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Irene Román
8dEditado

52 Cartas desde París nació del deseo de volver a escribir con regularidad y de despertar mi voz literaria, que sentía adormecida tras años viviendo en distintos países, lejos de mi lengua materna.

En estas Cartas conviven algunas de mis obsesiones: la búsqueda de una vida plena y con propósito, la belleza escondida en lo cotidiano y las historias que laten en cada rincón de esta ciudad, impregnada de arte y creatividad.

Además, está el anhelo de que mis textos conecten con desconocidos de todo el mundo, tejiendo así una gran urdimbre de hilos invisibles hechos de palabras.

Soy Irene Román y mi publicación semanal: 52 Cartas desde París

https://substack.com/@ireneroman

Mil gracias por esta generosa iniciativa!

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Daniel García Bardo
8d

Mi motivación fue poder hacer que la literatura estreche lazos con la música. Quiero mezclar lo que creo en mi estudio de grabación con las historias que abrazan las páginas de mis novelas. A día de hoy estoy moviéndome dentro de la literatura rockmántica donde escribo a ritmo de rock explorando sus subgéneros y la cultura que los envuelve. Conmover con la belleza de un verso hecha letra y enamorar a mis lectores como mis personajes me cautivan a mí con voz propia. Y es que, ¿por qué solo contártelo cuando puedo cantártelo?

Gracias por vuestra iniciativa.

Daniel García Bardo

https://substack.com/@danielgarciabardo

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Por supuesto, sigue adelante.

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