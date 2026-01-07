Creadores

Creadores

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
3d

Hay algunos ensayos personales encantadores en esta revista o publicación para creadores digitales, pero si solo lees una cosa, que sea esta. Si te has sentido atrapado por los consejos de marketing que te dicen "reducir tu nicho", "agregar valor" y "ser un experto", o te has sentido prisionero de un calendario de publicación semanal porque "la constancia lo es todo", sospecho que esta publicación te resultará liberadora.

Quizás sí hay un movimiento que está rompiendo todas estas reglas para que podamos navegar mejor en un futuro incierto (con un internet absolutamente inundado por IA), priorizando la humanidad y la vitalidad. Si te resuena, ¡siéntete libre de adaptar la estrategia que Martina va presentando aquí a tu gusto!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Eva Mendieta
Eva Mendieta
3d

Y si se deja de ver el nicho en un modo "mamushka"?

Yo trabajo con lo que denominé "nicho modelado" y va de la mano de aprender a construir comunidad

Ver comentario completo
Responder
Compartir
8 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Martina López · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura