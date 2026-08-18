Campañas de goteo

Esta estrategia se conoce como Drip Marketing (o entrega de contenido por goteo) y es una de las mejores formas de fidelizar alumnos, ya que evita que se saturen de información la primera semana.

Para lograr que el comprador reciba una lección por email de forma automática cada 7 días tras comprar en una plataforma de comercio electrónica o de cursos, necesitas un proveedor de servicios de email (ESP) que gestione automatizaciones o utilizar Make.

Si no quieres tocar para nada las plataformas de email marketing y quieres que tu Google Sheets sea el cerebro absoluto del curso, puedes saltarte sus editores por completo usando Make (antiguo Integromat).

No creas campañas de goteo en MailerLite o Kit. Todo el flujo se programa visualmente en Make: Paso 1 (Disparador): Un alumno compra en Ecwid (u otro proveedor de ecommerce compatible). Paso 2: El sistema va a tu Google Sheets, busca la fila del curso y lee el texto de la columna Leccion_1 . Paso 3: Envía el email inmediatamente al alumno de forma nativa (puede usar el servidor de Brevo, Gmail o Mailgun) con ese texto HTML. Paso 4: El sistema espera 7 días de forma automática. Paso 5: Vuelve al Google Sheets, lee la columna Leccion_2 y le envía el segundo correo al alumno.



Esta segunda opción es la que te ofrece una independencia total. Si el día de mañana decides cambiar de plataforma de email, tu curso sigue intacto en tu Google Sheets y la automatización no se rompe, manteniendo tu flujo de trabajo basado en tablas de Excel exactamente como lo planificaste.

Es una de las automatizaciones avanzadas más potentes y utilizadas en la arquitectura de datos (conocida como Data-Driven Email Automation).

Sin embargo, para que funcione de forma fiable con alumnos que compran en días diferentes, no puedes estructurar el Google Sheets con las lecciones en columnas ( Leccion_1 , Leccion_2 ). Si lo haces así, la automatización se vuelve caótica.

La forma correcta, lógica y profesional de estructurar tu Google Sheets y tu escenario de Make para que funcione de por vida es la siguiente:

Así se estructura el Google Sheets (La Base de Datos)

Debes crear una pestaña llamada “Catálogo de Lecciones”. Cada lección debe ser una fila independiente, no una columna. Tus columnas deben ser:

ID_Curso (ej: curso-economia)

Numero_Leccion (ej: 1, 2, 3)

Asunto_Email (El título del correo que recibirá el alumno)

Contenido_HTML (Aquí pegas el texto de tu lección con tus etiquetas <h3> , <p> , etc.)

Así funciona el escenario en Make (Paso a Paso)

Para lograr el goteo de 7 días de forma individual para cada alumno, el escenario de Make utiliza funciones llamadas Search Rows (Buscar filas) y Sleep/Data Store (Esperas/Almacenamiento). El flujo lógico en Make se programa así:

Paso 1 (Disparador): Ecwid - Watch New Paid Orders. Se activa en el segundo exacto en el que entra un pago. Make absorbe el email y el nombre del comprador.

Paso 2 (Buscar Lección 1): Google Sheets - Search Rows. Le ordenas a Make: “Busca en la tabla la fila donde ID_Curso sea ‘curso-economia’ y Numero_Leccion sea ‘1’”. Make leerá el asunto y el código HTML de esa celda exacta.

Paso 3 (Enviar Email 1): Email / Gmail / Brevo - Send an Email. Envías el correo al alumno usando las variables obtenidas en el Paso 2.

Paso 4 (La Espera): Make - Tools (Sleep / Router with Data Store). Aquí le dices al sistema que detenga el flujo para ese usuario específico durante 7 días . (Nota técnica: Para esperas tan largas de 7 días, Make utiliza su base de datos interna “Data Store” para recordar en qué día va cada alumno sin consumir recursos intermedios).

Paso 5 (Buscar Lección 2): Google Sheets - Search Rows. Pasados los 7 días, Make se despierta, vuelve al Google Sheets y busca la fila donde ID_Curso sea ‘curso-economia’ y Numero_Leccion sea ‘2’.

Paso 6 (Enviar Email 2): Envía el segundo correo al alumno... y el ciclo se repite hasta la lección 7.

La gran ventaja de este sistema

Si el día de mañana encuentras una errata en la Lección 4, no tienes que entrar a ninguna plataforma de email marketing. Abres tu aplicación de Google Sheets en tu móvil, corriges el texto en la celda correspondiente, y el próximo alumno que llegue a esa lección recibirá el texto corregido automáticamente. Tu hoja de cálculo es el editor y el cerebro de tu escuela online.

Si vendes varios cursos

Deben estar todos en la misma hoja de cálculo y en la misma pestaña. Esta es la regla de oro para diseñar bases de datos eficientes que se conecten con automatizaciones.

Si crearas 20 archivos o 20 pestañas diferentes, tendrías que diseñar 20 escenarios distintos en Make o crear rutas condicionales gigantescas que harían el sistema lento, caro y muy difícil de mantener.

Estructurando todo en una sola pestaña maestra, el sistema se vuelve infinitamente escalable. Puedes tener 20, 100 o 500 cursos funcionando bajo el mismo y único escenario de Make.

📊 El diseño exacto de tu pestaña en Google Sheets

Tu hoja de cálculo debe estructurarse acumulando filas hacia abajo. La columna clave es ID_Curso , ya que será el filtro que use Make para saber a qué curso corresponde cada lección.

Tu tabla de Google Sheets debe verse así:

ID_Curso Numero_Leccion Asunto_Email Contenido_HTML

curso-economia 1 Introducción a las Finanzas <h3>Módulo 1...</h3><p>Hola...</p>

curso-economia 2 Gestión de Riesgo y Capital <h3>Módulo 2...</h3><p>Hoy...</p>

curso-marketing 1 Fundamentos de SEO <h3>Módulo 1...</h3><p>Bienvenidos...</p>

curso-marketing 2 Estrategia de Contenidos <h3>Módulo 2...</h3><p>En esta clase...</p>

cripto-avanzado 1 Introducción a Blockchain <h3>Módulo 1...</h3><p>Comenzamos...</p>

¿Por qué este diseño es conveniente para varios cursos?

Cuando un alumno compra en Ecwid, el sistema envía a Make un dato llamado “SKU” o “Product Name” (el identificador del producto comprado).

La búsqueda inteligente: En el módulo de Google Sheets dentro de Make, configuras la búsqueda de filas (Search Rows) aplicando dos condiciones en el mismo paso: Que la columna ID_Curso coincida con el SKU del producto de Ecwid que acaba de comprar el alumno.

Que la columna Numero_Leccion coincida con el número correspondiente del goteo (1, 2, 3...). Cero mantenimiento: Si el próximo mes decides lanzar 5 cursos nuevos, no tienes que tocar Make para nada. Simplemente abres tu Google Sheets, añades las nuevas filas hacia abajo con el nuevo ID de curso (ej: curso-cocina ), pones sus 7 lecciones y configuras ese mismo SKU en tu panel de Ecwid.

El sistema es dinámico: Make leerá los nuevos datos de la tabla de forma automática para los nuevos compradores, ahorrándote horas de configuración técnica.

Uso de Gmail

Para usar Gmail como el motor de envío de tus lecciones desde Make, solo tienes que sustituir el módulo de correo por el módulo nativo de Gmail dentro de este sistema.

Gmail es una excelente opción porque la entregabilidad es muy alta (tus correos llegarán directo a la bandeja de entrada principal y no a la de promociones).

Configuración del Módulo de Gmail en Make

En tu escenario de Make, justo después del paso de Google Sheets (donde buscas la lección), añades el módulo de Gmail y seleccionas la acción “Send an Email” (Enviar un correo electrónico).

Al abrir la configuración del módulo, debes rellenar estos campos clave:

Connection (Conexión): Haces clic en “Add” e inicias sesión con la cuenta de Gmail desde la que quieres enviar los cursos. Te pedirá autorizar a Make para enviar correos en tu nombre. To (Para): Aquí arrastras la variable del Email del cliente que absorbió el primer módulo de Ecwid. Subject (Asunto): Arrastras la variable Asunto_Email que Make acaba de leer de tu fila de Google Sheets. Content Type (Tipo de contenido): ¡Este paso es el más importante! Debes cambiarlo de Plain Text (Texto plano) a HTML. Si no cambias esto, tus alumnos verán las etiquetas <h3> o <p> escritas como texto literal en lugar de ver el diseño formateado. Content (Contenido): Arrastras la variable Contenido_HTML que viene de tu Google Sheets.

