Creadores

Creadores

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Nuevas Ciencias
Nuevas Ciencias
Jun 27

Ya había leído el artículo de Martina López, que es excelente y muy recomendable. Le añadiría una sección sobre el mastodonte en el cuarto, el uso de IA. Aparte de la controversia (que no es el tema aquí), crea una asimetría profunda entre autores con los mismos objetivos.

El término global de “calidad” podría acabar definiéndose como “al menos ligeramente mejor que las producciones directas de un LLM”.

Expand full comment
Responder
Compartir
8 respuestas de Martina López y otros
8 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Martina López
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura