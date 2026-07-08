Creadores

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La Alquimista de Relatos
6d

Buenas Noches.

Llegué porque permite publicar despacio.

Sin algoritmo que empuje.

Sin urgencia de formato.

Solo el texto y quien quiera leerlo.

https://substack.com/@alquimistaderelatos?utm_source=share&utm_medium=android&r=7zuubh

Saludos

Leyla Valera.

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Andrea Fernández Suárez
7d

Aunque comencé al mismo tiempo con el blog y la cuenta de Substack, creo que la principal diferencia que he notado es la capacidad de interacción. Mantengo mi página web como puerta de entrada a mi mundo, pero le dedico mucho más tiempo al ecosistema de Substack, a leer a otros autores y descubrir nuevas historias, a conversar con ellos, a intercambiar impresiones del mundo editorial. Mi página web es mi carta de presentación, pero Substack es como la tertulia donde creas y afianzas vínculos, un lugar en el que te sientes apoyado y leído, acompañado en un oficio que a menudo se califica de solitario como es el de la escritura.

Andrea Fernández Suárez

Palabras hacia Japón

https://andreafernandezsuarez.substack.com/

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6 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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