Creo que al planificar el nicho de tu newsletter es importante conocer qué tipos de boletines existen.

Suelen ser los boletines de nicho, más específicos y con menos receptores, los que funcionan mejor, tanto en tasa de apertura como en “engagement.” —Mar Manrique (¿Cuáles son las newsletters españolas con más suscriptores?, Fleet Street)

Uno de los primeros retos que enfrentan los escritores al crear un boletín es decidir qué tipo de boletín será.

Al elegir un tipo o género de boletín bien definido, varios expertos resaltan sus ventajas:

Tus lectores sabrán qué esperar en cada número,

tendrás modelos claros que seguir y sobre los que iterar,

y podrás acceder a nichos de mercado con alta demanda desde una perspectiva única.

En este artículo, examinaremos los principales tipos de boletines que existen, cuáles son sus diferencias y cómo usar cada uno.

La diferencia entre un tipo de newsletter y un nicho: Cada tipo de boletín puede cubrir casi cualquier nicho. Mientras que el nicho se centra principalmente en el contenido en sí, el tipo se centra en cómo se comunica ese contenido. Ver Cómo construir tu propia newsletter de nicho: guía práctica en 90 días.

Los beneficios de elegir un tipo de newsletter

Véase también Para Usuarios: Descubre Boletines Asombrosos: Una guía de usuario muy simple para sacarle provecho al Directorio de Substack en español.

Elegir un tipo de boletín bien definido puede ayudar a tus lectores a saber qué esperar. Estas expectativas también pueden reflejarse al ofrecerle límites creativos claros a seguir.

Considera los ejemplos de boletines más exitosos como una brújula que te indica qué funciona, en lugar de la competencia a la que debes superar. Este marco te ayudará a crear más rápido sin permitir que la comparación lo frene.

Por último, recuerda que cualquier tipo de newsletter puede cubrir casi cualquier nicho. Tomemos como ejemplo el tema de la repostería; Se podrían crear los siguientes boletines:

Noticias del mundo de la repostería (Informes)

Analizar las técnicas y recetas de reposteros famosos (Análisis)

Seleccionar las mejores recetas de pasteles cada semana (Selección)

Un repostero excepcionalmente talentoso muestra sus creaciones únicas y cómo las hizo (Artístico)

Un boletín semanal con consejos para nuevos reposteros (Práctico)

Una combinación de todas las anteriores (Híbrido)

Publicación que cubre el concurso anual de repostería local (Posible)

Supera la intimidación de empezar algo nuevo eligiendo un tipo de newsletter. Pero ten en cuenta que los nichos no siempre pueden ser la solución:

¿Y me hablas de centrarme en un nicho? Reflexiones por las que el hipernicho es peligroso y por qué la forma en que nos enseñan a buscar 1000 verdaderos fans está rota.

Reflexiones sobre las categorías de Newsletters

Las publicaciones de boletines generales se dividen en varias categorías según su propósito, desde comunicaciones corporativas hasta productos editoriales cuidadosamente seleccionados. A continuación, se describen cuatro categorías de boletines bastante utilizados, en Substack o no:

Newsletters de resumen cuidadosamente seleccionados

Estas publicaciones actúan como filtros de información para lectores ocupados. Recopilan contenido de alta calidad de la web, como artículos de noticias, herramientas o investigaciones, y ofrecen comentarios o resúmenes de expertos. Son boletines de curación.

Algunas características de los boletines de curación

Los boletines curados son uno de los tipos de boletín con mayor crecimiento. A medida que el volumen de contenido en internet crece exponencialmente, los creadores de tendencias que pueden ayudar a los lectores a distinguirse de la información no deseada tienen una gran demanda.

Los curadores suelen ofrecer a los suscriptores una lista corta de enlaces temáticos junto con un breve resumen de cada uno.

Su ventaja y propósito es ahorrar tiempo al lector a la vez que se proporciona conocimiento especializado.

