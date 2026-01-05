ThriveCart es una opción dominante para emprendedores digitales, principalmente debido a su exclusivo modelo de precios de por vida. Sigue siendo una plataforma líder de pago y cursos especializados para creadores digitales, pero con algunas limitaciones, como se verá más adelante.

ThriveCart: Porqué dejé de utilizarla

Quisiera empezar con la experiencia de un usuario, Rob Hardy:

Estuve migrando la mayor parte de la infraestructura de pagos de mi negocio a una plataforma llamada Lemon Squeezy. Si buscan algo como Gumroad, pero con más funciones y comisiones más bajas, se lo recomiendo encarecidamente.

En cuanto a mi cambio, hay un par de razones. Llevo años con Thrivecart y funciona bastante bien. Al ser una compra única en lugar de una suscripción, la inversión inicial se ha amortizado con creces. Pero cada vez busco algo más sencillo, atractivo y moderno, con un mayor enfoque en la gestión de suscripciones y membresías, que se ajuste mucho mejor a mis valores.

La idea de este cambio surgió cuando un miembro de la comunidad me preguntó por qué no tengo correos electrónicos recordatorios de renovación de membresía. Después de investigar un poco, descubrí que Thrivecart tiene una función que lo hace, pero dudé en activarla porque no podría personalizar los correos electrónicos y no confío en que lo hagan con buen gusto. Resulta que es una gran señal de alerta cuando desconfías tanto de tus herramientas de software que no activas una función obvia que beneficiaría a tus clientes.

A medida que mi negocio se centra más en las membresías, mi relación con los clientes importa más que nunca. Todos estos puntos de contacto, por pequeños y transaccionales que sean, son una oportunidad para deleitar y profundizar esas relaciones. Y, francamente, no quiero dejar esas interacciones en manos de una herramienta que sé que no comparte mis valores.

Al deshacerme de mi bagaje de marketing digital estos últimos años, me ha quedado claro que Thrivecart, aunque es una herramienta poderosa, no se ajusta a la persona en la que me he convertido ni a cómo quiero construir mi negocio. Cada vez que los recomiendo, me retracto y lo dudo, porque sé que estoy enviando a alguien a las fauces de un marketing muy manipulador y de mal gusto.

Thrivecart lleva muchos años seguidos con una “oferta de por vida por tiempo limitado”, y probablemente la tendrá para siempre. Pero un cliente nuevo no lo sabría, porque al acceder a su sitio web, su cuenta regresiva te asegura que podría desaparecer a menos que compres AHORA MISMO. La mayoría de mis amigos que han comprado Thrivecart han dicho que se sintieron engañados y asqueados, y no es algo que quiera volver a recomendarles.

Pero más allá del marketing, su producto y su comunidad están completamente orientados a profesionales del marketing digital que presionan mucho, obsesionados con los embudos de conversión y cosas así. El entorno en el que nos metemos y las herramientas que usamos inevitablemente nos moldean. Y, francamente, ya no quiero estar cerca del producto ni de la comunidad de Thrivecart. Así que lo dejo atrás, como hice con todas las demás tácticas de marketing tradicionales en las que ya no creo.

En fin, después de probar Lemon Squeezy, me parece un servicio más coherente y agradable. Me proporciona el 85% de lo que hago con Thrivecart, y he solicitado funciones para el 15% restante. Sus carritos y procesos de pago se ven impecables y limpios. En general, mudarme a esa plataforma me parece un paso importante para ser el cambio que quiero ver en internet y votar con mi dinero y mis recomendaciones.

15 preguntas frecuentes (FAQ)

A continuación, se ofrece varias respuests sobre la competencia de ThriveCart y problemas comunes de los usuarios.

¿Cómo se compara la oferta de por vida de ThriveCart con la de SamCart?

ThriveCart ofrece un pago único (actualmente $495 para el plan Estándar o $690 para el Pro), mientras que SamCart utiliza un modelo de suscripción que puede superar los $1,000 al año.

¿Hay cargos ocultos o costos de transacción?

No. ThriveCart tiene 0% de comisiones por transacción, a diferencia de plataformas como Teachable (que cobra hasta un 5% en los planes básicos) o Shopify.

¿Vale la pena actualizar a ThriveCart Pro+ actualmente?

ThriveCart Pro+ (que suele ser un complemento anual para nuevos usuarios) ofrece funcionalidades avanzadas para empresas conjuntas y derechos de uso para clientes, esenciales si gestiona las cajas de otros negocios.

