¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?
Martina López
Ingresos para Creadores: Crear y Vender Productos Digitales
¿Por qué deberías subirte al carro digital?
  
Martina López
3 Conclusiones de la Encuesta a los Lectores de Substacks
📊 Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector, incluyendo: ¿Por qué sueles darte de baja de las…
  
Martina López
 and 
David
¿Substack es el nuevo Twitter/X, en realidad?
Aquí te explicamos cómo hemos llegado hasta aquí y por qué, parece, es mejor. Una guía, con preguntas y respuestas.
  
Martina López
😒Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras)
Una reseña sincera sobre una prueba de dos semanas publicando y por qué voy a volver a la sombra...