Ejemplos:

Boletines de marcas de medios populares como los de Axios o The New York Times, que ofrecen resúmenes matutinos cuidadosamente seleccionados sobre docenas de temas específicos. Otro ejemplo es Publisher Weekly, que envía un correo electrónico semanal con “las historias, ideas y recursos más importantes sobre la publicación independiente”.

Liderazgo intelectual y perspectivas personales

A menudo publicados a través de plataformas como Substack, estos boletines se centran en la voz y la experiencia únicas de un solo autor. Se asemejan a blogs personales que se envían directamente a las bandejas de entrada y suelen priorizar la construcción de una relación profunda y conversacional con una audiencia fiel, que los prefiere a los “mainstream”.

Su ventaja o propósito es establecer autoridad, compartir ideas originales y fomentar la fidelidad a la marca personal.

Ejemplo:

The Marginalian (anteriormente Brain Pickings) de Maria Popova, un modelo de comentario artístico centrado en la personalidad.

Newsletters internos y de empresa

Son una forma de comunicación muy utilizada en las empresas y se dividen en versiones internas (para empleados) y externas (para clientes). Las versiones internas comparten noticias del grupo, próximos proyectos e información sobre nuevas contrataciones, mientras que las externas se centran en actualizaciones de marca y contenido de valor añadido. Suelen utilizar herramientas específicas de email (para empresas, el más popular es Mailchimp) para el diseño y el seguimiento profesional.

Su propósito es mejorar la interacción interna o mantener el interés de los clientes en una marca entre compras.

Newsletters de sector

Estas publicaciones especializadas se dirigen a comunidades profesionales o aficiones específicas, como moda, tecnología o marketing en redes sociales. Y puede haber subsectores, como el marketing de escritores (ver el trabajo de marketing que solo los autores pueden hacer).

Ofrecen análisis profundos, reseñas técnicas y cotilleos del sector que los medios de comunicación generalistas podrían pasar por alto.

Su propósito es servir como un servicio de información para profesionales de un sector vertical específico.

Ejemplos:

El boletín de Buffer, que ofrece diariamente consejos prácticos sobre redes sociales para profesionales del marketing. (En inglés)

Chamberly: Un boletín sobre los sectores económicos (industrias), en Substack, en inglés.

Otros Tipos de Newsletter

En mi experiencia, estos son los otros principales tipos o clases de boletín:

Práctico

Los boletines prácticos ofrecen una de las propuestas de valor más directas para los lectores: suscribirse para aprender a hacer x. Mientras que muchos de los tipos mencionados anteriormente se centran en explicaciones o teorías detalladas, los prácticos se centran en la utilidad.

Tanto la longitud como la frecuencia del contenido dependen del tema del boletín, pero las ediciones semanales más cortas son una práctica habitual en este ámbito.

Ejemplos:

The Spirits es un ejemplo práctico que se autodenomina “un club de lectura, pero para cócteles”. En cada edición, los suscriptores reciben una receta de cóctel, instrucciones para prepararlo y consejos para mejorar la experiencia. Aunque el boletín es pragmático, el autor encuentra maneras de incorporar personalidad al contenido.

Carreras, de Substack, abarca artículos “sobre liderazgo para empleados, profesionales independientes, directores de recursos humanos, ejecutivos de talento humano y otros altos directivos centrados en las tendencias, tecnologías e ideas que determinan hacia dónde se dirige el mundo de las carreras profesionales y el trabajo.



Desde la inteligencia artificial, los despidos masivos y las huelgas laborales hasta la parte cada vez mayor de empleos que pasan a ser híbridos, la única constante en la mano de obra actual es el cambio. Esta publicación cubrirá todas estas cuestiones que dan forma a nuestros lugares de trabajo modernos, nuestras profesiones, y mucho más.”

Reportaje

Los boletines con un enfoque periodístico son actualmente una de las categorías más populares. Estas publicaciones pueden ser dirigidas por un solo escritor o por un equipo de creadores. La frecuencia de publicación suele ser alta, y la mayoría publica desde unos pocos artículos a la semana hasta varios al día.