Si comparo ThriveCart con ClickFunnels: ¿Cuál es mejor para los embudos de venta?

ClickFunnels es una suite completa de sitios web y marketing, mientras que ThriveCart se centra exclusivamente en procesos de pago de alta conversión y embudos de venta sencillos. ThriveCart es más rentable para quienes ya tienen un sitio web.

¿Cómo se compara ThriveCart Learn con las plataformas de cursos especializados?

ThriveCart Learn (incluido gratis) es excelente para cursos estándar, pero carece de funciones avanzadas como cuestionarios calificados o foros de la comunidad de estudiantes que se encuentran en Podia o Teachable.

¿Puede ThriveCart reemplazar a Kajabi?

Para muchos, sí. Si bien Kajabi es una plataforma “todo en uno”, los usuarios suelen cambiar a ThriveCart + una herramienta de correo electrónico especializada para ahorrar miles de dólares en cuotas mensuales.

¿Puedo usar ThriveCart con Shopify?

Sí, puedes integrar los procesos de pago de ThriveCart en páginas externas para reemplazar el proceso de pago predeterminado de Shopify para productos digitales específicos u ofertas promocionales.

¿ThriveCart cuenta con una aplicación móvil para clientes?

No. Si bien los procesos de pago son compatibles con dispositivos móviles, actualmente no existe una aplicación móvil nativa para que los estudiantes puedan acceder a los cursos sin conexión.

¿Cuáles son los errores conocidos en el nuevo editor de páginas?

Los usuarios han reportado fallos ocasionales donde los cambios no se guardan inmediatamente, requiriendo múltiples actualizaciones durante el proceso de diseño.

¿Es cierto que los procesos de pago de ThriveCart pueden marcarse como “peligrosos”?

Algunos usuarios han reportado que Chrome marca sus dominios debido a problemas de reputación; esto suele solucionarse usando un dominio personalizado en lugar del subdominio predeterminado “thrivecart.com”.

¿Puedo editar mis productos o páginas de ventas de forma masiva?

No. Un problema importante para los usuarios con muchos productos es la falta de una herramienta de edición global. Los cambios, a diferencia, por ejemplo, de otras plataformas de comercio electrónico como Ecwid, deben realizarse manualmente para cada producto.

¿Por qué a veces se describe la atención al cliente como “lenta”?

A diferencia de la competencia con chat en vivo, ThriveCart utiliza principalmente un sistema de tickets. Las respuestas suelen ser útiles, pero pueden tardar entre 24 y 48 horas.

¿Qué procesadores de pago admite?

Se integra directamente con Stripe, PayPal, Apple Pay y Google Pay.

¿Cómo gestiona ThriveCart el IVA europeo?

ThriveCart cuenta con un motor de impuestos integrado que calcula y recauda automáticamente el impuesto sobre las ventas/IVA según la ubicación, una función que a menudo requiere complementos de pago en otros lugares.

¿Puedo migrar mis suscripciones existentes a ThriveCart?

La migración directa de suscripciones activas con tarjeta de crédito desde otras plataformas (como SamCart) es difícil debido a los protocolos de seguridad; la mayoría de los usuarios requieren que sus clientes se registren de nuevo, lo que es un gran problema.

Ventajas e inconvenientes para los creadores

Podemos distinguir lo siguiente, entre las ventajas:

Optimización de ingresos: Las funciones integradas, como las ventas adicionales con un solo clic, el aumento de pedidos y las pruebas A/B, están diseñadas específicamente para aumentar el valor promedio de los pedidos.

Alojamiento de cursos integrado: La plataforma nativa Learn (y la versión avanzada Learn+) permite a los creadores alojar y vender cursos, módulos y lecciones ilimitados sin software adicional. Pero véase más arriba algunas limitaciones.

Gestión de afiliados: Las versiones Pro/Ultimate incluyen un sólido centro de afiliados para gestionar socios, realizar un seguimiento de las ventas y automatizar los pagos.

Cumplimiento fiscal simplificado: Calcula automáticamente el impuesto sobre las ventas según la ubicación del cliente, lo que supone un importante ahorro de tiempo para los vendedores internacionales.

Rentabilidad: A diferencia de competidores como SamCart o Kajabi, que cobran mensualmente, ThriveCart ofrece una licencia de por vida por una tarifa única (495 $ para la versión Estándar). No cobra comisiones por transacción, lo que le permite obtener mayores ganancias a medida que crece.

Respecto a las desventajas: