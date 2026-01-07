(Excelente consejo) para coger con pinzas: No te disperses, concéntrate en solo un nicho y no hagas nada más. Supongo que tienen razón. Debes concentrarte en una sola cosa y convertirte en la solución a un problema concreto, específico de tu audiencia. Pero creo que una Marca Personal es multidimensional. ¿Eres una persona con una sola faceta? ¿Solo te interesa lo que te interesa y nada más te interesa? —Dito Ferrer

Nota: Agradezco a María Hernández que nos cuente su experiencia con este artículo que tanto me ha gustado.

El consejo más común en la economía creativa es centrarse en un nicho. Sumérgete en una subcultura. Elige un tema. Hazte dueño de él. Especialízate. Hazte conocido por algo.

Este consejo está en todas partes porque, en muchos sentidos, funciona. Los medios de internet son ruidosos y competitivos, y es más fácil llamar la atención cuando tu trabajo está hiper-especializado. Cuando te centras en una sola subcultura o tema, el marketing y la monetización se vuelven más controlables y predecibles. Si tu objetivo es crear contenido online y ganarte la vida de forma estable, centrarte en un nicho es una apuesta inteligente.

Por eso, durante bastante tiempo, estaba obsesionada con la estrategia de nicho. Creé mi primer negocio digital profundizando en la mecánica de cómo identificar audiencias de nicho y luego vender directamente a los fans, en lugar de a través de una red de intermediarios. Aunque ya no estoy en ese mundo, sigo estando inmensamente orgullosa de ese trabajo.

Las primeras versiones de mis textos también se centraban en la estrategia de nicho. Pensé que podía aplicar lo que había estado haciendo para mi antiguo mercado objetivo a todo tipo de creativos de internet, desde escritores hasta youtubers, podcasters y más. Así, comencé a fijarme en una filosofía empresarial para descubrir un nicho que te encante.

La idea era así: Toda empresa e individuo es consciente, a menudo con dolor, de lo saturado y competitivo que se ha vuelto su sector de negocio. No basta con ser el primero, ni siquiera el mejor: ninguna empresa puede aferrarse a una buena idea durante mucho tiempo, porque con el tiempo, alguien más descubrirá que también puede ganar dinero ofreciendo lo mismo. Desde empresarios unipersonales hasta directivos de empresas de grandes empresas se preguntan: “¿Cómo puedo seguir destacando de la competencia en medio de todo este cambio?”. La respuesta podría ser “centrarse en el nicho”.

Toda mi identidad online empezó a consolidarse en torno a este concepto. Seguía todos mis propios consejos y estaba segura de que mi experiencia en este área daría como resultado un negocio exitoso.

Y entonces, exploté.

Problemas y desafíos

El problema con la estrategia de nicho, en resumen, es que es un destructor constante del espíritu humano. Se basa en la suposición de que podemos segmentarnos y convertir un aspecto estático de nuestro ser en un motor económico que hace que el resto de nuestra vida sea como deseamos. Es una buena idea en teoría, y algo que podría ser cierto si los humanos fuéramos máquinas. Pero, después de todo lo que he vivido, ya no puedo engañarme creyéndolo.

En los últimos años, he conocido a una sorprendente cantidad de creadores que aparentemente tenían éxito, con negocios prósperos, pero que se sentían atrapados y resentidos. Siguieron las mejores prácticas, se especializaron, crearon lo que creían que su público quería, etc. Y aunque a menudo “funcionaba” para generar ingresos, rara vez les hacía sentir vivos, auténticos, conectados, libres. De hecho, les condujo a lo contrario: una sensación de inercia, desconexión de sí mismos y de los demás, y una percepción de pérdida de autonomía y libertad.

Esto no debería haberme sorprendido, porque experimenté lo mismo. Durante el confinamiento de 2020, me enfrenté a una dura realidad. Ya no me gustaba mi negocio principal, y si seguía obligándome a hacerlo crecer, algún día acabaría lleno de arrepentimiento por la vida que podría haber tenido si hubiera tenido el valor de alejarme.

Mi pasión por mi hiper-nicho vivió una lenta y casi imperceptible caída. Con el timpo, ya no sentía deseos de escribir sobre ello ni de sumergirme en la cultura que creaba. Pero como mi sustento dependía de servir a esa comunidad, sentí que tenía que seguir adelante. El negocio de nicho que había creado, que empezaba a prosperar económicamente, me incentivaba a presentar al mundo una versión falsa de mí misma y a dedicar mis días a un trabajo que me insensibilizaba.

Una parte de mí siempre sintió que vivía con integridad. Pero otra parte, mucho más fuerte, me convenció de que simplemente tenía que esforzarme más, esforzarme más, y que la pasión volvería cuando mi negocio creciera lo suficiente. “Te sentirás mejor cuando ganes seis cifras”, decía mi dictador interior.

Así es. O eso creía.

La filosofía de los 1000 fans verdaderos

Cuanto más me sumerjo en la filosofía de los 1000 fans verdaderos, más me doy cuenta de lo anticuadas que son nuestras mejores prácticas para lograrlo.

Conseguir 1000 fans verdaderos es, por naturaleza, un juego a largo plazo. Un juego infinito. Algo que no se supone que suceda rápida ni fácilmente. (Aparentemente, la tasa de abandono anual en plataformas como Substack es de alrededor del 10% para los suscriptores pagos.)

Pero vale la pena perseguirlo, a lo largo de los años, porque nos lleva a una vida basada en sentir lo que anhelamos sentir. Es esa combinación de sentimientos que mencioné antes: vivos, auténticos, conectados, libres. Por eso buscamos 1000 fans verdaderos. No porque queramos un negocio en línea por sí mismo, sino porque queremos compartir libremente nuestro talento creativo, conectar con personas que se preocupan por nosotros (idealmente, hagamos lo que hagamos) y construir vidas prósperas y sostenibles.

Nota: Si quieres intentarlo, necesitas un plan. Aquí hay uno bueno y detallado: Cómo lanzar tu suscripción de pago en Substack: Guía práctica, paso a paso. El pre-lanzamiento, el lanzamiento, el checklist y las “buenas prácticas”.

Pero la estrategia de nicho, que a menudo se presenta como la mejor manera de conseguir 1.000 fans o seguidores verdaderos, es un juego corto. Destaca por producir resultados inmediatos y observables. Es el enfoque perfecto para quienes anhelan el máximo control y certeza. La estrategia de nicho es un anestésico eficaz para esas partes de nosotros que se retuercen y gritan ante la ambigüedad y la duda, esas partes que son demasiado impacientes y temerosos para jugar a largo plazo. Al dictador interior le encantan los nichos. Son un analgésico infernal para la mente creativa ansiosa. Y es una droga que consumí constantemente durante años, racionalizándola como la panacea.

Todo esto estaría bien si la estrategia de nicho hiciera que los creativos se sintieran bien con sus vidas. Pero no es así. A menudo, conduce a una espiral descendente de decisiones que parecen falsas y forzadas. Esas decisiones se acumulan, una a una, hasta que construimos una máquina que satisface nuestras necesidades económicas, pero a expensas de nuestro espíritu.

Al levantarnos de la cama por la mañana, no sentimos ni una chispa de vitalidad ni conexión con este trabajo. Pero persistimos, porque el dictador interior teje historias catastróficas sobre lo que sucederá si cambiamos de rumbo. Así que seguimos avanzando con dificultad, apuntalando esta estructura destartalada y sin vida con cada gramo de energía que tenemos. Aunque tengamos 1000 clientes que pagan, y todo el mundo exterior piense que estamos viviendo un sueño, lo que hemos construido no son 1,000 fans de verdad. Es un infierno.

Un viaje complicado

Tardé mucho tiempo en descubrir todo esto. Demasiado. Fue un viaje complicado y frustrante. Así como mi identidad como profesional de mi nicho se disolvió a lo largo de largos años, esta verdad también emergió lentamente, brotando de un conocimiento interior más profundo. Y al igual que los años que pasé aferrándome al sector de mi especialidad, intentando que volviera a cobrar vida, pasé la mayor parte de 2021 intentando ignorar la voz interior que me decía “esto no es, jefe” cada vez que hablaba de nichos.

Practicar el arte del hiper-nicho ya no me hacía sentir bien. Lo sabía, pero me aterraba dejarlo ir. Me parecía una tontería renunciar al capital intelectual que había acumulado durante mis años de obsesión en mi nicho. Por fin sentía que tenía el control real de mi futuro. Si seguía por este camino, sería conocido por algo y mi cuenta bancaria estaría llena. Estaba seguro de ello. Pero ningún conocimiento intelectual podía eclipsar el conocimiento profundo de que mi hiper-nicho no me estaba llevando hacia una vida placentera y gratificante.

La modernidad occidental nos condiciona, a través de nuestra crianza, sistema educativo y cultura laboral, a vernos como máquinas racionales y económicas. El Homo Economicus es el agua en la que nadamos y el conjunto de instrucciones por defecto para desenvolvernos en el mundo. También estamos condicionados a no confiar en nosotros mismos, especialmente en esas molestas voces internas, sino a someternos a los expertos y la autoridad externa. Cuando estaba sumido en esa visión del mundo, el hiper-nicho me pareció perfecto y fue la opción obvia para abordar mi creatividad como autora.

Pero tras muchos meses de trabajo emocional y espiritual, esa visión del mundo se desmoronó. Empecé a confiar más profundamente en mí misma. En poco tiempo, empecé a escuchar mi voz interior y a escuchar su llamado. Abandoné el hiper-nicho y, en cambio, empecé a ser más yo mismo en línea. En lugar de aportar valor en redes sociales, como creía que debía, me convertí en una tonta comentarista. Empecé a divertirme, a seguir la vitalidad y a hacer amigos. Y ocurrió lo más extraño. Mi negocio no se vino abajo. En cambio, empecé a crear un pequeño grupo de verdaderos fans que no me veían como la especialista en mi nicho, sino como María, simplemente.

Resulta que hay una gran diferencia entre crear verdaderos fans en torno a un aspecto estrecho y rígido de una misma y crear verdaderos fans de una persona dinámica y en evolución. La estrategia de nicho es excelente para lo primero, pero la segunda requiere algo completamente distinto.

Ya no puedo negar que soy una persona fluida, en evolución y auto-renovadora. Mi vida es más rica y vibrante cuando no me encierro en una caja. Por eso ya no me esfuerzo por construir una marca personal cuidadosamente calculada, diseñada para aportar valor o generar la máxima cantidad de clientes. Podría seguir ese camino y ganar más dinero, es verdad, pero el gasto para mi espíritu sería demasiado grande. En cambio, quiero ser plenamente yo misma, estar plenamente viva, y seguir conectando con personas que valoran la expresión plena de mi vitalidad y que quieren compartir el viaje conmigo. Esas son las verdaderas fans. Y por eso existe mi boletín.

Preguntas frecuentes: El nicho y el dilema de los “fans verdaderos”

¿Qué es la promesa de los “1000 fans verdaderos”?

Se trata de la teoría o filosofía de que un creador solo necesita 1000 “fans verdaderos” (personas que compran todo lo que produce) que gasten 100 $ al año para generar 100 000 $ en ingresos.

¿Reducir el nicho ayuda o perjudica este objetivo actualmente?

Reducir el nicho facilita encontrar fans, pero dificulta alcanzar los 1.000. Los hipernichos pueden tener un “techo bajo”, lo que significa que simplemente no hay 1.000 personas en todo el mundo dispuestas a pagar por ese contenido específico.

¿Por qué se considera que las matemáticas de esa teoría son erróneas hoy en día?

Los $100,000 de ingresos brutos no incluyen los gastos comerciales: comisiones de la plataforma (a menudo del 5 al 30%), impuestos, costos de producción y altos Costos de Adquisición de Clientes (CAC), como publicidad en redes sociales, etc.

¿Qué es la “pérdida de suscriptores” y por qué rompe el modelo?

Los fans no son permanentes. Una alta tasa de pérdida de suscriptores significa que es necesario reclutar constantemente nuevos fans para mantener la base de 1,000 personas, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo.

¿Cuál es la alternativa?

Propuesto por Andreessen Horowitz, el modelo de los “100 Fans Verdaderos” sugiere encontrar solo 100 fans que paguen $1,000 al año por ofertas premium de alto valor, como cursos intensivos o coaching personalizado.

¿El nicho conduce al “extremismo” para retener a los fans?

Sí. En nichos saturados, los creadores a menudo se ven obligados a ofrecer contenido más extremo o controvertido para mantener la atención y la lealtad de sus “fans verdaderos”.

¿Por qué las plataformas dificultan las relaciones directas?

A pesar de la promesa de la franqueza, la mayoría de los creadores aún dependen de plataformas (Substack, Patreon, YouTube) que actúan como intermediarias, llevándose una comisión y controlando el algoritmo (por ejemplo, en Notas) que llega a esos fans.

¿Qué es la “Regla de los 10.000” para las membresías?

Algunos expertos sugieren que se necesitan 10.000 seguidores “casuales” en una plataforma para convertir y mantener con éxito entre 100 y 1000 fans “verdaderos” que pagan. En Substack, algunos autores han creado una calculadora y muestran que se necesitan más de 41.000 sin tener en cuenta los abandonos.

¿Cómo afecta la “fragmentación de medios” a mi nicho?

En 2008, las personas tenían 6 fuentes de medios; en 2026, tienen más de 14. Esto diluye la atención que cualquier creador puede captar, incluso dentro de un nicho específico.

¿Qué papel juega la publicidad?

Depender únicamente del crecimiento “orgánico” para un nicho es poco común en las empresas y algunos creadores. La mayoría de los creadores exitosos (a gran escala) con usan anuncios pagados para encontrar su público específico, lo que reduce sus márgenes de beneficio. Pero no todos.

¿Es la “economía de la pasión” solo otro nombre para esto?

En gran medida, sí. Se refiere al cambio de la década de 2020, donde los creadores monetizan habilidades especializadas para un público nicho en lugar de atraer al mercado masivo.

¿Por qué la mayoría de los creadores siguen fracasando a pesar de la teoría?

Se sostiene que la mayoría fracasa porque carecen de las habilidades de marketing necesarias para superar la brecha entre “crear cosas” y “gestionar un negocio” con 1,000 clientes.

¿Cuál es el consejo para los nuevos creadores?

Algunos expertos aconsejan que no te limites a un nicho específico; conviértelo en un producto. Convierte tu conocimiento de nicho en un producto de alto valor para que necesites menos seguidores (el modelo de los “100 verdaderos seguidores” visto más arriba) para ser sostenible.

—María Hernández