La propuesta de valor de los boletines de este tipo suele ser un punto de vista único o una cobertura exclusiva que los lectores no pueden encontrar en ningún otro lugar. Un ejemplo destacado (y rentable) de este tipo de boletín es The Information, que se posiciona como una fuente de “noticias tecnológicas que no encontrarás en ningún otro lugar”. Se centra en múltiples áreas, cada una con sus propios redactores dedicados.

“Lo que queremos es hacer un producto, en algunos casos muy de nicho, que ayude a la retención del suscriptor, que sea una pieza de valor para él que complemente el resto de contenidos y beneficios que tiene suscribirse a ABC Premium, y un motivo más para seguir siendo suscriptor”. —Carlos Caneiro, director adjunto de ABC (un periódico español, con una newsletter de éxito)

Análisis

Los boletines de análisis suelen estar dirigidos por expertos en la materia. Su contenido suele ser extenso, incluye gráficos y presenta una visión concisa sobre el tema en cuestión. Los lectores pueden esperar recibirlos semanalmente o incluso mensualmente debido a la investigación que requiere cada edición.

Los suscriptores suelen buscar publicaciones de análisis para alcanzar el éxito profesional. Un modelo conocido de este tipo es “Notas sobre las Crisis” de Nathan Tankus, que “cubre la actual depresión mundial inducida por la pandemia y cómo deberían responder los responsables políticos”.

Artístico

Estos tipos de boletín suelen construirse en torno a un único creador, donde el principal valor para los lectores reside en su perspectiva única.

La singularidad inherente a estos boletines permite una amplia gama de frecuencias de publicación, longitudes de contenido y ofertas de valor. Son uno de los tipos más flexibles, ya que se basan en la personalidad del creador como guía.

Por ejemplo, “Brain Pickings” de Maria Popova, un modelo para boletines centrados en la personalidad. Ella utiliza su publicación para “explorar lo que significa vivir una vida decente, plena y gratificante”. Si bien el contenido de Popova suele ser una combinación de elementos escritos y visuales, el factor clave reside en la voz y el estilo únicos del autor.

Temporal

Un boletín emergente es creado para documentar una ocasión especial. Se menciona ejemplos como el boletín de la conferencia anual SXSW o The Mail de VICE, que surgió para cubrir una temporada turbulenta del USPS.

Los boletines con plazos de entrega ajustados funcionan bien cuando se combinan con publicaciones o empresas en curso, de modo que la audiencia se mantenga conectada después de que finalice el boletín sobre eventos.

Híbrido

El último tipo de boletín a considerar es el modelo híbrido. Estas publicaciones combinan los mejores elementos de los otros tipos para crear algo verdaderamente único.

Sinocism, un boletín de Substack sobre China, ofrece a los lectores un elemento de casi todos los tipos mencionados: análisis, comentarios, reportajes originales ocasionales y enlaces seleccionados a noticias en chino e inglés.

Quienes estén interesados ​​en el modelo híbrido deben recordar no saturar a sus lectores con contenido, ya que las limitaciones de cada tipo de boletín son clave para su éxito.

Descubre cómo identificar tu nicho y diferenciar tu trabajo en un espacio saturado

La economía creativa ha hecho posible que más personas que nunca se ganen la vida realizando trabajos que combinan de forma única sus pasiones y habilidades.

Antes de crear mucho contenido y monetizarlo, debes empezar por identificar las coincidencias.

Encontrar tu nicho empieza por mirar dentro:

¿Dónde se encuentran las coincidencias?

¿Qué experiencia, habilidades e intereses aportas?

¿Qué has creado o en qué has trabajado que haya recibido comentarios positivos?

Solo después de responder a estas preguntas, deberías echar un vistazo al mercado:

¿Dónde gasta la gente su dinero?

¿Qué leen, ven o consumen?

¿Dónde se encuentra la intersección de estos puntos?

Si tu idea de nicho requiere que hagas muchas cosas nuevas de formas nuevas, probablemente no sea para ti. Al encontrar tu nicho, deberías sentir que estás haciendo trampa: cuanto más injusta sea tu ventaja, más probable será tu éxito.

