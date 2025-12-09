Tu transformación para aumentar las ventas de tu libro como escritor
“¿Cómo consigo que descubran mi libro?” La respuesta quizás sea diferente a la que piensas.
Por: Sergio Flores
“¿Cómo consigo que descubran mi libro?” Es una pregunta que todo escritor se hace, ya sea su primer libro, su décimo o si aún no se ha publicado.
Cada año, la cantidad de libros publicados crece exponencialmente y tu historia se pierde en el olvido. No sólo lo digo yo:
Sabes que deberías dedicarte al marketing, así que creas un sitio web, quizás un boletín informativo o un blog, pero en realidad solo estás hablando al vacío. ¿Cómo te haces un hueco en internet?
Hay libros dedicados a “enseñarte todo lo que puedes hacer para crear o expandir tu plataforma de autor”. Se ha dicho durante muchos años que “tu plataforma es la base de todo tu marketing”, así que el consejo era obvio: desarróllala bien. Cada libro o consejo en internet podía centrarse en todas o en una plataforma diferente que “puedes usar para aumentar la visibilidad de ti y de tu libro”. Y, así, hablaban de tu sitio web, email marketing, marketing de contenidos, optimización para motores de búsqueda (SEO), blogs, YouTube y Pinterest.
Pero, con los años, esto era cada vez menos cierto. Y la irrupción de la IA lo ha hecho más distinto. Aquí no se ofrecerá una solución definitiva -ojalá la tuviéramos- sino algunas ideas, en construcción, que esperamos puedan ayudar.
Cambia tu mentalidad de vender libros a compartir
La pregunta que me hacen a menudo es: ¿Cómo comercializa un autor su libro sin sentirse «asqueroso», sonar desesperado o como un vendedor de coches usados?
Respuesta: Céntrate en la conexión, no en la promoción.
Pregúntate cómo tu libro o tu proceso de escritura ayudan, entretienen o inspiran realmente a los lectores.
Aquí tienes otras ideas:
1. Ofrece contenido extra
Ofrece algo extra a los lectores, como
Un relato corto o una novela que se pueda descargar gratuitamente y que esté relacionado con tu libro.
Consejos o lecciones relacionados con el tema de tu libro.
Ofrece contenido como extractos de capítulos o guías de debate. (Por supuesto, con la aprobación del editor)
2. Utiliza la narración para promocionar tu libro
La gente conecta con las historias, utiliza la tuya para atraer a los lectores.
Comparte una anécdota personal sobre por qué escribiste el libro.
Explica entre bastidores tu proceso de escritura.
Destaca una escena o un personaje significativo.
Sitúa tu libro como parte de una narrativa más amplia, abordando temas que preocupan a los lectores.
7. Colabora con otros
Haz promoción cruzada con otros autores.
Únete a promociones de grupo o proyectos de antología.
Asóciate con librerías o eventos locales.
Decidas lo que decidas probar, lo más importante es ser auténtico. Haz sólo lo que te parezca correcto. Desplaza el centro de atención de ti mismo a tu público.
Para aumentar las ventas de libros, se debe experimentar una transformación desde ser simplemente un escritor a un autor-comercializador, construyendo activamente una plataforma en línea, interactuando con la audiencia y promocionando estratégicamente, el autor, su trabajo.
