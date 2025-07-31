¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?

Estar en el centro comercial era genial, hasta que dejó de serlo.

Por: Ted Goia

No hace mucho, esperábamos que estos lugares de reunión artificiales pudieran ser sustitutos sólidos y vitales de los barrios que derribamos. Pero lo que he aprendido es que se paga un alto precio por sustituir una comunidad real por una falsa.

Estas son las similitudes entre las plataformas web y estos centros comerciales feos.

1. La gente va allí porque otros van, pero esta es una base frágil para una comunidad.

Antiguamente, los lugares de reunión solían tener algún motivo especial que llamaba nuestra atención y nuestro respeto. La gente se reunía en el abrevadero porque allí era donde obtenían agua.

O montaban sus tiendas en el muelle o en la estación de tren porque era allí donde llegaban los visitantes, las noticias y el comercio a la comunidad. O se reunían en algún lugar especialmente sagrado, pintoresco o útil.

Pero los líderes tecnológicos no prestan atención a esas cosas. Operan según el modelo de negocio de Field of Dreams: si lo construyen, la gente vendrá. Y esperan que esta tendencia cree su propio impulso, atrayendo a más y más participantes.

Pero el mundo real rara vez funciona como Field of Dreams. Basta con ver el tráfico peatonal en el Metaverso de Mark Zuckerberg. Una plataforma web tiene que tener algo más para construir una comunidad, y ese algo más es cada vez más difícil de encontrar en el entorno actual.

2. Los centros comerciales murieron porque había demasiados. Las redes sociales están entrando ahora en la misma fase.

Durante la década de 1980, se construyeron alrededor de 2500 nuevos centros comerciales en Estados Unidos. El mercado estaba saturado, incluso antes del auge de las compras por Internet.

Simplemente no había suficientes consumidores para sostener esta enorme expansión del consumismo. Pero siguieron añadiendo más y más centros comerciales.

Entonces llegó el colapso.

Así es como se invierten las tendencias, y rara vez es un proceso suave. La tendencia alcanza un extremo ridículo, por lo que la inversión es violenta e implacable.

Esta es la ley de la reflexividad, y merece ser mejor conocida. Las tendencias poderosas provocan su propio colapso, debido a la intensidad de su auge.

Así, en Estados Unidos, 400 de los 2000 centros comerciales más grandes cerraron en solo tres años. Y la sangría no ha terminado. Los expertos creen que hasta la mitad de los centros comerciales existentes podrían no sobrevivir otras dos décadas.

Esta es exactamente la situación en las redes sociales, donde cientos (o miles) de plataformas compiten por los miembros de la comunidad.

Y cada mes se lanzan más.

La gente no deja de decirme que tengo que pasarme a Threads. O a Bluesky. O a Twitch, TikTok, Discord, Truth Social, Snapchat, Rumble, YouTube Shorts o lo que sea.

He creado perfiles en algunas de estas plataformas, pero tarde o temprano acabo abandonándolas. ¿Quién tiene tiempo para publicar en todas estas aplicaciones?

Otros también están abandonando las aplicaciones. Basta con mirar las métricas.

Fuente

Durante mucho tiempo, pensé que necesitaba estas plataformas para mi vocación. Quizás tú pienses lo mismo. Pero ahora me doy cuenta de que ellas nos necesitan aún más.

3. Los centros comerciales empezaron a parecerse todos, con los mismos productos, los mismos inquilinos, la misma arquitectura y el mismo ambiente.

Si has visto uno, los has visto todos.

Las tiendas son iguales. La distribución es la misma. La zona de restauración es la misma. El ambiente es el mismo.

Esta es la maldición de los negocios clónicos. Necesitan algo distintivo para mantener su ventaja competitiva, pero eso es imposible en un negocio en el que todos se imitan entre sí.

En los últimos tres años, las plataformas de redes sociales han comenzado a converger, imitando el desplazamiento infinito de TikTok. Creen que es una jugada brillante, porque el desplazamiento promueve un comportamiento adictivo en los usuarios. Es como una droga.

Pero el contenido de vídeo de estas plataformas suele ser idéntico, al igual que las tiendas del centro comercial. La interfaz es cada vez más idéntica, al igual que la distribución del centro comercial.

Los usuarios pueden pasar de una plataforma a otra y tener la misma experiencia. Y cada vez es una experiencia más artificial y claustrofóbica.

Eso hace que todas estas plataformas sean vulnerables. Si algún nuevo actor inventa un algoritmo ligeramente mejor, una máquina tragaperras de vídeo más atractiva o una interfaz más adictiva, los usuarios cambiarán de lealtad en un santiamén.

