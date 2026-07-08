Como se introdujo en una de las ediciones del Diario de Substack y en una popular Nota, estamos preparando un artículo colaborativo (expert roundup) muy completo sobre algunos aspectos de los boletines “pequeños” en Substack y nos encantaría contar con tu experiencia si tienes uno con menos de 700 suscriptores (es el único requisito).

🪶La pregunta es muy sencilla: Si un lector nuevo llega hoy a tu sitio, ¿con qué artículo o edición de tu newsletter debería empezar?

Con solo 1-2 párrafos sería perfecto (más abajo ofrecemos un ejemplo). A cambio, incluiremos una descripción de tu perfil y un enlace directo hacia tu boletín, en esta publicación y en el Diario de Substack, lo que, esperamos, te dará visibilidad ante nuestra audiencia combinada de casi 10.000 suscriptores. Además, varios autores darán seguimiento en Notas.

Detalles prácticos:

Extensión: Con 4-8 líneas es más que suficiente (aunque puedes explayarte si quieres).

Beneficios: Incluiremos tus datos y un enlace directo (backlink) a tu página del boletín (ver más en la zona de preguntas y respuestas).

Fecha límite: Recibimos respuestas hasta el 10 de septiembre de 2026.

Solo tienes que responder en este mismo post (en la zona de comentarios) con tu reflexión. ¿Te animas a participar?

Un ejemplo: "Creo que lo más práctico sería decirle que empiece por mi edición titulada: ‘[Insertar título del artículo estrella]’. Elegiría esta pieza porque define perfectamente la filosofía de mi boletín: es práctica, no tiene paja y ataca el problema número uno de mi audiencia. Además, es el artículo que mejor tasa de conversión tiene. Creo que si un lector nuevo no conecta con la propuesta de valor y el tono de esa edición en específico, difícilmente se quedará a largo plazo en mi comunidad.”

Incluye los siguientes datos para la mención:

Tu nombre (si es real, mejor).

El nombre de tu boletín.

El enlace a tu boletín.

📝 Preguntas Frecuentes (FAQs) para Colaboradores

¿Qué es un expert roundup y por qué me invitáis?

Es un artículo colaborativo donde reunimos a los creadores de los boletines de menos de 700 suscriptores que tengan algo que decir sobre la pregunta formulada. Creemos que tu perspectiva aportará un valor real a la comunidad hispana/latina de Substack.

¿Por qué se ha puesto en marcha?

Basada en una idea aportada por Luisa Tous, el objetivo de esta iniciativa es potenciar y dar mayor visibilidad a creadores independientes con menos de 700 suscriptores, que están aportando valor real hoy en día. Si eres uno de ellos, nos encantaría contar con tu perspectiva en una edición especial del Diario.

¿En qué consiste?

Consiste en responder a 4 breves preguntas para que nuestros lectores conozcan tu proyecto, tu persona, y tus reflexiones, a fondo. Queremos, con ello, no solo impulsar tu crecimiento, sino que tu voz sea escuchada por nuevas audiencias.

¿Qué gano yo participando en este artículo?

Además de un enlace hacia tu boletín dentro del artículo, tu respuesta y tu proyecto aparecerán en la sección central del Diario. Asimismo, varios del equipo y los lectores restackearán los que les gusten más (animaremos mucho a hacerlo). En otras palabras, creemos que conseguirás:

Más visibilidad: Tu respuesta se publicará ante nuestra audiencia combinada de casi 10.000 suscriptores, y con seguimiento en Notas.

Enlace de calidad (Backlink): Incluiremos un enlace directo hacia tu boletín, lo cual también ayuda a mejorar tu posicionamiento SEO.

Marca personal: Compartirás espacio con otros autores de Substack.

¿Qué extensión debe tener mi respuesta?

Buscamos calidad sobre cantidad. Un texto de entre 4 y 8 líneas es perfecto para que el artículo sea dinámico y fácil de leer.

¿Puedo cambiar mi respuesta?

Claro. Siempre puedes modificar un comentario en Substak.

¿Puedo también seleccionarlo como Note?

Es muy recomendable que lo hagas, por las siguientes razones:

Tu comentario se convierte en una pieza de texto tuya (la Nota), con sus propias estadísticas, comentarios, likes y restacks.

Podremos restackearlo a nuestros seguidores.

Puedes mejorar su estilo (si solo es un comentario, no puedes).

¿Puedo contestar algunas preguntas y otras no?

Claro.

¿Hasta cuándo puedo añadir mi respuesta en la zona de comentarios de este post?

Hasta el 10 de septiembre. Queremos dar tiempo a que los que se enteren tarde, o ya han empezado sus vacaciones, también participen.

¿Dónde y cuándo se va a publicar mi respuesta?

El artículo se publicará durante el mes de septiembre en este boletín y en la sección principal del Diario de Substck. Además, haremos referencia de forma destacada en otras de nuestras newsletters, y lo promocionaremos en Notas y otras redes sociales.

¿Tengo la obligación de compartir el artículo cuando se publique?

Para nada, es totalmente opcional. Sin embargo, aviaremos ampliamente el día del lanzamiento por si consideras que a tu audiencia le puede interesar leer tu reflexión y descubrir los proyectos de otros compañeros.

¿Me puedes dar un ejemplo para promocionarlo?

Claro. Como comentado, moveremos el artículo con toda nuestra comunidad. Si te apetece compartirlo con la tuya, te dejamos un texto rápido por si quieres copiar y pegar en Notas, en tus redes sociales o en tu próximo boletín:

¿Qué nos obsesiona a los creadores de newsletters? He participado en un artículo colaborativo junto a otros autores donde confieso el verdadero motivo por el que lancé mi boletín. Puedes leer mi respuesta y la de otros compañeros aquí: [Enlace al artículo]

¿Y si tengo más dudas técnicas?

Por favor, envía un DM a Martina con dichas dudas, e intentaremos incluirlas aquí. O en la zona de comentarios de este post:

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Esperamos que te sirva. Quiero agradecerte de verdad tu tiempo y tu valiosa aportación. Tu historia sobre lo que te motivó a lanzar tu boletín le da un valor enorme al contenido.

Las otras preguntas, por si quieres contribuir también, son las siguientes:

Gracias de nuevo por sumar tu experiencia al proyecto. ¡Seguimos en contacto!