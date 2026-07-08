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Discusión sobre este post

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El Patito Feo
7d

Si solo vas a leer un post mío, que sea el que más habéis abierto vosotros, no el que yo elegiría a dedo.

"El manantial creativo" no fue el que más trabajo me costó, sino el que más gente ha vuelto a abrir y compartido, sin que yo lo empujara.

Habla de ese momento en que la escritura, sin previo aviso, deja de sostenerte. Y de por qué la solución casi nunca es escribir con más disciplina, sino cambiar qué dejas entrar antes de sentarte a escribir.

Si tuviera que señalar una sola puerta de entrada a El Patito Feo, la elegiríais vosotros, y sería esta → https://elpatitofeo.substack.com/p/el-manantial-creativo

Toni Devesa, El Patito Feo

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Luisa Tous
5d

Me resulta sumamente difícil decirte con qué publicación deberías empezar a leerme. Todo depende de cuáles sean tus intereses.

Si eres más de poemas, te recomiendo «Miento». Si te gustan más los microrrelatos, «José Manuel». Si eres más de reflexiones, «¿Eres tú mi lector objetivo?». Si te interesan las reseñas, «El principio del mundo». Si, por el contrario, te gusta escuchar piezas musicales, entonces «Rumba substackera». ¿Te atreves a cantarla?

Luisa Tous, Relatando

https://substack.com/@luisatous

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6 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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