Limitaciones críticas de Gmail que debes conocer

Dado que vas a usar una cuenta de correo personal o profesional normal y no una plataforma de envíos masivos, debes tener en cuenta las siguientes restricciones de Google para evitar que bloqueen tu cuenta:

Límites de envío diarios: Si usas una cuenta de Gmail gratuita ( @gmail.com ), tienes un límite de 500 correos enviados por día . Si usas una cuenta de pago de Google Workspace ( @tuempresa.com ), el límite sube a 2,000 correos por día .

Riesgo de Spam: Si envías muchos correos idénticos muy rápido a cuentas que no interactúan, Google podría marcar tu actividad como sospechosa. Como tu sistema envía los correos de forma progresiva (uno por uno en función de cuándo compra cada alumno), el comportamiento parece humano y el riesgo es bajo, pero debes vigilarlo si tu volumen de alumnos crece mucho.

Falta de enlace de desuscripción obligatorio: Según la legislación de muchos países, los correos comerciales deben incluir un botón para darse de baja. Gmail no lo añade automáticamente. Tendrás que escribir al final de tu celda de HTML en Google Sheets un texto que diga: “Si quieres darte de baja de este curso, responde a este correo con la palabra BAJA”, y procesar esas bajas manualmente en tu panel de Ecwid/Make para detener su goteo de 7 días.

Alternativas si Gmail se queda corto en el futuro

Si empiezas a vender decenas de cursos al día y te preocupa saturar tu cuenta de Gmail, el módulo de Gmail en Make se puede sustituir en un solo clic por el módulo de Brevo o Mailgun. Estas plataformas te permiten enviar miles de correos en formato HTML al día utilizando tu propio dominio sin las restricciones ni peligros de bloqueo de Google.

Seleccionar varias categorías a la vez

No hay una url de ecwid que coincida con los productos que tengan 3 categorías determinadas a la vez. De forma nativa en la URL no existe un parámetro que filtre por múltiples categorías al mismo tiempo (es decir, una URL tipo .../tienda?cat=economia&cat=pdf&cat=gratis no funcionará en Ecwid para cruzar los datos) [https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/207100259-Getting-a-direct-link-to-product-or-category]. Ecwid genera URLs directas para una sola categoría a la vez [https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/207100259-Getting-a-direct-link-to-product-or-category].

Sin embargo, puedes resolver esto de dos maneras muy sencillas e inteligentes sin usar plugins, aprovechando la flexibilidad de Ecwid:

Solución 1: La “Categoría Combinada” (La más fácil)

Como tú eres quien gestiona el archivo CSV, no tienes por qué limitarte a crear solo las categorías individuales. Puedes crear categorías específicas combinadas pensadas exclusivamente para tus colaboradores.

En tu CSV, crea una categoría específica llamada: Economía Gratis en PDF . Asigna tus productos a sus categorías individuales y, además, a esta categoría combinada. En tu panel de Ecwid, vas a Catálogo ➡️ Categorías, haces clic en esa categoría y copias su vínculo directo [https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/207100259-Getting-a-direct-link-to-product-or-category]. El enlace para el bloguero: Le das esa URL añadiendo su rastreo.



Resultado: Cuando los lectores hagan clic en Substack o en su blog, verán una sección limpia de tu tienda mostrando exactamente el catálogo cruzado que querías.

Solución 2: Usar la URL de la página de Búsqueda con Filtros

Ecwid incluye un buscador nativo en su tienda. Si tú activas los Filtros de producto en tu panel de Ecwid (una función que permite a los usuarios filtrar por precio o etiquetas en la barra lateral), la URL del navegador cambia a medida que se marcan las casillas [https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/207807925-Product-filters].

Entra a tu tienda Ecwid como si fueras un comprador común. Ve a la página de búsqueda y marca manualmente las casillas de tus filtros: [X] Economía, [X] PDF y pon el precio máximo en 0.00 € [https://support.ecwid.com/hc/en-us/articles/207807925-Product-filters]. Verás que la URL de tu navegador se vuelve muy larga y guarda esos parámetros de búsqueda (ej. .../search?keyword=&price=0-0&options_Formato=PDF... ). Copias toda esa URL completa, le pegas el parámetro del afiliado al final ( &utm_source=juan ) y ese es el enlace que le das a tu colaborador.