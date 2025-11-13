Creadores
Cómo hago los cómics: Por la bestseller del New York Times y ganadora de los premios Eisner, Ringo, Harvey, Bram Stoker y Locus.
Bonus: Opiniones sobre la industria de los cómics.
Hace 16 horas
•
Martina López
3
2
2
Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack
El jefe de aprendizaje automático de Substack acaba de explicar cómo funciona Notas. Quizás tengas que cambiar tu estrategia.
nov 6
•
Martina López
and
Brenda Ramirez ❤Techno
10
8
4
Las únicas métricas de los boletines que debes controlar en la era de los bots
Por qué las métricas tradicionales ya no sirven, y qué hacer al respecto.
nov 1
•
Martina López
and
Sergio Flores - Soy Tecnólogo
9
5
5
octubre 2025
Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack+ Cómo configuré estratégicamente mi Substack
(Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar)
oct 28
•
Martina López
19
4
4
Empresas Plataforma
Las empresas plataforma permiten interacciones directas entre clientes afiliados.
oct 21
•
Martina López
4
1
1
¿Es el fin del SEO tal y como lo conocemos?
La búsqueda en la era de los motores de respuestas con IA, una perspectiva ética. Además: Utiliza la IA para escribir sin perder autenticidad (ni tu…
oct 14
•
Martina López
and
David
6
3
3
agosto 2025
40 Cosas que sé que son Verdad
Pensamientos destilados de una década.
Publicado el Ciencias Sociales
•
ago 16
julio 2025
¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?
¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?
jul 31
•
Martina López
9
4
5
Ingresos para Creadores: Crear y Vender Productos Digitales
¿Por qué deberías subirte al carro digital?
jul 25
•
Martina López
3
1
1
3 Conclusiones de la Encuesta a los Lectores de Substacks
📊 Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector, incluyendo: ¿Por qué sueles darte de baja de las…
jul 23
•
Martina López
and
David
8
3
2
¿Substack es el nuevo Twitter/X, en realidad?
Aquí te explicamos cómo hemos llegado hasta aquí y por qué, parece, es mejor. Una guía, con preguntas y respuestas.
jul 10
•
Martina López
5
1
😒Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras)
Una reseña sincera sobre una prueba de dos semanas publicando y por qué voy a volver a la sombra...
Publicado el Ciencias Sociales
•
jul 7
