad.

Ahora las decisiones críticas.

Elegí el Arca de Noé para el nombre de mi Publicación porque construí toda mi marca en torno a esta mitología bíblica.

El Arca se relaciona directamente con mi misión de ayudar a los creadores a construir su propia «Arca Digital» para sobrevivir al diluvio de la IA.

Además, mi nombre es Noé, así que crea una conexión personal a la vez que refuerza la narrativa de mi marca.

La descripción de la publicación podría ser el elemento más crítico de toda tu configuración.

La mía dice

«Ensayos semanales sobre la creación de un segundo cerebro de IA con Kortex, la combinación de la creatividad humana y la de la IA, y la consecución de objetivos y beneficios con tu negocio de creador».

Fíjate en lo parecido que es a mi biografía: eso es coherencia intencionada.

Esta descripción cumple varios objetivos simultáneamente.

Explica mis diferentes temas a la vez que es lo suficientemente específica y única como para diferenciarme.

Cada elemento representa un valor central de mi marca:

La filosofía del Segundo Cerebro, el enfoque de integración de la IA y el concepto de alineación propósito-beneficio.

La sección de páginas y navegación determina qué pestañas verán los usuarios en la parte superior de tu publicación.

Yo mantuve las opciones predeterminadas (inicio, archivo de notas y acerca de) y añadí una página estratégica:

Un enlace directo a mi imán de clientes potenciales gratuito que incluye toda mi configuración de AI Second Brain.

También actualicé la sección «Acerca de», que recomiendo encarecidamente.

Estructuré la mía en dos partes

1) Mi misión y propuesta de valor

2) A continuación, mi historia personal y mi viaje

Recuerda terminar siempre con una llamada a la acción para suscribirte en tu página acerca de.

4) Funciones de crecimiento

Las funciones de crecimiento te permiten establecer recompensas para los suscriptores que compartan tu Substack.

Todavía no lo he puesto en práctica, pero puede impulsar el crecimiento a través de incentivos por el boca a boca.

5) Correos electrónicos

La sección de correo electrónico es la segunda área más importante después de tu descripción.

Aquí defines el nombre del remitente, la cabecera y el pie de página del correo electrónico, la página de exclusión y si la gente necesita confirmación por correo electrónico antes de suscribirse.

Personalmente, acabo de añadir una llamada a la acción a mi imán de clientes potenciales en el pie de página del correo electrónico.

Aún no he personalizado la página de exclusión, pero podrías incluir una breve encuesta para entender por qué la gente se da de baja o intentar mantenerlos en tu ecosistema ofreciéndoles opciones de compromiso alternativas.

Los correos electrónicos de bienvenida son cruciales para la primera impresión.

El correo electrónico de bienvenida para los suscriptores gratuitos va dirigido a todos los que se unen a tu Substack.

En el mío, reafirmo mi misión, explico el tipo de contenido que pueden esperar cada semana e incluyo una sección de transparencia sobre lanzamientos de productos y promociones para que sepan que podrían recibir correos electrónicos fuera de Substack.

Siempre termino con una llamada a la acción hacia mi imán de clientes potenciales, porque es mi prioridad número uno para que la gente avance por mi embudo.

El correo electrónico del suscriptor importado es fundamental si ya tienes una lista de correo electrónico.

La transparencia y la autenticidad son fundamentales para mantener tu lista de correo electrónico actualizada y comprometida, a la vez que fomentas la confianza de tu audiencia.

Les digo que han sido añadidos porque se unieron antes a uno de mis productos gratuitos o de pago, les explico lo que pueden esperar del Substack y les explico claramente cómo pueden darse de baja si lo necesitan.

6) Privacidad

En la sección de privacidad, he creado unas condiciones de servicio personalizadas y una política de privacidad.

Esto es especialmente importante si tienes un negocio existente e importaste tu lista a Substack.

El objetivo es cumplir con las normas GDPR y CAN-SPAM.

Utiliza ChatGPT para que te ayude a redactarlas y pídele que te haga preguntas para que no se te escape nada.

Como pequeños creadores, no arriesgamos mucho si no cumplimos al 100%, pero demuestra profesionalidad y protege a tu audiencia.

La sección de detalles requiere tu información de copyright, dirección postal para el cumplimiento legal, dirección de correo electrónico para los canales RSS y una introducción a la publicación.

Actualicé todo aunque no estoy seguro de dónde aparece parte de ello en la plataforma: mejor completo que vacío.

Por último, la sección de importación/exportación te permite importar listas existentes y exportar tus datos desde Substack.

Esta es una potente función para la soberanía del creador: siempre puedes llevarte a tu audiencia contigo.

Pero esto es lo que la mayoría de los creadores pasan por alto:

Tu Substack sólo es tan fuerte como el sistema de pensamiento que hay detrás de él.

Conclusión

La mayoría de los creadores piensan que el éxito de una plataforma consiste en dominarla.

Pero esto es lo que empezar en Substack me ha recordado sobre cómo construir un negocio de creador sostenible.

El éxito opera en tres capas distintas, y la mayoría de la formación sólo cubre la primera.

La Primera Capa es la Configuración Técnica: completar el perfil básico y activar las funciones que te introducen en el juego. La Capa Dos es el Posicionamiento Estratégico: las decisiones centradas en el público y las elecciones alineadas con el negocio que te hacen destacar. La Capa Tres es el Desarrollo de la Perspectiva Única: el cultivo de la voz auténtica y el pensamiento sistemático que hacen que te recuerden y te sigan.

Ya sea Substack hoy, o cualquier otra plataforma que surja después, los creadores que construyen negocios sostenibles no son los que persiguen cada nueva característica.

Son los que utilizan las plataformas estratégicamente para amplificar las perspectivas que sólo ellos pueden ofrecer.

Tu configuración de Substack importa, pero tu sistema de pensamiento importa más.

La independencia de la plataforma viene de construir sobre tu perspectiva única, no sobre las características de la plataforma.

Cuando desarrollas tus ideas de forma sistemática, creas contenidos que funcionan en cualquier plataforma porque se basan en perspectivas auténticas y no en temas de moda.

No sólo construyes sobre Substack: construyes un negocio creador que puede sobrevivir a cualquier cambio algorítmico o de plataforma.