No se puede construir un negocio sobre la lealtad de los adictos.

Y la adicción es la tónica habitual en las redes sociales hoy en día. Empezó con TikTok e Instagram, pero ahora está en todas partes.

4. Muchos centros comerciales, al igual que las plataformas de redes sociales, se convirtieron en imanes para los merodeadores, los perdedores y todo tipo de comportamientos tóxicos, lo que hizo imposible la creación de una comunidad.

Los primeros tiroteos en el centro comercial de mi ciudad natal tuvieron lugar pocos meses después de su inauguración. Muchos malhechores se sienten atraídos por estos lugares.

Así que no me sorprende que, durante los disturbios de Los Ángeles de 1992, los saqueadores y vándalos se dirigieran directamente a este centro comercial. Era el lugar obvio para el caos.

Aquí es donde la frase de Field of Dreams es realmente cierta: constrúyelo y algunos realmente vendrán, y pintarán grafitis en todas las paredes.

Más tarde, cuando jóvenes lunáticos comenzaron a disparar a personas inocentes por diversión, una tendencia muy popular en el nuevo milenio, el centro comercial local se convirtió en uno de sus destinos preferidos.

Las redes sociales son el equivalente online de esto. No se puede matar a alguien directamente en Internet, pero estas plataformas son ahora responsables indirectos de muchas vidas arruinadas.

La situación se ha vuelto tan grave que el Cirujano General quiso poner etiquetas de advertencia en las aplicaciones de redes sociales, como si fueran una droga peligrosa o un paquete de cigarrillos.

5. Estos búnkeres nunca fueron comunidades reales, ni lo serán jamás. Son solo negocios, a menudo gestionados con desconfianza o desprecio hacia sus usuarios.

Desde el principio, los centros comerciales fueron construcciones artificiales diseñadas para maximizar los beneficios de los propietarios, lo cual era insuficiente para crear una verdadera comunidad, un sentido de propósito compartido o una lealtad duradera.

Lo mismo ocurre con las redes sociales. Los propietarios de estas plataformas ni siquiera pretenden lo contrario.

En los últimos tres años, han dejado de intentar construir comunidades y han pasado a promover el desplazamiento y el deslizamiento adictivos. Manipulan a sus usuarios con una actitud engreída que solo puede describirse como desprecio.

Basta con mirar los términos y condiciones. Imagina que lanzas un negocio en tu barrio y les dices esto a los nuevos clientes...

De la política de privacidad de Threads.

Así no se construye una comunidad. Así se explota a los adictos.

Si los cárteles publicaran los términos y condiciones en las puertas de las casas donde se consume crack, se parecerían mucho a esto.

Así que, a pesar del nombre, las redes sociales ya no son sociales. Y eso es el resultado de acciones deliberadas por parte de sus propietarios.

Su usuario ideal es un zombi que se dedica a desplazarse y deslizar el dedo, aislado de todas las comunidades vivas. En este sentido, mi comparación con un centro comercial muerto es apropiada.

Quizás si ya eres un zombi, no te importe. Hoy en día, mucha gente está tan abrumada por la anomia y la depresión que no encuentra una opción mejor para socializar que estas aplicaciones.

Pero si aún tienes pulso, ¿de verdad quieres jurar lealtad a estas comunidades falsas de muertos vivientes?

Todavía hay comunidades vivas y vitales en el mundo real. Sin duda existen en nuestros barrios, si sabes dónde buscar. Y algunas incluso existen en Internet. (Creo que tenemos una aquí).

Yo ya he reducido mi actividad en las redes sociales. Y cuando visito esos tristes enclaves, me esfuerzo por hacer algo edificante y sanador, como difundir un poco de amor, belleza o humor.

Me niego a unirme a las guerras de zombis. Prefiero centrarme en otras actividades, tanto en el mundo real como en el digital.

Quizás estas aplicaciones para adictos prosperen durante unos años más. Pero las personas sanas y cuerdas ya desconfían de ellas, y sus filas están creciendo. Por lo tanto, preveo que pronto alcanzaremos el pico de penetración de las redes sociales, al igual que alcanzamos el pico de penetración de los centros comerciales en la década de 1990.

Otras fuerzas de la sociedad desplazarán a estas comunidades artificiales y aburridas. Es inevitable, porque los organismos vivos y que respiran siempre prosperan más que los muertos vivientes.

Nota: Agradecemos a Ted Goia su colaboración en este artículo.